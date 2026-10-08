Il Che e le radici fasciste della rivoluzione: le sovrapposizioni dimenticate del Novecento

Roma, 8 ott – Il Che era comunista. Ernesto Guevara aderì al marxismo-leninismo, partecipò alla costruzione dello Stato socialista cubano e dedicò gli ultimi anni della sua vita alla diffusione internazionale della rivoluzione. Eppure, ricostruendo la sua formazione intellettuale e il contesto politico argentino in cui maturò, emergono influenze e affinità che difficilmente trovano posto nell’immagine del rivoluzionario consegnata alla cultura contemporanea. La storia delle idee rivoluzionarie del Novecento è assai meno lineare delle categorie attraverso cui siamo abituati a interpretarla, e quella del Comandante ne rappresenta un caso particolarmente significativo.

A riportare l’attenzione su questa complessità è una citazione che ultimamente circola sui social, attribuita a Guevara, nella quale il fascismo viene descritto come un movimento nato dalla sinistra militante del socialismo italiano, capace di sostituire il determinismo marxista con il nazionalismo, il volontarismo e il culto dell’azione. Le parole, tuttavia, provengono da Saint Che: The Truth Behind the Legend of the Heroic Guerilla, Ernesto Che Guevara, un saggio pubblicato nel 1997 dall’anarchico Larry Gambone. La versione italiana che circola in rete introduce persino un riferimento al sindacalismo rivoluzionario di Georges Sorel assente nell’originale. Ricondotta la citazione al suo autore, rimane però una questione storica di notevole interesse, che attraversa la genealogia del fascismo, l’esperienza peronista e la formazione del rivoluzionario argentino.

Dal socialismo rivoluzionario al peronismo

La tesi di Gambone prende le mosse da una particolare interpretazione delle origini del fascismo italiano. Per l’autore, il movimento mussoliniano rappresentò una rottura interna alla tradizione socialista, nella quale il superamento del positivismo e dell’evoluzionismo marxista si accompagnò all’affermazione della volontà politica, del primato dell’azione e della nazione come soggetto capace di ricomporre il conflitto sociale. Lo Stato, anziché costituire una semplice sovrastruttura destinata a dissolversi, diventava lo strumento attraverso cui subordinare le classi a un progetto collettivo. La rivoluzione cessava così di essere concepita come il risultato necessario dello sviluppo economico e assumeva il carattere di un’impresa politica, affidata alla capacità di mobilitazione e alla decisione degli uomini.

Questa ricostruzione serve a Gambone per introdurre il passaggio decisivo della sua argomentazione: il peronismo argentino avrebbe realizzato alcuni aspetti sociali e popolari che il fascismo italiano non era riuscito a compiere pienamente. Secondo questa lettura, Mussolini aveva dovuto appoggiarsi soprattutto ai ceti medi tradizionali, mentre Juan Domingo Perón aveva costruito un movimento dotato di una solida base operaia, capace di mobilitare i lavoratori attraverso l’intervento statale, le politiche sociali e la nazionalizzazione dei settori strategici dell’economia. Il peronismo veniva così interpretato come una particolare realizzazione di quel fascismo rivoluzionario che, nella ricostruzione dell’anarchico, aveva progressivamente smarrito in Italia la propria originaria componente socialista.

Peronismo e fascismo italiano a confronto

Il rapporto tra peronismo e fascismo italiano, del resto, attraversa l’intera formazione politica di Perón. Nella monumentale biografia Che. Una vita rivoluzionaria, Jon Lee Anderson ricorda come il futuro presidente argentino avesse maturato una forte ammirazione per Mussolini durante il soggiorno militare in Italia. Il suo successivo progetto politico si sviluppò intorno alla costruzione di un sistema di rappresentanza del lavoro sottoposto all’autorità statale e a un’idea di indipendenza nazionale che avrebbe trovato espressione nella cosiddetta Terza Posizione. Nazionalismo, giustizialismo, autoritarismo e mobilitazione popolare si intrecciarono in un movimento destinato a produrre nel tempo correnti politiche profondamente differenti, accomunate dalla centralità della questione sociale e della sovranità argentina.

Fu all’interno di questa Argentina che crebbe Ernesto Guevara. Un paese attraversato dalla mobilitazione delle masse operaie, dalla contrapposizione tra il governo peronista e le oligarchie tradizionali e dalla crescente tensione con gli Stati Uniti. Qui il conflitto politico assumeva una fisionomia profondamente diversa da quella europea: il nazionalismo sociale peronista aveva sottratto ai comunisti una parte significativa della rappresentanza operaia, costringendo le altre forze politiche a confrontarsi con un movimento capace di contendere alla sinistra marxista la guida delle classi lavoratrici. La questione nazionale e quella sociale trovavano una sintesi politica che sfuggiva alla tradizionale contrapposizione tra conservatori e socialisti.

