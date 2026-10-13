Avs cerca l’anti-Vannacci e trova il vannaccismo al contrario

Roma, 13 ott – Reddito universale per scardinare il capitalismo, settimana lavorativa ridotta, cannabis social club, cittadinanza allargata, accoglienza diffusa, trasporti gratuiti, voli da abolire, saluti romani da perseguire e lezioni di Resistenza in ogni classe. A leggere alcune delle proposte raccolte da Alleanza Verdi e Sinistra sulla piattaforma partecipativa Decidiamo, viene quasi da chiedersi se Bonelli e Fratoianni non abbiano finalmente trovato il loro anti-Vannacci. Un generale al contrario, senza stellette né richiami alla tradizione, ma con un vocabolario altrettanto identitario, nel quale il capitalismo è il nemico, l’antifascismo il principio ordinatore e la transizione ecologica la promessa di una società diversa. Naturalmente non siamo davanti a un programma definitivo: la piattaforma raccoglie contributi individuali e proposte ufficiali in vista delle politiche del 2027. Ma è proprio il carattere aperto di questo laboratorio a renderlo interessante.

La sinistra anti-Vannacci e la costruzione del nemico

Il punto di partenza è che queste proposte non costituiscono semplicemente una somma di rivendicazioni economiche, sociali e ambientali. Possono essere lette come le espressioni di una medesima grammatica politica, nella quale ogni questione viene ricondotta a un rapporto di oppressione da superare. Il lavoro salariato diventa subordinazione al capitale, il confine nazionale esclusione, il consumo energetico una responsabilità morale, l’identità tradizionale un vincolo da decostruire. Anche quando le misure rispondono a problemi concreti, il linguaggio che le accompagna tende a collocarle dentro una contrapposizione più vasta. È la logica del populismo morale che abbiamo già osservato nelle mobilitazioni della cosiddetta «generazione Gaza»: non serve una contraddizione principale, perché ogni contraddizione può diventare principale nella misura in cui viene ricondotta alla stessa divisione tra oppressi e oppressori. Il capitalismo, il patriarcato, il fascismo, la frontiera e l’emergenza climatica appartengono a campi storicamente e concettualmente distinti, ma possono essere saldati dentro una medesima narrazione emancipatrice. Non importa tanto ciò che li distingue, quanto la funzione che assumono nella costruzione del campo politico. È questa una delle caratteristiche più riconoscibili della sinistra antagonista contemporanea: la capacità di inglobare conflitti eterogenei e trasformarli in altrettante espressioni di una medesima causa morale.

La decostruzione come promessa di liberazione

Dentro questo schema assume particolare rilievo l’idea di liberazione. Non più soltanto emancipazione materiale attraverso il lavoro, la partecipazione economica o l’accesso alla proprietà, ma progressiva sottrazione dell’individuo ai rapporti considerati coercitivi. È indicativa, in questo senso, una proposta sul reddito universale pubblicata sulla piattaforma, che individua nella misura uno strumento per superare il «ricatto del capitalismo» e immaginare una società post-lavoro. Il reddito non è più soltanto una garanzia contro la povertà: diventa il presupposto di una trasformazione antropologica del rapporto tra individuo e produzione. Allo stesso modo, il dibattito sulla cittadinanza può assumere il significato di una ridefinizione dell’appartenenza nazionale, mentre quello sulle migrazioni tende a interrogare la legittimità stessa delle frontiere come dispositivi di esclusione. Naturalmente queste impostazioni hanno storie intellettuali differenti e non coincidono necessariamente con le formulazioni ufficiali di Avs. Ma nella loro convergenza si intravede un tratto comune: la libertà viene pensata soprattutto come liberazione da qualcosa, più raramente come partecipazione alla costruzione di qualcosa. Il risultato è una politica che trova la propria energia nella critica dei rapporti esistenti, mentre lascia più indeterminata la forma dell’ordine sociale destinato a sostituirli.

Dalla decrescita felice all’antifascismo permanente

Anche l’ambientalismo entra in questa di-visione del mondo. La transizione ecologica di Avs comprende investimenti, riconversione industriale e sviluppo delle energie rinnovabili, ma alcune proposte insistono su divieti, limitazioni e modifiche dei comportamenti individuali. È qui che riaffiora l’immaginario della «decrescita felice»: una prosperità da ridefinire attraverso la riduzione di determinate attività, consumi e abitudini. Il problema teorico non è scegliere il treno al posto dell’aereo, ma stabilire se la tutela dell’ambiente debba tradursi prioritariamente in una nuova capacità produttiva oppure nella regolazione sempre più estesa delle condotte. Due prospettive che possono convivere, ma che esprimono concezioni differenti del progresso.

