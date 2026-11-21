Roma, 21 nov – Ogni tanto è piacevole poter recensire un prodotto cinematografico (sempre più raramente in realtà) o televisivo italiano che abbia un respiro internazionale per storia, per recitazione, per scrittura o per regia. E che possa interessare anche ad un pubblico più ampio, che non sia costretto a rimpiangere i cinepanettoni come alternativa ai deliri woke o politicamente corretti. È questo il caso della nuova serie Netflix ChiaroScuro, diretta da Jan Maria Michelini ed interpretata da Pierpaolo Spollon ed Andrea Lattanzi.

Un particolare serial killer

La storia, liberamente ispirata al romanzo La stanza delle ombre di Mirko Zilahi, ha come protagonista il geniale art advisor (figlio di un noto falsario, apparentemente morto suicida) Cosmo Speranza, che si trova a dover far coppia con l’ispettore di polizia Angelo Tiberi nel tentativo di fermare un serial killer che opera nel mondo dell’arte romana.

Senza girarci tanto intorno, Speranza, a partire dal suo ruolo di consulente della polizia, ricorda immediatamente lo Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, ma nelle trasposizioni televisive moderne di Benedict Cumberbatch in Sherlock e, soprattutto, di Jonny Lee Miller (il Sick Boy di Trainspotting) in Elementary, con il quale condivide i medesimi capelli ossigenati. Ok, chi scrive sarà anche di parte visto che adora Holmes in ogni sua variante, ma Spollon riesce a regalarci una performance assolutamente notevole. Dando vita ad un personaggio tormentato e cinico, che però non scada nel macchiettistico.

I protagonisti di ChiaroScuro

Come nel più classico dei buddy movie (film che hanno come protagonisti due personaggi maschili), il suo contraltare, l’ispettore Tiberi, non potrebbe essergli più dissimile. Di estrazione popolare, sempre vestito casual laddove Speranza sfoggia abiti eleganti, è più concentrato sui fatti che non sulle intuizioni. Eppure la chimica tra i due, che nel corso delle otto puntate iniziano prima a stimarsi e poi a diventare amici, funziona alla perfezione. Tanto che sembra veramente che i due attori si siano divertiti un mondo nel girare la serie. E, nonostante appunto la forma del buddy movie, le figure femminili non rivestono affatto un ruolo secondario, anzi. A partire dalla sorellastra di Speranza Leda, avvocato penalista, e dal medico legale Eleonora, i loro personaggi si riveleranno assolutamente vitali per la risoluzione del mistero.

Oltre al mistero principale (senza svelarvi nulla, possiamo però dirvi che la soluzione non è affatto banale) se ne intrecciano altri di minori puntata dopo puntata, che permettono di aggiungere altra carne al fuoco senza allungare troppo il brodo.

Una Roma più bella che mai

E poi finalmente assistiamo ad una serie di ambientazione romana che non scada nei soliti stereotipi sulla città ed i suoi abitanti. Unica concessione lo scontato tifo di Tiberi per la Roma e per Francesco Totti, ma del resto qualcosa di facilmente riconoscibile su Roma da dare in pasto allo spettatore straniero (dato il mercato di Netflix) andava pure fatto. Perché poi ChiaroScuro, nonostante a volte il tono scanzonato, non è una serie banale da seguire, trattando temi non per tutti come quello dell’arte, e richiede una certa capacità di attenzione e concentrazione per seguire lo sviluppo dell’indagine. Inoltre Roma ne esce più bella che mai e non da cartolina.

È protagonista della serie sia nella sua versione antica, con un patrimonio artistico incommensurabile che può però celare tra le sue pieghe la banalità del male, sia in quella moderna vissuta tutti i giorni dalla gente comune, che vive, ama e odia. Vi consigliamo quindi di dare una possibilità a ChiaroScuro. Un prodotto che sembra assolutamente premiato da critica e pubblico, lasciando quindi sperare anche in una seconda stagione.

Roberto Johnny Bresso