Assalto alla Cgil, in appello confermate le condanne: è una sentenza politica

Roma, 8 ott – Otto anni e sei mesi a Roberto Fiore, otto anni e sette mesi a Giuliano Castellino, otto anni e sei mesi a Luigi Aronica e otto anni e due mesi agli altri imputati: la Corte d’Appello di Roma conferma le pene inflitte in primo grado per il presunto assalto alla Cgil di Corso d’Italia a Roma del 9 ottobre 2021. L’accusa è di concorso morale di devastazione. Un aggettivo che qualifica la condotta dei leader di Forza Nuova e che la dice tutta sulla natura della loro azione. Spogliata dal cavillo togato, l’accusa è quella di non averli potuti incolpare direttamente nemmeno di aver forzato una porta.



Il risarcimento del danno ammonta a qualcosa come diciassettemila euro, danni paragonabili a quelli di un comune incidente stradale e condanne simili a quelle con cui in Italia puniscono gli omicidi. Sembrerebbe subito che ci sia una sproporzione gigantesca tra i fatti contestati e la pena inflitta ai responsabili di quell’azione. Appare evidente che non si tratta di una sentenza volta a fare giustizia, casomai volta a fare giurisprudenza. È lapalissiano che non si è voluto tenere conto del contesto in cui si è svolse la manifestazione perché questa è una sentenza che deve creare un pericoloso precedente.

Assalto alla Cgil: è una sentenza politica

In questa vergognosa ulteriore puntata di quella saga che è diventata ormai la giustizia a orologeria, trova spazio anche un paradosso: l’articolo con cui sono stati puniti i leader della formazione di estrema destra. Il 419 del Codice Penale. Codice Rocco. Fascista anche lui. Un codice che era stato concepito tutt’altro che come difensivo del sistema e che viene utilizzato come clava per colpire il dissenso. Perché nessuno – di quelli che ancora si ostinano a credere che la legge sia uguale per tutti, dove tutti sta per qualsiasi appartenenza politica – si aspetta che la devastazione si identifichi con qualche vetro rotto di una sede sindacale, dove qualcuno aveva persino aperto le porte dall’interno e dove ha fatto il “suo” tour anche una graziosa vecchietta con l’inseparabile cagnolino. Le immagini le abbiamo viste tutti. Ma quelle erano anche le piazze piene di infiltrati in cui, il tentativo dei soliti noti di rovesciare un pulmino della Celere, ha trovato l’onorevole giustificazione del test dell’ormai famigerato moto ondulatorio. Tornando alla norma, fascista del codice fascista che, seppur autoritario, manteneva un rigoroso formalismo giuridico i cui confini risultano oggi persino più stringenti di quelli tollerati dalle democrazie contemporanee. Quest’ultime, e nella fattispecie quella vigente (?) in Italia, tendono a percepire i limiti costituzionali al potere punitivo come un ostacolo quando si tratta di contenere e sanzionare il dissenso politico.

La piazza romana del 9 ottobre di cinque anni fa era una piazza non orientata politicamente, eterogenea ideologicamente e accomunava semplicemente coloro che erano stanchi di tutte le restrizioni applicate da quella tirannia democratica nell’era pandemica. Soppressione della libertà finanche di lavorare, di movimento, green pass e mascherine, sospensione delle visite ai familiari, coniugi che condividevano lo stesso tetto seduti distanziati in auto, il proprio modo di guadagnarsi da vivere bollato all’improvviso come “non essenziale”. Quella piazza era costituita da persone essenzialmente stanche, ma non di lottare per affermare il dovere della libertà. E quella piazza continuava nelle case degli italiani, nei luoghi di cura di parenti lasciati morire da soli. La sentenza che vede condannare alla privazione della libertà di chi in quella piazza c’era può essere pronunciata in nome del popolo italiano?

Quella piazza è colpevole e lo era già perché si è ribellata al sistema che oggi mantiene e chiude la porta alla giustizia come una paratia stagna. Non sfondi quella porta che si beffa addirittura della condanna, avvalendosi di una legge fascista storpiata ancora una volta dal suo significato ancestrale e, senza vergogna, ancora una volta pronuncia una sentenza politica. Verso cui non ci deve essere appello né ricorso. La sentenza è data, l’udienza è tolta. Punto. Altrimenti non si spiegherebbe il perché sia stata negata la valutazione delle prove favorevoli agli imputati: visione dei filmati e ricostruzione delle cronologia dei momenti della giornata; presenza di “infiltrati” che con la loro azione abbiano potuto fare leva e direzionare una parte del corteo verso alcune condotte sfociate poi nell’ingresso alla sede della Cgil, che la condotta della massa non può ricadere sui singoli e che la vicinanza fisica di alcuni elementi non significa necessariamente una compartecipazione. Morale o fisica. È la vecchia formula rituale del diritto morale: l’accusa è stata già applicata come una sentenza di condanna.

