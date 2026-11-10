L’educazione sessuo-affettiva secondo l’OMS, ovvero il wokismo per far crescere i neonati

Roma, 10 nov – Che l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia spesso una scusa per insinuare, in un ambiente “protetto”, le teorie gender e la confusione sessuale negli adolescenti è ormai cosa arcinota. Non ne fanno mistero gli stessi promotori di queste iniziative: iconico fu il caso della drag queen “Priscilla”, invitata a parlare in un liceo artistico di Acerra.

Correva l’anno 2010…

Meno noto è un documento precursore di questa tendenza, risalente al 2010 e pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, negli “Standard per l’educazione sessuale in Europa”, l’OMS divulgò delle linee guida per indirizzare la divulgazione di argomenti sull’identità di genere, e di matrice sessuale, nei minori dagli 0 ai 18 anni. Può sembrare surreale, ma una sezione del documento riguarda proprio i bambini dagli 0 ai 4 anni. Tale documento porta anche la firma del BZgA, il centro federale tedesco per l’educazione sanitaria e nel nostro paese è stato ripreso dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. Insomma, le massime autorità in materia!

Nel documento, reperibile tranquillamente online, si possono leggere indicazioni rivolte all’educazione dei bimbi dagli 0 ai 6 anni decisamente preoccupanti. Alcuni spunti, che citiamo alla lettera, affermano il diritto a “Esplorare le identità di genere” o “La consapevolezza della varietà delle relazioni”. Troviamo inoltre tra gli argomenti da trattare con bambini così piccoli: “Gioia e piacere nel toccare il proprio corpo; masturbazione della prima infanzia” o “Scoperta del proprio corpo e dei propri genitali”. Si parla poi espressamente di “Relazioni con persone dello stesso sesso” e di “Diverse concezioni di famiglia”.

Lo ripetiamo per chi si sentisse confuso: abbiamo toccato solo voci indicate per un’educazione a bambini dagli 0 ai sei anni.

Il documento dell’OMS sull’educazione sessuo-affettiva

Le cose inquietanti non terminano tuttavia a quel range di età. Per i bambini di 9 anni viene consigliata l’educazione sul corretto uso del preservativo. Per i ragazzi di 15 viene indicato di informare sul diritto ad abortire.

Il documento risale ormai a diversi anni fa. Ma è evidente quanto sia stato preso come spunto per portare avanti l’agenda woke, instillandola sin nelle più delicate fasi di crescita degli infanti europei. La domanda da porsi è quindi lecita: davvero una tale “educazione” è necessaria per bambini che non sanno ancora parlare e capire? Davvero si sente il bisogno di sessualizzare la vita dei più piccoli, in un periodo storico così teso verso l’accelerazione di ogni fase di crescita? Tali tendenze, talvolta classificabili come e vere e proprie manie, non corrono anzi il rischio di sdoganare pratiche riprovevoli come la pedofilia?

La raccomandazione ai genitori è dunque quella di informarsi e vigilare di persona. La genitorialità consapevole e l’educazione familiare rappresentano il primo e fondamentale argine al permeare di certi messaggi woke e snaturanti. Questo, a maggior ragione, in un mondo dove a portare avanti tali follie ideologiche sono proprio gli educatori con i quali i nostri figli dovrebbero sentirsi protetti.

Marco Scarsini