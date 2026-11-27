Roma, 27 nov – Il film di Brian De Palma del 1976 che ha trasposto l’omonimo romanzo del re dell’horror moderno Stephen King, uscito appena due anni prima, era stato un cult di dimensioni tali che la storia di Carrie è conosciuta anche da chi non ha mai letto il libro o visto il film. La ragazzina ingenua e gentile, fuori dal mondo perché segregata in casa da una madre ossessionata da un fanatismo cristiano che le fa vedere il peccato ovunque fuori dalla soglia, poi costretta dai servizi sociali a frequentare il liceo dove verrà bullizzata e umiliata dai compagni e – soprattutto – compagne di classe fino a quando i suoi poteri telecinetici dormienti non esploderanno in una furia devastante che lascia una scia di morte e distruzione, è oramai radicata nell’immaginario collettivo. Cinquant’anni dopo arriva la versione in serie tv targata Prime Video.

Il miglior regista dell’horror televisivo

Un’operazione che sarebbe sembrata il classico remake inutile e senza idee se al comando non ci fosse stato quello che forse è attualmente il miglior regista dell’horror televisivo: Mike Flanagan, già autore per Netflix di un capolavoro come La Caduta della Casa degli Usher – ispirato all’omonimo racconto di Edgar Allan Poe – o di un gioiello al limite della poesia come la serie antologica in due stagioni The Haunting.

E ancora di serie che hanno convinto pubblico e critica come l’acclamata Midnight Mass. Flanagan non ha deluso neanche stavolta. La sua Carrie è riuscita a rendere moderna e attuale una storia vecchia di cinquant’anni senza tuttavia mai tradire l’originale. Se non per ovvie modifiche di trama la cui più importante è la scelta finale che potrebbe dare vita a un inedito sequel. O che secondo altri potrebbe intrecciarsi con il suo prossimo lavoro sempre basato sui libri di King, ovvero l’epica saga de La Torre Nera. Ma andiamo con ordine.

Un prodotto woke. O forse no…

Le serie di Flanagan erano sempre state caratterizzate da un cast molto inclusivo, arrivando all’apice in La Caduta della Casa degli Usher. Da qualcuno il regista di Salem era stato bollato come l’ennesimo fautore della cultura woke. Benché nessuno ne abbia mai messo in discussione le qualità artistiche. Il primo episodio di Carrie sembra quasi confermare queste paure. La famiglia dove vive la ragazzina viene introdotta da una serie di voci fuori campo da tv e radio su teorie del complotto no vax e ultra religiose che ci parlano di sette femministe che governano il mondo in gran segreto, facendo sospettare una deriva di critica politica piuttosto scontata.

E tra i personaggi che all’inizio sembrano positivi vediamo tutto il campionario delle minoranze oppresse. La vicina di casa gentile afroamericana, due professori di cui un musulmano e una nativa americana, un dirigente scolastico gay, l’amica di chiare origini miste astiatico-caucasiche. E poi – elementi introdotti da Flanagan che non erano nella storia originale – una ragazza dall’assetto chiaramente da attivista femminista lgbt e una misteriosa congrega di donne che fa da sfondo fino a rivelarsi solo alla fine e la cui esponente principale, tramite una voce fuori campo, introduce ogni episodio parlando di streghe e donne straordinarie divenute nella storia oggetto di persecuzioni o discriminazioni. L’assist per le streghe che tornano per sconfiggere il patriarcato sembra servito sulla linea di porta. Eppure tutto va in maniera molto, molto diversa.

Carrie, uno spietato affresco del mondo femminile

Innanzi tutto, la retorica delle donne oppresse cade quasi subito. Anzi, le figure femminili della serie sono quanto di più negativo abbiamo visto negli ultimi anni tra cinema e tv. Arrivando quasi a toccare quella che qualcuno potrebbe definire “retorica tossica della misoginia” senza mai però scadere in cliché banali. Le ragazze della scuola sono tutte mosse da invidia e astio reciproco mascherato da amicizia, arrivando a forme di cattiveria quasi brutale. Le madri non sono da meglio.

