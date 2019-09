Roma, 16 set – Il mondo del calcio miete un’altra vittima caduto sul fronte dell’accostamento tra le banane e i giocatori di origine africana. Se per l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio il riferimento alle banane mangiate da un ipotetico Opti Pobà rappresentò l’inizio della parabola discendente, al dirigente Luciano Passirani è costato il licenziamento in diretta tv. Opinionista per la rete Top Calcio 24 in onda sul digitale terrestre, è intervenuto tessendo le lodi del neo centravanti interista Romelu Lukaku. E fin qui nulla di strano. Peccato che per sottolinearne lo strapotere fisico si sia espresso così: “Lukaku è uno che nell’uno contro uno ti uccide, o c’hai da mangiare dieci banane e gliele dai…”.

Apriti cielo, in studio cala l’imbarazzo e dopo poche ore è lo stesso direttore di rete, Fabio Ravezzani, a comunicare l’allontanamento dalle trasmissione di Passirani: “Una immagine indegna evocata da un anziano opinionista che, malgrado le scuse, non verrà più invitato nelle nostre trasmissioni. Non possiamo permettere neanche che una persona, senza rendersene conto, si lasci andare a battute a sfondo razzista. Ce ne scusiamo, io come direttore mi sento responsabile, ma una cosa così non la tolleriamo”.

Insomma tra le righe ci sta dicendo “sì nel mondo del calcio ci sono molti dirigenti anziani che si esprimono con un linguaggio che che fino agli anni ’80 sarebbe stato tollerato, e che non rappresenta una autentica discriminazione razziale, ma oggi in nome del politicamente corretto dobbiamo essere inflessibili”. Chiedere a Fulvio Collovati, sospeso dalla Rai per le sue frasi “sessiste” , o a Stefanio Eranio epurato dalla tv svizzera dopo aver sostenuto che i giocatori di colore curano meno la parte tattica.

Davide Romano

