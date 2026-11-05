Europa Potenza: nove punti per superare i dogmi del sovranismo

Roma, 5 nov – Nel corso di un dibattito trasmesso su YouTube e moderato da Massimo Salvati, Sergio Filacchioni (Il Primato Nazionale) e Matteo Brandi (Pro Italia) si sono confrontati sul futuro dell’Europa, partendo da una critica condivisa all’attuale Unione Europea per arrivare a conclusioni politiche profondamente differenti. Da una parte, Brandi ha sostenuto la necessità di smantellare le istituzioni comunitarie e restituire agli Stati nazionali la piena sovranità, considerando la costruzione di un soggetto politico europeo incompatibile con la storia e con le identità dei popoli del continente. Dall’altra, Filacchioni ha contestato proprio questa conclusione, distinguendo il fallimento dell’attuale modello di integrazione dalle possibilità di una sua trasformazione in direzione di una vera potenza continentale.

Il confronto ha fatto emergere una divergenza che attraversa il pensiero nazionalista contemporaneo da molti anni. Se la critica all’economicismo, alla burocrazia comunitaria e alla subordinazione geopolitica dell’Europa costituisce un terreno sostanzialmente comune, è sulla risposta da dare a questa condizione che le prospettive si separano. Per il sovranismo, il recupero della potenza passa anzitutto attraverso il ritorno allo Stato nazionale; per chi sostiene la prospettiva storica dell’Europa Potenza, la difesa delle nazioni europee richiede invece la costruzione di una sovranità continentale che non ne cancelli le identità, ma ne restituisca la capacità di agire nella storia. Abbiamo quindi deciso di trascrivere gli interventi di Filacchioni, da cui è possibile ricavare una risposta organica ad alcuni dei principali assunti del sovranismo contemporaneo. Nove obiezioni ricorrenti, che riguardano l’origine dell’Unione Europea, la natura delle identità nazionali, la formazione delle comunità politiche, la sovranità e il ruolo del continente negli equilibri internazionali. A ciascuna corrisponde una risposta che non intende difendere l’Europa esistente, ma interrogarsi su quella ancora da costruire.

1. «L’Unione Europea è nata male, quindi non potrà mai diventare qualcosa di diverso»

Il principale limite dell’Unione Europea non consiste tanto nella sua origine, quanto nella concezione della politica che ne ha accompagnato lo sviluppo. Una costruzione istituzionale può nascere per rispondere a determinate esigenze, perseguire gli interessi dei suoi promotori e tuttavia, nel corso del tempo, eccedere le finalità per le quali era stata concepita. Le istituzioni non sono organismi immutabili, vincolati per sempre alle intenzioni dei propri fondatori: sono strumenti storici che l’azione politica può trasformare, orientandoli verso obiettivi differenti. L’Unione Europea, nella configurazione assunta soprattutto dopo il 1989, ha però scontato un difetto fondamentale: essere stata probabilmente l’unica grande realtà istituzionale ad aver creduto fino in fondo alla “fine della storia”. Mentre il resto del mondo continuava a ragionare in termini di potenza, appartenenza e interessi strategici, le classi dirigenti comunitarie hanno progressivamente sostituito la politica con l’amministrazione, la sovranità con la regolamentazione, la volontà con il diritto.

La suggestione formulata da Francis Fukuyama, secondo cui il crollo del blocco sovietico avrebbe inaugurato una fase storica dominata dall’affermazione definitiva della democrazia liberale e dell’economia di mercato, ha trovato nell’Europa occidentale il suo terreno di applicazione più conseguente. L’idea che i conflitti fondamentali fossero stati superati ha legittimato una progressiva riduzione della politica a tecnica di governo, nella convinzione che mercati integrati, vincoli di bilancio, trattati internazionali e apparati regolatori potessero sostituire gli strumenti tradizionali della sovranità. Questa impostazione ha prodotto un paradosso. L’Europa, che per secoli aveva rappresentato uno dei principali centri di elaborazione politica e di proiezione di potenza del mondo, ha finito per considerare superate proprio le categorie che ne avevano caratterizzato la storia. Ha creduto nella possibilità che pronunciamenti di corti internazionali, principi giuridici universali e meccanismi economici potessero esercitare un’autorità effettiva anche su soggetti geopolitici che continuavano a riconoscere, come criteri determinanti, i propri interessi nazionali e i rapporti di forza.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del nuovo secolo, questa interpretazione poteva perfino apparire coerente con l’ordine internazionale emerso dal crollo dell’Unione Sovietica. Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno tuttavia segnato il ritorno evidente di una realtà che non aveva mai cessato di esistere. Le guerre in Afghanistan e Iraq, la dissoluzione della Libia, i conflitti in Siria, Ucraina e a Gaza hanno mostrato come le identità, le religioni, le appartenenze collettive e le volontà politiche continuino a essere fattori decisivi della storia. L’Europa ha affrontato questo mutamento disponendo di un vasto apparato economico e normativo, ma senza aver sviluppato un’autonoma capacità politica. L’integrazione ha ampliato la circolazione delle merci e dei capitali, costruito una moneta comune, moltiplicato trattati e regolamenti, rafforzato le istituzioni amministrative. Non ha però prodotto, in misura corrispondente, gli strumenti di sovranità necessari a trasformare quella costruzione in un soggetto geopolitico.

