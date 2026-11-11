Cambio di sesso all’anagrafe senza perizia medica: la sentenza di Arezzo apre un precedente

Roma, 11 nov – Se finora l’identità di genere andava solo percepita per autodeterminarsi, adesso basta la parola e la storia precedente. Quella ovviamente raccontabile, non quella di quando si era bambini e certe cose rispettavano semplicemente gli “obblighi della genetica”. È questa la direzione che ha dato alla questione il Tribunale di Arezzo sul caso di Jasmine Piattelli – nome post autodeterminazione – presidente(ssa?) di Arcigay Arezzo – Chimera Arcobaleno.



A dire il vero, la legge italiana già consentiva il diritto alla rettifica anagrafica senza intervento chirurgico, ma quest’ultima sentenza aggiunge una ulteriore conquista: il genere sessuale viene stabilito senza l’ausilio di alcuna certificazione clinica né relazioni piscologiche o psichiatriche. Basta la parola. Come lo slogan di una vecchia pubblicità che potrebbe accomunare quanto stabilito dai togati toscani col prodotto pubblicizzato. La decisione, passata pure in giudicato, quindi definitiva e non più impugnabile, viene salutata come una conquista dal mondo arcobaleno, ma proprio questo punto merita attenzione perché non siamo difronte alla mera rettifica di documenti anagrafici bensì al criterio secondo cui lo Stato, attraverso la magistratura, riconosce un dato, una sentenza che produce degli effetti nei rapporti amministrativi e nella vita pubblica. E senza nemmeno una documentazione clinica da consultare in caso di problemi, ma bisogna tenere conto del vissuto individuale, quindi, di quello che ci viene raccontato.

Cambio di sesso: l’iter di modifica della legge 164

Per comprendere la portata della vicenda occorre partire dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso. L’articolo 1 stabilisce che la rettificazione avvenga sulla base di una sentenza del tribunale passata in giudicato. La disposizione richiama le modificazioni dei caratteri sessuali, mentre l’articolo 31 del decreto legislativo 150 del 2011 disciplina il relativo procedimento giudiziario. Nel corso degli anni, l’interpretazione di queste norme è cambiata sensibilmente. Un passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza n. 15138 del 2015 della Corte di Cassazione, che ha escluso la necessità di un intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari quando la transizione risulti già sufficientemente consolidata e la rettificazione sia giustificata dagli elementi acquisiti nel procedimento.

La Corte costituzionale è successivamente intervenuta con la sentenza n. 221 del 2015, chiarendo che il trattamento chirurgico non costituisce un passaggio obbligatorio per ottenere la rettificazione anagrafica. La tutela giuridica non può essere subordinata alla disponibilità della persona a sottoporsi a operazioni invasive. Un ulteriore intervento è arrivato con la sentenza n. 143 del 2024 della Consulta. La Corte ha dichiarato illegittima la previsione che imponeva l’autorizzazione giudiziaria all’intervento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute fossero state ritenute sufficienti per accogliere la domanda. Nella stessa pronuncia, invece, la questione relativa al riconoscimento di un genere non binario è stata dichiarata inammissibile.

È importante distinguere questi passaggi dalla decisione di Arezzo. Le pronunce della Consulta e della Cassazione hanno contribuito a separare il riconoscimento giuridico dall’obbligo di sottoporsi a interventi chirurgici. Non avevano però stabilito che la semplice dichiarazione soggettiva fosse, in ogni circostanza, sufficiente a ottenere la rettificazione. Il caso di Jasmine Piattelli porta la questione un passo oltre: il tribunale ha riconosciuto la stabilità dell’identità di genere sulla base della storia personale raccontata in giudizio, senza richiedere una relazione psicodiagnostica o altra certificazione sanitaria.

La parola data che fa giurisprudenza

Artefice di questa “opera prima” giuridico è l’avvocato Matteo Mammini, presidente di rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGTBI+, che dopo essersi confrontato con l’associazione sull’assenza di casi simili, ha deciso con Piattelli di provare a farsi riconoscere in assenza di documentazione clinica. La ragione non è un mistero: «Essere trans non è una malattia da certificare, né l’identità deve essere autorizzata dalla medicina per essere riconosciuta dal diritto». Il ragionamento ideologicamente è pure corretto e addirittura comprensibile, ma qui c’è un dettaglio che nella bolgia della festa rischia di sparire: non si discute più di cosa pensa di sé una persona, ma si sta chiedendo allo Stato di modificare degli atti che hanno un impatto nella quotidianità. Lo Stato, però, non è un’associazione e non può farsi bastare una semplice dichiarazione senza interrogarsi sulle conseguenze che comporta un simile atto. Perché la questione principale è proprio stabilire quali siano i criteri necessari per modificare un dato anagrafico.

Il metodo induttivo

Piattelli si dice soddisfatta ideologicamente e Mammini anche professionalmente. Ma questa non è una vicenda destinata a finire qui, nonostante la decisione sia definitiva. Pittelli ha indicato chiaramente quale sarà il passo successivo: una nuova legge italiana che faciliti il processo e riconosca l’autodeterminazione, come avviene già in Spagna e Germania. L’obiettivo, quindi, non è solo cambiare i documenti senza una perizia medica, ma fare sì che quanto ottenuto dal tribunale di Arezzo diventi la regola generale.

La sentenza di Arezzo è una decisione giudiziaria che il mondo LGTBQ vuole trasformare in un obiettivo politico e ideologico. Non sappiamo se ci saranno altre sentenze simili, ma ciò che occorre conoscere sono le intenzioni del Parlamento: per il cambio di sesso anagrafico basterà una confessione elevata a criterio generale? Su questo punto ci si dovrà interrogare seriamente, ma fuori dalle aule del tribunale che devono restare il luogo del potere giudiziario e non quello legislativo.

Tony Fabrizio