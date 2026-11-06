Anakin-maxxing: la tentazione del disorganico

Roma, 6 nov – Da inizio ottobre si diffonde attraverso i social una ondata di meme, uscita dalla destra giovanile americana, che reinterpreta la dimensione politica della trilogia prequel di Star Wars. Anakin è visto come il ragazzo occidentale che chiede un tetto, una famiglia, un posto; il Consiglio Jedi è il potere anziano e autoreferenziale, a volte anche progressista, che pretende fedeltà e non offre un orizzonte. Un articolo di queste pagine ha ripreso il tema dell’Anakin-maxxing e ha colto il punto politico: una generazione a cui si chiede sempre di più, senza darle gli strumenti per mettersi in piedi, smette di vedersi nelle istituzioni e finisce per farne il nemico. In Italia non meno che in America. Da quella lettura ho preso un criterio, che condivido senza riserve: un’autorità si misura dalla capacità di trasmettere una società in cui riconoscersi. È un criterio tradizionale, perché tradizione, alla lettera, vuol dire trasmissione.

Attraverso i meme però si empatizza con una debolezza scambiata per forza. La saga ci racconta di un giovane svuotato dal suo stesso risentimento, consegnato a una forza vampirica che lo sfrutta. Chi dovesse scegliere di identificarsi totalmente in Anakin senza riscattarlo da questa crepa, sceglie la debolezza. Un modello dovrebbe essere qualcuno che sappia governare sé stesso. Aggiungo alle analisi un tassello, da parte mia. L’articolo ha letto il meme; resta da meditare sul mito che lo regge. Presi con delle chiavi filosofiche, i prequel dicono di Jedi, di Anakin e di chi li usa qualcosa che i fotogrammi da soli non mostrano. Conviene saperlo prima di scegliere quel mito come specchio.

Chi comanda davvero nella Repubblica di Star Wars

Nel gergo memetico l’accostamento nasce da sé: il ragazzo si vede in Anakin, i Jedi diventano la classe dirigente. Ma è proprio qui che si rischia un equivoco di categoria. Debiti, affitti, lavoro, casa: rivendicazioni legittime, materiali, e chi le fa deve rivolgersi a chi siede in Parlamento. I Jedi però non governano, non legiferano, non votano. Consigliano e vigilano, emissari di una Repubblica che non comandano; a governare c’è un Senato ormai ridotto a parlamento di interessi commerciali. I Jedi non sarebbero progressisti. Nella saga sono al servizio della Repubblica; tuttavia questa è una risemantizzazione cinematografica che opera una giunzione tra la saggezza orientale e i valori americani dell’epoca. Ed è qui che ha luogo uno slittamento semantico sovversivo che spinge il lettore all’equazione dei Jedi con i valori democratici e liberali. Non sono un organo eletto democraticamente; sono un ordine antico e gerarchico, che passa da maestro a discepolo, bandisce ogni legame possessivo e crede in un ordine cosmico, la Forza, non nel progresso. Se nella saga si sente la promessa di un mondo nuovo, la pronuncia è di Palpatine, che proclama l’Impero in modo velenoso e affettato davanti a un Senato in piedi. Ricorda vagamente le reiterate formule su un nuovo ordine mondiale. Leggendolo con Platone, il Consiglio Jedi appare, come l’ultimo residuo di un ordine tradizionale all’interno di una Repubblica che ripiega in una tirannide anziché nel governo di re-filosofi. Si compie così anche un’altra intuizione platonica: chi si sottrae alla politica finisce per subirla, governato da uomini peggiori di sé.

Jedi e Sith come archetipi di due vie iniziatiche

Jedi e Sith sono due correnti iniziatiche opposte, due forme di ciò che la tradizione chiamava magia, nel senso antico della parola. Il greco mageía viene dai mágoi, la casta sacerdotale dei Medi e dei Persiani che custodiva un sapere operativo sulle forze, passato per iniziazione, ben lontano dall’arte dei prestigiatori. Le due vie, però, non hanno pari dignità. La Forza è una sola, e il lato oscuro non è altro che la stessa potenza contratta in un io che si separa dal tutto e lo vuole per sé. Lucas stesso paragonava i Sith a un cancro, l’antitesi di una relazione simbiotica, che alla fine uccide l’organismo che lo ospita. Il fare dei Sith, dunque, è un fare opposto, ma non un’altra cosa rispetto alla Forza. È una sua parte che vive di scissione e si alimenta di paura, odio, brama di possesso. È ciò che Guénon chiamava contro-iniziazione: la via che imita i segni dell’iniziazione rovesciandone il fine. La via Jedi va nella direzione opposta, e non a caso Lucas l’ha costruita attingendo anche al taoismo. Come il Tao, la Forza non si possiede, si asseconda, secondo quel wei wu wei, l’«agire senza agire» del Tao Te Ching. Il Jedi non la domina. Le dà forma, come il canale dà forma all’acqua senza trattenerla.

