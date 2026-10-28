La bolla dell’intelligenza artificiale e il futuro del potere tecnologico

Roma, 28 ott – C’è una distinzione che rischia di scomparire nel dibattito sull’intelligenza artificiale: quella tra il destino di una tecnologia e il destino delle imprese che oggi pretendono di rappresentarla. La storia economica è piena di innovazioni sopravvissute al fallimento delle aspettative finanziarie che le avevano accompagnate. Le ferrovie non hanno smesso di trasportare merci quando sono fallite le società che avevano speculato sulla loro costruzione, così come Internet non ha cessato di espandersi dopo il crollo delle dot-com. Che l’intelligenza artificiale possa trovarsi davanti a una dinamica analoga è la questione affrontata da Stefano Quintarelli, insieme a Emil Abirascid, in La bolla dell’intelligenza artificiale. Tecnologia, mercato e nuove prospettive, pubblicato da Bollati Boringhieri.

Il titolo potrebbe suggerire l’ennesima requisitoria contro le promesse della Silicon Valley. Il contenuto conduce invece in una direzione diversa. Quintarelli non considera l’intelligenza artificiale una moda passeggera, né ne ridimensiona il potenziale trasformativo. Al contrario, la distingue dalle precedenti ondate di entusiasmo tecnologico proprio per la sua capacità di intervenire sui processi decisionali e produttivi. Il problema è comprendere quanto di questa trasformazione corrisponda a capacità già disponibili, quanto dipenda da sviluppi ancora incerti e quanto sia invece incorporato nelle valutazioni finanziarie di un’industria che sta mobilitando capitali di dimensioni difficilmente comparabili con i precedenti cicli tecnologici.

L’intelligenza artificiale oltre lo spettacolo

La distinzione iniziale del libro è tra quella che gli autori chiamano «IA sexy» e «IA noiosa». La prima occupa l’immaginario collettivo attraverso chatbot, generazione di immagini, modelli linguistici e promesse di intelligenze artificiali generali. La seconda opera da decenni nei processi produttivi, spesso senza essere riconosciuta come tale. Sistemi di manutenzione predittiva, visione artificiale, ottimizzazione logistica, diagnostica e controllo industriale costituiscono applicazioni meno spettacolari, ma capaci di generare incrementi misurabili di produttività. È una distinzione che modifica anche i termini della discussione sulle conseguenze economiche dell’automazione. Se l’intelligenza artificiale viene identificata esclusivamente con la sostituzione del lavoro intellettuale, il dibattito finisce inevitabilmente per concentrarsi sul numero di professioni destinate a scomparire. Se viene invece considerata come un insieme di tecnologie applicabili all’organizzazione della produzione, il problema diventa quello della trasformazione del capitale produttivo e delle condizioni necessarie per realizzarla.

Per un’economia come quella italiana, caratterizzata da una produttività stagnante e da una struttura imprenditoriale frammentata, la differenza è sostanziale. Come già osservato su queste pagine, il rapporto tra declino demografico, disponibilità di manodopera e crescita economica non può essere considerato indipendentemente dall’innovazione. La scarsità relativa di lavoro può incentivare investimenti in automazione, organizzazione e capitale, modificando il rapporto tra quantità di occupati e valore prodotto. L’intelligenza artificiale amplia queste possibilità, ma il libro chiarisce opportunamente che la disponibilità di una tecnologia non coincide con la sua effettiva integrazione nei processi economici. Servono dati utilizzabili, competenze, investimenti e riorganizzazione aziendale. L’adozione di un chatbot, osserva Quintarelli, non costituisce di per sé una strategia industriale.

Il capitale dietro la rivoluzione tecnologica

Il nucleo più interessante del volume emerge quando l’analisi passa dalle capacità dei sistemi ai loro costi. Gli investimenti annunciati dagli hyperscaler e dai costruttori di data center, riportano gli autori richiamando le valutazioni dell’investitore Paul Kedrosky, si avvicinano a 1.500 miliardi di dollari annui entro il 2030. Secondo un bollettino della Bank for International Settlements citato nel libro, gli investimenti statunitensi in tecnologie e data center hanno già raggiunto il 5% del Pil, superando il picco registrato durante la bolla delle dot-com. La differenza rispetto al 2000 riguarda soprattutto la struttura della domanda. Allora l’espansione tecnologica era sostenuta in larga misura dagli investimenti delle imprese utilizzatrici; oggi la crescita infrastrutturale è guidata da un numero ristretto di fornitori che anticipano enormi quantità di capitale nella previsione di una domanda futura sufficientemente remunerativa.

