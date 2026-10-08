«Azione e Contemplazione»: il nuovo libro di Fons Perennis sulla via della Tradizione

Roma, 8 ott – Da qualche settimana è stato stampato il nuovo libro curato da Fons Perennis, Azione e Contemplazione. Come ben introduce la prefazione al testo : ”E la via da percorrere è egregiamente delineata dagli autori del profondo saggio che vi accingete a leggere. Fons Perennis è esempio vivente di una comunità in eterna ricerca e lo dimostra ogni giorno tramite le sue azioni: un’impresa di tale portata non si compie nell’isolamento di una torre d’avorio ma tra i libri e tra i campi, tra le strade e i templi, nel foro e nella legione. Agire e contemplare si delineano dunque come principi di partenza e di arrivo uniti in quella spirale che caratterizza la nostra concezione di Tempo, Eterno e Sacro.”

Dopo il buon successo del libro “Il solstizio”, si è ritenuto maturo il tempo per fornire un altro importante tassello della nostra visione del mondo. L’idea di base è fornire orientamenti utili sia per le comunità che vogliono ispirarsi alla visione tradizionale del mondo, sia prospettare indicazioni ai singoli che intendono lottare anziché arrendersi alle storture del mondo moderno.

Azione e Contemplazione: le due vie della realizzazione del Sé

Concetto centrale del testo è la scintilla luminosa, divina e indistruttibile, il cosiddetto Sé, lo spirito eterno che rimane impassibile ad osservare il mondo intorno, ma non può esserne toccato. Il Sé può dare vita consapevolmente alle due vie, Azione e Contemplazione che possiamo immaginare come gli assi di una ruota solare, in perfetto equilibrio, che originano un movimento e una forza centrifuga per tutto ciò che di buono ancora esiste intorno a noi e centripeta al contrario per tutto il resto. Una precisazione preliminare è subito necessaria: quella che viene prospettata è una via ardua, in salita, in cui nessuno può essere garante dell’arrivo sicuro e felice. Qui non si promettono facili paradisi, come avviene per alcuni credi monoteisti in cui basta “pentirsi”, anche pochi istanti prima della morte ed ottenere la salvezza eterna di anima e corpo (sigh!). Si prospetta al contrario una vita contrassegnata da sforzo costante, impegno per la realizzazione del sé, sacrificio delle parti mortali e delle vite emozionali. Ma nessuna garanzia.

Ampio spazio viene data alla tripartizione delle funzioni, tipica delle società indoeuropee prendendo a spunto l’approfondimento di Platone nella “Repubblica” e la rivoluzione romulea, con l’uomo romano in grado di incarnare ed operare in tutti e tre gli ambiti: magico\sacrale, guerriero, produttivo\benessere. Arricchiscono e impreziosiscono ulteriormente lo scritto una prospettiva femminile al Sacro, sottile e ricca di significati, una immersione in un mondo di Dee e forze caratterizzate tutte proprio dalla natura feminea. Infine, bellissime immagini che rendono le lettere quasi superflue, tanto riescono a trasmettere i concetti direttamente ai gangli vitali, sorpassando la barriera della psiche.

Il silenzio e la disciplina dell’azione

Tra gli strumenti indicati, riprendiamo e sottolineiamo il silenzio, che è sempre stato il primo passo di ogni nostra azione. Il silenzio interiore ovviamente, che coincide anche con il silenzio della parola e, per quanto possibile, con il silenzio delle interferenze esterne. Nel silenzio tutto si ferma. È il momento magico per eccellenza, da dove si inizia potenzialmente a interagire col mondo delle forze. Non è un lasciarsi andare, quello che borghesemente viene definito relax, al contrario è immergersi in una dimensione animata da energie che possono annientare coloro che vi si approcciano senza la necessaria preparazione e la giusta attitudine. Il silenzio è anche il miglior alleato contro il moltiplicarsi di mille azioni sul piano manifesto, che possono portare a un iperattivismo squilibrato, senza centro, che può arrivare ad una sorta di manìa.

Marco Aurelio, nella sua grandezza, ci dipinge la vita con estrema semplicità: “Ad ogni istante pensa con fermezza, da Romano e maschio quale sei, a compiere ciò che hai per le mani con serietà scrupolosa e non fittizia, con amore, con libertà, con giustizia, e cerca di affrancarti da ogni altro pensiero. Te ne affrancherai compiendo ogni singola azione come fosse l’ultima della tua vita, lontano da ogni superficialità e da ogni avversione passionale alle scelte della ragione e da ogni finzione, egoismo e malcontento per la tua sorte. Vedi come sono poche le condizioni che uno deve assicurarsi per poter vivere una vita che scorra agevolmente e nel rispetto degli Dèi: perché gli Dèi non chiederanno nulla di più a chi osserva queste condizioni”.

Il richiamo alla fedeltà e all’appartenenza

Dunque vogliamo lanciare un messaggio a tutti coloro che leggeranno il nostro libro, o anche solo questo articolo: non dimenticate mai che non siete soli. Appartenete a una civiltà, avete delle leggi incise nel profondo del cuore che non troverete mai scritte da nessuna parte. Quando si sente parlare di mostri che violentano e uccidono bambini, bombardano scuole e ospedali per immolare le vittime sugli altari del loro dèmone, provate un naturale ribrezzo e disgusto, addirittura la vostra parte razionale vorrebbe quasi farvi credere che non possa essere possibile compiere degli atti così disumani. Ma è tutto vero, queste sono le gesta che appartengono ai nostri nemici, a coloro che abbiamo sempre combattuto da millenni: sono i cartaginesi di ieri e di oggi, contro cui Roma è consapevole che non si potrà mai giungere ad un accordo. Eppure, il nostro nemico vince e avanza ogni volta che ognuno di noi ha un’ombra nel cuore, quando la disperazione vince sulla speranza, quando perdiamo la voglia di lottare e rinunciamo al coraggio.

Dobbiamo al contrario essere consapevoli e orgogliosi di far parte delle schiere di guerrieri rimasti fedeli, di coloro che non si sono arresi, anche quando tutto sembrava crollare, anche quando il buio era fitto e non si intravvedeva luce. Fedeltà è più forte del fuoco!

Signifer, statue signum, hic manebimus optime

«vessillifero, ferma l’insegna, qui staremo benissimo»

Fons Perennis