Il problema non è dunque soltanto quanto potere sia stato sottratto agli Stati nazionali, ma soprattutto dove quel potere sia effettivamente confluito. L’Unione Europea ha realizzato un’integrazione senza aver costruito una sovranità europea. Possiede un mercato, un ordinamento giuridico, una moneta e capacità regolative, ma manca ancora di quella testa politica capace di orientare tali strumenti secondo una volontà strategica riconoscibile. Questo non significa che il progetto comunitario abbia fallito ogni suo obiettivo. Al contrario, sotto molti aspetti ha conseguito esattamente i risultati per cui era stato concepito. Il problema nasce quando si pretende di utilizzare un’organizzazione costruita per amministrare l’integrazione economica come se fosse già una potenza politica. L’Europa Potenza non rappresentava, evidentemente, il fine originario dell’Unione; può però diventare l’obiettivo di un’azione politica capace di superarne l’attuale configurazione.

2. «L’Unione Europea è irriformabile: cambiare classe dirigente non cambierà nulla»

La crisi dell’Unione Europea è anche una crisi della classe dirigente che ne ha governato lo sviluppo. Figure come Ursula von der Leyen, Christine Lagarde o Emmanuel Macron si trovano oggi nella condizione di dover affrontare problemi per i quali la cultura politica dominante negli ultimi decenni non li ha preparati. Quando le istituzioni comunitarie parlano di riarmo, autonomia strategica, sovranità tecnologica e politica industriale, ricorrono a categorie che fino a pochi anni fa risultavano marginali rispetto alla loro impostazione generale. La necessità di rafforzare la difesa europea, sostenere la produzione industriale strategica e ridurre le dipendenze tecnologiche è diventata evidente anche a settori delle classi dirigenti che avevano contribuito a costruire un sistema fondato sulla fiducia nella globalizzazione economica. Il problema non è necessariamente il contenuto delle nuove proposte, anzi. Alcune considerazioni espresse da Macron sulla necessità di una difesa comune e di un’autonomia strategica europea individuano questioni reali, ma la difficoltà consiste senz’altro nella credibilità politica di chi le formula.

Una classe dirigente formatasi nella convinzione che la guerra fosse diventata un residuo del passato fatica a interpretare un’epoca in cui il conflitto è tornato a rappresentare una componente ordinaria dei rapporti internazionali. Chi ha amministrato per decenni un sistema fondato sulla prevalenza delle regole e dell’economia si trova improvvisamente a dover ragionare di industria militare, sicurezza energetica, controllo delle infrastrutture e competizione tra potenze. Si tenta, in sostanza, di governare una fase storica nuova attraverso strumenti culturali appartenenti alla precedente. Questo limite non implica che ogni iniziativa assunta dalle istituzioni europee sia destinata al fallimento. Negli ultimi anni sono emersi embrioni di capacità strategica che sarebbe sbagliato liquidare soltanto perché promossi dall’attuale classe dirigente. La questione è comprendere quale soggetto politico potrà svilupparli e verso quali finalità. Il ricambio delle élite assume, in questo senso, un significato più profondo della semplice sostituzione anagrafica dei governanti. Esiste una generazione europea che non ha conosciuto il clima politico e culturale degli anni Novanta, ma si è formata all’interno di una successione quasi ininterrotta di crisi internazionali. È cresciuta con la minaccia del terrorismo, le guerre mediorientali, il collasso di Stati mediterranei, il ritorno del conflitto in Europa orientale e la progressiva trasformazione dell’ordine globale.

Per questa generazione, la guerra non costituisce una categoria storica definitivamente superata. È una realtà che appartiene all’orizzonte politico contemporaneo. Di conseguenza, la necessità di pensare l’Europa come soggetto strategico può apparire molto meno astratta di quanto non fosse per coloro che avevano costruito le proprie convinzioni nell’epoca della globalizzazione trionfante. La trasformazione dell’Europa richiede quindi una nuova classe dirigente, ma soprattutto un nuovo modo di concepire la funzione della politica. Non basterà amministrare meglio le istituzioni esistenti: sarà necessario attribuire loro finalità diverse, distinguendo gli strumenti utili dalle concezioni che ne hanno limitato lo sviluppo.

3. «L’identità europea non esiste: esistono soltanto le identità nazionali»

L’obiezione fondamentale alla possibilità di costruire un’Europa Potenza riguarda l’esistenza stessa di un’identità europea. Secondo questa interpretazione, il continente sarebbe composto da nazioni troppo differenti, ciascuna dotata di una propria memoria, di una lingua, di una tradizione politica e di interessi strategici inconciliabili con quelli delle altre. L’argomento coglie sicuramente un aspetto reale della storia europea, ma trae da esso una conclusione eccessiva. L’esistenza di identità nazionali profondamente radicate non implica necessariamente l’assenza di un’identità più ampia. L’Europa non è un contenitore geografico privo di sostanza storica. Costituisce uno spazio di civiltà nel quale si sono sedimentati elementi etnici, culturali, linguistici e politici riconoscibili, spesso anteriori alla formazione degli attuali Stati nazionali. Le ricerche e la riflessione metapolitica del Novecento, da Georges Dumézil ad Adriano Romualdi e Giorgio Locchi, sull’eredità indoeuropea, la tradizione giuridica romana, il cristianesimo, l’esperienza medievale, la religione, le forme artistiche e le elaborazioni filosofiche costituiscono alcune delle molteplici dimensioni attraverso cui questa continuità può essere osservata.

