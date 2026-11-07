L’edicola, emblema di un tempo migliore

Roma, 7 nov – Un paio di settimane fa ho compiuto un piccolo atto rivoluzionario. Mi sono recato in uno dei posti che un tempo amavo maggiormente, vale a dire le edicole, o almeno ciò che ne rimane di esse. E non l’ho fatto per comprare le sigarette. Ma proprio per una vera e propria rivista cartacea, FilmTv, perché aveva in regalo la locandina di uno dei miei film preferiti in assoluto, il capolavoro di John Carpenter Essi vivono, riportato al cinema in versione restaurata proprio di recente. In effetti il fatto è abbastanza ironico, visto che la pellicola tratta, tramite l’espediente di fantascienza, di una società nel quale il capitalismo portato all’estremo porta l’individuo a smettere di pensare con la propria testa e di cercare di farsi una cultura, che è poi una delle ragioni per quali le edicole stanno ormai chiudendo del tutto in ogni città.

L’eclissi delle edizioni cartacee

Un settore, quello delle edicole appunto, che in Italia sta ormai scomparendo praticamente nel silenzio e nell’indifferenza generale. Nel nostro paese ormai ogni anno chiudono infatti centinaia di queste attività ed è praticamente fatto assodato che, nel giro di pochi anni, spariranno del tutto (eccezion fatta per chi le abbina ad un bar o a un tabacchi, che però ne diventano il fulcro quasi totale dell’attività). Dico nell’indifferenza perché la crisi dell’editoria è un fatto ormai noto, ma che non preoccupa particolarmente i grandi gruppi di potere che hanno in mano i quotidiani e le principali riviste. Infatti sappiamo bene che essi si mantengono in gran parte grazie ai finanziamenti pubblici, quindi la versione cartacea spesso diventa quasi un peso rispetto a quella on-line.

Chi ne viene colpito è ovviamente, in primis, il proprietario stesso e la sua famiglia, che si vedono privati di un’entrata e di una professione che portavano magari avanti da decenni. Ma anche noi tutti cittadini perdiamo un importante centro della comunità, che per generazioni ha svolto un fondamentale ruolo di socialità e cultura, oltre che di affari.

Il ruolo dell’edicola

Edicola, infatti, deriva dal latino aedicula ed in origine rappresentava un tempietto o un tabernacolo destinato a custodire oggetti di culto. E anche le edicole moderne in buona sostanza lo erano: rappresentavano le custodi delle notizie e dei segreti reconditi delle più svariate arti. In un’era pre internet era difficile informarsi in tempo reale, ma soprattutto lo era approfondire le proprie passioni, figuriamoci poi se erano di nicchia!

In edicola invece ci si poteva acculturare su qualsiasi argomento, dallo sport ai videogiochi, dalla moda al cinema, dai viaggi alla musica e via discorrendo all’infinito. Da ultras quale sono mi era così imperdibile l’appuntamento con Supertifo, da fanatico di wrestling ero sempre a caccia di qualche oscura rivista magari di importazione, oppure cercavo riviste di settore per approfondire la conoscenza di strani gruppi punk… Per tacere del rito settimanale del Guerin Sportivo. In tutto questo l’edicolante era una sorta di sacerdote che ti guidava e consigliava, oltre che un demone tentatore che cercava di mettere le mani sulla tua paghetta.

E poi, come detto prima, erano lunghi di socialità, con tanto di estemporanee discussioni calcistiche il lunedì mattina davanti all’acquisto della Gazzetta, oppure politiche in base al quotidiano acquistato. Per non parlare poi del sottobosco “proibito”, quello delle riviste per adulti comprate con gesti in codice da spia ed occultate in mezzo agli altri giornali. Insomma, sulle edicole di un tempo ci si sarebbero potuti scrivere dei romanzi e girare dei film!

Il Paradiso perduto dei giorni che furono

Ed invece ora stanno finendo nel Paradiso perduto dei giorni che furono. Insieme ai negozi di dischi ed alle videoteche, altri templi nei quali ho speso giornate intere. E anche le librerie non se la passano affatto bene… speriamo di non dover ricordare presto anch’esse come qualcosa del passato.

Roberto Johnny Bresso