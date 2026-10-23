Budapest 1956, l’Europa che non volle arrendersi: il romanzo di Nicolò L’Abbate

Roma, 23 ott – «Moriremo per l’Ungheria e per l’Europa». È con queste parole, contenute nell’ultimo disperato dispaccio di un’agenzia di stampa ungherese durante la repressione sovietica del 1956, che Milan Kundera apre il suo celebre saggio Un Occidente prigioniero. Lo scrittore ceco, riflettendo quasi trent’anni dopo sulla sorte dei popoli assoggettati all’Unione Sovietica, individua in quella dichiarazione qualcosa di più di un appello alla solidarietà internazionale. Per gli insorti di Budapest, l’Europa non rappresentava semplicemente uno spazio geografico o un insieme di Stati, ma una precisa appartenenza storica e culturale. Difendere l’Ungheria significava difendere la possibilità di continuare a esistere come parte di quella civiltà.

È proprio questa dimensione, troppo spesso sacrificata alla lettura esclusivamente ideologica della Guerra fredda, a emergere dalla pubblicazione di Il sole non sorge più ad Est, il romanzo di Nicolò L’Abbate edito da Passaggio al Bosco con prefazione di Giorgio Cirillo, in uscita nel settantesimo anniversario della Rivoluzione ungherese. Un racconto che sceglie di attraversare il 1956 non dalla prospettiva dei protagonisti della diplomazia o dei vertici politici, ma attraverso gli occhi di un sedicenne trascinato dalla propria storia personale dentro quella di un’intera nazione.

Budapest 1956: quando la storia diventa destino individuale

Il protagonista è László Kovács, detto Laci, un ragazzo cresciuto nella Budapest stalinista di Mátyás Rákosi e dei suoi successori. Suo padre, ufficiale dell’esercito ungherese, è scomparso nel 1949 dopo aver rifiutato di denunciare un commilitone. La madre ha imparato a sopravvivere nel silenzio, mentre la sorella minore Kata conosce soltanto la quotidianità delle privazioni. La presenza della polizia politica, l’ÁVH, accompagna ogni gesto, ogni conversazione, ogni possibile manifestazione di dissenso. L’Abbate costruisce il percorso del protagonista a partire da una condizione essenziale: la dittatura ha già occupato la vita degli individui prima ancora che i carri armati occupino le strade. La paura precede la violenza aperta, la delazione precede la repressione, l’obbedienza viene interiorizzata prima di essere imposta con la forza. È questa dimensione quotidiana del totalitarismo a rendere comprensibile la successiva trasformazione di Laci, da adolescente costretto a misurare le parole a combattente delle barricate.

La narrazione procede seguendo la cronologia della rivolta, dalle prime manifestazioni studentesche del 23 ottobre fino alla repressione di novembre. Le strade di Budapest, il Corvin köz, gli edifici trasformati in postazioni difensive, gli stabilimenti industriali di Csepel costituiscono la geografia di una vicenda nella quale le esperienze individuali si sovrappongono agli avvenimenti storici. Accanto a Laci emergono gli amici, i compagni di combattimento, l’amore per Anna e la progressiva consapevolezza che la libertà appena intravista potrebbe avere una durata brevissima. La scelta del diario, inteso come racconto scandito dai giorni della rivolta, consente all’autore di restituire l’accelerazione del tempo storico. L’insurrezione non viene descritta come un processo già concluso, di cui il lettore debba semplicemente conoscere l’esito, ma come una successione di decisioni prese nell’incertezza. È in questa prospettiva che il romanzo trova il proprio centro narrativo: il passaggio dalla paura individuale alla responsabilità collettiva, quando la difesa della propria famiglia e quella della patria finiscono per coincidere.

Kundera e la tragedia di un Occidente dimenticato

Il confronto con Kundera permette di cogliere il significato più profondo dell’operazione narrativa di L’Abbate. In Un Occidente prigioniero, pubblicato nel 1983, lo scrittore ceco contesta la stessa categoria geopolitica di Europa orientale applicata indiscriminatamente ai Paesi sottoposti al dominio sovietico. Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia appartenevano, per storia e cultura, all’Occidente europeo, ma la divisione imposta dopo il 1945 le aveva collocate politicamente a Oriente. La loro tragedia consisteva precisamente in questa frattura: essere parte dell’Occidente e trovarsi costrette a vivere sotto un potere che ne negava l’appartenenza storica. Per Kundera, le insurrezioni di Budapest nel 1956 e di Praga nel 1968 non erano dunque soltanto tentativi di rovesciare un ordinamento politico, ma manifestazioni della volontà di una civiltà di non rinunciare alla propria identità. È una chiave interpretativa che illumina anche il titolo scelto da L’Abbate. Il sole che non sorge più a Est è il rifiuto di riconoscere nell’impero sovietico un orizzonte di liberazione, ma è anche la presa di coscienza della distanza tra l’Ungheria e il potere che pretende di determinarne il destino.

