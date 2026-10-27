Dal Levante al Mediterraneo allargato: una tradizione geopolitica italiana

Roma, 27 ott – Perché continuiamo a chiamare Medio Oriente una regione che, dalla prospettiva italiana, appartiene allo spazio di prossimità del Mediterraneo? La questione non riguarda l’esattezza di una denominazione, ma la storia delle categorie attraverso le quali siamo abituati a rappresentare lo spazio geografico. Il termine «Medio Oriente», oggi dominante nel linguaggio politico e giornalistico, deriva infatti dall’inglese Middle East, affermatosi all’interno della riflessione strategica anglosassone fra Ottocento e Novecento. La tradizione geografica italiana conosceva invece una distinzione differente, nella quale il Vicino Oriente comprendeva i territori del Mediterraneo orientale e dell’Asia sud-occidentale, mentre il Medio Oriente indicava regioni collocate più a est. Ricostruire questa differenza permette di comprendere come l’affermazione internazionale di una categoria geografica possa accompagnare l’espansione dell’influenza politica e culturale delle potenze che l’hanno elaborata.

Dal Levante al Vicino Oriente: la tradizione geografica italiana

Prima ancora che la geografia moderna introducesse la denominazione Vicino Oriente, gli italiani utilizzavano il termine Levante. Era un’espressione radicata nella cultura marittima e commerciale mediterranea, attraverso la quale Venezia, Genova e gli altri centri mercantili della penisola identificavano i territori verso cui si dirigevano rotte, traffici e relazioni diplomatiche. Costantinopoli, Smirne, Alessandria e le città della costa siro-palestinese appartenevano a uno spazio che non veniva percepito come una remota periferia asiatica, ma come parte del sistema di collegamenti sul quale si fondavano importanti attività economiche italiane. L’orientalista Ettore Rossi, nella voce Levante pubblicata sull’Enciclopedia Italiana nel 1934, ricordava che il termine era utilizzato fin dal XIII-XIV secolo nel linguaggio marittimo e commerciale per designare soprattutto la Grecia, la Turchia europea e asiatica e l’Egitto. Rossi registrava inoltre un cambiamento terminologico già in corso: «Levante» tendeva a essere sostituito da «Vicino Oriente», denominazione geografica di maggiore estensione, il cui significato poteva comprendere anche parte della penisola balcanica.

Questa continuità tra Levante e Vicino Oriente trova una testimonianza ancora più significativa nel 1961, quando il geografo Elio Migliorini dedicò una voce al Vicino Oriente nella III Appendice dell’Enciclopedia Italiana. Migliorini vi comprendeva la Turchia asiatica, la Persia, Siria e Libano, Cipro, Israele, Giordania, Iraq, penisola arabica ed Egitto. Nella stessa voce spiegava che la denominazione Medio Oriente era stata utilizzata per indicare l’India e i paesi confinanti, mentre nell’uso anglosassone Middle East aveva progressivamente assunto il significato di Asia occidentale ed Egitto. Il passaggio più interessante riguarda il meccanismo attraverso il quale questa trasformazione raggiunse l’Italia. Migliorini osservava che la stampa quotidiana aveva diffuso anche nel nostro paese l’uso anglosassone di Medio Oriente, «ingenerando spesso confusione». Non si trattava quindi della semplice comparsa di un sinonimo, ma della sovrapposizione di due sistemi di classificazione geografica che attribuivano significati differenti alle medesime espressioni.

Il Middle East e la geografia dell’Impero britannico

Per comprendere l’origine di questa sovrapposizione bisogna tornare al 1902, quando lo stratega navale statunitense Alfred Thayer Mahan utilizzò l’espressione Middle East nell’articolo The Persian Gulf and International Relations, pubblicato sulla rivista britannica National Review. Il centro della sua riflessione era il Golfo Persico, considerato essenziale per la sicurezza delle comunicazioni marittime fra l’Impero britannico e l’India. Mahan ragionava sulle conseguenze dell’espansione russa in Asia centrale, sui progetti ferroviari tedeschi verso Baghdad e sulla necessità britannica di preservare il controllo delle grandi direttrici commerciali. In questa prospettiva, il Golfo Persico assumeva un valore strategico analogo a quello di altri passaggi decisivi per la potenza navale britannica. La denominazione Middle East identificava dunque uno spazio attraverso la sua funzione nel sistema delle comunicazioni imperiali. L’espressione fu successivamente ripresa dal giornalista britannico Valentine Chirol e acquistò crescente diffusione nel linguaggio politico.

Durante la Seconda guerra mondiale, l’organizzazione militare britannica contribuì ulteriormente ad ampliarne il significato. Il Middle East Command, istituito nel 1939, comprendeva un teatro operativo molto più esteso della regione originariamente considerata da Mahan, includendo territori dell’Africa nord-orientale e del Mediterraneo. La successiva egemonia statunitense consolidò questo processo, fino a rendere Medio Oriente la denominazione prevalente nella diplomazia, nell’informazione e negli studi internazionali. La geografia del Middle East si era così progressivamente allontanata dall’originaria delimitazione centrata sul Golfo Persico, incorporando buona parte dei territori precedentemente identificati come Near East.

La prospettiva italiana e il Mediterraneo allargato

La persistenza di una differente sensibilità geografica italiana emerge anche dalla storia del pensiero strategico nazionale. Nel 1939 Giorgio Roletto ed Ernesto Massi fondarono la rivista Geopolitica, tentando di sviluppare una scuola italiana di geografia politica nella quale il Mediterraneo, l’Adriatico e le vie di comunicazione occupavano una posizione centrale. Quella riflessione apparteneva al contesto della politica imperiale fascista e perseguiva finalità profondamente diverse da quelle della successiva Italia repubblicana. Rimane tuttavia significativa, nella storia della disciplina, per il tentativo di interpretare gli equilibri internazionali muovendo dalla collocazione geografica della penisola. Nel secondo dopoguerra la centralità del Mediterraneo riemerse in forme differenti, dalla politica energetica di Enrico Mattei ai rapporti diplomatici con i paesi arabi. Ma fu soprattutto negli anni Ottanta che gli ambienti della Marina Militare elaborarono una categoria destinata a entrare stabilmente nel vocabolario strategico nazionale: il Mediterraneo allargato.

L’espressione, introdotta dal contrammiraglio Pier Paolo Ramoino nell’ambito delle lezioni di strategia marittima presso l’Istituto di Guerra Marittima di Livorno, rispondeva all’esigenza di definire uno spazio operativo corrispondente agli interessi italiani, anziché ai soli confini fisici del bacino mediterraneo. Le rotte energetiche, Suez, il Mar Rosso, il Golfo Persico e l’Oceano Indiano occidentale venivano considerati parti di un sistema di collegamenti la cui sicurezza influenzava direttamente l’economia nazionale. Il rapporto con la denominazione Vicino Oriente non è di equivalenza geografica, ma di metodo. In entrambi i casi, la rappresentazione dello spazio nasce da una prospettiva consapevole della posizione italiana e delle relazioni che la collegano alle regioni circostanti.

Non sorprende, allora, che nel febbraio 2022 un editoriale della Rivista Marittima, pubblicazione della Marina Militare, abbia ripreso esattamente la questione terminologica. Presentando un numero dedicato al Medio Oriente, l’editoriale affermava: «Dovremmo chiamarlo Vicino Oriente (VO) o, ancor meglio, Levante». La motivazione era la prossimità geografica e storica di quei territori rispetto all’Italia, richiamata attraverso la definizione di Migliorini e la tradizionale distinzione fra Vicino, Medio ed Estremo Oriente. A sessant’anni di distanza, dunque, la riflessione della geografia italiana trovava un’esplicita ripresa in un ambiente istituzionale impegnato nello studio degli interessi strategici nazionali.

Recuperare il proprio punto di osservazione

La denominazione Vicino Oriente non è meno eurocentrica di Medio Oriente: entrambe definiscono una regione attraverso la distanza da un osservatore europeo. Ma proprio questa caratteristica rende necessario chiedersi quale prospettiva geografica si stia adottando e quali vicende storiche ne abbiano determinato l’affermazione. La tradizione italiana del Levante, la classificazione geografica documentata da Migliorini e la successiva elaborazione del Mediterraneo allargato appartengono a periodi e discipline differenti. Non costituiscono un’unica dottrina, ma testimoniano la persistenza di un problema: come rappresentare lo spazio mediterraneo e le regioni orientali adiacenti a partire dalla posizione e dagli interessi dell’Italia. La progressiva diffusione di Medio Oriente mostra quanto il linguaggio internazionale sia stato influenzato dalle categorie elaborate dalle potenze dominanti.

Recuperare la denominazione Vicino Oriente significa riconoscere questa stratificazione storica e scegliere consapevolmente una categoria appartenente alla nostra tradizione geografica. Non cambia la collocazione dei territori sulle carte, ma cambia il modo di considerarne le relazioni con la penisola italiana. Ed è proprio nel rapporto fra posizione geografica, memoria storica e interessi concreti che una denominazione cessa di essere una semplice convenzione linguistica e acquista significato geopolitico.

Sergio Filacchioni