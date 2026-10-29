Chi alimenta le rivolte europee? Da Singham alle reti antagoniste, l’inchiesta di Fox News

Roma, 29 ott – Dietro le rivolte che nelle ultime settimane hanno attraversato le città francesi esisterebbe una rete internazionale di organizzazioni politiche, sindacati, collettivi antifascisti e piattaforme mediatiche sostenute anche dai finanziamenti di grandi patrimoni privati. È quanto emerge dall’inchiesta pubblicata il 9 ottobre da Fox News, a firma della giornalista Asra Q. Nomani, successivamente ampliata attraverso una serie di approfondimenti sui collegamenti tra movimenti europei e organizzazioni americane. Una ricostruzione che permette di individuare soggetti, risorse e strumenti attraverso i quali le mobilitazioni vengono organizzate e amplificate, ma che solleva una questione ulteriore: quanto può spiegare una rete di finanziatori di fenomeni sociali che coinvolgono centinaia di migliaia di persone?

Dalle proteste studentesche alla rete di Chaos Inc.

L’indagine prende le mosse dalle manifestazioni studentesche francesi, inizialmente concentrate sulle condizioni del sistema scolastico e successivamente confluite in una contestazione più ampia contro il costo della vita, il deterioramento dei servizi pubblici e le politiche economiche del governo. Il 17 ottobre, secondo i dati del ministero dell’Interno riportati dall’Associated Press, circa 550mila persone hanno partecipato a 110 manifestazioni in tutta la Francia, mentre gli organizzatori ne hanno rivendicate 800mila. In diverse città i cortei sono stati accompagnati da scontri con la polizia, incendi e saccheggi. A Limoges è stato dato alle fiamme il municipio, mentre episodi di violenza si sono verificati anche a Parigi, Marsiglia e Lione, come documentato da Reuters.

Nomani ha cercato di ricostruire l’universo organizzativo che ruota attorno a queste mobilitazioni, individuando inizialmente 50 gruppi, dei quali soltanto 15 riconducibili direttamente al mondo studentesco e giovanile. Il censimento è stato progressivamente ampliato fino a raggiungere, nell’aggiornamento del 23 ottobre, 287 organizzazioni attive nell’ecosistema francese delle proteste, comprese 50 realtà esplicitamente antifasciste, 27 formazioni comuniste, socialiste o rivoluzionarie e 24 organizzazioni sindacali. La giornalista ha ribattezzato questo insieme Chaos Inc., descrivendolo come un’infrastruttura politica capace di collegare contestazioni locali a campagne internazionali. La mappatura comprende realtà diverse per dimensioni e funzioni: partiti come La France insoumise e il Partito comunista francese, sindacati come la CGT, organizzazioni studentesche, collettivi antagonisti e piattaforme di comunicazione. La loro presenza mostra come una protesta nata attorno a rivendicazioni scolastiche possa essere assunta da soggetti politici preesistenti, che dispongono di strutture territoriali, militanti, risorse e strumenti di mobilitazione.

La capacità organizzativa emerge anche dai preparativi per la giornata di protesta del 24 ottobre, denominata Acte II. Fox News ha censito 649 iniziative annunciate, alcune delle quali presso stazioni ferroviarie, porti, depositi petroliferi e una raffineria. La stessa inchiesta documenta l’organizzazione di trasporti collettivi, raccolte fondi e campagne di comunicazione per raggiungere le manifestazioni. Sono elementi che consentono di osservare il funzionamento materiale di una rete politica, indipendentemente dalla responsabilità dei singoli gruppi negli episodi di violenza.

Neville Roy Singham e i finanziamenti della galassia antagonista

Il passaggio più significativo dell’indagine riguarda i collegamenti con un circuito finanziario già emerso negli Stati Uniti. Al centro compare Neville Roy Singham, imprenditore tecnologico americano, fondatore della società informatica Thoughtworks e residente a Shanghai, che negli ultimi anni ha destinato parte del proprio patrimonio a organizzazioni politiche, culturali e mediatiche di orientamento marxista.

La sua attività era stata oggetto, il 5 agosto 2023, di un’inchiesta del New York Times, intitolata A Global Web of Chinese Propaganda Leads to a U.S. Tech Mogul. Attraverso documenti fiscali e societari, il quotidiano aveva ricostruito una rete di organizzazioni non profit utilizzate per trasferire ingenti finanziamenti a centri di ricerca, associazioni e iniziative mediatiche internazionali. L’indagine evidenziava inoltre rapporti tra Singham e ambienti della propaganda cinese, compresa la sua partecipazione a iniziative legate alla comunicazione politica del Partito comunista cinese. L’imprenditore ha negato di operare su istruzioni di governi stranieri. Fra i principali beneficiari individuati dalle successive ricostruzioni di Fox News figurano The People’s Forum, centro politico e culturale di New York al quale vengono attribuiti oltre 22 milioni di dollari di finanziamenti riconducibili al circuito Singham; Tricontinental Institute for Social Research, diretto da Vijay Prashad; CodePink, organizzazione pacifista cofondata da Jodie Evans, moglie dell’imprenditore; e BreakThrough News, piattaforma mediatica americana impegnata nella diffusione di contenuti sui movimenti sociali e sulla politica internazionale.