Se Kundera ricostruisce questa contraddizione sul piano della storia culturale, L’Abbate la traduce nell’esperienza di chi la subisce. La repressione, nel romanzo, non è un meccanismo politico astratto: assume il volto dell’agente che sorveglia, del professore che pretende obbedienza, del padre scomparso, del soldato straniero che attraversa una città trasformata in campo di battaglia. L’appartenenza nazionale smette così di essere un principio enunciato e diventa un legame concreto, fatto di persone, luoghi e memoria. Naturalmente, i due autori si muovono su piani differenti. Kundera non riduce la libertà europea alla sola indipendenza politica, ma la collega alla possibilità di preservare una cultura autonoma, capace di produrre significati al di fuori delle imposizioni del potere. L’Abbate, dal canto suo, privilegia la dimensione morale dell’insurrezione, la contrapposizione tra la dignità del singolo e la macchina repressiva. La sua è una scrittura diretta, talvolta volutamente schematica nei rapporti tra i personaggi e nelle contrapposizioni ideologiche, che rinuncia alle ambiguità del romanzo psicologico per concentrarsi sulla progressiva radicalizzazione della scelta. Questa nettezza costituisce la cifra riconoscibile del libro: più che indagare tutte le contraddizioni politiche del 1956, L’Abbate intende restituire il significato umano di una ribellione.

Gli operai di Csepel e la rivoluzione tradita

Un elemento particolarmente significativo del romanzo riguarda il ruolo degli operai. La resistenza di Csepel, grande quartiere industriale di Budapest, occupa infatti le pagine conclusive della vicenda di Laci. Qui la contraddizione del sistema comunista emerge nella sua forma più evidente: un regime che pretendeva di esercitare il potere in nome della classe lavoratrice ricorreva alla forza militare per soffocare proprio la rivolta di quella classe. L’Abbate restituisce questa realtà attraverso gli stabilimenti trasformati in fortificazioni, gli operai che combattono accanto agli studenti, le fabbriche devastate dall’artiglieria sovietica. Il paesaggio industriale di Csepel diventa il luogo nel quale si consuma definitivamente la distanza tra la retorica dell’emancipazione proletaria e la pratica del dominio politico.

È un aspetto sul quale insiste anche Giorgio Cirillo nella prefazione, recuperando il ricordo personale della rivoluzione e delle successive manipolazioni della sua memoria. Cirillo rievoca l’Italia del 1956, le difficoltà di una parte della sinistra comunista a riconoscere la natura dell’insurrezione e il progressivo mutamento dei giudizi politici, fino alla riabilitazione pubblica dei rivoluzionari ungheresi negli ultimi anni del blocco sovietico. La prefazione non rappresenta quindi un semplice accompagnamento al romanzo, ma ne estende la prospettiva. Accanto alla repressione militare della rivolta si colloca la battaglia per la sua interpretazione storica: il tentativo di presentare gli insorti come agenti della reazione, anziché riconoscere la partecipazione popolare a una sollevazione contro il dominio sovietico.

La memoria europea come forma di resistenza

C’è un ulteriore elemento che avvicina la riflessione di Kundera al lavoro di L’Abbate: il rapporto tra memoria e sopravvivenza delle nazioni. Nel suo saggio, Kundera osserva come l’Europa centrale fosse minacciata non soltanto dalla potenza militare sovietica, ma anche dall’indifferenza di un Occidente progressivamente incapace di riconoscere la propria identità culturale. È forse la parte più provocatoria della sua analisi. La tragedia dell’Europa centrale, secondo Kundera, non risiedeva soltanto nella Russia che l’aveva assoggettata, ma nell’Europa che aveva smesso di riconoscerla come parte di sé. Da qui il carattere apparentemente paradossale delle rivoluzioni centroeuropee: movimenti di liberazione che, nel tentativo di riconquistare il futuro, difendevano una continuità storica e culturale precedente alla dominazione sovietica. Il romanzo di L’Abbate si inserisce, pur con strumenti differenti, in questa medesima tensione. La sua operazione consiste nel sottrarre Budapest alla distanza rassicurante del manuale di storia, restituendo un volto a una generazione che rischia altrimenti di sopravvivere soltanto nelle commemorazioni ufficiali.

In questo senso assume particolare importanza la scelta di un protagonista adolescente. Laci non possiede una dottrina politica elaborata, non dispone di un’interpretazione complessiva della Guerra fredda, non conosce gli equilibri diplomatici che condanneranno l’insurrezione all’isolamento. Conosce invece il peso dell’occupazione sulla propria esistenza e riconosce nella rivolta la possibilità di spezzarlo. La sua formazione coincide con la scoperta che la libertà comporta una responsabilità, anche quando il rapporto delle forze rende la sconfitta pressoché inevitabile. La scrittura di L’Abbate diventa così un esercizio di trasmissione generazionale. Non pretende di sostituire la ricerca storiografica né di esaurire la complessità della rivoluzione, ma cerca di rendere nuovamente accessibile un’esperienza storica attraverso la narrazione.

A settant’anni dal 1956, è proprio questa la ragione di interesse de Il sole non sorge più ad Est. La vicenda degli insorti ungheresi non appartiene soltanto alla storia dell’anticomunismo, ma a quella più ampia delle nazioni europee che hanno dovuto difendere la propria autonomia contro le pretese universalistiche degli imperi. Kundera aveva mostrato come la sopravvivenza di quelle nazioni dipendesse anche dalla capacità di custodire e rinnovare la propria cultura. L’Abbate, attraverso la storia di Laci, ricorda che tale continuità è stata talvolta difesa al prezzo della vita. La rivoluzione fu sconfitta militarmente, ma non riuscì a essere cancellata dalla memoria europea. Ed è precisamente in questa distanza tra la sconfitta degli uomini e la sopravvivenza del loro esempio che il romanzo trova la propria ragione d’essere.

Vincenzo Monti

Il sole non sorge più ad Est. Budapest, 1956: diario della rivolta, di Nicolò L’Abbate, prefazione di Giorgio Cirillo, Passaggio al Bosco, 2026. Disponibile su Passaggio al Bosco.