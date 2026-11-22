Roma, 22 nov – L’ennesima vittoria della Lazio-formato-famiglia e la perentoria affermazione di una Roma sempre più XXL sul versante gialloblù della Via Emilia. E poi Como, Napoli (in cerca in continuità dopo il punto strappato alla capolista prima della sosta) e Juventus che hanno fatto il proprio dovere. È tornata la Serie A al termine della seconda pausa stagionale dedicata alla finestra della Nazionale senza che gli equilibri del campionato si siano apparentemente spostati. Alcune domande sul presente degli azzurri sono però rimaste senza risposta.

Entusiasmo (in)giustificato?

In particolar modo per quel che riguarda il campo. Mai come in questo periodo storico infatti per ogni questione tecnica o tattica che possa riguardare l’azzurro occorre ragionare a mente fredda. Se la (bella ma, va detto, arrivata davanti a un avversario che si è concesso almeno quarantacinque minuti di villeggiatura) vittoria di San Siro contro la Francia aveva illuso gran parte degli addetti ai lavori – riprendersi in mano un qualsiasi giornale sportivo – i quattro schiaffoni rimediati una settimana fa a Bruxelles hanno riportato tutti quanti sul pianeta terra.

Un ritornello che comunque non dovrebbe essere nuovo all’osservatore più attento. Era già successo con Luciano Spalletti e Rino Gattuso. Scriveva, un esempio su tutti, la Gazzetta dello Sport nel novembre 2023 sull’attuale tecnico della Vecchia Signora: “Ha preso una Nazionale in estrema difficoltà, abbandonata da Mancini, senza più certezze ed entusiasmo, reduce dalla mancata qualificazione mondiale e le ha ridato tutto in tre mesi: gioco, regole, leadership, orgoglio, senso di appartenenza, ambizione”. Sappiamo tutti com’è finita con il cittì di Certaldo.

Esattamente un anno fa si vedeva invece in Ringhio “l’autore della rinascita azzurra” (Corriere della Sera) e “la sensazione di aver azzeccato il ct” (Il Foglio). Anche qui, Norvegia a parte, tutto bello finché il gioco si è fatto duro nel secondo, impauritissimo, secondo tempo di Zenica.

Nazionale, i dubbi su Roberto Mancini

E anche con il Mancio il malato sembra non aver ancora trovato il proprio dottore. A proposito dell’attuale commissario tecnico, in una recente intervista a TuttoMercatoWeb Maurizio Marin – ex calciatore professionista, in passato direttore sportivo del Cesena e poi stretto collaboratore di una volpe del calciomercato come Rino Foschi – ha spiegato come la scelta del numero uno della Figc Giovanni Malagò lasci ancora oggi più di un dubbio.

Non tanto a livello tecnico – qui il curriculum vitae dell’ex allenatore di Fiorentina, Lazio, Inter e Manchester City parla chiaro – quanto per credibilità. Impossibile dimenticare la ferita dell’estate 2023: “Non avrei mai preso un allenatore, anche bravissimo, che ti ha abbandonato nel momento di difficoltà per andare a prendere i soldi in Arabia”.

Per Marin, piuttosto, il nuovo sarebbe dovuto passare per un profilo alla Silvio Baldini, traghettatore di giugno che sta ottenendo ottimi risultati in Under-21. Opinione condivisa tra l’altro da parecchi altri uomini di campo.

Il vertice del sistema

Lo stesso Marin tocca anche il punto, nervo scoperto, del vertice del sistema. A dicembre ci sarà l’elezione del nuovo presidente federale. Per l’ex difensore di Siena, Cesena e Reggina l’uomo giusto potrebbe essere “Galliani, un uomo di sport e calcio che conosce tutte le problematiche e sa come gestire le cose”. Al di là di tutto il senatore forzista è uno dei dirigenti più vincenti del pallone italiano. Comunque un upgrade rispetto a Malagò, definito “un professore di matematica” messo lì a “insegnare italiano”.

Marco Battistini