Guevara, Perón e la lezione dell’uomo d’azione

Guevara proveniva da una famiglia di orientamento progressista e antifascista, e durante gli anni universitari mantenne una posizione di relativa distanza dalle organizzazioni politiche. La sua formazione intellettuale procedeva attraverso letture eterogenee, spesso lontane dalle appartenenze che avrebbe assunto successivamente. Anderson documenta come il giovane Ernesto studiasse Marx e Lenin, ma anche Nietzsche, Bertrand Russell e Mussolini, consultato proprio per approfondire il fascismo. I suoi taccuini filosofici restituiscono l’immagine di un giovane interessato alle grandi dottrine politiche e alla capacità delle idee di trasformarsi in forze storiche.

Ancora più significativo è il rapporto con la figura di Perón. Nella ricostruzione di Anderson, Guevara riconosceva al presidente argentino la capacità di comprendere gli umori popolari, distinguere gli alleati dagli avversari e intervenire nel momento politicamente opportuno. La lezione che ne ricavava riguardava soprattutto il rapporto tra leadership, decisione e uso della forza, elementi che sarebbero diventati centrali nella sua successiva concezione della lotta rivoluzionaria. Perón aveva dimostrato la possibilità di mobilitare le masse popolari contro gli interessi delle oligarchie tradizionali e di trasformare quella mobilitazione in uno strumento di potere. Al giovane Guevara appariva soprattutto un uomo capace di agire sulla storia, anziché limitarsi a interpretarla.

La lotta armata per l’America Latina

Anche dopo l’avvicinamento al marxismo, il giudizio sul peronismo rimase condizionato dal ruolo che il movimento aveva assunto nella lotta per l’autonomia argentina. Nel 1955, mentre si trovava in Messico, Guevara scrisse alla famiglia che la caduta di Perón lo aveva amareggiato profondamente, precisando che il suo dispiacere riguardava soprattutto il significato della destituzione per l’America Latina. Ai suoi occhi, l’Argentina aveva rappresentato un argine all’ingerenza statunitense nel continente, uno dei pochi paesi capaci di sostenere una politica relativamente autonoma dagli interessi di Washington. Già in una precedente lettera al padre aveva invocato il sostegno a Perón affinché l’Argentina conservasse la propria indipendenza nello scontro internazionale che Guevara riteneva imminente.

Questo rapporto con il peronismo avrebbe trovato ulteriori sviluppi negli anni della rivoluzione cubana. Nel maggio 1962, durante una riunione della comunità argentina all’Avana, il Che sostenne la necessità di riunire le forze antimperialiste, includendo i peronisti. Tra i presenti figurava John William Cooke, rappresentante personale di Perón e protagonista della sua corrente rivoluzionaria. Anderson ricostruisce i rapporti tra Cooke e Guevara come uno scambio politico nel quale il primo contribuì ad avvicinare il Comandante alle potenzialità rivoluzionarie del peronismo, mentre il secondo favorì l’assimilazione di elementi marxisti-leninisti da parte del dirigente argentino. Il rapporto arrivò fino all’addestramento a Cuba di militanti peronisti destinati alla lotta armata.

La relazione tra queste esperienze rivela uno degli aspetti più interessanti della cultura politica latinoamericana del dopoguerra. Tradizioni nate da presupposti differenti potevano riconoscersi nella contrapposizione all’egemonia statunitense, nell’esigenza di emancipazione nazionale e nella convinzione che la trasformazione sociale richiedesse organizzazione, decisione e conflitto. Il peronismo rivoluzionario e il guevarismo si incontravano sul terreno della lotta antimperialista, attraversando confini ideologici che in Europa apparivano ormai consolidati.

La volontà contro il determinismo

È su questo terreno che Gambone sviluppa la parte più originale della propria interpretazione. Nel capitolo dedicato alle radici fasciste della visione del mondo di Guevara, l’autore individua una continuità tra la cultura volontaristica del fascismo e alcuni tratti fondamentali del pensiero del Comandante: l’esaltazione dell’azione, il rifiuto della moderazione, la centralità della guerra e la convinzione che una minoranza determinata possa trasformare il corso degli eventi. La teoria guevariana del foco guerrigliero rappresenta, secondo Gambone, l’espressione più evidente di questa tensione. Rispetto alla concezione marxista tradizionale, secondo cui la rivoluzione matura attraverso determinate condizioni economiche e sociali, Guevara attribuisce alla volontà organizzata dei combattenti un ruolo decisivo nella creazione delle condizioni rivoluzionarie. Il gruppo armato interviene per accelerare il processo storico, trasformando il conflitto militare in un fattore di mobilitazione politica. La coscienza rivoluzionaria nasce anche dall’esempio, dalla disciplina e dalla capacità di una minoranza combattente di imprimere una direzione agli avvenimenti.