A tali elementi si affiancano la lunga storia demografica delle popolazioni del continente e la parentela linguistica che accomuna gran parte delle lingue europee, appartenenti alla famiglia indoeuropea. Il dato culturale, quello linguistico e quello della continuità delle popolazioni concorrono, in questa prospettiva, alla formazione di un patrimonio identitario comune. Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, è tuttavia sufficiente a produrre una soggettività politica unitaria. L’identità europea può essere compresa soprattutto attraverso quella che potremmo definire una dinamica di risonanza storica. Ogni grande fenomeno culturale, religioso, scientifico o politico sviluppatosi in una determinata area del continente ha finito per provocare una risposta nel resto dell’Europa. La Riforma protestante ha generato la Controriforma; il Rinascimento italiano si è trasformato in un movimento europeo; il Barocco ha assunto forme differenti nelle varie regioni del continente; la Rivoluzione francese ha prodotto tanto la diffusione di principi rivoluzionari quanto la nascita di movimenti controrivoluzionari. Le correnti filosofiche, artistiche e scientifiche hanno attraversato le frontiere, venendo accolte, trasformate o contrastate dalle diverse comunità.

Questa continua circolazione di idee, conflitti e innovazioni rivela uno spazio storico condiviso. L’identità europea non si manifesta necessariamente nell’uniformità delle risposte, ma nella relazione permanente tra soggetti differenti che partecipano a una medesima dinamica di civiltà. Anche le contrapposizioni interne possono dunque essere interpretate come manifestazioni di una storia comune. La conflittualità non rappresenta una particolarità esclusivamente europea e non impedisce, di per sé, la formazione di strutture politiche più ampie. Gli Stati Uniti e la Russia, pur essendo percepiti oggi come soggetti unitari, comprendono realtà territoriali, culturali ed etniche estremamente diverse, spesso attraversate da conflitti profondi. L’errore consiste nel considerare naturali e definitive le costruzioni politiche che hanno raggiunto una sufficiente longevità. Le istituzioni, una volta consolidate, tendono a essere percepite come realtà preesistenti alla storia, anziché come prodotti di processi di formazione, conquista, integrazione e trasformazione.

La Russia contemporanea, ad esempio, è il risultato di secoli di espansione verso l’Oriente e il Pacifico, attraverso l’incorporazione di popolazioni e territori differenti. Gli Stati Uniti sono nati dall’unione di tredici colonie e si sono trasformati mediante la conquista territoriale e la progressiva costruzione di una coscienza nazionale. Nessuna di queste realtà esisteva, nella sua forma attuale, prima dei processi politici che ne hanno determinato la formazione. Questo non significa che tali esperienze possano essere trasferite meccanicamente all’Europa. Significa piuttosto riconoscere che la varietà delle identità non costituisce una dimostrazione dell’impossibilità di costruire un soggetto politico comune. D’altra parte, sarebbe altrettanto sbagliato cercare nel passato un prototipo dell’Europa futura. L’Impero romano, quello carolingio, l’Europa napoleonica, il sistema feudale e i comuni italiani non rappresentano modelli istituzionali da restaurare. Erano organizzazioni nate in contesti differenti, per rispondere a finalità che non coincidevano con quelle del nostro tempo. La loro importanza consiste nell’aver dimostrato che la storia europea ha conosciuto forme estremamente articolate di governo della complessità. L’Impero romano amministrava territori e popolazioni dalla Britannia alla Mesopotamia; il feudalesimo costruì una distribuzione del potere fondata su molteplici livelli di autorità; i comuni, le monarchie e lo Stato temporale della Chiesa sperimentarono assetti istituzionali diversi, spesso sovrapposti e concorrenti. Non esiste dunque un’unica forma politica naturalmente corrispondente alla civiltà europea. Il passato offre materiali, esperienze e continuità, non prescrizioni definitive.

4. «Le nazioni sono realtà naturali e immutabili: non si può costruire una nazione europea»

Il riconoscimento di un’identità europea non risolve automaticamente il problema della sua espressione politica. È necessario distinguere l’esistenza di un substrato storico e culturale dalla capacità di trasformarlo in una forma organizzata di sovranità. Questa distinzione emerge con chiarezza proprio dalla storia dei nazionalismi. Una nazione non nasce semplicemente perché un gruppo umano condivide una lingua, una memoria o una tradizione. Le identità prepolitiche possono esistere per secoli senza produrre una corrispondente unità statuale. Il caso dei baschi, dei catalani e delle numerose comunità territoriali presenti all’interno degli Stati europei dimostra come l’esistenza di un’identità collettiva non determini necessariamente la formazione di uno Stato indipendente. Perché questo accada è richiesta un’azione politica. Sono le élite, i movimenti nazionali, le istituzioni e i rapporti di forza a trasformare un patrimonio identitario in un soggetto capace di riconoscersi e agire unitariamente. Il nazionalismo non si limita quindi a difendere una nazione già costituita. In determinate circostanze, partecipa direttamente alla sua costruzione.