Il criterio che distingue le due vie non è un bene astratto, fissato da una casta e poi razionalizzato e giustificato. È un modo di stare nell’essere: o ci si apre alla totalità di cui si è parte, o ci si chiude contro di essa. Chi sacrifica gli altri per assorbirne la potenza è il vampiro. Chi sacrifica sé stesso per l’insieme è un organo di un corpo vivo. Si pensi alle pietre di un arco: da sole cadrebbero, eppure, appoggiate l’una all’altra attorno alla chiave di volta, reggono l’edificio. Il vincolo che le unisce non è una gabbia, è la forma che dà loro forza. Il Jedi, dunque, compie un decentramento ontologico. Subordina la volontà particolare a un principio universale e sovraindividuale e si fa strumento consapevole di una causa che eccede e nobilita la sua esistenza. La sua disciplina, lungi dal negare la vita, la emancipa dai capricci dell’ego in vista di una totalità organica, quella che gli Stoici chiamavano sympátheia: il legame per cui ogni parte del cosmo vive del tutto, come le membra di un unico vivente.

Il Sith compie il movimento inverso, un ripiegamento ontologico. È la pietra che vorrebbe farsi arco da sola, e che a spese delle altre cresce finché resta un masso informe, incapace di reggere alcunché. Dietro la sua apparenza di sovranità c’è una radicale eteronomia. Servo di paura e avidità, non possiede autárkeia, quel governo di sé che la filosofia antica metteva a fondamento di ogni legittimo governo degli altri, e compensa l’incapacità di governare la propria interiorità con l’asservimento del mondo. Il Jedi serve un principio e, servendo, si eleva; il Sith serve ciò che lo abita e, consumando, si degrada.

Palpatine, o della menzogna

Palpatine è, in senso proprio, l’inganno. Non rovescia la Repubblica con la forza, ma con le sue stesse forme: si fa eleggere, prende i poteri d’emergenza, promette di restituirli e non lo fa. Che abbia tolto il potere al Senato conta poco, perché quel Senato, a giudizio di chi scrive, non se lo meritava. Conta la gerarchia rovesciata che mette al suo posto, al cui vertice non c’è un sovrano sapiente, illuminato da un principio filosofico, ma un principio vampirico. I Veda avevano un nome per questo, anṛta, il disordine che è insieme menzogna; l’Iran zoroastriano lo chiamava druj, la menzogna. Palpatine non si limita a dire il falso. È il falso, e il suo potere dura finché resta occulto. Il suo tratto distintivo è il doppio gioco. Da cancelliere guida la Repubblica, da Sidious i Separatisti, e gli stessi mercanti finanziano entrambi i fronti. Ma dietro c’è il Sith, perché la finanza è lo strumento, non il vertice. Il cinema popolare, probabilmente, non ha mai dato un’immagine più netta di un dominio occulto che governa le nazioni con il denaro e la discordia, e determina l’esito dei conflitti ancor prima della battaglia.

Per questo Palpatine non serve un’idea. Non difende la comunità, la sua terra, le sue gerarchie. Palpatine una patria ce l’ha, e la sacrifica, provocandone l’invasione, pur di farsi eleggere. Non ha nulla nemmeno dello Stato etico, in cui l’individuo supera il proprio arbitrio in una volontà comune e l’io si subordina al tutto. Nel Sith accade il contrario: è il tutto a subordinarsi all’io. A questo principio si può accostare una figura della cronaca recente. Jeffrey Epstein, finanziere condannato per reati sessuali su minori, ha mostrato un potere che si nutriva dei più fragili, oltre mille vittime secondo il Dipartimento di Giustizia americano, e che legava a sé uomini influenti con favori e mecenatismo. Le voci sui ricatti non hanno trovato conferma, ma la forma resta eloquente: un io che consumava i deboli e che, racconta il New York Times, sognava perfino di non morire. Non il Palpatine del nostro mondo, dunque, ma un’incarnazione dell’archetipo, e difficilmente l’unica: il nodo di una rete che i documenti lasciano intravedere senza esaurirla. Palpatine è, in una formula, un individualismo sadico e posseduto, fatto sistema.

Dooku, o della reazione

Se nella saga esiste un reazionario ostile alla Repubblica, è il conte Dooku. Aristocratico e allievo di Yoda, lascia l’Ordine disgustato da un Senato venale. Quando dice a Obi-Wan che la Repubblica è sotto il controllo dei Sith, lo fa per reclutarlo, certo, ma dice la verità. I suoi ideali parlano di ordine, di rettitudine, di una gerarchia fondata sul rango anziché sul consenso comprato. Su questo vede più lontano del Consiglio, perché un ordine spirituale al servizio di un parlamento ha già smarrito il proprio rango. Il suo errore è la strategia: servirsi delle forze della dissoluzione per piegarle all’ordine. Solo che gli strumenti finiscono per servirsi di chi credeva di servirsene. Accade anche al Saruman del Signore degli Anelli, convinto di potersi alleare con Sauron, finché Gandalf non gli ricorda che c’è un solo Signore dell’Anello, e che non divide il potere. Non a caso, sullo schermo, Saruman e Dooku hanno lo stesso volto, quello di Christopher Lee. Passando al lato oscuro, Dooku perde il centro, come Saruman che cessa di essere il Bianco, e la sua diventa una gerarchia senza vertice, che culmina in lui stesso. Ma una gerarchia così non è più gerarchia. È dominio, e scivola sempre più nella corruzione del ripiegamento ontologico, fino a sottomettersi a Sidious, che quando non gli serve più lo fa decapitare da Anakin.

L’India conosce bene questa biforcazione. La Haṭhayoga Pradīpikā insegna che la kuṇḍalinī, la potenza che la tradizione tantrica e lo haṭhayoga pongono alla base della colonna, dorme «per la liberazione degli yogin e la schiavitù degli stolti». Offerta all’elevazione del praticante yoga, libera. Usata per sé, per costruire imperi o sottomettere popoli, lega. Questa seconda via la si potrebbe dire, per convenzione, satanica, nel senso originario del greco diábolos, da diabállein, «gettare attraverso», dividere: diabolico, alla lettera, è ciò che separa. Il Sith è appunto lo yogin corrotto che si è fermato al godimento dei poteri, rimasto incastrato in una fase dell’esistenza che avrebbe dovuto attraversare.

Anakin, o della ferita

Anakin non cade per un’idea, ma per una ferita, e dalla stessa ferita nascerà il suo ritorno. Il suo cuore è puro. Ma nasce schiavo, lascia la madre da bambino, la vede morire tra le sue braccia, e ogni perdita gli si trasforma in paura di perdere ancora. Si direbbe che in lui il thymós e il desiderio hanno smesso di obbedire alla ragione. Agisce per il frutto dell’azione, contro l’insegnamento della Bhagavad Gītā, ed è lì che Palpatine lo aggancia, promettendogli il potere di strappare alla morte chi ama. È la parodia della liberazione. La pietra filosofale dona la lunga vita, ma il vero alchimista sa che l’oro da produrre è lui stesso. Palpatine offre il contrario, l’immortalità come possesso. L’oscurità, in Anakin, non la crea: la trova e la coltiva, come fa ogni magia nera, entrando dalla ferita per drenarne la forza. Il ritorno, nel Ritorno dello Jedi, è un’uscita dall’ombra. Davanti al figlio torturato, Anakin si rivolta contro Palpatine e dona sé stesso, mosso ancora dall’amore per i suoi, un amore che ora smette di trattenere e si offre. È la parte che torna al tutto, ed è questo, almeno nella lettura di chi scrive, l’equilibrio che la profezia prometteva.

La pazienza dei Jedi

Il Consiglio impone divieti senza risolvere i problemi che dichiara di voler governare. Tale lettura, però, scambia per immobilismo ciò che è ascolto. I Jedi non controllano il corso della Forza, la servono, attenti a un andamento sovraindividuale e organico delle cose che procedono come devono. Per questo le rivendicazioni, anche le più giuste, non si compiono quando le si vorrebbe. Anakin non ha la pazienza di attendere né di scrutare in profondità, e in quell’attesa vede soltanto una paralisi. Semmai, ai Jedi si può rimproverare di aver servito un’assemblea parlamentare invece di orientarla dall’alto, quel rovesciamento in cui Guénon vedeva il segno della decadenza. Nell’Ordine, la gerarchia nasce dal grado di comprensione della Forza, ed è in piccolo la politeía platonica, dove guida la città chi ha contemplato il Bene. Se un ordine simile governasse davvero un mondo, somiglierebbe meno a una repubblica parlamentare che al governo del giurisperito della Repubblica islamica dell’Iran, nel quale diversi studiosi riconoscono, attraverso al-Fārābī, l’eco del re filosofo platonico.

La forza tranquilla

Resta il rischio più serio. Una generazione che si riconosce in Anakin, nella sua ferita e nel suo risentimento, si mette proprio nella posizione che il potere dissolutivo desidera di più. Disponibile, mobilitata dalla rabbia, pronta a combattere per chi fa promesse e invece la consumerà. A favorire questa identificazione c’è anche la lettura all’americana, che mette l’Impero nel ruolo del nemico e l’America in quello dei ribelli. Lucas stesso, nel 2018, ha raccontato che, quando scriveva, i ribelli erano i vietcong e l’Impero l’America. La modernità democratica non è l’antidoto all’Impero. È essa stessa un imperialismo, che in nome della libertà ha esportato non certo l’elevazione dell’uomo. E l’America è stata strumento prima che padrona, perché una plutocrazia finanziaria ne ha usato la forza come Palpatine usa la Repubblica, svuotandola dall’interno. Sappiamo che le fonti di Lucas non sono americane. Sono il taoismo, lo zen, i samurai di Kurosawa e, attraverso Joseph Campbell, l’India, dottrine che pongono al vertice ciò che l’americanismo non riconosce: una sapienza non mercificabile.

Davanti ai meme, peraltro, viene da sorridere. Un fondo di verità ce l’hanno, e capita anche a chi scrive, di parteggiare per Dooku o per Anakin, la cui caduta ha la grandezza delle tragedie. Per Palpatine, mai. In lui non c’è nulla per edificare alcunché. Ma la simpatia non è un modello, e un giovane non dovrebbe identificarsi troppo con Anakin, a meno di non riscattarlo. Anakin non ha autarchia: è eterodiretto. E chi si rifà alla più mediterranea ed europea delle idee, se l’accezione ha ancora un senso, dovrebbe essere anzitutto chi si governa. Chi si rispecchia nella rabbia di Anakin non si ribella al sistema. Gli consegna le redini.

Non resta che essere Jedi

La figura che incarna davvero l’orientamento dei Jedi è Yoda, che non è affatto un vecchio saggio rassegnato. È il guerriero che affronta Sidious da solo, nella sala del Senato, e che, sconfitto, non cerca la rivincita. Si ritira in esilio e attende, sapendo che il tempo dell’opera non coincide con il tempo dell’io. La sua forza non dipende da ciò che possiede o ottiene, ma da ciò che è: un centro che nessuna sconfitta sposta. Non lo muovono turbamenti, tentazioni, bisogni o smanie. È questa la vera autarchia, il governo di sé che rende liberi anche nella perdita, perché l’unica vera perdita è perdere la propria autonomia. E chi è così centrato non esita. «Fare o non fare. Non c’è provare». Una forza tranquilla.

Qui si scioglie il paradosso della saga. Il vero potente non è chi stringe patti e si sottomette a un’autorità più forte, come fanno Dooku e Anakin, diventando servi. È chi sa dire di no al potere. Solo chi non lo desidera è libero, e solo chi è libero ha potere sul potere, come lo yogin che è sovrano sulla kuṇḍalinī proprio perché non la piegherebbe a scopi individualistici. Non resta, allora, che essere Jedi: uomini centrati, che il vento non scuote e il tempo non sgretola. Non preda dei propri umori, ma capaci di creare le premesse strutturali per un cambiamento con solide fondamenta. Perché nessun cambiamento si compie nel mondo se prima non è stato conquistato nella propria interiorità. Il resto opera a vuoto.

Lorenzo Carmignani