Emergenza criminalità straniera: gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani

Roma, 14 ott – I numeri riguardanti la criminalità de Il Sole 24 Ore, basati sui dati consolidati della banca dati interforze del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno per l’anno 2025, fotografano una realtà che il politicamente corretto cerca da anni di nascondere e minimizzare attraverso la retorica della fragilità socio-economica. Secondo i dati del Viminale, le segnalazioni relative a persone denunciate o arrestate hanno riguardato 292.820 cittadini stranieri, pari al 35,1 per cento del totale, percentuale in aumento rispetto al 34,7 per cento del 2024.

La sovrarappresentazione dei reati degli stranieri

La popolazione straniera residente in Italia è intorno al 9 per cento. Quindi, gli stranieri delinquono cinque volte in più degli italiani. Questo dato sarebbe ancora più emergenziale se venissero aggiunti coloro che hanno già acquisito la cittadinanza italiana, come Salim El Koudri, l’attentatore di Modena, diversi predatori seriali, come il soggetto di origine marocchina che violentò una donna e tentò altri due abusi a San Damaso, e i cosiddetti “maranza” che hanno invaso le nostre città.

Nel 2025, quasi una violenza sessuale su due, il 43,4 per cento, è stata commessa da stranieri. Questa percentuale è in constante aumento negli ultimi anni. Il 40,7 per cento dei delitti per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile è stata perpetrata da soggetti non italiani. Per alcune fattispecie di reato, come contrabbando, rapina, furto con destrezza e con strappo, le denunce e gli arresti di stranieri hanno superato quelli degli italiani. Le percentuali sono rispettivamente del 61,1 per cento, 53,2 per cento, 71,2 per cento e 58,9 per cento.

Le città più pericolose sono amministrate dalla sinistra

Il Sole 24 Ore registra anche che la distribuzione geografica non è uniforme. Nonostante il calo complessivo dei reati, nelle prime cinque posizioni dell’indice della criminalità, troviamo Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino. Tutte città metropolitane amministrate dalla sinistra, le quali da sole raccolgono il 31 per cento delle segnalazioni nazionali di reato. Sono state presentate per anni come modelli di accoglienza e integrazione degli immigrati. Nel 2025, a Milano, sono state oltre 7.000 le segnalazioni di reato ogni 100mila residenti, 6.374 a Firenze, 6.094 a Roma, 6.058 a Bologna e 5.615 a Torino. Non è un caso che queste città abbiano elevate percentuali di residenti stranieri.

A Prato, la quota di stranieri sul totale dei denunciati o arrestati raggiunge circa il 60 per cento, nonostante rappresentino il 22,5 per cento dei residenti. A seguire, Milano con il 55,4 per cento di segnalazioni riguardanti stranieri e Bolzano con 54,7 per cento. Non si può più nascondere che ci sia una correlazione tra immigrazione e criminalità.

L’antirazzismo giustifica e minimizza ancora la criminalità d’importazione

Negare questi numeri è diventato un riflesso automatico della narrazione antirazzista. Il Sole 24 Ore, giornale economico non sospettabile di estremismo, li ha pubblicati in chiaro: più di un denunciato su tre è straniero. Con picchi del 50-70 per cento per alcune fattispecie di reato. Le città amministrate dalla sinistra, quelle che hanno fatto dell’accoglienza un vanto e hanno spesso ostacolato controlli più stringenti o Centri di permanenza per i rimpatri, figurano ai primi posti della classifica per denunce e arresti di stranieri.

La realtà è che la criminalità straniera, in particolare quella predatoria, costituisce un’emergenza nelle aree urbane a più alta presenza immigrata del Centro-Nord. I dati del ministero dell’Interno lo documentano senza bisogno di interpretazioni ideologiche. Continuare a parlare di disagio socio-economico senza affrontare una tale sovrarappresentazione significa accettare che le grandi città italiane restino ostaggio della delinquenza. I numeri del 2025, con il 35,1 per cento di segnalazioni di reato nei confronti di stranieri e le prime posizioni dell’Indice di criminalità a guida della sinistra, non lasciano spazio a improbabili giustificazioni e minimizzazioni.

Francesca Totolo