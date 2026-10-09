Crisi abitativa e caro-affitti? La risposta si chiama «Mutuo Sociale»: è sotto gli occhi di tutti da vent’anni

Roma, 9 ott – Le proteste degli acampados di Puerta del Sol, a Madrid, hanno riportato al centro del dibattito europeo la questione abitativa, tra caro-affitti, sfratti e speculazione immobiliare. Una mobilitazione che ha trovato immediata sponda nella sinistra radicale, a cominciare da Ilaria Salis, intervenuta anche al Parlamento europeo per denunciare il «business della casa» e il carattere parassitario della rendita immobiliare. Secondo l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, il capitalismo contemporaneo avrebbe progressivamente smarrito la propria originaria vocazione produttiva, tornando a privilegiare forme di arricchimento fondate sul possesso e sull’appropriazione del reddito altrui. Una lettura che stranamente ci trova d’accordo con la martellatrice di Budapest. Ma pur individuando un problema reale, lascia scoperta la questione decisiva: come sottrarre stabilmente le famiglie alla dipendenza dalla rendita? È proprio su questo terreno che il dibattito contemporaneo finisce per incrociare una proposta elaborata oltre vent’anni fa da CasaPound, il Mutuo Sociale, le cui radici ideali risalgono al diritto alla proprietà della casa enunciato nel Manifesto di Verona del 1943.

La sinistra riscopre gli affitti, ma il problema è la proprietà

Le manifestazioni spagnole hanno restituito centralità a una questione che attraversa ciclicamente il dibattito politico europeo. L’occupazione di Puerta del Sol, cominciata alla fine di settembre dopo lo sfratto di un’anziana residente a Madrid, ha assunto rapidamente dimensioni più ampie, trasformandosi in una mobilitazione contro un mercato immobiliare che rende sempre più difficile l’accesso all’abitazione. Nello stesso periodo, le proteste studentesche francesi, concentrate sulle disuguaglianze scolastiche e sul deterioramento dei servizi pubblici, hanno riportato nelle piazze un malessere generazionale che investe, in forme diverse, le condizioni materiali dell’autonomia personale. La questione abitativa costituisce senz’altro una delle manifestazioni più evidenti di questa difficoltà. Il prezzo dell’alloggio condiziona la possibilità di lasciare la famiglia d’origine, trasferirsi per lavoro, costruire un nucleo familiare e accumulare risparmio. In Italia, secondo i dati Istat relativi al 2024, il 18,4% delle famiglie vive in affitto, percentuale che sale al 23,6% per quelle con almeno un figlio minorenne. La distribuzione della proprietà e il peso dei costi abitativi incidono dunque in maniera differente sulle generazioni e sulle condizioni familiari.

Di fronte a questo scenario, la risposta socialdemocratica tende a concentrarsi sul sostegno alla locazione. È significativo che il Partito democratico, nel Piano nazionale sulla casa presentato da Elly Schlein nell’aprile 2025, abbia individuato fra le proprie priorità il ripristino e il potenziamento del Fondo Affitto, l’edilizia popolare a canone calmierato e la regolamentazione degli affitti brevi. Misure che intervengono su aspetti concreti dell’emergenza, ma che non modificano necessariamente la condizione economica dell’inquilino. Il limite di questa impostazione emerge quando l’affitto, da soluzione temporanea o scelta individuale, diventa una condizione permanente e obbligata. Ridurne il costo significa alleggerire una spesa; consentire l’accesso alla proprietà significa modificare la destinazione di quella stessa spesa, trasformandola progressivamente in patrimonio familiare. Nel primo caso si interviene sul prezzo della dipendenza abitativa, nel secondo sulle condizioni che possono permettere di superarla.

La distinzione è fondamentale anche per comprendere la natura di quella “rendita parassitaria” che la Salis ha denunciato. Il possesso della casa nella quale si vive e l’accumulazione di immobili destinati a produrre reddito non rispondono alla medesima funzione economica. La proprietà della prima abitazione rappresenta prevalentemente un bene d’uso e uno strumento di sicurezza materiale; la concentrazione immobiliare può invece trasformare un bisogno essenziale in una fonte continuativa di estrazione del reddito. Una politica orientata alla diffusione della piccola proprietà può quindi operare nella direzione opposta rispetto alla concentrazione della rendita.

