Il nuovo ordine senile: la sinistra cerca il futuro e richiama Bersani

Roma, 14 ott – La senilità politica della sinistra si misura nella difficoltà di riconoscere un’autorità che non provenga dal proprio passato. Il ritorno del nome di Pier Luigi Bersani come possibile guida del campo largo rende visibile questo esaurimento: dopo aver investito sul rinnovamento di Elly “Elena” Schlein, una parte del centrosinistra cerca nella generazione precedente qualcuno capace di risolvere i conflitti prodotti dalla nuova. La promessa di cambiamento approda così alla richiesta di un tutore.

Su Domani, Luca Bottura ha dato a questa aspirazione la forma di un’analisi dichiaratamente semiseria, immaginando un governo Bersani I. Nel suo articolo, il futuro premier dovrebbe tenere a bada gli alleati e accompagnare l’elezione di Rosy Bindi al Quirinale, incaricata di “rimettere in sicurezza la democrazia parlamentare”. La satira, se così si può chiamare, esplicita però una gerarchia quasi paternalistica: ai dirigenti attuali spettano le ambizioni e i litigi, ai predecessori la responsabilità di ricomporli.

Il ricambio si ferma davanti alla successione

La proposta satirica, in effetti, ha già una traduzione politica. Il 13 ottobre Bindi ha rilanciato Bersani come figura capace di unire la coalizione, escludendo invece Gualtieri, Salis, Manfredi e Decaro: essendo potenziali concorrenti alle primarie, non offrirebbero a Schlein e Conte una ragione sufficiente per ritirarsi. Il candidato accettabile dovrebbe dunque collocarsi al di sopra della loro competizione. È un criterio che chiarisce il funzionamento della selezione. Un amministratore emergente introdurrebbe un nuovo rapporto di forza e costringerebbe i due leader a riconoscere una successione. Un padre nobile consentirebbe invece di arretrare conservando le rispettive pretese sul futuro. L’autorevolezza del passato diventa una garanzia per la sopravvivenza dei gruppi dirigenti presenti, mentre la possibilità di produrne altri viene subordinata alla loro disponibilità a farsi da parte.

Il passaggio acquista significato alla luce di quella campagna social “Elena”, analizzata alcune settimana fa su queste pagine: il nome completo di Schlein veniva impiegato per attribuirle anticipatamente una statura presidenziale, fino alla composizione di governi immaginari nei quali le incompatibilità tra alleati sparivano attraverso l’assegnazione dei ministeri. L’invocazione di Bersani interviene sul medesimo vuoto di autorità, ricorrendo a una reputazione consolidata dove il restyling comunicativo non può produrre un accordo politico.

Le primarie rendono visibile il problema

Il nodo è il rapporto tra la consistenza del Pd e la forza personale della sua segretaria. Nel sondaggio Piave presentato da Fanpage, Conte prevale su Schlein nel confronto a due con il 42% contro il 38%. La rilevazione Youtrend per Sky del 24 settembre, costruita su una competizione con più candidati, indicava invece Schlein davanti, con un vantaggio maggiore nello scenario di partecipazione ridotta. Le configurazioni divergono, ma mostrano quanto la scelta della platea e dei concorrenti possa incidere sull’esito. Per il Pd significa affrontare una consultazione nella quale il primato del partito potrebbe non tradursi nella guida della coalizione. Una vittoria di Conte obbligherebbe inoltre le componenti riformiste a misurarsi con una leadership portatrice di posizioni differenti, soprattutto sul sostegno all’Ucraina. Il conflitto personale rinvia quindi a decisioni che un eventuale governo dovrebbe assumere e che l’accordo contro Meloni lascia aperte.

Bersani viene evocato per assorbire questa tensione attraverso la propria biografia. Eppure, nell’intervista al Corriere dell’11 ottobre, è stato lui stesso a sostenere che le primarie, una volta decise, vadano celebrate, osservando anche che l’opposizione a Meloni non basta a tenere insieme l’alleanza. La figura evocata come soluzione riconosce dunque la necessità di affrontare il problema che i suoi estimatori sperano di aggirare.

La restaurazione come programma

La retorica della democrazia da “mettere in sicurezza” conferisce a questo stallo un’insopportabile patina morale. La ricerca di un accordo tra partiti viene rappresentata come il recupero di un ordine istituzionale compromesso – non si sa esattamente in quale modo – dal centrodestra, e affidato a personalità familiari e rassicuranti della sinistra in modalità nostalgia core. È su questo terreno che possiamo misurare il culto progressista per Bersani, che sfiora quasi quello per lo stesso Mattarella: nella richiesta di protezione rivolta a un’autorità che precede e sovrasta la competizione quotidiana. La retorica dei “padri nobili” rivela così un presente che produce rivalità ma non vitalità, e un futuro di senilità deve ad attenderci c’è sempre il vecchietto buono che rimette in ordine. E così la sinistra che continua a rivendicare il progresso finisce per vedere in una normalissima alternanza tipica dei sistemi democratici una deviazione, arrivando a concepire il proprio ruolo di governo come vera e propria “restaurazione” dell’ordine. Il nuovo ordine senile.

Sergio Filacchioni