Il Risorgimento italiano offre un esempio particolarmente significativo. L’unificazione politica del 1861 non coincise con il completamento del processo di formazione della nazione italiana. Le popolazioni della penisola condividevano una lunga stratificazione culturale, linguistica e storica, ma rimanevano separate da condizioni economiche, tradizioni amministrative, dialetti e appartenenze locali profondamente differenti. L’unità statuale rese necessaria una successiva opera di nazionalizzazione. L’alfabetizzazione, l’estensione dell’istruzione pubblica, la diffusione della lingua italiana, la coscrizione obbligatoria e la costruzione di istituzioni e simbologie comuni contribuirono a produrre una coscienza nazionale più ampia di quella precedentemente esistente. Tra il completamento territoriale dell’Unità e la Prima guerra mondiale si sviluppò dunque un processo attraverso il quale lo Stato contribuì a formare il popolo nazionale che avrebbe dovuto rappresentare. La mobilitazione del 1915-1918 costituì un passaggio ulteriore di questa trasformazione, contribuendo alla sedimentazione di una memoria collettiva e di un’esperienza storica condivisa. Non si trattò di inventare dal nulla un’identità inesistente, attenzione. Si trattò di organizzare politicamente materiali storici già disponibili, orientandoli verso una forma nuova. È proprio questa dimensione creativa del nazionalismo a essere decisiva per il futuro dell’Europa.

Se il nazionalismo ha contribuito a costruire le nazioni moderne, non esiste una ragione per considerare definitivamente chiusa la possibilità che nuove forme di appartenenza politica si sviluppino attraverso un analogo processo. L’assenza, nel passato, di uno Stato nazionale europeo non dimostra l’impossibilità della sua futura esistenza, così come l’assenza storica di una determinata istituzione non ha mai costituito una prova della sua irrealizzabilità. L’errore sarebbe concepire questa trasformazione come la cancellazione delle identità nazionali esistenti. È precisamente il limite che ha caratterizzato una parte dell’europeismo contemporaneo: aver immaginato l’integrazione come un superamento del nazionalismo inteso quale residuo storico da eliminare. Una simile impostazione finisce per negare proprio le appartenenze attraverso le quali una coscienza europea potrebbe svilupparsi. L’Europa Potenza non deve nascere contro le nazioni europee, ma attraverso la loro capacità di riconoscersi in una dimensione politica superiore. Le identità francesi, italiane, tedesche, spagnole o polacche non costituiscono elementi da sopprimere, bensì componenti storiche di un possibile progetto continentale.

Questo compito attribuisce un ruolo particolare alle minoranze politicamente attive, ai movimenti identitari e alle nuove classi dirigenti. Chi si propone di incidere sulla storia non può limitarsi a custodire le forme ereditate dal passato, né cercare continuamente in ciò che è già accaduto la giustificazione di ciò che sarà possibile. La politica non consiste nella semplice conservazione dell’esistente, ma nella capacità di produrre nuove forme attraverso materiali reali. In questo senso acquista significato la formulazione attribuita a Pierre Drieu La Rochelle: costruire «una patria come non si è mai vista». Non la restaurazione di una configurazione imperiale medievale, né la riproduzione su scala maggiore dello Stato nazionale ottocentesco, ma un’esperienza politica nuova, corrispondente alle condizioni storiche contemporanee. Un’identità europea esiste come patrimonio di civiltà. La sua trasformazione in soggettività politica non è però un destino garantito. Dipende dalla capacità di una volontà organizzata di darle forma.

5. «Più potere all’Europa significa necessariamente meno sovranità per le nazioni»

La definizione di Europa Potenza risponde alla necessità di superare una contrapposizione ormai insufficiente: da una parte il mantenimento dell’attuale Unione Europea, dall’altra il suo smantellamento e il ritorno integrale alle sovranità statali. Il progetto non consiste nel difendere l’Unione Europea così come esiste, ma nel trasformarne radicalmente funzioni, competenze e finalità. L’espressione Europa Nazione, pur appartenendo a una tradizione significativa del pensiero politico europeo, rischia di richiamare una concezione della sovranità modellata sulle esperienze statuali dell’Ottocento e del Novecento. L’idea di Europa Potenza consente invece di concepire una struttura più articolata, nella quale l’unità strategica non debba necessariamente coincidere con l’uniformità amministrativa o con la costruzione di uno Stato unitario in senso tradizionale. Il problema fondamentale diventa allora individuare quali competenze possano essere esercitate efficacemente soltanto a livello continentale e quali debbano rimanere nella piena disponibilità degli Stati nazionali.

Questa distinzione non rappresenta una novità assoluta nell’organizzazione del potere. Anche all’interno degli Stati esistono livelli differenti di competenza: il governo centrale non amministra direttamente ogni decisione assunta da comuni, province e regioni. Il riconoscimento di una sovranità statale non implica che ogni funzione debba essere esercitata indistintamente dal medesimo centro. Un principio analogo può essere applicato alla dimensione europea, senza pretendere di equiparare le nazioni alle suddivisioni amministrative di uno Stato. Esistono alcuni domini nei quali la scala nazionale appare sempre meno adeguata alle condizioni della competizione internazionale. La difesa comune rappresenta il primo di questi. Nessuna potenza può esercitare una sovranità effettiva se la propria sicurezza dipende strutturalmente dalle decisioni militari di soggetti esterni. Una capacità di difesa europea richiede tuttavia qualcosa di più della somma dei bilanci nazionali o del coordinamento occasionale tra forze armate: presuppone una volontà politica capace di definire interessi, priorità e strumenti comuni.