Quest’ultima costituisce uno dei collegamenti più immediati con le proteste francesi. Nei primi giorni di ottobre BreakThrough News ha diffuso video e reportage sulle mobilitazioni studentesche, presentandole come parte di una contestazione internazionale contro l’austerità. La circolazione di questi contenuti ha contribuito a inserire le vicende francesi in una narrazione politica che accomuna proteste sviluppatesi in contesti nazionali differenti. Tricontinental svolge una funzione complementare attraverso la produzione di analisi e materiali ideologici, mentre The People’s Forum fornisce spazi e strumenti organizzativi a movimenti attivi principalmente negli Stati Uniti. Non si tratta dunque soltanto di gruppi che compaiono occasionalmente nelle manifestazioni, ma di strutture permanenti attraverso le quali vengono prodotti contenuti, costruite relazioni politiche e mantenuta una capacità di mobilitazione internazionale. I finanziamenti documentati riguardano il funzionamento di queste organizzazioni nel corso degli anni; non costituiscono, di per sé, una contabilità delle spese sostenute per gli scontri francesi.

La vicenda presenta anche un risvolto giudiziario. Il 16 luglio 2026 CBS News ha riferito che un grand jury federale del Distretto meridionale di New York stava indagando su Singham per possibili violazioni del Foreign Agents Registration Act, la normativa americana sulle attività svolte per conto di soggetti stranieri, e per presunte irregolarità fiscali nei trasferimenti attraverso organizzazioni non profit. Un’inchiesta che riguarda l’origine, la gestione e la destinazione dei fondi, senza costituire un accertamento giudiziario sul loro impiego nelle violenze francesi.

Un’infrastruttura che attraversa i confini nazionali

L’approfondimento pubblicato da Fox News il 20 ottobre estende l’analisi a 101 organizzazioni coinvolte in una rete di mobilitazione internazionale. Tra gli elementi esaminati compare la preparazione di uno sciopero studentesco previsto per il 20 novembre, attraverso il quale realtà politiche e giovanili di diversi Paesi intendono collegare le proprie rivendicazioni contro l’austerità, la guerra e le politiche economiche occidentali. Nel censimento figurano anche organizzazioni italiane, tra cui Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e LINK – Coordinamento Universitario, oltre alla CGIL nell’ambito delle mobilitazioni sindacali. La presenza di queste sigle evidenzia come l’internazionalizzazione del conflitto sociale non dipenda esclusivamente dalla circolazione spontanea di immagini sui social, ma si sviluppi attraverso organizzazioni capaci di condividere campagne, appuntamenti e parole d’ordine.

È precisamente in questo passaggio che emerge il significato politico dell’inchiesta: le mobilitazioni possono nascere da condizioni sociali locali ed essere successivamente intercettate da strutture che tentano di conferirgli una direzione ideologica comune. La convergenza tra organizzazioni differenti consente di trasformare singole vertenze in una contestazione generale dell’ordine economico e istituzionale, senza che questo implichi necessariamente l’esistenza di un centro operativo unico.

Il limite della spiegazione attraverso i finanziatori

L’inchiesta di Fox News ha il merito di ricostruire un’infrastruttura politica e finanziaria la cui influenza sulle mobilitazioni europee merita di essere approfondita. Individuare chi finanzia determinate organizzazioni, quali rapporti queste intrattengano e attraverso quali strumenti riescano ad amplificare le proteste è essenziale per comprendere le dinamiche del conflitto contemporaneo. Il rischio, semmai, è che questa ricostruzione finisca per alimentare un’ennesima lettura cospirativa, nella quale le cause interne alle società europee vengono progressivamente sostituite dall’intervento di soggetti esterni. È una dinamica che, su scala diversa, abbiamo già osservato nel recente caso di Youssef Siher, quando la ricerca di un presunto regista dei disordini ha finito per oscurare le condizioni endogene su cui poggiano. La differenza di scala non modifica il problema: ricostruire le responsabilità di chi organizza, finanzia o alimenta le violenze vuol dire guardare l’altra faccia di un meccanismo che abbiamo importato nelle nostre città da decenni.

Le reti internazionali possono senz’altro sfruttare e radicalizzare conflitti già esistenti, ma non hanno creato le condizioni economiche, sociali e culturali nelle quali questi si sviluppano. Quelle condizioni sono il prodotto di scelte politiche compiute in Europa, dalle stesse classi dirigenti che oggi cercano di affrontarne le conseguenze. E nessuna rete di finanziatori stranieri può sollevarle da questa responsabilità.

Sergio Filacchioni