In questa concezione la rivoluzione assume una dimensione che supera il programma economico. Diventa un’esperienza di trasformazione dell’individuo, nella quale il sacrificio, la disciplina e la disponibilità alla morte concorrono alla formazione di un uomo nuovo. Gambone vi riconosce un’affinità con la tradizione fascista dell’uomo d’azione e del primato della volontà, arrivando a sostenere che la psicologia rivoluzionaria di Guevara fosse stata influenzata da elementi culturali già presenti nel peronismo. È soprattutto il rapporto tra dottrina e temperamento rivoluzionario a rendere fecondo questo parallelismo. Guevara aderiva al marxismo sul piano ideologico, ma attribuiva alla volontà e alla formazione militante una capacità di trasformazione della storia che entrava in tensione con le interpretazioni più rigidamente deterministiche del materialismo storico. La rivoluzione, nella sua esperienza, era contemporaneamente un processo sociale e una scelta esistenziale. L’azione politica assumeva il valore di una prova attraverso cui l’individuo si trasformava, superando i propri limiti e subordinando la propria esistenza a una causa collettiva.

È una tensione che attraversa una parte significativa del pensiero rivoluzionario novecentesco. Il volontarismo, il culto del sacrificio e l’aspirazione alla rigenerazione dell’uomo compaiono in tradizioni ideologiche differenti, assumendo finalità e significati diversi. Proprio questa ricorrenza consente di cogliere alcune delle profonde continuità culturali che accompagnarono la crisi del liberalismo ottocentesco e la nascita dei grandi movimenti di massa del secolo successivo. Il fascismo italiano e il comunismo rivoluzionario percorsero strade storiche antagoniste, ma si confrontarono con problemi comuni: il rapporto tra individuo e collettività, la mobilitazione politica delle masse, il superamento dell’ordine borghese e la possibilità di costruire un tipo umano nuovo.

I documenti fascisti e la testimonianza di Sergio Pessot

Un ulteriore elemento compare in Figlio del sole, il volume autobiografico di Sergio Pessot pubblicato da Altaforte Edizioni. Pessot, che attraversò personalmente alcuni degli ambienti rivoluzionari sudamericani del dopoguerra, racconta un episodio relativo al giovane Guevara, intento a leggere una traduzione spagnola del Manifesto di Verona e della Carta del Lavoro. Secondo la testimonianza, il futuro Comandante avrebbe riconosciuto in quei documenti alcuni elementi capaci di rispondere alle sue aspirazioni rivoluzionarie, fino a considerarli, nella ricostruzione dell’autore, un superamento di taluni limiti del comunismo. L’episodio, per quanto suggestivo, introduce un ulteriore tassello nella circolazione delle idee politiche tra Europa e America Latina. I due documenti appartengono a momenti differenti della storia fascista, ma restituiscono entrambi la centralità attribuita alla questione sociale e al rapporto tra lavoro, produzione e Stato. La Carta del Lavoro del 1927 definiva l’ordinamento corporativo attraverso il riconoscimento della funzione sociale della produzione, mentre il Manifesto di Verona del 1943 rilanciava, nel contesto della Repubblica Sociale Italiana, il programma della socializzazione delle imprese. Temi che appartenevano alla tradizione del fascismo italiano e che potevano entrare in relazione con le aspirazioni di indipendenza economica e trasformazione sociale diffuse nel continente sudamericano.

La testimonianza di Pessot acquista interesse soprattutto se inserita nel contesto della formazione intellettuale di Guevara ricostruita da Anderson. Sappiamo per certo che il futuro Comandante aveva studiato anche Mussolini, mostrando curiosità per le differenti esperienze rivoluzionarie e per le dottrine capaci di mobilitare le masse. Nell’America Latina del secondo dopoguerra il nazionalismo economico, l’antimperialismo e la rivoluzione sociale si sviluppavano attraverso apporti culturali eterogenei, in un ambiente nel quale la contrapposizione tra capitalismo occidentale e comunismo sovietico conviveva con esperienze intenzionate a sottrarsi alla subordinazione alle due grandi potenze. Il peronismo aveva già dimostrato la possibilità di costruire un movimento popolare e nazionale fondato sull’intervento dello Stato nell’economia e sulla mobilitazione delle classi lavoratrici. Il guevarismo avrebbe percorso una strada differente, inserendo la liberazione dei popoli latinoamericani nella prospettiva della rivoluzione socialista internazionale. Tra queste esperienze rimaneva però un terreno di confronto costituito dalla sovranità economica, dalla lotta contro le ingerenze straniere e dalla necessità di mobilitare le energie popolari intorno a un progetto di trasformazione radicale.

Il comunista che non si lascia ridurre a un’icona

Il Guevara storico appare così distante dall’icona generica della ribellione in cui è stato progressivamente trasformato, privata della durezza della sua concezione rivoluzionaria e delle contraddizioni del suo tempo. La lettura di Gambone è interessante proprio perchè restituisce uno dei tratti fondamentali del Novecento: la circolazione di idee, metodi e aspirazioni tra tradizioni politiche anche radicalmente antagoniste. Dalle origini socialiste del fascismo al nazionalismo popolare peronista, fino alla guerriglia antimperialista, emerge una genealogia in cui le appartenenze ideologiche non esauriscono la complessità delle influenze storiche. Il Che rimane comunista, ma il secolo che lo ha formato è sempre stato molto più vasto del comunismo.

Sergio Filacchioni