«Europa domani», a Roma il convegno dell’Istituto Eneide sulle sfide della tecnica, dell’identità e della sovranità

Roma, 20 ott – Quale futuro attende l’Europa di fronte alle trasformazioni tecnologiche, politiche e antropologiche del nostro tempo? E soprattutto, come affrontare queste sfide senza rifugiarsi nella nostalgia di un passato irripetibile o accettare passivamente le trasformazioni in corso? Sono gli interrogativi al centro di «Europa domani – Mutazione antropologica, sfida tecnologica», il convegno organizzato dall’Istituto Eneide per sabato 24 ottobre a Roma. L’iniziativa nasce dalla convinzione che il futuro dell’Europa non possa essere affrontato attraverso impossibili ritorni all’indietro, ma richieda la capacità di intervenire consapevolmente sui cambiamenti in atto. Una prospettiva che intende superare tanto la semplice conservazione dell’esistente quanto l’idea che il progresso tecnologico costituisca un destino al quale adattarsi senza riserve.

Europa domani: una sfida culturale e politica

Promotore dell’iniziativa è l’Istituto Eneide, centro di studi, ricerche e formazione che si ispira all’esperienza dell’Institut Iliade francese e dell’Instituto Carlos V spagnolo. Una rete culturale europea che individua nella formazione, nell’approfondimento intellettuale e nel confronto tra esperienze nazionali differenti gli strumenti per elaborare una visione del futuro del continente. Al centro del convegno ci sarà il rapporto tra l’uomo europeo e le trasformazioni che stanno ridefinendo le società contemporanee. Dall’impatto delle nuove tecnologie sulla vita quotidiana alla crisi dei riferimenti culturali, dalla questione dell’identità al problema della sovranità, il programma attraverserà alcuni dei nodi fondamentali del dibattito europeo. Il punto di partenza è chiaro: il cambiamento non si arresta semplicemente opponendogli la memoria, ma può essere orientato soltanto recuperando la capacità di pensare e costruire il futuro. È su questo terreno che la riflessione culturale incontra necessariamente le questioni politiche e strategiche.

Il programma della mattina: l’Europa tra memoria e trasformazione

I lavori si apriranno alle ore 10, con una prima sessione che proseguirà fino alle 12.30. A introdurre la giornata sarà Pierluigi Locchi, presidente dell’Istituto Eneide. Seguiranno gli interventi di Marco Scatarzi, di Passaggio al Bosco, Romain Petitjean, dell’Institut Iliade, Olivier Linivite, dell’Instituto Carlos V, e Francesco Marotta, del Grece Italia. Completeranno la sessione mattutina Aurélie Duchêne, saggista, e Andrea Lombardi, di Italia Storica. Una prima parte che darà spazio a diverse esperienze culturali europee, mettendo a confronto prospettive e sensibilità accomunate dall’interesse per il destino storico e civile del continente.

La sessione pomeridiana, prevista dalle 14.30 alle 18, entrerà nel merito delle sfide che attendono l’Europa nei prossimi anni. Tra i protagonisti Adriano Scianca, de Il Primato Nazionale, che interverrà sul tema «Liberare le forze dell’Europa», e Stefano Zecchi, filosofo e scrittore, con una riflessione intitolata «L’Europa di fronte alla sfida della tecnica: che fare?». A seguire, Marina Simeone, professoressa e scrittrice, affronterà il rapporto tra territorio, identità e innovazione con l’intervento «Il genius loci nella prospettiva smart». Il confronto si allargherà poi alla dimensione politica e strategica con Emanuele Ricucci, scrittore e autore televisivo, Gabriele Adinolfi, di Polaris, e Giancarlo Ferrara, di KulturaEuropa, chiamati a discutere di «Europa, la grande incompiuta: come affrontare la sfida della sovranità?». Un programma che collega la dimensione antropologica a quella tecnologica e politica, muovendo da una domanda comune: quali risorse culturali, intellettuali e strategiche può mobilitare l’Europa per tornare a essere protagonista delle trasformazioni che la attraversano?

Come partecipare al convegno

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre 2026 a Roma, presso il Best Western Plus Hotel Universo di via Principe Amedeo 5/B, con due sessioni di interventi: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Durante la giornata saranno presenti anche stand dedicati all’editoria e ad altro materiale culturale. L’ingresso ha un costo di 10 euro, comprensivo di un testo dell’Istituto Eneide in omaggio. Un’intera giornata per mettere a confronto idee, esperienze e prospettive sul futuro dell’Europa, con l’ambizione di trasformare la riflessione sulle grandi sfide contemporanee in un’occasione concreta di elaborazione culturale.

La Redazione