Anakin-maxxing: la wave memetica che riapre da destra la questione generazionale

Roma, 2 nov – Anakin Skywalker è entrato nell’immaginario politico della generazione Z senza che sia uscito un nuovo film di Star Wars. Dall’inizio di ottobre, su X, i fotogrammi della trilogia prequel sono diventati il materiale di una serie di meme in cui il futuro Darth Vader rappresenta i giovani occidentali e il Consiglio Jedi un potere che esige lealtà senza essere più capace di offrire loro un futuro. È una rilettura nata soprattutto negli ambienti della destra giovanile americana, ma costruita su una frattura generazionale che va ben oltre quei circuiti.

Anakin-maxxing: dal disagio economico alla critica dell’ordine

Secondo la cronologia raccolta da Know Your Meme, uno dei primi post documentati risale all’11 ottobre: l’account @ArchitectOracle utilizza Anakin sconfitto su Mustafar per rappresentare una generazione alle prese con debiti universitari, pandemia, affitti e trasformazioni del lavoro indotte dall’intelligenza artificiale. Già il 16 ottobre alcuni utenti aggiungono ai riferimenti economici la perdita di luoghi familiari e la questione dell’immigrazione. Dal giorno successivo si inizia ad esplicitare la cornice narrativa: Anakin è un giovane maschio bianco che vorrebbe una famiglia, un ruolo e la possibilità di agire, mentre l’ordine al quale appartiene gli impone divieti senza risolvere i problemi che dichiara di voler governare. La fortuna di questa interpretazione dipende dalla struttura stessa dei prequel. Anakin nasce schiavo, viene riconosciuto per un talento eccezionale e cresce nella convinzione che il servizio alla Repubblica abbia un senso. Combatte le sue guerre, assume rischi che altri non corrono, ma entra progressivamente in conflitto con una gerarchia che diffida di lui, gli nega il rango di Maestro e considera l’attaccamento affettivo incompatibile con la disciplina Jedi. Nella grammatica dei meme questa storia diventa quella di una generazione alla quale vengono chieste competenze, prestazioni e sacrifici sempre maggiori, mentre l’accesso a casa, famiglia e riconoscimento viene rinviato.

Il Consiglio Jedi assume facilmente i tratti di una classe dirigente anziana, moderata e autoreferenziale, che ha trasformato la sua ideologia in principio universale e chiama irresponsabilità qualunque tentativo di rimetterla in discussione. È una riscrittura satirica della saga, nella quale il conflitto non riguarda più soltanto la traiettoria di caduta di un singolo eroe dalla luce verso l’oscurità, bensì la legittimità di istituzioni che si concepiscono come eterne ma pretendono continuità senza assicurare una vera successione tra generazioni e classi dirigenti. È proprio questo, in fondo, il nucleo politico del meme: il giovane non nasce naturalmente nemico delle istituzioni, ma diventa ostile quando smette di riconoscersi nelle finalità che esse perseguono.

Quando anche il conservatorismo entra nel Consiglio

La diffusione della wave ha messo in luce un’altra frattura, interna alla stessa destra. Il 26 ottobre il commentatore Kangmin Lee ha proposto Anakin come archetipo del giovane che aveva creduto nella giustizia del sistema prima di scoprirne le contraddizioni. Il giorno successivo Matt Walsh, esponente del conservatorismo americano, ha liquidato i prequel per la loro qualità cinematografica. La risposta di molti utenti è stata raffigurarlo come Ki-Adi-Mundi, il Maestro Jedi che aveva guardato con sospetto all’ingresso di Anakin nell’Ordine. Il conservatore che difende la propria autorità culturale viene così arruolato, suo malgrado, tra i custodi del sistema.

Il 30 ottobre Joel Abbott, sul sito conservatore Not the Bee, ha descritto la tendenza con il termine Anakin-maxxing, soffermandosi su immigrazione e nazionalismo. Nei meme il Consiglio può incarnare le politiche di inclusione, l’establishment multiculturalista o l’élite che giustifica ogni scelta in nome del bene collettivo. È soprattutto il tradizionale invito conservatore a difendere le istituzioni a risultare insufficiente per chi ritiene che quelle istituzioni abbiano già compromesso le condizioni della continuità sociale. La satira colpisce così tanto l’ordine progressista quanto la destra impegnata ad amministrarlo.

Perché il meme funziona anche in Italia

Il trasferimento in Italia non richiede particolari forzature. Secondo Eurostat, nel 2025 i giovani italiani lasciavano la casa dei genitori in media a 30,2 anni, contro i 26,3 dell’Unione europea. Nello stesso anno, secondo Istat, il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14: l’istituto collega il rinvio della genitorialità anche alla precarietà lavorativa, alla durata degli studi e alle difficoltà di accesso alle abitazioni. Il nodo che unisce questi dati è il crescente scarto tra ciò che viene richiesto ai giovani e gli strumenti di cui dispongono per costruire una vita autonoma.

A questa base materiale si sovrappongono questioni di sicurezza, immigrazione, identità e rappresentanza, già presenti negli originali americani e riconoscibili nel dibattito europeo. Il linguaggio di Star Wars permette di riunirle senza ricorrere alle formule dei partiti: pochi fotogrammi bastano per convertire una disputa sulla legittimità del potere in una scena immediatamente comprensibile. È la specificità del meme politico, che non cerca di spiegare ogni passaggio, ma di spostare il punto di vista dal Consiglio al giovane che ne subisce le decisioni.

George Lucas aveva concepito l’ascesa di Palpatine come una riflessione sulla trasformazione della democrazia in autoritarismo, richiamando anche il caso di Richard Nixon, come ha ricordato in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale di Star Wars. Il problema è che nessuno può mai davvero controllare la storia che ha creato, né proclamare che i fini narrativi erano diversi, né porre un veto sulla sua circolazione e la reinterpretazione. Gli utenti che oggi scelgono di guardare i suoi film da un punto di vista di destra, non stanno soltanto concentrando lo sguardo sul logoramento delle istituzioni che precede la trasformazione “fatale” dell’eroe, mettono radicalmente in discussione quella tavola dei valori che l’ordine dei “buoni” proclama di difendere: la “pace”, l'”ordine” e la “democrazia”. È in questo insolito cambio di prospettiva che la wave acquista un peso politico: l’autorità non viene più giudicata in base ai principi che proclama, ma alla sua capacità di trasmettere a chi viene dopo una società nel quale riconoscersi.



Sergio Filacchioni