Caso Siher, il gioco dell’oca della sicurezza: arrestato, scarcerato e ora… candidato?

Roma, 28 ott – Di questo passo, Youssef Siher potrebbe davvero ritrovarsi candidato con Alleanza Verdi e Sinistra oppure alla guida di un partito che ancora non esiste. Lo scrivevamo pochi giorni fa, quando il trentenne italiano di origini marocchine veniva presentato come il regista delle rivolte milanesi. Oggi, dopo la mancata convalida del fermo e la sua scarcerazione, quella provocazione acquista un significato ulteriore. Nel tentativo di individuare un responsabile dei disordini del 17 e 18 ottobre da dare in pasto al tritacarne mediatico, si è attribuita a un militante fino a ieri relativamente sconosciuto una centralità che – semplicemente – non aveva. L’iniziativa giudiziaria, caricata di accuse gravissime, ha finito per alimentare proprio quella rappresentatività che si proponeva di colpire.

Le accuse di terrorismo e il provvedimento della gip

La gip di Milano Tiziana Landoni ha respinto la richiesta di convalida del fermo e di applicazione della custodia cautelare avanzata dalla Procura, che contestava a Siher l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Nelle 37 pagine del provvedimento, secondo quanto riportato dall’Ansa, il giudice rileva che gli elementi investigativi raccolti non consentono di riconoscere, allo stato, i gravi indizi di colpevolezza necessari a sostenere le contestazioni. Il gip interviene sul contenuto stesso delle condotte attribuite all’indagato, distinguendo la proclamazione di una radicale opposizione politica dall’istigazione concretamente idonea a provocare delitti. I messaggi pubblicati sul canale Telegram del Movimento 17 ottobre, pur caratterizzati da un linguaggio ostile al Governo e alle istituzioni, vengono ricondotti alla programmazione di manifestazioni e ad azioni di “disobbedienza civile”, senza riferimenti sufficientemente specifici a comportamenti violenti.

Particolarmente significativo è il caso del documento «Rivoluzione, istruzioni per l’uso», presentato nelle prime ricostruzioni come una sorta di manuale operativo della rivolta, ispirato alla rivoluzione egiziana del 2011. Come emerge dalle motivazioni, le quattro pagine effettivamente diffuse da Siher non contenevano le indicazioni sugli strumenti offensivi e sulla reazione ai lacrimogeni presenti invece nel documento integrale rinvenuto sul suo computer. La distinzione tra materiale posseduto e materiale divulgato diventa decisiva quando l’accusa riguarda l’istigazione pubblica alla commissione di reati. L’impianto investigativo sembra dunque essersi indebolito proprio nel passaggio dalle intenzioni politiche attribuite all’indagato alle condotte penalmente dimostrabili. Quanto più grave è la qualificazione giuridica proposta, tanto più stringente diventa la necessità di collegarla a comportamenti concreti. Insomma, la finalità terroristica non può essere desunta automaticamente dalla radicalità del linguaggio, dall’ispirazione ideologica o dalla gestione di una piattaforma digitale. A meno che – è ovvio -non accettiamo il principio che esprimere idee radicali, possedere o distribuire materiale ideologico e frequentare determinati ambienti sia di per sé terrorismo.

Un rivoluzionario cresciuto nelle istituzioni italiane

Questo esito giudiziario non modifica il profilo controverso di Siher, che resta tutt’altro che irrilevante. Nato a Gavardo e cresciuto nel Bresciano, laureato all’Università Statale di Milano, già presidente di un’associazione di studenti universitari musulmani e componente del Senato accademico, ha collaborato con Il Fatto Quotidiano, con pubblicazioni di orientamento decoloniale e, nel 2024, con l’Ispi, presso il cui Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa ha svolto uno stage. Le cronache hanno riferito anche di precedenti attenzioni dell’intelligence verso Alba Nascente, organizzazione monitorata per attività di propaganda considerate vicine ai Fratelli Musulmani. I suoi interessi dichiarati comprendevano del resto l’islam politico, i movimenti islamici e i rapporti tra religione e nazionalismo arabo.