Il Mutuo Sociale di CasaPound: dall’affitto alla proprietà

È precisamente su questo terreno che CasaPound sviluppò, già nei primi anni Duemila, la proposta del Mutuo Sociale, nata dall’esperienza delle Occupazioni a Scopo Abitativo e successivamente tradotta in un progetto di legge regionale. L’impostazione originaria prevedeva la creazione di un ente pubblico incaricato di utilizzare terreni e immobili nella disponibilità delle amministrazioni per realizzare abitazioni destinate a famiglie prive di una casa di proprietà e in possesso di determinati requisiti. Gli alloggi sarebbero stati ceduti al costo di realizzazione attraverso rate proporzionate al reddito, senza gli interessi propri del credito immobiliare ordinario. Il finanziamento iniziale avrebbe dovuto provenire dalle risorse pubbliche destinate all’edilizia abitativa, mentre i pagamenti delle famiglie avrebbero progressivamente alimentato un circuito di reinvestimento nella costruzione di ulteriori alloggi. Ma il meccanismo non si esauriva nell’agevolazione economica. Uno degli aspetti più caratteristici della proposta illustrata da CasaPound nel 2008 era infatti la previsione di una proprietà vincolata. Terminato il pagamento, il 95% dell’immobile sarebbe appartenuto alla famiglia e il restante 5% all’ente pubblico, così da impedirne la libera rivendita, la locazione a terzi o l’utilizzo come garanzia per operazioni speculative. L’eventuale restituzione dell’immobile all’ente sarebbe avvenuta recuperando il prezzo pagato, aggiornato all’inflazione.

Si trattava di distinguere la proprietà abitativa dalla proprietà come strumento di accumulazione. La casa doveva appartenere a chi la utilizzava per vivere, senza trasformarsi successivamente in un bene destinato alla speculazione. Attraverso il vincolo pubblico, il beneficio economico originariamente sostenuto dalla collettività sarebbe rimasto legato alla funzione abitativa dell’immobile, anziché trasferirsi integralmente nella disponibilità patrimoniale del singolo assegnatario. Il Mutuo Sociale rappresentava quindi un tentativo di combinare intervento pubblico e proprietà familiare, sottraendo la prima abitazione tanto alla dipendenza permanente dall’affitto quanto alla valorizzazione speculativa. Questa impostazione uscì anche dal perimetro della proposta militante. Nel 2011, attraverso la legge regionale del Lazio n. 10, venne introdotto l’articolo 15-bis nella legge regionale 21/2009, con la previsione di interventi di edilizia sovvenzionata per Mutuo Sociale. Il testo originario stabiliva il riscatto di alloggi ATER o di nuova costruzione mediante rate mensili non superiori al 20% del reddito familiare, con un interesse dell’1% e la possibilità di sospendere il pagamento in caso di disoccupazione, secondo condizioni determinate. Le successive modifiche hanno ridefinito alcuni aspetti applicativi, ma l’istituto continua a figurare nella legislazione regionale.

Il riconoscimento legislativo non equivale, naturalmente, alla realizzazione su larga scala del programma. Per valutarne l’efficacia occorrono risorse, disponibilità di suoli, capacità edificatoria, criteri di assegnazione e una gestione economica sostenibile. Tuttavia, la vicenda dimostra che il Mutuo Sociale non fu soltanto una rivendicazione radicale ma disponeva di un’articolazione normativa e di strumenti amministrativi suscettibili di applicazione.

Il Manifesto di Verona e il diritto alla proprietà della casa

La genealogia culturale della proposta conduce a un documento che difficilmente troverà spazio nelle ricostruzioni della sinistra radicale: il Manifesto di Verona, approvato il 14 novembre 1943 dal Partito fascista repubblicano e posto alla base del programma della Repubblica sociale italiana. Al punto 15 si legge: «Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà». La distinzione non era puramente terminologica. Il documento prevedeva la creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, incaricato di favorire l’acquisizione dell’abitazione da parte delle famiglie lavoratrici mediante la costruzione diretta di nuovi immobili o il riscatto progressivo di quelli esistenti. Stabiliva inoltre il principio secondo cui l’affitto, una volta remunerato il capitale investito, potesse costituire titolo per l’acquisto della casa. Il contesto storico era quello della Repubblica sociale italiana, regime fascista sorto durante l’occupazione tedesca, e il Manifesto aveva natura programmatica. Ciò che interessa, nell’analisi della questione abitativa, è la formulazione di una precisa concezione della proprietà: non soltanto una facoltà giuridica riconosciuta a chi già possiede un bene, ma una condizione materiale alla quale le istituzioni devono favorire l’accesso.

La distanza fra il diritto di proprietà e il diritto alla proprietà individua due differenti funzioni dello Stato. Nel primo caso, il potere pubblico tutela una situazione patrimoniale esistente; nel secondo, interviene affinché il possesso dei beni essenziali non rimanga concentrato esclusivamente nelle mani di chi dispone già delle risorse necessarie per acquistarli. Si tratta di una distinzione destinata a riemergere anche in ordinamenti di segno politico diverso. L’articolo 47 della Costituzione repubblicana del 1948 afferma infatti che la Repubblica «favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione». La proprietà della casa è dunque riconosciuta anche dalla Costituzione italiana come obiettivo meritevole di una specifica azione pubblica. Il collegamento fra Verona, la Costituzione repubblicana e il successivo Mutuo Sociale non risiede nell’identità dei rispettivi sistemi politici, ma nella permanenza di un problema sociale e nella ricorrenza di una soluzione: favorire la diffusione della proprietà abitativa attraverso strumenti pubblici. CasaPound ha recuperato esplicitamente quella tradizione della destra sociale, traducendola in una proposta contemporanea di finanziamento e riscatto.

Il paradosso spagnolo: Sánchez riscopre l’acquisto della prima casa

A rendere particolarmente attuale questo confronto è una decisione assunta proprio dal governo socialista spagnolo, mentre Madrid è attraversata dalle manifestazioni contro la crisi abitativa. Il Real Decreto-ley 29/2026 del 6 ottobre, pubblicato il giorno successivo sul Boletín Oficial del Estado ed entrato in vigore l’8 ottobre, introduce all’articolo 19 un programma denominato TU CASA. Il meccanismo, finanziato con una dotazione iniziale di 10 miliardi di euro, prevede prestiti pubblici senza interessi né commissioni destinati a integrare il finanziamento bancario necessario all’acquisto della prima abitazione. L’importo potrà raggiungere il 20% del valore dell’immobile, entro un massimo di 50mila euro, con un periodo di restituzione fino a dieci anni e una fase di carenza collegata alla durata del mutuo principale, entro un limite di trent’anni. La gestione sarà affidata all’Instituto de Crédito Oficial, mentre ulteriori criteri operativi dovranno essere definiti dal Consiglio dei ministri. Il decreto dovrà inoltre essere sottoposto alla convalida parlamentare prevista dall’ordinamento spagnolo. L’elemento più interessante non riguarda soltanto il finanziamento a interesse zero. La normativa stabilisce che le abitazioni acquistate attraverso TU CASA rimangano permanentemente soggette a un limite sul prezzo di rivendita. Nei successivi trasferimenti, il valore massimo non potrà superare il prezzo originario rivalutato secondo l’inflazione, salvo specifici interventi di miglioramento riconosciuti dalla disciplina applicativa. Anche un’eventuale locazione sarà sottoposta a vincoli di prezzo.

Il meccanismo contiene dunque due principi che richiamano quelli alla base del Mutuo Sociale: facilitare l’acquisizione della proprietà e impedire che un intervento pubblico destinato a garantire l’abitazione si trasformi in un’occasione di arricchimento speculativo. Le differenze operative rimangono sostanziali. Il piano spagnolo interviene principalmente sull’accesso al credito, affiancando un finanziamento pubblico a quello bancario privato e lasciando l’acquisto all’interno del mercato immobiliare esistente. Il Mutuo Sociale originario prevedeva invece un ruolo pubblico anche nella produzione degli alloggi e nella determinazione del loro prezzo, con l’obiettivo di ridurre strutturalmente il costo iniziale dell’abitazione. Nel modello spagnolo viene agevolata la capacità di acquisto; in quello elaborato da CasaPound si tentava di intervenire contemporaneamente sulla disponibilità delle case, sul finanziamento e sulla destinazione finale della proprietà.



