Trieste, 28 nov – Sentiamo spesso parlare, il più delle volte a sproposito, del periodo coloniale europeo. Ed in particolare dell’esperienza italiana. In un mare di falsità, imprecisioni e approsimazioni un tanto al kg il lavoro svolto in questi anni da Alberto Alpozzi, fotoreporter specializzato in zone di guerra, si rivela come una ventata di aria fresca. Proprio le “bugie coloniali” – per utilizzare il titolo della trilogia del ricercatore piemontese – saranno protagoniste martedì prossimo a Trieste.

L’incontro con Alpozzi, autore di “Bugie coloniali”

Si terrà infatti il primo dicembre alle ore 17.00, presso il Circolo Unificato Esercito sito in Via dell’Università 8, una conferenza con l’autore, evento organizzato dall’Istituto del Nastro Azzurro con il contributo del Comune di Trieste. L’incontro, moderato dall’inviato di guerra Fausto Biloslavo è stato organizzato nel contesto delle celebrazioni per il Centenario del Parco della Rimembranza ed in occasione del 90° anniversario della morte del Capitano Arrigo Protti Medaglia d’Oro al Valor Militare caduto ad Harrar in Etiopia.

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Spiega lo stesso Alpozzi: «Mi auguro che questo incontro possa essere un dibattito sereno e costruttivo, utile a favorire una lettura condivisa del passato attraverso il dialogo e l’analisi dei documenti. È necessaria una nuova analisi della storia della colonizzazione italiana al fine di conoscere gli eventi per come avvennero e non per come ci sono stati riportati. Recenti indagini negli archivi ci forniscono nuovi elementi di analisi senza negare le responsabilità e le ombre del colonialismo europeo. Con nuove ricerche emergono elementi che pongono interrogativi su scolarizzazione, cura di malattie endemiche, contenimento delle guerre intertribali, modernizzazione agricola, rinnovamento urbanistico e migliaia di chilometri di strade e ferrovie».

Una parte della storia italiana

Aggiunge invece Biloslavo: «Non bisogna avere paura di guardare in faccia la realtà storica e di proporla al pubblico scevra dal “politicamente corretto”. Questo non significa nostalgismo o addirittura apologia di un passato che non può e non deve tornare, ma fa parte ella storia d’Italia. Ricordo sempre l’ascaro, che si presentò nella divisa del tempo, forse del padre, all’ambasciata italiana a Mogadiscio, quando era il comando del contingente italiano, che nei primi anni Novanta, nel contesto di una missione Onu, tentava di riportare la pace in un paese travolto dalla guerra civile dopo la caduta di Siad Barre. E in Libia quante volte gli anziani mi fermavano per scambiare qualche parola in italiano, che ancora ricordavano con orgoglio. Nessuno vuole riabilitare il colonialismo, ma, al contrario, rirproporre l’Italia come paese che aiuti le nostre ex sfortunate colonie ad uscire dal tunnel della guerra, del terrorismo, dell’instabilità».

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L’auspicio dell’autore di “Bugie coloniali” è che « diverse voci scelgano di partecipare, contribuendo, con le proprie argomentazioni nel merito ad un confronto diretto e pubblico».