A rendere il quadro ancora più complesso intervengono i rapporti finanziari tra i principali operatori. Quintarelli descrive una filiera nella quale gli stessi soggetti possono essere contemporaneamente investitori, fornitori di capacità computazionale e partner commerciali delle società che sviluppano modelli. È una variante del vendor financing: il capitale immesso in un’impresa ritorna almeno in parte al finanziatore attraverso l’acquisto dei suoi servizi o delle sue infrastrutture. Ne deriva un sistema nel quale la crescita degli investimenti e quella dei ricavi possono alimentarsi reciprocamente senza dimostrare necessariamente l’esistenza di una domanda finale proporzionata. La sostenibilità del modello dipende quindi non soltanto dal progresso degli algoritmi, ma dal rapporto tra costi di addestramento, inferenza, disponibilità energetica e ricavi effettivamente generati. Il libro richiama in proposito le analisi di Deutsche Bank, The Economist e Financial Times, che hanno evidenziato le dimensioni dell’esposizione finanziaria dell’industria.

Questa dinamica introduce una questione politica che il dibattito sull’innovazione tende spesso a trascurare. La concentrazione tecnologica non dipende esclusivamente dalla proprietà dei brevetti o dalla superiorità dei modelli, ma dalla capacità di sostenere investimenti che pochi soggetti possono permettersi. La competizione resta aperta sul piano delle prestazioni, mentre le condizioni materiali per parteciparvi diventano progressivamente più selettive.

La bolla potrebbe lasciare meno di quanto immaginiamo

Il paragone con Internet, tuttavia, presenta un limite che Quintarelli individua nella composizione degli investimenti infrastrutturali. La bolla delle telecomunicazioni lasciò in eredità una rete di fibra ottica destinata a conservare il proprio valore per decenni. Secondo le stime riportate nel libro, nelle reti in fibra le opere civili possono rappresentare circa l’85% dei costi, mentre gli apparati attivi costituiscono una quota relativamente ridotta e possono essere sostituiti per aumentare la capacità delle connessioni. Nei data center dedicati all’intelligenza artificiale il rapporto è quasi rovesciato. Le opere civili rappresentano il 30% dei costi o meno, mentre le GPU possono assorbirne oltre il 60%. Si tratta di componenti sottoposti a usura, rapida obsolescenza e cicli di sostituzione molto più brevi rispetto alle infrastrutture fisiche delle telecomunicazioni.

Non è dunque scontato che lo sgonfiamento di una eventuale bolla lasci una dotazione infrastrutturale altrettanto durevole. Potrebbero rimanere edifici, allacciamenti energetici e impianti di raffreddamento, ma una parte determinante del capitale investito richiederebbe continui aggiornamenti. Anche le ricadute occupazionali dirette risultano limitate: il volume cita il caso di un investimento da 2,8 miliardi di dollari in un data center della Carolina del Sud al quale sono associati appena 27 posti di lavoro stabili. La conseguenza è che la costruzione di capacità computazionale non può essere confusa automaticamente con la realizzazione di una politica industriale. La disponibilità di data center rappresenta una condizione importante, ma il loro valore strategico dipende dall’inserimento in un sistema produttivo capace di utilizzare, sviluppare e rinnovare quella capacità.

Il problema europeo non è soltanto la burocrazia

È su questo terreno che il libro introduce una precisazione importante rispetto alla critica, spesso condivisa anche da chi scrive, dell’approccio regolatorio europeo. Le difficoltà dell’Europa non possono essere ricondotte esclusivamente all’eccesso di norme, autorizzazioni e obblighi di conformità. Esiste un problema più profondo nella struttura dei mercati finanziari e nella disponibilità di capitale destinato alla crescita delle imprese innovative. Richiamando dati della Banca centrale europea, Quintarelli osserva che l’Unione produce un numero di startup paragonabile a quello degli Stati Uniti, ma investe in capitale di rischio pre-quotazione una frazione delle risorse mobilitate oltreoceano, quantificata nel libro in circa un ventesimo. Le restrizioni e gli incentivi che orientano gli investimenti di banche, assicurazioni e fondi pensione contribuiscono a determinare questo squilibrio. Gli autori propongono perciò di intervenire sulle condizioni finanziarie che impediscono alle imprese europee di raggiungere dimensioni competitive, anziché limitarsi alla semplificazione amministrativa.