Il confronto è tanto più significativo perché la sola agevolazione del credito, in presenza di un’offerta abitativa insufficiente, può contribuire ad aumentare la domanda senza ridurre i prezzi. La costruzione di nuovi alloggi a costo calmierato e la disponibilità di un patrimonio pubblico sono perciò componenti decisive di una politica abitativa orientata alla proprietà popolare. La sostenibilità del sistema dipende dalla capacità di programmare questi interventi e di utilizzare i rimborsi per alimentare nuove acquisizioni, anziché limitarsi a trasferire risorse pubbliche dentro un mercato già caratterizzato da prezzi elevati. Ovviamente è impossibile sostenere che il governo Sánchez abbia adottato il Mutuo Sociale, ha però introdotto uno strumento che affronta una parte della medesima questione e che, attraverso il limite permanente alla rivendita, riconosce la necessità di distinguere il valore d’uso dell’abitazione dalla sua valorizzazione speculativa. Per chi in Italia è alla ricerca di una risposta alla crisi abitativa, però, troverà nel Mutuo Sociale la migliore risposta mai elaborata da un’avanguardia politica radicale.

Dalla rendita alla proprietà popolare

La vicenda spagnola restituisce quindi al dibattito europeo una possibilità spesso marginalizzata nella discussione pubblica. La tutela degli inquilini e la regolamentazione dei canoni affrontano le conseguenze immediate della crisi abitativa; la diffusione della proprietà della prima casa interviene anche sulla distribuzione del patrimonio e sulle condizioni materiali dell’autonomia familiare. È su questo secondo terreno che il Mutuo Sociale conserva inalterata tutta la sua carica dirompente. La proposta di CasaPound, già agli inizi di questo secolo, ha individuato nella trasformazione dell’affittuario in proprietario uno strumento per ridurre la dipendenza economica delle famiglie, prevedendo al tempo stesso vincoli capaci di impedire che la proprietà acquisita grazie all’intervento pubblico diventasse un nuovo mezzo di speculazione. Anche l’attuale discussione europea rende nuovamente pertinente questa impostazione. Persino un governo socialista, sottoposto alla pressione delle mobilitazioni contro il caro-affitti, ha riconosciuto attraverso TU CASA che l’accesso alla proprietà costituisce una parte della risposta alla crisi abitativa.

Per questo il dibattito italiano meriterebbe di andare oltre la ripetizione periodica delle medesime rivendicazioni sul costo degli affitti. Il problema non consiste soltanto nel rendere meno oneroso il pagamento di un canone, ma nel costruire le condizioni affinché una quota crescente di famiglie possa cessare di pagarlo, acquisendo stabilmente la propria abitazione. Se Ilaria Salis può avere ragione nell’individuare nella rendita immobiliare una contraddizione del capitalismo contemporaneo, non sa trarre una conseguenza politica che non conduca ad un attacco alla proprietà privata. Difetto genetico. Al contrario, si potrebbe contribuire alla sua diffusione attraverso strumenti che impediscano di confondere la casa con un ordinario investimento finanziario. E così mentre la sinistra europea torna a discutere del diritto all’abitare innamorandosi del decreto spagnolo, la storia del Mutuo Sociale ci ricorda che la questione della casa non riguarda soltanto la protezione di chi vive in affitto, ma anche la possibilità di trasformare una parte del reddito da lavoro in proprietà familiare. Una differenza sostanziale che investe la distribuzione della ricchezza, l’indipendenza economica e il rapporto fra cittadini e patrimonio immobiliare. Ed è solo su questa differenza che la discussione sulla crisi abitativa può realmente avanzare.

Sergio Filacchioni