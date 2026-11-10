Napoli, il Museo del Patriarcato sceglie la città sbagliata

Roma, 10 nov – Già relegare le mille lotte condotte contro il patriarcato per poi relegare il fenomeno in una teca museale è qualcosa fa sorridere. ma se il Museo del Patriarcato sbarca a Napoli la cosa diviene comica, se non addirittura ridicola. Se non altro perché i pro-pat(riarcato) locali fanno la figura dei perfetti ignoranti in quanto a Napoli il potere femminile non è un’invenzione recente dei dipartimenti universitari, il nuovo credo delle pasionarie di ogni centro sociale e men che meno l’ultima istallazione artistica da riproporre in città. Che anche su questo fronte, gli odiatori del patriarcato sono gli stessi che hanno ospitato per mesi in centro città un fallo gigante che solo loro hanno chiamato Pulcinella, dopo aver ridotto Venere a un cumulo di stracci andati pure a fuoco.

E così, in una Napoli che non vuole essere seconda a Milano e a Roma, dal 12 al 25 novembre prossimi negli spazi della Santissima Community Hub, una volta ex Ospedale militare di Vico Trinità delle Monache, zona Montesanto, ActionAid porterà la terza edizione del MUPA, il Museo del Patriarcato, benedetto dal Comune del capoluogo partenopeo che ha concesso il patrocinio.

Il progetto

Ventisei opere, un numero imprecisato di incontri, laboratori e spettacoli. Mancano i ricchi premi e cotillon per catapultare i visitatori al 2146, anno in cui, stando alle “pre-visioni” del Global Gender Gap Report 2026 del World Economic Center, si raggiungerà la parità di genere. L’espediente è semplicissimo: osservare il presente con gli occhi di un futuro in cui il patriarcato sarà relegato a essere un fenomeno da museo. Narrazione petalosa con tutti gli asterischi del caso, ma resta da capire quale presente hanno intenzione di mettere sottovetro perché Napoli è un’eccezione anche da questo punto di vista. E, più che una città da educare, è una città che andrebbe innanzitutto studiata. Se non altro per conoscere la sua storia e la sua particolarità per tutti loro che avrebbroe sorprese amare circa la sola categoria interpretativa che vuole propinare nel rapporto tra uomini e donne.

Un problema che non ha il problema

A Napoli il patriarcato ha sempre avuto un problema: le donne. Come in tutto il Mezzogiorno d’altronde. E non solo qui, le cosiddette famiglie patriarcali si reggevano soprattutto su ruoli, dove alla donna erano delegate non di rado e quasi esclusivamente compiti come l’educazione dei figli, l’amministrazione dell’economia domestica – il marito consegnava lo stipendio alla moglie – i rapporti sociali e, spesso, anche le decisioni circa il futuro dei figli, dall’occupazione allo studio. La donna, insomma, nelle famiglie patriarcali occupava un vero e proprio ruolo di potere, uno spazio di autorità concreta anche quando le strutture formali della società le riconoscevano un ruolo di subalternità.

A Napoli una storia che non comincia oggi

Un primo elemento emerge nella storia teatrale. La commedia dell’arte, già nella metà del Cinquecento, introdusse una novità di portata considerevole: la presenza delle donne come attrici professionisti. Nel 1560 comparvero sulla scena interpreti femminili che strapparono la “loro” parte ad attori maschi che fino ad allora era consuetudine diffusa. Ne dà conferma addirittura il Catalogo Generale dei Beni culturali del Ministero del Collegio Romano che riconosce alla commedia dell’arte un ruolo pioneristico nella scritturazione di attrici quali professioniste.

Nomi come Isabella Andreini e le successive interpreti legate perlopiù alla figura di Colombina contribuirono a creare un ruolo del protagonismo femminile. La stessa Colombina, benché appartenente alla categoria dei “servi”, non è affatto un personaggio passivo, ma, al contrario, incarna la scaltrezza, l’intelligenza, la capacità di leggere le situazioni e di manipolare gli uomini e sottrarsi ai loro tentativi di controllo. Anzi, non è raro che sia proprio lei a tenere le fila delle situazioni e i personaggi maschili sono costretti a inseguire le decisioni.