La questione si collega al problema della regulatory capture, già affrontato su queste pagine discutendo le richieste di regolamentazione provenienti dai grandi laboratori americani. Requisiti di sicurezza e conformità possono innalzare le barriere all’ingresso a vantaggio degli operatori dominanti, ma la loro riduzione non risolve automaticamente la disparità nella disponibilità di capitale. Un mercato formalmente accessibile rimane difficilmente contendibile quando i concorrenti dispongono di risorse finanziarie separate da ordini di grandezza. La sovranità tecnologica assume così un significato più concreto della semplice autonomia normativa. Richiede la capacità di finanziare imprese, sviluppare infrastrutture, organizzare filiere industriali e trattenere sul territorio il valore generato dall’innovazione. Senza queste condizioni, anche una maggiore libertà regolatoria rischia di tradursi nella libertà di acquistare tecnologie sviluppate altrove.

Dalla sovranità tecnologica alla sovranità della mente

Nell’ultimo capitolo il ragionamento di Quintarelli compie un ulteriore passaggio, spostandosi dall’economia delle infrastrutture al controllo dell’informazione. Il concetto di «sovranità della mente» nasce dall’osservazione che i chatbot non costituiscono soltanto strumenti di produttività, ma possono essere interpretati come una nuova forma di mediazione comunicativa. Gli autori ricordano come, storicamente, il possesso di un mezzo di comunicazione abbia potuto produrre benefici politici ed economici indipendenti dalla sua redditività diretta. Qualcosa di analogo potrebbe verificarsi con l’intelligenza artificiale generativa. I sistemi conversazionali stabiliscono con gli utenti relazioni personalizzate, raccolgono informazioni sulle loro preferenze e intervengono direttamente nei processi attraverso cui vengono formulate domande, elaborate risposte e costruite interpretazioni della realtà.

Questa capacità introduce una differenza rispetto ai social network. Se questi ultimi hanno organizzato la distribuzione dell’informazione attraverso algoritmi di selezione e raccomandazione, i modelli generativi intervengono nella sua stessa formulazione. L’intermediazione non riguarda più soltanto quali contenuti mostrare, ma anche il modo in cui una questione viene descritta, quali collegamenti vengono suggeriti e quali interpretazioni risultano disponibili all’utente. Quintarelli individua inoltre nel possibile sviluppo di modelli pubblicitari fondati sull’attenzione un incentivo economico a privilegiare risposte compiacenti e interazioni prolungate. Il rischio è che le logiche già sperimentate nell’economia delle piattaforme sociali vengano trasferite in un ambiente comunicativo molto più individualizzato.

Il destino politico delle Ai

È qui che la questione della sovranità supera definitivamente i confini della proprietà industriale. Il controllo dei sistemi attraverso cui una società accede alla conoscenza, organizza le informazioni e forma i propri giudizi rappresenta una dimensione del potere non meno rilevante di quella energetica, finanziaria o produttiva. Il contributo di La bolla dell’intelligenza artificiale consiste dunque nell’aver ricondotto una trasformazione spesso raccontata attraverso le sue manifestazioni più spettacolari alle condizioni materiali che ne determinano lo sviluppo. L’eventuale ridimensionamento delle aspettative finanziarie non eliminerebbe le applicazioni dell’IA, ma potrebbe modificare profondamente la distribuzione delle capacità tecnologiche e degli strumenti di influenza. La distinzione tra chi costruisce e governa queste capacità e chi si limita a utilizzarle rimarrebbe allora anche dopo la fine dell’attuale ciclo speculativo. Ed è precisamente su questa distinzione che si misura la portata politica della rivoluzione tecnologica.

Sergio Filacchioni