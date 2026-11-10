Il caso Siher e la giustizia a due pesi e due misure: e se l’AI fosse un’alternativa ai giudici?

Roma, 10 nov – Ripensando al caso di Youssef Siher, voglio lanciare una provocazione. Nel processo penale il fatto viene valutato da un magistrato o da un collegio di magistrati. I giudici, come tutti noi, hanno passioni, inclinazioni politiche, opinioni personali e un proprio bagaglio valoriale. È pertanto inevitabile che un giudice, quando valuta un fatto, una persona, un caso, lo faccia attraverso il proprio filtro personale, che agisce anche in modo del tutto inconsapevole e automatico. Dunque due giudici diversi potrebbero valutare lo stesso fatto in maniera completamente diversa. Sembra impossibile, ma non lo è.

Dal caso Siher al caso Ramelli: le sentenze contrastanti

Faccio un esempio. L’art. 5 della Legge Scelba punisce chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compia manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste. A Milano, ogni 29 aprile, viene ricordato Sergio Ramelli con il rito del presente, che include anche il saluto romano. In astratto, la condotta potrebbe rientrare nella fattispecie di reato di cui all’art. 5 della Legge Scelba. In realtà, i giudici della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno chiarito che la norma vuole scongiurare solo quei comportamenti che possano costituire un pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista, attraverso una condotta in grado di fare proselitismo e, quindi, di attirare consensi. La liturgia del presente per ricordare Ramelli, trattandosi di una commemorazione funebre, non ha quella capacità attrattiva e non costituisce, secondo la giurisprudenza maggioritaria, quel pericolo concreto che la norma vuole evitare. Alla luce di questo perimetro, dunque, non tutte le condotte integrano il reato. Nonostante una giurisprudenza consolidata, non mancano però sentenze di segno contrario, anche in relazione a fatti analoghi.

La domanda sorge spontanea: quanto sereno sarà un giudice di sinistra, magari affiliato a correnti della magistratura che non fanno mistero del proprio orientamento politico, nel giudicare un fatto come quello che accade ogni 29 aprile per commemorare Ramelli? Sarà davvero così sereno e distaccato nel giudicare persone che aderiscono a movimenti politici riconducibili all’area della destra radicale identitaria? Per quanta stima io abbia nei confronti della magistratura, non ne sono affatto sicuro.

Il caso Siher e il dubbio di un garantismo a senso unico

Se prendiamo un caso più eclatante, come quello recente che riguarda Siher, l’ordinanza con cui il GIP di Milano ha rigettato la convalida del fermo e la custodia in carcere per Youssef Siher, analista politico e amministratore dei canali del «Movimento 17 ottobre», ha riaperto il dibattito, in particolare sul timore di un doppiopesismo giudiziario. Leggendo le motivazioni, il GIP ha liquidato lo spostamento notturno dell’indagato in un appartamento in zona Corvetto, a Milano, e il rifiuto di fornire il PIN dello smartphone come fatti «neutri»; ha ritenuto di derubricare a mera «critica politica» slogan come «dichiariamo guerra a questo presente infame», senza poi tenere conto della diffusione di manuali di guerriglia urbana e del clima che si era generato a Milano dopo il 17 ottobre. Il GIP, poi, non ha dato valore alla rete internazionale sulla quale Siher può fare affidamento e alle sue posizioni in favore del 7 ottobre. Insomma, il quadro emerso grazie agli sforzi degli inquirenti non era certo dei più sereni, soprattutto in un contesto di guerriglia come quello che si è generato a Milano e la cui violenza verbale è emersa nelle chat realizzate da Siher.

Siher ha avuto la grande fortuna di capitare davanti a un giudice garantista, che non ha ritenuto che gli elementi di prova raccolti dalla Procura potessero dimostrare la commissione dei reati contestati. Naturalmente, da addetto ai lavori, sono sempre molto lieto di imbattermi in un giudice garantista. Ma la domanda che sorge spontanea è: siamo dinanzi a un garantismo a senso unico? Se al posto di un attivista d’area pro-Pal e antagonista di estrema sinistra ci fosse stato un estremista di destra, quello stesso giudice avrebbe applicato la medesima elasticità valutativa? Lo stesso garantismo? Molto probabilmente no.

E se fosse l’intelligenza artificiale a emettere le sentenze?

In questi giorni, dopo la delusione avuta in Corte di cassazione per la conferma della condanna per i saluti romani alla commemorazione di Ramelli, a distanza di una decina di giorni dall’assoluzione da parte della Corte d’appello di Milano per un saluto romano alla stessa commemorazione, ma commesso in un anno diverso, e dopo aver appreso che la Procura di Milano ha addirittura chiesto l’archiviazione del procedimento penale per i saluti romani del 2023, mi sono domandato cosa accadrebbe se le sentenze venissero emesse da una forma avanzata di intelligenza artificiale.