La politica estera costituisce un secondo ambito essenziale. Un continente che si presenta diviso nelle principali crisi internazionali, o che subordina sistematicamente le proprie posizioni a quelle di alleati esterni, non può comportarsi come un soggetto autonomo. A queste competenze si aggiungono la sicurezza informatica, le infrastrutture digitali, l’energia e la politica industriale strategica. La dipendenza tecnologica da grandi imprese e piattaforme extraeuropee, la vulnerabilità delle infrastrutture critiche e la competizione sulle catene produttive impongono una capacità di intervento che difficilmente può essere sviluppata da ciascuno Stato attraverso iniziative isolate. La stessa questione del controllo delle frontiere esterne evidenzia la necessità di distinguere tra sovranità formale e capacità effettiva. Il rafforzamento di strumenti comuni come Frontex e dei meccanismi di rimpatrio viene considerato, in questa prospettiva, un esempio di come le istituzioni europee possano essere orientate verso finalità differenti attraverso una nuova iniziativa politica. Non si tratta di trasferire indistintamente ogni competenza a Bruxelles. Al contrario, il rafforzamento della sovranità continentale dovrebbe accompagnarsi a una riduzione sostanziale delle interferenze comunitarie nei settori che non richiedono un’amministrazione sovranazionale.

L’agricoltura, il commercio di prossimità, le attività produttive locali, la disciplina di categorie professionali e numerose materie fiscali e amministrative rappresentano ambiti nei quali l’eccesso regolatorio ha contribuito ad allontanare le istituzioni europee dai cittadini. Il tentativo di disciplinare nel dettaglio le attività di agricoltori, commercianti, artigiani o operatori balneari ha alimentato un sistema burocratico percepito come estraneo e spesso ostile agli interessi concreti delle comunità nazionali. È proprio su questo terreno che l’Unione Europea ha costruito una parte consistente della propria impopolarità. La contraddizione è evidente: un’organizzazione incapace di esprimere una posizione politica unitaria sulle grandi questioni internazionali pretende nello stesso tempo di intervenire su aspetti minuti dell’economia e della vita amministrativa degli Stati membri. L’Europa Potenza dovrebbe rovesciare radicalmente questa impostazione, concentrando le proprie capacità sulle questioni strategiche e restituendo autonomia agli Stati in tutti gli ambiti nei quali la dimensione continentale non produca un’effettiva necessità politica. La conseguenza istituzionale è il superamento, nei domini strategici condivisi, di meccanismi decisionali fondati sull’unanimità. Un’organizzazione che può agire soltanto quando ogni governo nazionale raggiunge un accordo integrale rischia di rendere impraticabile qualsiasi iniziativa di rilievo.

Rimane naturalmente il problema di definire quali competenze attribuire al livello europeo e attraverso quali procedure. Ma questa è precisamente una questione politica, non un ostacolo che autorizzi a rinunciare preventivamente al progetto. L’obiettivo non è costruire un nuovo apparato burocratico più grande dell’attuale. È dotare il continente di una sovranità riconoscibile nei settori nei quali la sua assenza produce dipendenza e irrilevanza. La differenza tra l’attuale Unione Europea e un’Europa Potenza risiede quindi nella natura stessa dell’integrazione: non più un processo amministrativo che amplia continuamente il proprio campo di regolamentazione, ma una scelta politica che individua competenze strategiche, ne assume la responsabilità e lascia alle nazioni la gestione delle rispettive realtà interne.

6. «Per recuperare la sovranità basta tornare agli Stati nazionali di prima»

Una delle principali debolezze di una certa cultura sovranista consiste nella convinzione che la risposta ai fallimenti dell’integrazione europea possa essere individuata nel semplice ritorno a una condizione precedente. Constatati i limiti dell’Unione, o della globalizzazione in generale, si immagina di poter ricostruire le sovranità nazionali come se gli ultimi decenni non avessero modificato la struttura economica, i rapporti internazionali, le dipendenze tecnologiche e la scala sulla quale si esercita il potere. Questa predisposizione presenta una sorprendente analogia con il pensiero progressista che pretende di contestare. Il progressismo concepisce spesso la storia come un movimento lineare e irreversibile verso forme sempre più avanzate di integrazione, razionalizzazione e universalismo. Ogni trasformazione viene interpretata come una tappa di un progresso destinato a compiersi attraverso l’estensione dei diritti, dei mercati e delle istituzioni sovranazionali. Il sovranismo nostalgico conserva la stessa rappresentazione lineare del tempo, limitandosi a invertirne la direzione. Se il progressista ritiene necessario procedere sempre in avanti, il nostalgico immagina che la soluzione consista nel ripercorrere a ritroso il processo storico, tornando allo Stato nazionale precedente all’integrazione europea, alla Seconda guerra mondiale o alle grandi trasformazioni politiche del Novecento.

Entrambe le posizioni finiscono per attribuire alla storia una direzione prestabilita e per subordinare la politica a un movimento temporale già definito. Ma la storia non procede attraverso la semplice successione di modelli destinati a sostituirsi definitivamente, né consente di cancellare le trasformazioni intervenute per recuperare integralmente una condizione precedente. L’Italia, per esempio, non potrebbe tornare a essere una società precedente alla cristianizzazione, così come non potrebbe ricostruire meccanicamente l’assetto politico anteriore all’Unità. Le esperienze storiche trasformano le identità, le istituzioni e le possibilità di azione successive. Lo stesso principio vale per l’Europa. Cinquant’anni di integrazione economica, giuridica e istituzionale non possono essere annullati senza considerare i cambiamenti prodotti. Le economie sono diventate interdipendenti, le infrastrutture sono state organizzate su scala transnazionale, le catene industriali attraversano molteplici frontiere e intere generazioni sono cresciute all’interno di uno spazio europeo integrato.

