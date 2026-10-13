Cagliari, antifascisti all’assalto della sede di CP: studente aggredito a cinghiate a scuola

Roma, 13 ott – Una sede politica da assaltare, uno studente da colpire con le cinghie. A Cagliari lo scontro esce dal confronto politico e arriva davanti alle scuole, dopo essere passato dalle minacce sui social al tentativo di irruzione nella sezione di CasaPound. Due episodi in appena due giorni, secondo la ricostruzione resa pubblica oggi dal Blocco Studentesco: lunedì sera in via Cervi, oggi presso il liceo Foiso Fois.

Trenta persone davanti alla sede di via Cervi

Il primo episodio risale al tardo pomeriggio di ieri. Un gruppo di circa trenta persone, identificate nel comunicato come appartenenti ai collettivi antifascisti, ha raggiunto la storica sede politica di via Cervi 7 tentando di forzarne l’accesso. Sul posto erano presenti due ragazzi minorenni, esposti a quella che il movimento descrive come un’intimidazione «dai metodi violenti e mafiosi». A impedire l’irruzione sarebbe stato l’arrivo di altri militanti, intervenuti a difesa della sezione, che avrebbero costretto il gruppo ad allontanarsi. Un episodio preceduto, sempre secondo la denuncia, dalla pubblicazione di minacce sulla pagina social “Casteddu Antifascista”. Nel mirino gli studenti del Blocco che poche ore prima avevano partecipato a un’assemblea studentesca pubblica, prendendo parola sui problemi della scuola. È proprio questo il passaggio politicamente rilevante della vicenda: alla partecipazione a un’assemblea sarebbero seguite minacce e intimidazioni. La pretesa, nei fatti, di decidere chi possa intervenire e chi debba essere escluso dalla vita pubblica degli istituti con la forza.

Le minacce rivolte dal collettivo “Casteddu Antifascista” dopo l’assemblea studentesca Le ferite riportate dallo studente cagliaritano dopo l’agguato al liceo Fois

Le cinghie presso il liceo Foiso Fois

Oggi il secondo episodio. Uno studente è stato raggiunto da un gruppo di persone e aggredito con delle cinghie presso il liceo Foiso Fois. La nota non specifica le conseguenze fisiche dell’aggressione né l’identità degli autori, ma colloca l’accaduto nella stessa successione di violenze iniziata il giorno precedente. «In appena due giorni siamo passati dalle minacce sui social al tentativo di assalto alla nostra sede, fino all’aggressione fisica di uno studente nel contesto scolastico», fa sapere il Blocco Studentesco. Una sequenza che, per il movimento, mostra il tentativo dell’antifascismo militante di «alzare l’asticella dello scontro», nella convinzione di poter agire impunemente. Un’aggressione con le cinghie davanti a una scuola riguarda anzitutto la possibilità di frequentarla senza subire violenza per la propria appartenenza politica. Lo stesso vale per una sede: contestarne le idee non conferisce alcun diritto di forzarne l’ingresso o intimidire chi si trova al suo interno.

L’agibilità politica sotto attacco

Il Blocco Studentesco richiama anche l’attacco incendiario alla sede di CasaPound a La Spezia e ribadisce la volontà di difendere la propria presenza sul territorio. «Non rinunceremo mai alla nostra libertà di azione», conclude il comunicato. I fatti pongono ancora una volta all’attenzione nazionale una questione precisa: quale spazio resti al confronto quando la risposta alla presenza dell’avversario diventa il tentativo di impedirla fisicamente. Le minacce, l’assalto a una sede e le cinghiate a uno studente non acquistano una diversa gravità perché compiuti in nome dell’antifascismo.

La Redazione