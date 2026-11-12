Assuefatti alla fine della storia: l’antifascismo che ha paura degli studenti

Roma, 12 nov – Ci sono culture politiche che sopravvivono alle condizioni che le hanno generate, conservandone gesti, parole d’ordine e rappresentazione di sé. L’antifascismo militante continua a raccontarsi attraverso il lessico della resistenza, dell’insubordinazione, della lotta contro il potere. Nella vita scolastica italiana quel linguaggio si è però intrecciato con l’autorità dell’istituzione, trovando posto nelle commemorazioni, nei programmi e nei criteri informali di ciò che è considerato accettabile. La familiarità è diventata tale che ogni contestazione viene facilmente vissuta come una violazione delle regole comuni. Ne deriva una crescente difficoltà a riconoscere il conflitto quando assume forme inattese. Nelle assemblee e nei cortei viene esaltato; quando nasce fuori dal proprio orizzonte culturale, si chiede all’autorità di contenerlo. È in gioco il potere di definire i confini del confronto: chi si sente investito della tutela della democrazia finisce per considerare le proprie convinzioni una condizione preliminare della partecipazione altrui.

Il consenso che disturba l’antifascismo

Al Cremona-Zappa di Milano la lista «Avanti Zappa» ha ottenuto 361 voti e un seggio nel Consiglio d’istituto. Un eletto diciassettenne, militante del Blocco Studentesco, ha raccolto 199 preferenze. Sono seguite le proteste di un collettivo antifascista, una lettera di 46 docenti e una petizione di alcuni genitori. I professori hanno richiamato anche presunti episodi avvenuti durante le assemblee, non attribuiti con certezza al rappresentante. Al centro delle reazioni è finita soprattutto la sua appartenenza politica, più del programma presentato agli studenti. La competizione ha prodotto un risultato sgradito a una parte della scuola, che ha chiamato in causa l’autorità scolastica e il perimetro costituzionale. La legittimità del voto è stata formalmente riconosciuta, mentre si moltiplicavano le richieste di vigilanza sulla presenza del rappresentante. Il consenso ottenuto tra i compagni è diventato materia di una particolare verifica morale.

Una simile elezione dovrebbe anzitutto porre una domanda: perché quegli studenti lo hanno scelto? I voti esprimono bisogni, rapporti personali, aspettative, talvolta adesione politica. Ridurre tutto all’identità del candidato evita di interrogarsi su ciò che accade nella scuola. È più semplice attribuire al risultato un carattere allarmante e rivolgersi agli adulti per contenerne le conseguenze. Un riflesso affine emerge a Firenze, dove alcuni insegnanti del “Salvemini – Duca D’Aosta” hanno letteralmente sottratto volantini dalle mani dei militanti di Azione Studentesca, interrompendo una legittima e alquanto tranquilla attività politica: «sulla scuola non si fa politica, è un luogo di cultura», sentenzia la prof nel video diffuso dai canali del movimento. E pensare che proprio in queste settimane schiere di docenti, filosofi, giornalisti e pedagogisti avevano cantato i peana alla protesta studentesca. Ma il nodo politico è proprio in quella affermazione apparentemente neutra e intelligente, nell’asimmetria tra chi diffonde un messaggio e chi, disponendo di un ruolo educativo e disciplinare, si sente investito dell’autorità di impedirne la circolazione. E così una sensibilità, quella antifascista, trova la protezione nell’autorità dell’adulto, l’altra incontra un limite prima ancora che i suoi argomenti possano essere discussi.

Il manuale e il presente già giudicato

Il manuale Trame del tempo 3, pubblicato da Laterza, porta la questione sul terreno del sapere. Le espressioni impiegate per descrivere il governo Meloni — dalle «misure dichiaratamente liberticide» alla «guerra ai migranti» e ai «piani di deportazione» — appartengono al vocabolario della polemica contemporanea. In un testo scolastico acquistano un’autorevolezza particolare: lo studente le incontra nel luogo in cui si aspetta una ricostruzione degli eventi e strumenti per comprenderli. Il problema riguarda il rapporto, ormai perduto, fra storia e cronaca. La storia del tempo presente è una disciplina legittima, che richiede attenzione alle fonti e alla provvisorietà delle interpretazioni. Le politiche di un governo in carica possono essere descritte e collocate in una genealogia ma quando la loro valutazione assume il tono di una conclusione acquisita, il manuale anticipa il lavoro critico che dovrebbe insegnare a svolgere. Il prestigio editoriale finisce per accreditare una lettura politica come conoscenza stabilizzata.