Tra finzione scenica e realtà

Basti pensare alla figura di donna Amalia in Napoli Milionaria! o a Filumena Marturano che tengono le redini della famiglia, della sua dignità e anche degli affari. Se questa è finzione scenica, la realtà non presenta certo una maschera: come dimenticare Anna Mazza, vedova di Gennaro Moccia, che alla morte del marito, diventa reggente del clan fino a guadagnarsi l’appellativo della “signora” della camorra. Dopo la morte del marito, infatti, riuscì a consolidare la propria posizione all’interno dell’organizzazione criminale, arrivando a ricoprire un ruolo dirigenziale e a contribuire alla costruzione di una struttura imprenditoriale con una notevole organizzazione.

Nessuno si sognerebbe di fare di simili figure un modello di emancipazione, ma il punto storico e sociologico rimane: persino in un mondo come quello della criminalità organizzata, che si pensi ad appannaggio prettamente maschile, la donna riesce a ritagliarsi ruoli tutt’altro che secondari o ridotti a sterili comparsate. E il rapporto della Commissione antimafia del 2018 ci dice che il clan Moccia non è il solo caso isolato. Questi sono esempi che non assolvono nessuno, anzi, ma che rendono di fatto improponibili e fantasiose la rappresentazione della donna vittima di un dominio maschile uniforme e incontrastato.

Il megafono rotto delle istituzioni

Il patrocinio del Comune di Napoli, laddove si pensava fosse impossibile. aggiunge un ulteriore elemento: l’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, ha dichiarato di aver fortemente voluto la presenza del MUPA in città sostenendo che la promozione delle pari opportunità passi anche attraverso le costruzioni di nuovi immaginari. È un punto politico, rispettabile, ma proprio perché si incassano contributi pubblici, il “pubblico”, ovvero la giunta Manfredi, dovrebbe interrogarsi sul limite tra propaganda e obiettivi perseguibili.

Il Comune dovrebbe garantire servizi e sicurezza, sostenere i centri di ascolto, avallare in tutti i modi gli equilibri delle coppie, battersi per evitare le discriminazioni e non ospitare a gettone terzi che propagandano la trasformazione della società, revisionando ogni consuetudine, qualsiasi forma di linguaggio e ogni modello familiare. La libertà individuale comporta la scelta dei ruoli anche tradizionali, talvolta addirittura naturali.

Passato, presente e futuro

Se proprio il Comune avesse tenuto a partecipare, avrebbe potuto offrire al museo la possibilità di interrogarsi sul modello familiare di provenienza e quello propinato, sul ruolo della madre, sul protagonismo delle figure femminili campane, dallo spettacolo alla cultura, alla criminalità. Tra questi estremi c’è un universo di relazioni, approfondimenti e contraddizioni che meriterebbero qualcosa di più che teche e cornici. Il discorso (propagandistico) sarebbe stato probabilmente meno interessante per gli addetti ai lavori e per il loro pubblico, ma sicuramente più aderente alla realtà ospitante. E anche il Comune avrebbe garantito la sua imparzialità.

Prima di spiegare ai napoletani che cosa sia il patriarcato, sarebbe stato più utile chiedere qualcosa sulle loro famiglie, sulle donne delle loro famiglie. Avrebbero scoperto incredibili storie di donne che comandavano, mamme che gestivano gli stipendi guadagnati dai mariti, nonne che tenevano insieme nuclei familiari che erano pura espressione del matriarcato. Il Museo del Patriarcato vuole portare Napoli nel futuro per mostrarle il passato: il rischio certo è che nel farlo si finisce di non riconoscere più nemmeno il presente.

Tony Fabrizio