Questa trasformazione non deve essere necessariamente celebrata. È sufficiente riconoscerne l’esistenza e comprenderne le conseguenze. Da questo punto di vista, il semplice rifiuto dell’Unione Europea rischia di trasformarsi in una cultura del veto, nella quale l’opposizione diventa un atteggiamento politico autosufficiente. È un’impostazione che in Italia ha attraversato schieramenti differenti, trovando una manifestazione particolarmente evidente nelle campagne contrarie alle grandi infrastrutture, all’energia nucleare e a diversi progetti di trasformazione del sistema produttivo. Il problema non è naturalmente il dissenso rispetto a una specifica proposta. È la tendenza a considerare impossibile qualsiasi cambiamento che non corrisponda alla restaurazione di un modello già conosciuto. Una cultura politica che rivendica la capacità delle minoranze attive di modificare la storia non può allo stesso tempo assumere il passato come limite definitivo di ciò che è realizzabile.

Questa contraddizione comincia a emergere anche all’interno di ambienti tradizionalmente euroscettici. Il dibattito sviluppatosi in Germania attorno alle nuove generazioni dell’Alternative für Deutschland rappresenta un esempio significativo. Nel movimento giovanile Generation Deutschland si osserva il tentativo di distinguere l’Europa da Bruxelles, interrogandosi sulla possibilità di conciliare la sovranità nazionale con una dimensione politica europea. Anche alcune iniziative e proposte avanzate dalla dirigenza dell’AfD, compresa Alice Weidel, mostrano come il confronto non si esaurisca più nella sola alternativa tra adesione all’Unione Europea e ritorno integrale agli strumenti nazionali. Queste posizioni non coincidono necessariamente con una prospettiva di Europa Potenza, né costituiscono di per sé un superamento delle contraddizioni dell’euroscetticismo. Rivelano tuttavia che il problema europeo viene progressivamente affrontato anche da forze politiche nate nella critica radicale all’integrazione comunitaria.

Per una nuova generazione di nazionalisti, la distinzione tra identità nazionale e soggettività europea può diventare una questione centrale. Non si tratta di rinunciare alla prima, ma di comprendere se la sua difesa richieda anche la costruzione della seconda. La critica all’Unione Europea rimane quindi necessaria, ma non può costituire da sola un programma politico. Smantellare una struttura non equivale automaticamente a recuperare capacità di azione. La sovranità non coincide con la semplice assenza di vincoli formali: richiede strumenti concreti attraverso i quali esercitare una volontà indipendente.

7. «Un’Europa unita può nascere soltanto se una nazione sottomette tutte le altre»

Un’altra obiezione alla prospettiva dell’Europa Potenza riguarda il rapporto tra unità politica e pluralità delle nazioni. Se la storia ha conosciuto grandi formazioni imperiali costruite attraverso l’affermazione di una collettività dominante, come potrebbe svilupparsi un soggetto continentale senza che una nazione europea prevalga necessariamente sulle altre? La questione presuppone che le forme politiche del futuro debbano riprodurre i processi di formazione degli imperi del passato. L’esperienza storica dimostra certamente che molte grandi costruzioni imperiali sono nate da conquiste militari e dall’espansione di un centro di potere. La Russia, la Cina e gli stessi imperi europei hanno attraversato processi di unificazione segnati da rapporti di forza, assimilazioni e subordinazioni. Ma riconoscere queste dinamiche non significa considerarle l’unica modalità possibile attraverso cui comunità differenti possano sviluppare una soggettività politica condivisa. La distinzione fondamentale rimane quella tra la presenza di un’identità storica e la volontà di darle una nuova organizzazione. L’Europa non parte da un insieme di popolazioni completamente estranee, né deve costruire dal nulla un patrimonio comune. Dispone già di stratificazioni culturali, linguistiche e storiche che attraversano il continente, pur senza aver mai prodotto una moderna nazione europea.

La sfida consiste nel trasformare questo materiale in una coscienza politica, attraverso un processo che non può essere considerato spontaneo, ma neppure necessariamente ricondotto alla conquista militare. La storia delle nazioni insegna che la formazione dell’unità politica richiede un’opera di organizzazione, trasmissione culturale e costruzione istituzionale. Tale processo non si esaurisce nella pedagogia, ma comprende la capacità delle élite di individuare interessi comuni, produrre strumenti di potere e orientare una pluralità di identità verso finalità condivise. La stessa formazione di una coscienza nazionale italiana non fu il risultato di una semplice educazione scolastica, così come non derivò esclusivamente dalle guerre risorgimentali. Fu l’esito di un processo storico nel quale l’azione politica intervenne su materiali culturali preesistenti, trasformandone progressivamente la percezione e l’organizzazione. Applicare questa prospettiva all’Europa significa rifiutare tanto l’idea di un’unificazione inevitabile quanto quella di un’impossibilità definitiva.

Non esiste una legge storica secondo la quale il continente debba necessariamente diventare uno Stato unitario. Non esiste però nemmeno una legge che condanni per sempre le nazioni europee a esercitare separatamente ogni funzione sovrana. È possibile concepire una struttura nella quale l’autonomia nazionale conviva con una capacità politica continentale, purché quest’ultima non sia affidata alla sola amministrazione di interessi economici. La stessa esperienza europea offre una stratificazione storica sufficientemente lunga da rendere difficile individuare un punto d’origine univoco. Dalle testimonianze preistoriche diffuse in territori lontani tra loro, alle grandi trasformazioni linguistiche e culturali dell’antichità, fino all’elaborazione delle civiltà classica e cristiana, il continente ha sviluppato connessioni che precedono di millenni l’attuale organizzazione statale. Naturalmente, questa continuità non implica che un abitante di Lisbona sia oggi disposto a combattere per Tallinn. Ma la constatazione descrive una condizione politica presente, non una necessità valida per ogni epoca futura.

