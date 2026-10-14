LOGIN
mercoledì, Ottobre 14, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Energia nucleare: tutti i primati (ancora oggi) dell’Italia
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Emergenza criminalità straniera: gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani
ApprofondimentiInferno SpaPrimo Piano

Emergenza criminalità straniera: gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani

by Francesca Totolo
Scritto da Francesca Totolo 0 commento
Immigrati
Aurum

Roma, 14 ott – I numeri riguardanti la criminalità de Il Sole 24 Ore, basati sui dati consolidati della banca dati interforze del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno per l’anno 2025, fotografano una realtà che il politicamente corretto cerca da anni di nascondere e minimizzare attraverso la retorica della fragilità socio-economica. Secondo i dati del Viminale, le segnalazioni relative a persone denunciate o arrestate hanno riguardato 292.820 cittadini stranieri, pari al 35,1 per cento del totale, percentuale in aumento rispetto al 34,7 per cento del 2024.

La sovrarappresentazione dei reati degli stranieri

La popolazione straniera residente in Italia è intorno al 9 per cento. Quindi, gli stranieri delinquono cinque volte in più degli italiani. Questo dato sarebbe ancora più emergenziale se venissero aggiunti coloro che hanno già acquisito la cittadinanza italiana, come Salim El Koudri, l’attentatore di Modena, diversi predatori seriali, come il soggetto di origine marocchina che violentò una donna e tentò altri due abusi a San Damaso, e i cosiddetti “maranza” che hanno invaso le nostre città.

Nel 2025, quasi una violenza sessuale su due, il 43,4 per cento, è stata commessa da stranieri. Questa percentuale è in constante aumento negli ultimi anni. Il 40,7 per cento dei delitti per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile è stata perpetrata da soggetti non italiani. Per alcune fattispecie di reato, come contrabbando, rapina, furto con destrezza e con strappo, le denunce e gli arresti di stranieri hanno superato quelli degli italiani. Le percentuali sono rispettivamente del 61,1 per cento, 53,2 per cento, 71,2 per cento e 58,9 per cento.

Le città più pericolose sono amministrate dalla sinistra

Il Sole 24 Ore registra anche che la distribuzione geografica non è uniforme. Nonostante il calo complessivo dei reati, nelle prime cinque posizioni dell’indice della criminalità, troviamo Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino. Tutte città metropolitane amministrate dalla sinistra, le quali da sole raccolgono il 31 per cento delle segnalazioni nazionali di reato. Sono state presentate per anni come modelli di accoglienza e integrazione degli immigrati. Nel 2025, a Milano, sono state oltre 7.000 le segnalazioni di reato ogni 100mila residenti, 6.374 a Firenze, 6.094 a Roma, 6.058 a Bologna e 5.615 a Torino. Non è un caso che queste città abbiano elevate percentuali di residenti stranieri.

A Prato, la quota di stranieri sul totale dei denunciati o arrestati raggiunge circa il 60 per cento, nonostante rappresentino il 22,5 per cento dei residenti. A seguire, Milano con il 55,4 per cento di segnalazioni riguardanti stranieri e Bolzano con 54,7 per cento. Non si può più nascondere che ci sia una correlazione tra immigrazione e criminalità.

L’antirazzismo giustifica e minimizza ancora la criminalità d’importazione

Negare questi numeri è diventato un riflesso automatico della narrazione antirazzista. Il Sole 24 Ore, giornale economico non sospettabile di estremismo, li ha pubblicati in chiaro: più di un denunciato su tre è straniero. Con picchi del 50-70 per cento per alcune fattispecie di reato. Le città amministrate dalla sinistra, quelle che hanno fatto dell’accoglienza un vanto e hanno spesso ostacolato controlli più stringenti o Centri di permanenza per i rimpatri, figurano ai primi posti della classifica per denunce e arresti di stranieri.

La realtà è che la criminalità straniera, in particolare quella predatoria, costituisce un’emergenza nelle aree urbane a più alta presenza immigrata del Centro-Nord. I dati del ministero dell’Interno lo documentano senza bisogno di interpretazioni ideologiche. Continuare a parlare di disagio socio-economico senza affrontare una tale sovrarappresentazione significa accettare che le grandi città italiane restino ostaggio della delinquenza. I numeri del 2025, con il 35,1 per cento di segnalazioni di reato nei confronti di stranieri e le prime posizioni dell’Indice di criminalità a guida della sinistra, non lasciano spazio a improbabili giustificazioni e minimizzazioni.

Francesca Totolo

Esperta in immigrazione e geopolitica, Francesca Totolo è ricercatrice indipendente, reporter e scrittrice. Le sue inchieste, riprese da diversi media internazionali, hanno svelato le zone d’ombra del mondo globalizzato, delle organizzazioni non governative, dei movimenti politici e delle false flag governative contro i cosiddetti Stati canaglia. Con Altaforte Edizioni ha pubblicato cinque libri: “Inferno Spa”, “Coronavirus: tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo”, "La morale sinistra", "Emergenza antifascismo" e "Le vite delle donne contano".

You may also like

Il nuovo ordine senile: la sinistra cerca il futuro e richiama Bersani

Ilaria Salis canta vittoria, ma il processo è da rifare: sui licenziamenti nessuna decisione...

Cagliari, antifascisti all’assalto della sede di CP: studente aggredito a cinghiate a scuola

Migranti, effetto chiamata: cosa rischia il governo con il suo piano ingressi dall’Egitto

Avs cerca l’anti-Vannacci e trova il vannaccismo al contrario

Caso Einstein, dal collettivo al Senato: come la placca di titanio è diventata una...

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin