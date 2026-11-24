Roma, 24 nov – C’è stato un tempo in cui gli zaini carichi di libri degli studenti italiani rappresentavano, sulle pagine dei grandi quotidiani nazionali, il simbolo dell’arretratezza del nostro sistema scolastico. Mentre i Paesi del Nord Europa sperimentavano nuovi modelli didattici, digitalizzavano le aule e riducevano il ricorso alla carta, l’Italia veniva descritta come un Paese incapace di emanciparsi dalle proprie consuetudini. Oggi, mentre il governo Meloni interviene sul costo dei libri scolastici e universitari in formato e-book, Repubblica dedica ampio spazio alla riscoperta delle proprietà pedagogiche del libro cartaceo. Un cambiamento di prospettiva che merita qualche considerazione.

E-book scontati? Ora la digitalizzazione non è più una conquista

Il 9 agosto 2012 proprio Repubblica titolava «Scuola, rivoluzione digitale: tablet e pc al posto dei libri». L’articolo raccontava la sperimentazione avviata in 29 istituti milanesi, riportando le dichiarazioni dell’allora assessore regionale all’Istruzione Valentina Aprea, che prospettava una riduzione del 30% della spesa sostenuta dalle famiglie e indicava come obiettivo la progressiva eliminazione della carta dalle scuole. Pochi mesi dopo, il 3 novembre, lo stesso quotidiano annunciava un’altra rivoluzione: lo studio attraverso manuali esclusivamente digitali. Nel maggio 2016, invece, un’inchiesta intitolata «Né aule né libri, ecco le nuove scuole» raccontava le esperienze degli istituti italiani impegnati nel superamento della didattica tradizionale. Alla trasformazione tecnologica si accompagnava una precisa rappresentazione culturale della scuola: quella tradizionale, fondata sulla lezione frontale, sul manuale e sulla trasmissione delle conoscenze, veniva frequentemente associata a un modello educativo ormai superato. La digitalizzazione diventava parte di una più generale idea di modernizzazione, nella quale confluivano la sostenibilità ambientale, l’innovazione pedagogica e il riferimento alle esperienze scandinave come esempi luminosi di progressismo.

Quando la carta favoriva i profitti degli editori

Ancora più significativo è quanto scriveva Riccardo Luna su Repubblica il 7 dicembre 2022, commentando le posizioni del ministro Giuseppe Valditara sull’utilizzo degli smartphone nelle aule scolastiche. Nel suo articolo, Luna ricordava con favore le prospettive aperte dagli e-book, tanto sul piano ambientale quanto su quello didattico. Individuava inoltre una responsabilità precisa nel mancato superamento dei manuali cartacei: «hanno vinto gli editori scolastici e i loro profitti». Nello stesso intervento richiamava il modello scolastico finlandese e concludeva polemicamente: «Il passato da noi non passa mai». Ebbene, quattro anni dopo, il 20 novembre 2026, sempre sulle pagine di Repubblica, compare un articolo di Dario Olivero intitolato «Ebook a scuola, il prezzo del risparmio: sulla carta si apprende di più». E ancora, due giorni più tardi, Elena Dusi racconta il ripensamento norvegese sulla digitalizzazione scolastica, accompagnandolo con un inciso particolarmente significativo nel titolo: «al contrario dell’Italia».

Il modello nordico e la retromarcia norvegese

Che la digitalizzazione indiscriminata dell’insegnamento presenti delle criticità è fuori discussione. I risultati delle rilevazioni OCSE-PISA del 2025 hanno evidenziato un ulteriore deterioramento delle competenze degli studenti norvegesi. Secondo il ministero dell’Istruzione di Oslo, il 34% dei ragazzi del decimo anno scolastico presenta livelli insufficienti nelle competenze di lettura. Il governo norvegese aveva del resto già avviato una revisione delle proprie politiche sull’utilizzo degli schermi, riconoscendo la necessità di dedicare maggiore spazio alla lettura di testi lunghi su carta. Nemmeno sul piano scientifico si tratta di una scoperta recente. Già nel 2018 una meta-analisi pubblicata su Educational Research Review, condotta da Pablo Delgado e colleghi, rilevava un vantaggio della lettura cartacea nella comprensione dei testi, particolarmente evidente per quelli informativi e nelle condizioni in cui il tempo a disposizione era limitato. Il problema riguarda quindi la facilità con cui i modelli scolastici nordici sono stati assunti come termini di paragone per giudicare l’Italia: prima per denunciare la lentezza della sua digitalizzazione, oggi per metterne in discussione la convenienza.

L’equivoco sui libri digitali a metà prezzo

Esiste, inoltre, una differenza sostanziale tra il caso norvegese e il provvedimento italiano. L’emendamento approvato dal Senato il 19 novembre, su iniziativa di Fratelli d’Italia, introduce l’obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione elettronica dei libri scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea. Il provvedimento, attualmente all’esame della Camera, non prescrive né l’abolizione dei manuali tradizionali né l’introduzione generalizzata dei tablet nelle aule. Una cosa è discutere dell’opportunità pedagogica di sostituire i libri con dispositivi elettronici fin dalla scuola primaria; un’altra è intervenire sul prezzo dei materiali didattici, consentendo anche agli studenti universitari di acquistare un manuale in formato digitale a condizioni economicamente più accessibili. Rimane certamente legittima la preoccupazione che le famiglie meno abbienti possano essere indotte, proprio in ragione del risparmio, a rinunciare alla versione cartacea. Così come meritano attenzione le conseguenze economiche sulla filiera editoriale. Sono questioni che richiedono una discussione nel merito, senza assimilare automaticamente il provvedimento italiano all’esperienza norvegese.

La modernizzazione a geometria variabile

Ovviamente, non vi sarebbe nulla di censurabile nel rivedere le proprie convinzioni alla luce di nuove evidenze scientifiche. Anzi, sarebbe auspicabile che il dibattito pubblico sulla scuola si emancipasse definitivamente dall’equazione tra innovazione tecnologica e progresso pedagogico. O meglio, dall’automatismo da cui si desume che la tecnologia sia sempre un benevolo strumento di progresso, senza rischi o responsabilità. Sarebbe interessante anche sottoporre a revisione critica la retorica che per anni ha accompagnato la digitalizzazione dell’istruzione, senza rimpianti per la “scuola di una volta”, riconoscendo quanto frequentemente l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici sia stata presentata come una conquista in sé, prima ancora che ne fossero adeguatamente valutati gli effetti sociali, economici e antropologici. Rileggendo oggi gli articoli di ieri, sorge allora una domanda: come si è passati dalla denuncia dei profitti degli editori scolastici, accusati di ostacolare il superamento della carta, alla rappresentazione del libro cartaceo come patrimonio pedagogico da salvaguardare proprio nel momento in cui si interviene sul prezzo dei manuali digitali? Il confronto tra quelle pagine rimane istruttivo. Se non altro, offre un’ulteriore ragione per continuare a leggere ciò che si è scritto, possibilmente conservandone memoria.

Vincenzo Monti