La solidarietà e i dubbi di CasaPound

“Piena e incondizionata solidarietà ai militanti colpiti da condanne spropositate per le proteste del 9 ottobre 2021 alla sede della Cgil” sono le parole pronunciate da parte di Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia. “Siamo di fronte all’ennesimo capitolo di un uso politico della giustizia per intimidire un’area politica ben precisa” continua la nota del movimento della tartaruga frecciata, non mancando di denunciare “forzature tecnico-giuridiche” e “l’applicazione dell’articolo 491 del Codice Penale per devastazione e saccheggio, rispolverato in questo caso per gonfiare artificialmente i quadri edittali e infliggere pene superiori agli otto anni a fronte di danni materiali circoscritti”. Iannone denuncia anche “l’operato di una giustizia a doppio binario che applica la massima severità contro quella mobilitazione, mentre tollera da decenni le attività sovversive dei centri sociali, No-Tav e area antagonista. Dubitiamo, infatti, che le stesse condanne saranno inflitte a chi ha assaltato la sede de La Stampa a Torino o a chi solo qualche settimana fa ha incendiato la nostra sede a La Spezia”.

Gli assalti alla sede de l’Olandese Volante e di ProVita & Famiglia

Parole, quelle di Gianluca Iannone, che trovano immediato riscontro nella realtà. È vero che è trascorso poco tempo dall’incendio che ha devastato la sede di CasaPound della cittadina ligure, ma la DIGOS sta già indagando secondo la pista politica. E, se tutti gli accertamenti finora condotti portano alla natura dolosa del gesto, la modalità dell’atto – a sede chiusa e con militanti che molto probabilmente erano già in viaggio verso Verona per prendere parte alla festa nazionale di Direzione Rivoluzione – non fanno altro che dare conferme a quelli che sono, per adesso, solo sospetti. Solo gli antifascisti da strapazzo vanno a incendiare uno spazio che non è solo politico, ma anche un centro di aggregazione culturale e sociale, dove tantissime persone hanno trovato casa, trascorrendo momenti di svago e prendendo parte alle attività più varie. Solo gli antifascisti pensano di incendiare uno spazio identitario al piano terra di un palazzo, dove abitano anche bambini e persone anziane. Così come accaduto anche alla non lontana sede genovese del movimento, La Risoluta.

E se per La Spezia e per Genova ancora sono in corso gli accertamenti, per il caso del violento assalto alla sede del movimento Pro-Vita & Famiglia del 2023 a opera di collettivi transfemministi che hanno devastato l’ingresso e le saracinesche della sede, lanciato un ordigno oltre a bottiglie, pietre e fumogeni con cui hanno danneggiato anche i sistemi di videosorveglianza, al grido di Questa volta bruciamo tutto, la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione. Nonostante la Digos abbia parlato di azione delittuose premeditate per costringere le forze dell’ordine a lasciare la sede per distruggerla. Eppure, nella sola paginetta della richiesta non si menzionano l’ordigno, la premeditazione e la rivendicazione, resa pubblica sui social dal movimento Non una di meno.

La condanna del diritto

Questa è una sentenza, non ancora definitiva eppure già ampiamente scritta. Anche nei processi mediatici che sono stati già ampiamente celebrati. Forse, anche troppo. Non sappiamo se la Corte sia stata influenzata o meno da questo clima. Forse, addirittura, non avrebbe avuto nemmeno bisogno. E non per la sentenza che è stata pronunciata, ma per il processo che è stato celebrato: senza contraddittorio, senza incidente probatorio e persino senza appello. Parrebbe che Fiore e Castellino non siano nemmeno più gli imputati di questo assurdo processo, ma solo dei simboli da abbattere. Il simbolo del dissenso. Ma insieme con loro si è abbattuto anche quel Diritto, nato a Roma, che ha fatto scuola nel mondo intero e che ieri, proprio a Roma, sembra aver trovato la sua tomba. Ancora una volta.

Tony Fabrizio