Oltre a Margaret, la fanatica madre di Carrie – che però ha uno sviluppo molto più profondo e meno piatto di quello della sua controparte originale – abbiamo una madre infanticida, una arrampicatrice sociale che passa da un letto all’altro abbandonando la figlia al padre, a cui ovviamente darà tutta la colpa. Oltre a tutta una serie di pazze isteriche mosse da livore e ignoranza. E, senza fare troppi spoiler, i discorsi di libertà e di spezzare le catene fatti dall’amica dall’assetto lesbo-femminista si riveleranno demagogia vuota mossa da odio e rancore. Con tanto di balletto tra sangue e macerie che fa venire in mente le peggiori scene menadiche della letteratura classica. E la “congrega” di donne sembra avere un ruolo tutt’altro che positivo, anche se per questo di dovranno aspettare gli sviluppi.

La mancanza del padre e la centralità della famiglia

Paradossalmente quello che risulta come il problema di quasi tutti i personaggi di Carrie è la mancanza del padre. A partire dalla stessa Carrie, che a differenza del romanzo di King e del film di De Palma ha conosciuto un papà gentile e affettuoso. Fulcro della famiglia fino alla sua morte accidentale accaduta nella scena iniziale del film, quando Carrie è già sedicenne. Anch’egli, come la moglie Margaret, ha tutti i crismi del complottista di destra e viene chiaramente identificato come uno dei fautori della segregazione della ragazza. Eppure non passa mai come un personaggio del tutto negativo. Anche perché costantemente filtrato dai ricordi nostalgici della ragazza che vede nella scomparsa del papà gentile e affettuoso la perdita di un centro di stabilità oramai assente.

La sua arcinemica Chris arriva a fare ciò che fa dopo una discesa all’inferno causata dalla frantumazione della sua famiglia. Anche a causa dell’assenza di un padre costantemente occupato negli affari. E che baratta il poco tempo lasciato al crescere la figlia con un continuo viziarla in modo accondiscendente. Il bullo e quasi terrorista Nolan vive con una madre separata senza aver mai conosciuto una figura paterna. Ma anche la “ragazza buona” Sue, che vive in un ambiente tutto al femminile con la madre e le due sorelle, evidenzia una incapacità relazionale che la porta spesso a deludere o tradire la fiducia di amiche e fidanzato. Diventando poi amica di Carrie più per dovere – glielo ha chiesto un’insegnante – che per gentilezza spontanea.

L’astio verso l’uomo

Per non parlare della coppia madre-figlia Amanda-Emaline: mamma single che per disperazione arriva al tentativo di uccidere la figlia, causando l’astio e il sentimento di vendetta distruttiva da parte della ragazza. Ma c’è un altro elemento che risalta chiarissimo nei personaggi materni della serie: l’invidia per i padri. Quello che viene fatto passare da loro come riscossa femminista è solo un astio verso la figura maschile. “Per quanto possiamo lavorare come madri, alla fine i figli assomiglieranno sempre ai padri” dice Margaret adirata e inviperita dopo aver parlato con la madre di Chris, anch’ella mossa da un’invidia verso il genere maschile che però cerca di sfruttare ad ogni cambio letto per avere sicurezza economica.

Un’ammissione tutt’altro che banale e di certo non politicamente corretta che dà alla “emancipazione femminile” un volto ben diverso da quello solitamente presentato dalla retorica narrativa delle “strong women”. Ma questo ruolo cardine del pater familias e del nucleo familiare come pietra angolare senza la quale crolla tutto non è d’altronde nuovo nelle opere di Flanagan, che al di là del casting non ha invece mai utilizzato tematiche woke nella sua narrativa.

Nella prima stagione di The Haunting il mondo dei Crain crolla quando la maledizione disgrega la famiglia e sarà proprio il padre Hugh a tenere tutto in piedi ricostituendo un ordine spezzato. Lo stesso ruolo, anche se minore, del padre Henry nella seconda stagione. E ne La Caduta della Casa degli Usher tutto ruota proprio intorno a una anti-famiglia disgregante e atomizzata che si condanna al disfacimento e in cui, anzi, la disomogeneità inclusiva dei personaggi risulta quasi un sintomo di estrema decadenza.

La feroce critica alla società moderna

E la mancanza di una centralità nel ruolo della famiglia diventa forse uno dei temi più importanti della serie. Come ammette Margaret, “tutti facciamo del nostro meglio per educare i nostri figli, sperando che il mondo non li trasformi in mostri”. Con il termine “mostro” parla chiaramente della figlia dotata di poteri terribili, ma è evidente come Flanagan voglia indicare come mostri non solo i ragazzi della scuola ma tutti i giovani senza oramai più cardini ed esempi, incapaci di qualunque legame o di assumersi una qualunque responsabilità. Ma la colpa non è “del mondo là fuori”. E neanche degli adulti che “hanno rubato il futuro ai giovani”, altro tema caro a certe frange progressiste. In Carrie nessuno è innocente.