Valditara ha criticato l’impostazione del volume e ne ha auspicato il ritiro; Laterza ha denunciato un’ingerenza nella libertà editoriale e di insegnamento. Quella richiesta ha offerto all’editore un terreno favorevole: dal rigore del testo la discussione si è spostata rapidamente alla sua libertà di circolare. Un prodotto dell’editoria scolastica, espressione di una sensibilità culturale ben radicata, ha potuto presentarsi sotto il segno del vittimismo. Inutile dire che la libertà di pubblicazione resta distinta dalla qualità della ricostruzione storica. Un manuale può avere pieno diritto di circolare e contenere valutazioni metodologicamente discutibili. L’auspicio ministeriale del ritiro ha contribuito a confondere i livelli della controversia e relegato in secondo piano il punto decisivo: l’antifascismo istituzionalizzato può parlare con l’autorità del testo scolastico e, simultaneamente, assumere il tono della dissidenza perseguitata quando quella autorità viene contestata.

La conservazione con il linguaggio della rivolta

Questi episodi rimandano a un processo più lungo. L’antifascismo ha avuto una funzione fondativa nella storia repubblicana, e la Costituzione conserva il segno di quell’origine. La sua declinazione militante contemporanea tende però a sovrapporre i principi dell’ordinamento al proprio repertorio di convinzioni, giudizi storici e priorità politiche. Una posizione affermatasi attraverso il conflitto ha finito per trattare la propria vittoria come una condizione naturale della vita pubblica e le proprie convinzioni nel sinonimo stesso di democrazia. L’egemonia culturale orienta il linguaggio comune e rende alcune posizioni prevedibili, altre scandalose. Chi ne beneficia finisce spesso per non percepirla più, a suo discapito. Nella scuola questa dinamica è amplificata dall’autorità dell’insegnante, del manuale adottato e dell’istituzione. Proprio qui si manifesta il carattere conservatore di un antifascismo che continua a dichiararsi antagonista mentre orienta la maggior parte della sua energia nella difesa di simboli e prerogative già riconosciuti. Le istituzioni, contestate come strumenti del potere, diventano essenziali quando devono garantire la continuità di quell’ordine culturale. L’avversario viene rappresentato come una presenza incongrua, da sorvegliare o ricondurre entro un perimetro definito attraverso una vera e propria rieducazione.

Questa postura tradisce una sfiducia cronica nella forza delle proprie idee. Un’elezione sfavorevole, un volantino polemico, una contestazione storiografica sono occasioni di confronto e scontro. La scuola dovrebbe insegnare a sostenere le interpretazioni con argomenti e a misurarsi con idee giudicate errate. Ciò che la difesa preventiva di un’ortodossia lascia senza risposta sono le ragioni del consenso che si forma altrove. Insomma, quello che gli antifascisti hanno dimenticato è che nessuna egemonia è definitiva. Le istituzioni conservano l’impronta di conflitti precedenti e saranno attraversate da quelli futuri. Il mutamento delle generazioni rende evidente questo carattere provvisorio: tutte le vittorie sono una parentesi, ogni normalità è una conquista costruita con la forza, l’arbitrio, lo scontro e, nel caso antifascista, sul sangue di una lunga guerra civile. Per molti studenti le gerarchie simboliche del dopoguerra non possiedono più l’immediatezza che avevano per chi le ha vissute o ereditate da vicino. Quel distacco può essere considerato un problema politico soltanto da chi giova dell’ordine costituito dopo il 1943, e ha chiamato una sconfitta “liberazione”.

Assuefatti alla fine della storia

Alla fine la contraddizione dell’antifascismo militante sta tutta qui. Ha costruito la propria identità sulla necessità di tenere aperta la storia ma allo stesso tempo si è assuefatta alla “fine della storia”: fatica ad accettare che le sue conquiste appartengano a una parte e non a “tutti”, ma soprattutto che le sue idee siano esposte all’erosione, al giudizio e alla possibilità di essere superate nel divenire incessante della storia come ogni altra realtà umana. E così si ritrova nel gesto delatorio, nella supplica alle istituzioni, nella richiesta implicita di custodire i giovani sotto una campana di vetro, al riparo dalle “onde nere” e dai sovversivi. E no, continuare a chiamarlo ribellione non cambia la sua natura: è la difesa di un ordine che teme di dover tornare a misurarsi con la forza degli altri.

Sergio Filacchioni