La questione decisiva è precisamente comprendere come possano svilupparsi nuove forme di identificazione, responsabilità e solidarietà politica. Una nazione non esiste soltanto perché possiede una determinata memoria, ma anche perché una comunità riconosce quella memoria come propria e decide di attribuirle conseguenze politiche. Il problema dell’Europa consiste nella possibilità di sviluppare una simile volontà senza cancellare le appartenenze che già la compongono.

8. «L’Italia è irrilevante perché appartiene all’Unione Europea»

Il problema dell’irrilevanza internazionale è il punto nel quale le questioni istituzionali, identitarie e strategiche convergono. L’Italia contemporanea dispone di una capacità di influenza limitata rispetto ai grandi centri di potere globale. Questa condizione viene frequentemente attribuita all’appartenenza all’Unione Europea e ai vincoli derivanti dall’integrazione comunitaria. Ma la perdita di centralità geopolitica italiana ha origini storiche molto più profonde. Il 1943 rappresenta, da questo punto di vista, una data decisiva. Il collasso politico e militare italiano durante la Seconda guerra mondiale segna simbolicamente l’inizio di una trasformazione degli equilibri continentali che avrebbe investito l’intera Europa. La sconfitta dell’Asse, la distruzione prodotta dal conflitto e la successiva affermazione degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica come potenze dominanti modificarono radicalmente la posizione internazionale delle nazioni europee. L’Italia uscì dalla guerra con una sovranità ridimensionata. La Francia e il Regno Unito affrontarono, nei decenni successivi, la progressiva dissoluzione dei rispettivi sistemi coloniali. La Germania venne divisa e subordinata agli equilibri della Guerra fredda. L’Europa orientale fu incorporata nella sfera d’influenza sovietica, mentre quella occidentale divenne parte del sistema strategico guidato dagli Stati Uniti. Le differenti traiettorie nazionali si inserirono così in un processo storico comune: la perdita della centralità internazionale che il continente aveva esercitato nei secoli precedenti.

L’irrilevanza italiana non può dunque essere interpretata come un fenomeno separato dall’irrilevanza europea. Il ridimensionamento del nostro Paese è parte di un più ampio mutamento dei rapporti di forza globali. La questione diventa ancora più evidente osservando il comportamento delle grandi potenze contemporanee. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e la Turchia non esercitano la propria influenza soltanto in quanto apparati statali dotati di determinate capacità economiche o militari. La loro azione internazionale si fonda anche su una rappresentazione di sé come soggetti storici, portatori di una continuità di civiltà e di una missione politica. La Cina, pur avendo attraversato le trasformazioni rivoluzionarie del Novecento e l’esperienza comunista, continua a esprimere una concezione della propria centralità che richiama la lunga tradizione imperiale cinese. La Russia interpreta la propria posizione internazionale attraverso una memoria storica che precede tanto l’Unione Sovietica quanto l’attuale Federazione. La Turchia ha progressivamente recuperato una prospettiva strategica nella quale l’eredità ottomana costituisce un riferimento per la propria proiezione nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e nelle regioni circostanti.

Gli stessi Stati Uniti hanno costruito nel tempo una rappresentazione politica della propria funzione internazionale che attinge a simboli e modelli della tradizione classica. La presenza di riferimenti all’antichità romana nell’architettura e nella simbologia istituzionale americana, compresi i fasci littori presenti a Washington, testimonia il ricorso a un linguaggio di continuità storica e autorità politica. Queste potenze si percepiscono come qualcosa di più di semplici amministrazioni territoriali. Riconoscono una propria dimensione storica, individuano uno spazio di azione e subordinano gli strumenti economici, diplomatici e militari alla difesa dei propri interessi. L’Europa, al contrario, ha progressivamente rinunciato a pensarsi come civiltà capace di esercitare potenza. Ha costruito un sistema nel quale la dimensione economica e regolatoria ha prevalso sulla definizione di una volontà strategica. Il risultato è una condizione nella quale il continente, nonostante la sua rilevanza economica, demografica e tecnologica, fatica a esprimere un’iniziativa autonoma nei principali rapporti di forza internazionali.

È su questo terreno che la prospettiva dell’Europa Potenza assume il proprio significato più concreto. Per l’Italia, il recupero della sovranità non può essere separato dalla questione della scala alla quale quella sovranità deve essere esercitata. Il semplice allentamento dei vincoli comunitari non garantirebbe automaticamente una maggiore influenza internazionale, così come il mantenimento dell’attuale struttura europea non assicura alcuna autonomia strategica. Una classe dirigente nazionale inadeguata rimarrebbe tale anche al di fuori dell’Unione. L’abitudine di attribuire a Bruxelles ogni responsabilità per le difficoltà italiane può diventare un modo per mascherare debolezze che appartengono direttamente al nostro sistema politico. Ma la stessa critica vale, in senso inverso, per l’idea che l’integrazione costituisca di per sé una garanzia di influenza. Il problema non è individuare un livello istituzionale al quale trasferire le responsabilità. È ricostruire una capacità politica effettiva.

