Right now, hahaha I am an Antichrist I am an anarchist Don’t know what I want, but I know how to get it I wanna destroy passerby

Roma, 26 nov – Con l’urlo sguaiato di Johnny Rotten e con la parola “anarchist” pronunciata volutamente male per fare rima, il punk, il 26 novembre 1976, entrava nelle case di Londra, dell’Inghilterra e del Regno Unito, grazie al singolo Anarchy in the U.K. Non vi entrava non suonando il campanello. Bensì sfondando la porta e ponendosi in maniera manichea verso la società. O ci amate o ci odiate, non esistono mezze misure.

Un concetto vecchio quanto l’essero umano

Certamente il punk non è nato quel giorno. Forse ha avuto inizio tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 negli Stati Uniti, sull’onda dei gruppi garage. E, forse, in Inghilterra lo aveva già portato David Bowie, con il suo essere sempre avanti sui tempi. O, più probabilmente, il concetto di punk è vecchio quanto l’essere umano ed era solo in cerca di un nome con il quale venire chiamato.

Quel che è certo è che il primo gruppo dichiaratamente punk ad incidere un disco furono i Damned con New Rose un mese prima dei Pistols (tra l’altro il lato b era una cover di Help! dei Beatles, tanto per capire che sempre ai quattro di Liverpool riporta tutta la musica moderna). Ma fu il successo di Anarchy in the U.K. a far diventare il fenomeno un qualcosa di massa. Del resto alla gloria ed alla fama aveva sempre ambito il manager/deus ex machina Malcolm McLaren, quando aveva messo insieme quattro ragazzi con poca testa ed ancor meno maturità.

Punk, odio ed energia

Johnny Rotten alla voce, Steve Jones alla chitarra, Glen Matlock al basso e Paul Cook alla batteria per 3 minuti e 37 secondi di pura energia e odio allo scopo di sconvolgere la rigida e puritana società britannica. E pure l’industria musicale, composta da musicisti più impegnati a suonare per se stessi che non per emozionare il pubblico. Fu successo roboante con 50 mila copie vendute e 38esimo posto in classifica, numeri incredibili per una band sconosciuta e dai testi per l’epoca inaccettabili. La EMI, che aveva prodotto il disco, in seguito alle feroci polemiche suscitate, ne bloccò presto la distribuzione. Licenziò il gruppo solamente tre mesi dopo la firma del contratto.

I Pistols ci riprovarono l’anno dopo con God Save the Queen con la più giovane e lungimirante Virgin Records. Apriti cielo: una feroce critica alla Monarchia proprio nell’anno del Giubileo! La canzone arrivò al secondo posto (in realtà pare che giunse in vetta alla classifica, ma, essendone vietato il passaggio in radio, la cosa non potè mai essere ufficializzata), ma ormai la band, grazie anche alle sue provocazioni, era divenuta un fenomeno di costume. E in Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, unico album registrato in studio dalla band, venne inclusa anche Anarchy in the U.K., da cui tutto aveva avuto inizio.

Una storia (anche) di litigi

Naturalmente la storia del gruppo è una storia di litigi. Da una parte Johnny Rotten, che da decenni vuole farsi chiamare con il suo vero nome, John Lydon, e dall’altra tutti gli altri. Con McLaren finché fu in vita e dopo con gli altri tre membri storici è sempre stata battaglia a suon di carte bollate. Eccezion fatta per il periodo di pace armata tra gli anni ’90 ed i 2000. Ovvero quando ci furono due reunion, in quanto tutti avevano bisogno di soldi.

Del resto Johnny non è mai stata la persona più facile con la quale trattare. Tanto da chiudere i ponti anche con l’amico Sid Vicious, che lui stesso aveva portato nella band al posto di Matlock. Ma Johnny è probabilmente anche la persona più sincera e la più libera politicamente, che non ha mai dovuto piegarsi alle logiche del politicamente corretto, che recentemente hanno fatto sì che i Sex Pistols si siano riformati con Frank Carter alla voce e con uno spazio sicuro nel pogo per sole donne!

Perché alla fine il punk è qualcosa che non puoi chiudere in un recinto ed al quale è impossibile dare definizioni. Il punk semplicemente non può morire, perché, non appena si cercherà di renderlo inoffensivo, lui troverà il modo di detonare altrove in maniera ancora più fragorosa.

Roberto Johnny Bresso