Dal ragazzo di Milano eletto in consiglio d’istituto alla tesine rieducative: l’egemonia rossa nella scuola italiana resta un fatto strutturale

Roma, 13 nov – Nonostante il governo di centrodestra, professori, collettivi e manuali scolastici continuano a trattare le idee differenti come un’anomalia da isolare, rieducare o espellere. La scuola dovrebbe educare al confronto, ma è stata trasformata in una roccaforte rossa che ha come obiettivo l’indottrinamento ideologico degli studenti. Questa realtà è confermata dai fatti recenti e dal fatto che la sinistra risponda con reazioni scomposte, cercando di difendere l’indifendibile. L’istruzione deve rimanere cosa loro, come da manuale gramsciano. Chi controlla le giovani menti, controllerà il futuro.

Sorveglianza speciale per il diciasettenne eletto in consiglio d’istituto

A Milano, all’Istituto Cremona-Zappa, un diciassettenne è stato eletto rappresentante degli studenti in consiglio d’istituto con 199 preferenze personali, in una lista che ha ottenuto 361 voti. La lista si era presentata come apartitica. Il ragazzo milita nel Blocco Studentesco, formazione giovanile di CasaPound Italia. Quarantasei docenti hanno sottoscritto una lettera di “profonda preoccupazione e ferma opposizione” alla sua presenza, denunciando richiami alla remigrazione e comportamenti non in linea con l’antifascismo. I collettivi hanno organizzato presidi con megafoni, fumogeni e lo striscione “Fuori i fascisti dalla scuola”. Alcuni genitori hanno chiesto alla preside una forma di “sorveglianza speciale”, vigilanza sulle attività del consiglio e persino un atto solenne di fedeltà alla Costituzione antifascista.

Come ricordato anche da diversi esponenti della destra, la vicenda richiama alla memoria quanto successe a Sergio Ramelli. Nel 1975, lo studente dell’Istituto Molinari di Milano, militante del Fronte della Gioventù, fu oggetto di vessazioni a scuola dopo un tema in cui condannava le Brigate Rosse. Fu prelevato in classe, costretto a cancellare scritte, picchiato insieme al padre, trattato come un paria anche dal personale scolastico. Il 13 marzo, fu aggredito sotto casa da un branco di militanti di Avanguardia Operaia con chiavi inglesi Hazet 36. Morì dopo 47 giorni di agonia in ospedale. La giustizia arrivò anni dopo, ma con condanne ridotte e ridicole.

Oggi non si è ancora arrivati a quel livello di violenza fisica. Ma il meccanismo di isolamento dello studente “sbagliato” è riapparso in forma istituzionale: lettera dei professori, pressione dei genitori, mobilitazione dei collettivi. La differenza è che allora la sinistra extraparlamentare dominava apertamente molte scuole. Oggi lo fa in forme più mediate, ma con la stessa intolleranza verso chi non rientra nel perimetro accettabile.

La tesina rieducativa per un motto mazziniano

A Cesena, al liceo Monti, due studenti hanno esposto dalla finestra uno striscione con la scritta “Italia agli italiani”. Sono stati sanzionati con il 6 in condotta e obbligati a una tesina rieducativa prima della maturità. I temi assegnati includevano le leggi razziali del 1938, la Giornata del Ricordo e il saggio “Gli africani siamo noi” di Guido Barbujani. Il ministro Valditara aveva palesato la discrepanza: se la sanzione riguardava solo l’affissione non autorizzata, perché il contenuto della tesina puntava su razzismo e origini africane? La frase, ha ricordato, si trova in Mazzini e in Carducci ed era già stata usata da diverse formazioni, non solo di destra. L’Ufficio scolastico regionale ha avviato un accertamento ispettivo. Gli studenti hanno dichiarato di aver voluto un messaggio di appartenenza, non di odio. Il doppio standard è evidente. Striscioni e occupazioni con slogan antifascisti raramente producono la stessa reazione punitiva e rieducativa.

Da volantinaggi negati ai docenti a braccetto con i collettivi rossi

I collettivi studenteschi di sinistra impediscono regolarmente i volantinaggi dei giovani di destra all’esterno delle scuole. A Torino, al liceo Primo e all’Einstein, militanti di Gioventù Nazionale erano stati insultati, minacciati di morte e allontanati mentre distribuivano volantini su baby gang e degrado. A Roma, al Visconti e al Cavour, scene analoghe con Lega Giovani e altri gruppi. In alcuni casi, i professori si erano pure schierati con i collettivi rossi. Le minacce di morte e gli slogan del tipo “Uccidere un fascista non è reato” restano ricorrenti nelle università e nei licei. La libertà di volantinaggio, diritto elementare, viene negata se l’orientamento non è quello giusto. Se i giovani militanti di destra rispondono a tali prepotenze, come successo al liceo Michelangiolo di Firenze, vengono identificati e rischiano severe condanne.

Durante gli ultimi cortei studenteschi, si sono registrati lanci di sassi, petardi e insulti alle Forze dell’ordine, a Torino, Roma e altre città. Alcuni docenti si sono addirittura posti fisicamente tra studenti e polizia. In un video girato nel capoluogo piemontese, si vedono i professori in prima fila mentre gli studenti intonano lo slogan “Tout le monde déteste la police”.

I libri di scuola come manuali di indottrinamento

I libri di testo rivelano la stessa inclinazione. Il manuale “Trame del tempo 3” dell’editore Laterza descrive il governo Meloni come arrivato al potere “un secolo dopo la marcia su Roma”, erede del fascismo, legato a una “base dichiaratamente fascista”, autore di “misure dichiaratamente liberticide” e di una “guerra ai migranti” con “piani di deportazione”. Valditara ha definito il testo strumentale e funzionale all’indottrinamento, chiedendone il ritiro. L’editore ha rivendicato la libertà editoriale. Come ha riportato Il Tempo, in una scuola media di Piombino, è stato distribuito in orario curricolare il fumetto “I tre destini” sul tema immigrazione, che narra la storia di tre fratelli africani in Italia, due clandestini.

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Nel testo di “Steps into social studies”, adottato da diversi istituti superiori, si leggeva che, nel 2020, il Consiglio dei ministri aveva adottato un decreto che “ribalta molte delle peggiori politiche imposte dal precedente ministro degli Interni Matteo Salvini”. La cancellazione dei decreti sicurezza veniva descritta come un passo “nella giusta direzione”. In questo caso, la casa editrice aveva ritirato le copie, annunciando una nuova edizione. Nel libri di testo “Go! Geografia oggi. Il mondo e i continenti” di Emanuele Meli e Anna Franceschini, un paragrafo è intitolato: “I migranti: un’opportunità per il Paese che li ospita”. E non manca nemmeno un elogio al modello di accoglienza a Riace del sindaco Mimmo Lucano: “L’arrivo dei migranti ha salvato un paese dall’abbandono. E ha fatto ripartire l’economia locale dopo anni di crisi”.

Casi sempre più frequenti

In un manuale di storia riservato alle scuole medie, a pagina 53, c’è un esercizio che chiede di sottolineare “nel testo le regole di comportamento che il Corano raccomanda. Annotane a margine altre che conosci o che puoi imparare con un compagno/a musulmano/a”. Nel libro “Intrecci, corso integrato di antropologia, sociologia e metodologia della ricerca”, riservato ai licei di scienze umane, viene citata la teoria di due antropologhe secondo cui si starebbe diffondendo una nuova forma di razzismo, il razzismo sociale deresponsabilizzato: “Mentre tutti dichiarano di non essere razzisti di fatto, si sta affermando in Italia la rappresentazione di una società che non è più in grado di accogliere, come se il non poterne più fosse un fatto di natura, incontestabile e non un prodotto storico di decisioni politiche che hanno portato a una situazione di stallo”.

Altri casi, sempre più frequenti, riguardano materiali scolastici sull’ideologia gender. Distribuiti anche nelle scuole dell’infanzia: libri su “famiglie omogenitoriali”, identità non binarie, decostruzione degli stereotipi, utero in affitto e transizione di genere, spesso presentati come educazione alla diversità. Il ministro Valditara ha contenuto l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole con il consenso informato destinato ai genitori. Ma la propaganda gender non arretra e rientra dalla finestra.

La sinistra grida al regime

Il paradosso è che la sinistra continua a parlare di “regime liberticida” del governo Meloni mentre nelle scuole e nelle università il pluralismo resta asimmetrico. Gli studenti rossi, che contestano il governo, possono quasi impunemente devastare le scuole, insultare le Forze dell’ordine, impedire con la prepotenza i volantinaggi dei movimenti di destra. E, al tempo stesso, trovare solidarietà tra i docenti e gli esponenti politici della sinistra. Chi esprime posizioni diverse, critiche sull’immigrazione o semplicemente di destra, rischia la pubblica gogna dei professori, la tesina rieducativa e il cordone dei collettivi.

Non si tratta di negare il diritto di critica. Si tratta di constatare che, a distanza di cinquant’anni dall’omicidio Ramelli, la scuola italiana fatica ancora a trattare lo studente di destra come un cittadino con pieni diritti democratici, e non come un’anomalia da isolare. Finché professori, manuali e collettivi continueranno a considerare legittima solo una parte dello spettro politico, l’egemonia culturale resterà un dato di fatto, indipendentemente da chi siede a Palazzo Chigi.

Francesca Totolo