Se gli Stati europei continuano a concepirsi esclusivamente come soggetti separati, ciascuno impegnato a recuperare una centralità corrispondente agli equilibri del passato, rischiano di non riconoscere quanto siano cambiate le condizioni materiali della competizione internazionale. Una potenza continentale non renderebbe automaticamente irrilevanti le identità nazionali. Potrebbe, al contrario, offrire loro una dimensione strategica attraverso cui recuperare capacità di azione. L’Italia non diventerebbe necessariamente meno italiana partecipando a un soggetto europeo dotato di sovranità effettiva. Potrebbe invece disporre degli strumenti necessari a esercitare una maggiore influenza su questioni che, nella configurazione attuale dei rapporti internazionali, superano la capacità dei singoli Stati. Il problema della rilevanza nazionale e quello della rilevanza europea non sono dunque alternativi. Il primo può trovare una soluzione durevole soltanto all’interno di una più ampia ricostruzione della capacità geopolitica del continente.

9. «Per costruire una nazione europea servirebbero secoli: ormai è troppo tardi»

La costruzione di una nuova soggettività politica europea incontra infine un problema che nessuna teoria istituzionale può eliminare: il tempo. La formazione di una coscienza nazionale, la sedimentazione di una memoria condivisa e lo sviluppo di istituzioni riconosciute come legittime richiedono processi storici complessi. Le nazioni moderne non si sono formate attraverso una decisione improvvisa, ma mediante trasformazioni protrattesi per generazioni. L’Europa non costituisce un’eccezione a questa regola. Dispone di un patrimonio identitario già stratificato, ma la trasformazione di tale patrimonio in volontà politica richiede un lavoro che non può essere sostituito dalla semplice proclamazione di una nuova appartenenza. Non basta dichiarare l’esistenza di una patria europea per produrre automaticamente una comunità disposta ad assumersene le responsabilità. Occorre costruire strumenti, formare classi dirigenti, sviluppare interessi condivisi e modificare progressivamente la percezione politica delle appartenenze esistenti. Da questo punto di vista, il tempo rappresenta una condizione indispensabile. Ma non deve diventare una giustificazione dell’immobilismo.

La storia non procede sempre secondo ritmi uniformi. Lunghi periodi di trasformazione graduale possono essere interrotti da crisi capaci di accelerare improvvisamente processi che, in condizioni ordinarie, avrebbero richiesto decenni. Le guerre, le rivoluzioni, il collasso di sistemi politici e le grandi trasformazioni economiche hanno spesso prodotto mutamenti nella coscienza collettiva e nell’organizzazione del potere. Guillaume Faye elaborò, attraverso l’espressione convergenza delle catastrofi, una lettura delle crisi contemporanee come fenomeni destinati a sovrapporsi e a intensificarsi reciprocamente, producendo una rottura degli equilibri esistenti. Indipendentemente dalla condivisione integrale di quella prospettiva, il concetto solleva una questione centrale: la possibilità che una successione di crisi migratorie, energetiche, economiche, militari e geopolitiche contribuisca a modificare più rapidamente la coscienza politica delle popolazioni europee. Il ritorno della guerra sul continente, la competizione tra grandi potenze, la vulnerabilità delle infrastrutture strategiche e le trasformazioni demografiche rappresentano minacce che investono gli Stati europei in forme differenti, ma all’interno di uno spazio politico sempre più interdipendente.

Queste crisi non producono automaticamente unità. Possono determinare anche nuove divisioni, rafforzare interessi contrapposti o accelerare processi di disgregazione. La loro importanza consiste nel modificare le condizioni entro le quali si sviluppa l’azione politica. La convergenza di minacce e interessi può rendere improvvisamente praticabili soluzioni che in una fase precedente apparivano remote. Ma affinché una crisi produca una trasformazione politica occorre che esistano soggetti capaci di comprenderla, interpretarla e orientarne gli esiti. Torna così il problema delle minoranze attive e delle classi dirigenti. Il loro compito non è attendere passivamente che la storia produca una nuova Europa, ma preparare le condizioni affinché le trasformazioni in corso possano essere indirizzate verso una forma politica riconoscibile. Dobbiamo essere alleati del tempo, non suoi subordinati. L’Europa non può inventare una sovranità continentale attraverso un semplice atto amministrativo, ma non può nemmeno rinunciare a costruirla con la giustificazione che processi analoghi, nel passato, hanno richiesto secoli. La politica si esercita precisamente nello spazio compreso tra ciò che la storia ha reso possibile e ciò che una volontà organizzata decide di realizzare.

Da questo punto di vista, l’Europa Potenza non rappresenta un esito inevitabile dell’integrazione comunitaria, né un ritorno alle esperienze imperiali del passato. È un progetto di trasformazione che assume l’identità europea come materiale storico, le nazioni come realtà politiche legittime e la sovranità continentale come obiettivo da costruire. La questione decisiva non consiste più nello stabilire se l’Europa abbia posseduto, in un determinato momento della propria storia, una forma politica corrispondente a quella che oggi immaginiamo. Consiste nel comprendere se le generazioni presenti saranno capaci di produrne una nuova, adeguata alle condizioni del XXI secolo. La storia europea offre materiali, precedenti e possibilità. Non garantisce alcun risultato. L’emergere di una nuova classe dirigente, la capacità di superare il paradigma amministrativo dell’Unione e la costruzione di una volontà politica continentale determineranno se il continente potrà tornare a esercitare un ruolo autonomo. Rimane, tuttavia, una questione più urgente di tutte le altre. Se la trasformazione richiede tempo e la competizione internazionale accelera, il problema non è soltanto individuare la strada attraverso cui costruire l’Europa Potenza. È chiedersi se l’Europa abbia ancora il tempo necessario per farlo. Se la risposta fosse “poco”, la risposta è solo una: accelerare.

La Redazione