Per tutta la serie vi è una feroce critica alla società moderna in tutti i suoi aspetti. In primis la polarizzazione di qualunque dibattito in due estremi entrambi idioti e pericolosi e l’utilizzo narcisista e autoreferenziale dei social. Con la conseguente creazione di bolle di verità ricorsive e inscalfibili che non fanno altro che autoalimentarsi e autoalimentare la polarizzazione e l’autoconvincimento. E le bolle sono al contempo trasversali e incompatibili. La bolla dei genitori è trasversale ai genitori, ma incompatibile con quella dei ragazzi, che usano metodi e modalità comunicative totalmente diverse. L’incompatibilità generazionale diventa quindi da un lato il motore che alimenta tutta una serie di catastrofi sociali, antropologiche e drammatiche, dall’altra la scusa da parte degli adulti per arrendersi e disimpegnarsi dal loro ruolo educativo.

Genitori quanto insegnanti, con un preside che sembra sempre più un dirigente burocrate e professori sempre più impiegati interessati a timbrare il cartellino piuttosto che non a far crescere i ragazzi. Carrie è una condanna spietata dell’atomizzazione, della riduzione a bolle cognitive, della società fluida-liquida che si basa sulla rete e sul virtuale perché non ha cardini reali su cui fondarsi né esempi da cui prendere esempio, della mancanza di figure virili e pronte a prendere in mano la situazione – altro elemento poco “politicamente corretto” è la figura del dirigente gay, inizialmente presentato come uno dei “buoni” ma che poi palesa la propria mollezza di fronte al crollo davanti al quale scapperà impotente – soprattutto dell’assenza di qualsiasi concetto di comunità come ancora di salvataggio di fronte al caos e come nucleo su cui fondare qualcosa di nuovo.

Il fallimento del sistema educativo

Il risultato è un crescente narcisismo fondato sull’incapacità di assumersi responsabilità, il delegare ogni tipo di impegno ad un esterno da colpevolizzare – la famiglia, la scuola, il governo, i media, la società, gli adulti, il maschio bianco, il woke ecc – per potersi autoassolvere e una crescente brutalità e violenza di gang e branco come sfogo alla necessità di comunità da una parte e come sostegno alla propria fragilità dall’altra. Violenza a cui si risponde con repressione senza che ci si chieda mai dove sia il problema e come risolverlo. Flanagan mostra la società moderna come una giungla spietata abitata da animali crudeli, egoisti, rancorosi, astiosi ma in fondo vigliacchi. Ognuno con le sue giustificazioni e auto assoluzioni e ognuno con qualcuno da incolpare.

Una giungla dove non c’è spazio per la gentilezza. “Carrie era gentile. Non era una gentilezza finta, o per ottenere qualcosa in cambio. Era semplicemente… gentile. Che cosa siamo diventati?” si chiede Sue, realizzando che tutto è nato perché delle belve hanno voluto rivalersi su una purezza indifesa che dà fastidio a chi è mosso solo da rancore, astio e narcisismo. La stessa gentilezza che, in fondo, ha l’unico personaggio che risulta positivo dalla prima all’ultima puntata della serie: Tommy Ross.

L’unico che vedrà le stelle

Il quale, in barba ad ogni narrazione woke, rappresenta tutto ciò che spesso viene considerato come “tossico”. È il ragazzo “fico”, il più bello e desiderato della scuola. Però è premuroso, fedele, pronto a difendere la fidanzata da qualunque pericolo o attacco fino a farle scudo col proprio corpo. Pronto anche a sostenerla durante il rischio di gravidanza sentendosi in dovere di prendersi le proprie responsabilità. E non lasciarle solo sulle spalle di lei come vorrebbe la vulgata moderna.

Gentile perfino con la strana Carrie, vista come un cucciolo fragile da proteggere dai veri mostri, il tutto senza alcun secondo fine tanto da portarla al ballo solo per farle piacere, trattando con disgusto Margaret che gli chiede quali siano le sue reali intenzioni con la figlia. Mentre tutti vedono il male, lui sarà l’unico che vedrà le stelle. E non è un caso che Flanagan ci dica che questo tipo umano non abbia più posto in questo mondo marcio e a pezzi.

Carlomanno Adinolfi