Questa provocazione porta con sé una profonda inquietudine che pervade chi, come me, vive il processo in quanto fatto di emozioni e sensazioni. Il giudizio è storicamente un atto profondamente umano: è comprensione delle fragilità, percezione del contesto, empatia per l’uomo-imputato e per la persona offesa. Questo naturalmente rappresenta un freno, insieme a questioni di etica, alla possibilità di pensare di consegnare il destino di un individuo a un’intelligenza sintetica. Il rischio è che una giustizia calcolata diventi una giustizia spietata, un guscio privo di anima, incapace di cogliere il valore della misericordia o il peso della redenzione. Se togliamo al giudice la capacità di sentire, non rischiamo forse di trasformare la Giustizia nel più freddo dei mostri burocratici? Ma se non fosse così? Se invece si trovasse una formula capace di dare all’IA dei parametri, dei prompt, per valutare il materiale probatorio del dibattimento, condotto però da un magistrato, lasciando poi all’intelligenza artificiale la possibilità di emettere una sentenza? Una sentenza che non venga filtrata attraverso pregiudizi, valori soggettivi e convinzioni politiche, ma che sia emessa attraverso i soli parametri della giurisprudenza e delle valutazioni oggettive dei fatti.

Questa proiezione distopica apre un dibattito interessante e forse nemmeno poi tanto distante: da una parte l’arbitrio dell’uomo condizionato dal proprio mondo valoriale, dall’altra l’imperturbabile e anestetizzata freddezza della macchina. E infatti, voi siete sicuri che un magistrato, ad esempio, di sinistra possa giudicare «asetticamente» un fatto di reato a sfondo politico commesso da un imputato di destra estrema? Come può un giudice attivamente appartenente alla comunità LGBTQ+ mantenere un’imperturbabile distanza quando si trova a giudicare una presunta discriminazione o un reato d’odio ai danni di una persona omosessuale o non binaria? O ancora, come può un giudice che ha subito il trauma del tradimento del coniuge separare il proprio vissuto interiore in una causa di addebito per infedeltà coniugale? Forse l’intelligenza artificiale ci può aiutare a ripulire il giudizio dalle inevitabili soggettivazioni del giudicante.

L’intelligenza artificiale alla prova dell’ordinanza del GIP

Applicata al caso Siher, un’IA alimentata da un dataset neutrale sulla giurisprudenza e sulla storia dell’eversione avrebbe restituito la nuda verità dei fatti, scansando ogni dubbio circa inclinazioni correntizie o vicinanze politiche. Molto probabilmente, nella valutazione del pericolo di fuga, l’assenza dal domicilio anagrafico, il possesso del passaporto, la disponibilità di una rete relazionale e il rifiuto di sblocco dei dispositivi non sarebbero stati catalogati come fatti «neutri». Sulla portata eversiva e sul pericolo concreto, immagino che un’IA non avrebbe isolato le parole di Siher dal contesto. Inserendo nella griglia analitica l’uso di bot per l’invio automatizzato di direttive sulle piazze mezz’ora prima delle manifestazioni, la cancellazione preventiva delle chat per «non lasciare prove alla polizia» e la condivisione di istruzioni per neutralizzare i lacrimogeni e sfondare i blocchi delle forze dell’ordine, il sistema avrebbe riconosciuto i pattern tipici della regia tattica eversiva, il cosiddetto «attacco fluido».

Io ho provato ad analizzare l’ordinanza del GIP attraverso il vaglio dell’intelligenza artificiale, chiedendole di predisporre un’impugnazione e di individuare validi e fondati motivi per contestare il provvedimento. Il risultato è stato davvero sorprendente ed è andato a demolire punto per punto l’ordinanza. La macchina non ha tessere di partito, non frequenta correnti associative, non prova fascinazione o avversione per un’idea politica né reca in sé traumi personali. L’invisibilità dell’ideologia e del vissuto nell’algoritmo forse potrebbe diventare il primo garante di quel principio che troviamo scolpito nelle aule di giustizia, ma che tutti sappiamo non essere sempre rispettato: «Tutti sono uguali di fronte alla legge». Chissà, forse questo strumento ci permetterà di applicare concretamente il principio di uguaglianza. E chissà, poi magari non ci piacerà nemmeno, ormai così abituati a confidare nella sorte…

Avv. Simone Andrea Manelli