Nei suoi scritti, in particolare nel saggio «Perché la sinistra occidentale non farà la rivoluzione», Siher attribuiva alle diaspore la possibilità di costituirsi come soggetto politico antagonista, individuando nelle istituzioni occidentali, ma anche nei partiti progressisti e nei sindacati, strumenti di conservazione dell’ordine esistente. La sua elaborazione non coincide quindi con le rivendicazioni tradizionali dell’integrazione multiculturale. Piuttosto, ne contesta le premesse, interpretando l’inserimento nelle società europee come un possibile fattore di neutralizzazione del conflitto. Il suo percorso dimostra quanto poco automatica sia la relazione tra integrazione sociale e appartenenza politica. Aver attraversato con successo università, istituti di ricerca e redazioni giornalistiche non implica necessariamente riconoscersi nei valori dell’ordine che rende possibile quella partecipazione. Ma questo problema, che riguarda la formazione delle identità politiche nelle società europee, non viene risolto trasformando il radicalismo dichiarato in una responsabilità terroristica tout-court.

Dalla caccia al regista della rivolta allo scontro con i giudici

La cronologia delle proteste rende ancora più evidente il cortocircuito a cui il Governo si è esposto. Gli appuntamenti del 17 ottobre erano stati convocati attraverso reti già attive all’inizio del mese, mentre il Movimento 17 ottobre è comparso successivamente agli scontri e ai saccheggi milanesi. Siher ha tentato di raccogliere politicamente quella mobilitazione, conferendole una continuità organizzativa e una prospettiva ideologica. La differenza tra appropriarsi di una protesta e averla diretta, tuttavia, è sostanziale. La polarizzazione mediatica ha progressivamente cancellato questa distinzione, ovviamente. Il ricercatore-militante è diventato la «mente» della rivolta, il suo canale Telegram la presunta cabina di regia dei disordini, il ritrovamento di documenti e mappe la conferma di un progetto eversivo. Una sovrarappresentazione che ha preceduto la verifica giudiziaria e che oggi rende politicamente difficile accettarne il ridimensionamento.

Giorgia Meloni ha infatti definito la scarcerazione «una decisione vergognosa», sostenendo che costituisca una mortificazione del lavoro delle forze dell’ordine e chiedendosi come uno Stato possa difendere i cittadini davanti alle decisioni di «certa magistratura». Fratelli d’Italia ha parlato di uno schiaffo agli italiani perbene. La responsabilità dell’insuccesso viene così spostata sull’autorità chiamata a controllare la consistenza delle accuse, senza affrontare la questione che il provvedimento solleva: perché un’indagine presentata come risposta a una minaccia terroristica non ha prodotto elementi sufficienti nemmeno per applicare la misura cautelare richiesta?

Il gioco dell’oca della sicurezza

La politica della sicurezza finisce per assumere una struttura tipo gioco dell’oca. L’individuazione del presunto responsabile viene rivendicata come dimostrazione della capacità dello Stato di intervenire subito; quando l’ipotesi accusatoria non supera il vaglio giudiziario, la stessa vicenda diventa la prova dell’impotenza dello Stato davanti alla magistratura. Il risultato è che il Governo può rivendicare l’azione repressiva e, contemporaneamente, attribuirne i limiti a un altro potere dello Stato. Nel frattempo, le condizioni che hanno preceduto le giornate milanesi rimangono sostanzialmente immutate. I conflitti nelle periferie, i fallimenti del multiculturalismo, la frammentazione etnica e la convergenza occasionale tra ambienti antagonisti e gruppi giovanili non dipendono dall’esistenza di un singolo amministratore di Telegram. La loro persistenza non può essere spiegata attraverso la ricerca di un organizzatore universale, tanto meno neutralizzata mediante un impianto indiziario molto debole.

La vicenda Siher mostra così il limite di un approccio che sostituisce l’intervento sui macrofenomeni con l’individuazione di un personaggio capace di rappresentarli simbolicamente. Il Governo ha trovato un volto al quale associare la rivolta, ma nel momento in cui l’impianto accusatorio è stato ridimensionato ha contribuito a rafforzarne la visibilità pubblica, trasformando la scarcerazione in un caso politico nazionale. Siher resta portatore di un progetto ideologico che merita di essere analizzato, contestato e ferocemente combattuto per ciò che effettivamente si propone di fare. Le proteste e i saccheggi, invece, continuano a richiedere una spiegazione che precede la sua comparsa e supera il suo ruolo. Confondere queste due questioni ha prodotto un’indagine incapace di aggiungere qualcosa di concreto alla comprensione dei disordini. E intanto, nel cercare il regista della rivolta, si è finito per offrirgli un palcoscenico che qualcuno sicuramente sfrutterà.

Sergio Filacchioni