Il business dell’immigrazione: 4,6 miliardi di euro finiscono nelle tasche della rete dell’accoglienza

Roma, 3 nov – Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il report sulle attività realizzate nel 2025 dalle associazioni e dagli enti iscritti al Registro istituito dall’articolo 42 del Testo Unico sull’Immigrazione. Il documento, elaborato dalla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti a partire dalle relazioni annuali obbligatorie degli iscritti, fornisce un quadro quantitativo preciso del settore. Non si tratta di un manifesto ideologico, ma di cifre crude sull’accoglienza: numero di enti, progetti, beneficiari, risorse umane e, soprattutto, finanziamenti. I dati mostrano un sistema vasto, stabile, quasi interamente sostenuto da fondi pubblici, in cui la forma giuridica prevalente è la cooperativa sociale. Le dimensioni economiche dei progetti, con medie che superano il milione di euro e una quota significativa oltre i 500.000 euro, rendono evidente che si tratta di un’attività economica di grande scala, non di volontariato marginale.

I numeri del business dell’immigrazione

Nel 2025, hanno operato 822 enti iscritti alla Prima Sezione (dedicata all’integrazione sociale degli stranieri) e 180 alla Seconda Sezione (programmi di assistenza e protezione per vittime di violenza di genere, prostituzione, tratta, violenza e abusi su minori o grave sfruttamento). I progetti realizzati sono cresciuti: 3.766 per la Prima Sezione e 444 per la Seconda, per un totale di oltre 4.200 iniziative. La media è di circa 4,5 progetti per associazione nella Prima Sezione e oltre 2,5 nella Seconda. Molti progetti sono pluriennali: il 73 per cento di quelli della Prima Sezione e il 78 per cento della Seconda erano già avviati negli anni precedenti. Gli enti sono presenti su tutto il territorio nazionale, con maggiore densità al Nord.

Moltiplicando il numero dei progetti per le medie fornite dal ministero, si ottiene una stima di circa 4,6 miliardi di euro suddivisi tra quasi 3,8 miliardi destinati alla Prima Sezione e 800 milioni alla Seconda.

Accoglienza, milioni di euro per singoli progetti

Le dimensioni dei singoli progetti sono significative. Nella Prima Sezione, il 28,5 per cento dei progetti riceve un finanziamento tra 100mila e 500mila euro e il 26 per cento supera i 500mila euro, mentre solo il 16 per cento è sotto i 10mila euro. Il valore medio, influenzato dai progetti di grande dimensione, supera il milione di euro. Nella Seconda Sezione, il 32,5 per cento dei progetti viene finanziato con un ammontare compreso tra 100mila e 500mila euro e il 15,2 per cento supera i 500mila euro. Il valore medio supera 1,8 milioni di euro.

Per i progetti della Prima Sezione, i fondi pubblici nazionali coprono il 45 per cento dei costi dei progetti, quelli europei il 42 per cento e quelli locali/regionali quasi l’11 per cento. Per la Seconda Sezione, i fondi nazionali coprono l’84 per cento dei costi, quelli regionali e locali quasi il 12 per cento e quelli europei il 3,6 per cento. In pratica, il contributo privato e l’autofinanziamento sono residuali, quasi inesistenti. Il settore vive di trasferimenti pubblici.

I beneficiari sono oltre un milione di persone, prevalentemente extraeuropei

I beneficiari dei progetti della Prima Sezione superano il milione di persone, di cui circa 150.000 minori, il 14,8 per cento. Il 72 per cento proviene da Paesi extraeuropei. Sono rappresentate 180 cittadinanze, con prevalenza di marocchini (11,6 per cento), bengalesi (8,6 per cento) ed egiziani (8 per cento). Nella Seconda Sezione, i beneficiari sono circa 45.000 persone, di cui i minori sono il 7,3 per cento del totale e l’80,4 per cento ha nazionalità extraeuropea. Le cittadinanze più frequenti sono Bangladesh (14,1 per cento) e Nigeria (12,3 per cento). Questi numeri descrivono un flusso continuo di persone provenienti in larga misura da Paesi del Nord Africa, del subcontinente indiano e dell’Africa occidentale. Il report non entra nel merito dei risultati di integrazione effettiva (occupazione stabile, autonomia abitativa, assenza di dipendenza da servizi), ma registra la persistenza di un volume elevato di interventi.

Risorse umane retribuite: decine di migliaia di posti di lavoro

Il personale coinvolto è consistente. Per la Prima Sezione, si contano circa 84.000 unità, di cui circa 29.000 dipendenti e 10.000 collaboratori. Le figure dei volontari sono presenti solo nel 30 per cento dei progetti. Le associazioni della Prima Sezione hanno fatto ricorso alla figura di esperti esterni per la realizzazione di specifiche fasi degli interventi. Tali figure professionali sono state ingaggiate nel 34 per cento dei progetti realizzati nel 2025. Per la Seconda Sezione, il personale complessivo dichiarato supera le 24.000 unità (in media quasi 145 per ente).

Quasi l’87 per cento degli enti della Prima Sezione e il 93 per cento di quelli della Seconda hanno almeno un dipendente. Si tratta di un’occupazione rilevante, prevalentemente femminile e italiana, finanziata in larghissima parte da risorse pubbliche.

La centralità delle cooperative sociali

Un dato rilevante sulla struttura del settore è la forma giuridica. La cooperativa sociale rappresenta il 48 per cento degli enti della Prima Sezione e il 43 per cento di quelli della Seconda. Questo non è un dettaglio tecnico. Le cooperative sociali, per natura giuridica e fiscale, sono orientate a operare su base imprenditoriale pur dichiarando finalità sociali. Ricevono la stragrande maggioranza dei finanziamenti pubblici destinati a questo ambito e gestiscono una quota consistente dei progetti.

Su 822 enti della Prima Sezione, circa 394 sono cooperative sociali mentre, sulla Seconda, circa 77. Sono queste le realtà che assorbono la parte più consistente delle risorse, che impiegano la maggioranza del personale retribuito e che gestiscono le attività di maggiore portata. Il sistema non è scarsamente popolato da piccoli gruppi di volontari, ma da strutture organizzate, spesso aggregate in reti e partenariati, che operano con logiche di gestione di servizi e di bilancio.

L’industria dell’accoglienza in Italia

Il report 2025 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali descrive un settore strutturato, in crescita nei progetti, dominato dalle cooperative sociali e alimentato quasi esclusivamente da fondi pubblici. I valori medi dei progetti, oltre 1 milione di euro nella Prima Sezione e oltre 1,8 nella Seconda, e la quota di iniziative di grande dimensione documentano flussi finanziari di entità elevata. Oltre un milione di beneficiari nella Prima Sezione, per la maggior parte extraeuropei e con cittadinanze concentrate da Paesi di forte emigrazione, e decine di migliaia di risorse umane retribuite completano il quadro. Il contributo privato è irrilevante. Le cooperative sociali, in quanto forma giuridica più diffusa, sono i principali percettori e gestori di queste risorse. In sintesi, viene fotografata l’industria dell’accoglienza e dell’integrazione che, da quasi due decenni, si sta arricchendo con bilanci paragonabili a quella di una società per azioni, ma a spese dei contribuenti.

Francesca Totolo