Ancora più significativo è il ruolo dell’antifascismo, che torna regolarmente come principio di delimitazione dello spazio politico. Le proposte di nuove restrizioni sulla simbologia fascista e di una presenza più sistematica della memoria resistenziale nell’insegnamento mostrano come il rapporto con il Novecento continui a occupare uno spazio centrale. La memoria storica, però, può assumere funzioni differenti: strumento di conoscenza, fondamento di una tradizione costituzionale oppure criterio morale attraverso cui interpretare i conflitti contemporanei. Quando queste dimensioni finiscono per sovrapporsi, l’antifascismo diventa una categoria permanente di giudizio. Non occorre più riconoscere la specificità delle singole controversie, perché il conflitto viene interpretato attraverso una distinzione preliminare tra ciò che appartiene al campo democratico e ciò che ne rappresenterebbe la minaccia ontologica. In questa prospettiva l’avversario non è soltanto qualcuno che sostiene una diversa concezione della società: diventa il termine negativo attraverso cui il campo definisce se stesso.

L’anti-Vannacci e il paradosso dell’identità

È qui che il confronto con Roberto Vannacci acquista un significato diverso dalla semplice provocazione giornalistica. Il generale ha costruito la propria proposta attorno a riferimenti espliciti alla tradizione, alla famiglia, alla sovranità e all’identità nazionale, presentati come valori non negoziabili. Nel laboratorio di Avs troviamo orientamenti largamente opposti: universalismo dei diritti, trasformazione dei rapporti sociali, ambientalismo e critica dei confini tradizionali. Il parallelismo non riguarda dunque i contenuti, né implica un’equivalenza tra i due progetti. Riguarda la possibilità che due visioni antagoniste condividano una medesima struttura di riconoscimento politico: definire un campo attraverso valori assoluti e renderne immediatamente identificabile l’avversario. In questo senso, il vannaccismo al contrario non sarebbe semplicemente una destra rovesciata nei contenuti, ma una sinistra che adotta una simile esigenza di chiarezza identitaria. Dove il primo rivendica appartenenza, la seconda rivendica emancipazione. Dove uno richiama la tradizione, l’altra propone la sua decostruzione. Dove uno identifica una comunità da difendere, l’altra individua una pluralità di soggetti da liberare. Il rischio comune è che ogni questione politica finisca per diventare una prova di fedeltà alla propria rappresentazione del mondo.

Quando la morale supera il politico

Il punto decisivo è proprio questo. Una visione politica ordina la realtà, distingue le priorità, riconosce i conflitti e tenta di dare loro una forma. Una visione morale totalizzante tende invece a giudicare la realtà prima ancora di interpretarla. Nel primo caso la politica comporta necessariamente scelta, responsabilità, mediazione e talvolta compromesso. Nel secondo ogni compromesso rischia di apparire come una concessione all’ingiustizia che si pretende di combattere. È una tensione che attraversa storicamente i movimenti radicali e che oggi assume forme particolarmente riconoscibili nel populismo, sia di destra che di sinistra, o nelle culture wars di matrice angosassone. Più si amplia il catalogo delle cause moralmente “buone”, più diventa difficile ordinarle politicamente. Più ogni rivendicazione pretende di rappresentare un principio universalmente valido, più complesso diventa stabilire una gerarchia tra obiettivi differenti.

La piattaforma Decidiamo nasce dichiaratamente per affrontare questo problema, trasformando una molteplicità di contributi in un programma condiviso. E proprio per questo costituisce un banco di prova interessante per Avs. La partecipazione può produrre selezione e sintesi oppure limitarsi a raccogliere aspirazioni che rimangono accomunate soprattutto da una stessa sensibilità ideologica. Sono due esiti differenti, e non ancora definiti. Il paradosso dell’anti-Vannacci si colloca esattamente qui. Nel tentativo di opporsi a un’identità politica percepita come chiusa e divisiva, una sinistra fondata sull’universalismo può replicare una divisione altrettanto netta. La morale assume il primato del politico. Il risultato possibile non è allora una visione del mondo compiuta, capace di ricomporre le contraddizioni dentro una proposta storica, ma una sua permanente di-visione: un mondo attraversato da linee morali sempre nuove, continuamente diviso in buoni e cattivi, in cui la contestazione allo status-quo si disperde nella perpetua lotta di classe.

Vincenzo Monti