Ex Ilva, si spengono gli altiforni: il fallimento dell’Italia che rinuncia all’industria

Roma, 4 nov – Ieri sono iniziate a Taranto le operazioni per spegnere i bruciatori che mantenevano in preriscaldo i cowpers, gli scambiatori di calore degli altiforni dell’ex Ilva. Non significa che ogni attività dello stabilimento cesserà del tutto, eppure segna un passaggio decisivo. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 29 ottobre, che ha respinto i ricorsi delle società in amministrazione straordinaria, la produzione siderurgica a ciclo integrale rischia di perdere definitivamente il suo cuore. E l’Italia si trova davanti alla domanda che per anni ha evitato: che cosa resta di una potenza manifatturiera quando non riesce più a produrre una quota fondamentale dell’acciaio di cui ha bisogno?

Taranto, una crisi industriale lunga quattordici anni

L’Ilva non è un’azienda qualsiasi ma il nodo di una filiera che alimenta meccanica, automotive, elettrodomestici, costruzioni, infrastrutture e imballaggi. Secondo la Commissione europea, Acciaierie d’Italia impiega circa 10 mila persone, di cui 8 mila a Taranto; a queste si aggiungono i lavoratori degli appalti e dell’indotto. Il problema non si esaurisce nei cancelli del siderurgico: investe altre fabbriche, porti, trasporti e la capacità nazionale di presidiare una produzione strategica. I numeri mostrano in modo impietoso quanto terreno sia già stato perduto. Uno studio dell’Ufficio studi di siderweb, ripreso dal Corriere di Taranto, ricostruisce il crollo della produzione tarantina: 8,3 milioni di tonnellate nel 2012, 2,3 milioni nel 2024, circa 2 milioni nel 2025. In tredici anni è scomparso quasi il 76 per cento dei volumi. Nello stesso periodo le importazioni italiane di prodotti piani in acciaio al carbonio della gamma ex Ilva sono passate da 6,06 a 10,29 milioni di tonnellate. Non è un rapporto meccanico di causa ed effetto: incidono anche consumi, prezzi e commercio internazionale. È però il segno di una dipendenza crescente mentre la capacità produttiva nazionale arretra.

Ed è proprio questa la contraddizione italiana più cocente. Continuiamo ad avere imprese capaci di trasformare acciaio in macchinari, componenti e prodotti competitivi, ma lasciamo indebolire il segmento a monte della filiera. Un Paese può importare acciaio senza cessare di essere industriale; non può però perdere indefinitamente capacità strategiche senza ridurre la propria autonomia. La questione non riguarda l’”autarchia” in astratto, ma il potere di decidere cosa produrre, in quali condizioni e con quali margini di sicurezza quando i mercati si interrompono.

La salute non può essere il prezzo dell’acciaio

Sarebbe comodo trasformare la Cassazione nel colpevole della chiusura ma sarebbe anche falso. Il decreto della Corte d’Appello di Milano del 27 luglio, confermato dalle Sezioni Unite, discende dall’azione di cittadini tarantini e riguarda rischi sanitari e ambientali concreti. Nelle motivazioni si richiama la presenza di 2.140 tonnellate di amianto ancora inglobate nei cowpers e il problema delle polveri sottili; la ripresa dell’attività a caldo è subordinata alla rimozione dell’amianto, alla riduzione dei rischi e al rispetto del quadro autorizzativo. La storia viene da lontano. Già nel 2019, nel caso Cordella e altri contro Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva censurato l’incapacità dello Stato di proteggere efficacemente la popolazione dall’inquinamento. Per anni si è continuato a trattare come un compromesso necessario ciò che non poteva esserlo: lavorare per vivere oppure vivere senza ammalarsi. Chi difende il lavoro industriale non dovrebbe chiedere agli operai e ai loro figli di pagare la produzione con la salute.

È proprio qui, infatti, che emerge il fallimento politico. Se dopo sequestri, amministrazioni straordinarie, passaggi societari, decreti e interventi pubblici il Paese arriva allo spegnimento senza un’alternativa pronta, il problema non è l’esistenza di vincoli ambientali ma l’incapacità di programmare gli investimenti necessari a rispettarli, con tempi verificabili e responsabilità riconoscibili. La magistratura interviene dove la politica avrebbe dovuto dimostrare che quel rischio e la sopravvivenza della fabbrica non fossero incompatibili.

Dalle acciaierie alla cassa integrazione

Il conto non si misura soltanto in tonnellate: acciaierie d’Italia ha richiesto la cassa integrazione straordinaria per una platea massima di 8.622 lavoratori. Un numero che non equivale a 8.622 licenziamenti, ma fotografa la dimensione della precarietà occupazionale. Per il 6 novembre è fissato il confronto al ministero del Lavoro; per l’8 novembre la scadenza delle offerte vincolanti nella procedura di vendita. Intanto il gruppo indiano Jindal resta tra gli interlocutori principali, mentre le prospettive di un intervento della cordata italiana sono diventate incerte. Lo Stato ha già dovuto sostenere la gestione dell’emergenza: a febbraio la Commissione europea ha autorizzato un prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro per coprire i costi operativi in attesa della vendita. È una misura tampone, ovviamente, non una strategia di lungo periodo: cassa integrazione, incentivi all’esodo e sostegni all’indotto possono essere indispensabili per evitare un disastro sociale; ma non sostituiscono investimenti, produzione e competenze. Una fabbrica che non produce più non viene salvata soltanto distribuendo sussidi ai suoi lavoratori.

La crisi dell’ex Ilva si inserisce così nella tendenza che abbiamo già descritto parlando di salari e produttività: un’economia che fatica a crescere nei comparti ad alto valore aggiunto, mentre moltiplica interventi compensativi per i settori che perde. Il problema dell’Italia non è soltanto quanto paga il lavoro ma quale lavoro sarà ancora in grado di offrire.

La riconversione non può essere una parola magica

L’uscita possibile non coincide con la conservazione indefinita degli impianti esistenti. Per Taranto si discute di forni elettrici, ferro preridotto (DRI) e decarbonizzazione. È una direzione industrialmente plausibile, ma richiede capitali, energia competitiva, materie prime e un calendario credibile. I forni elettrici non si materializzano con un decreto e la transizione non garantisce, da sola, gli stessi posti di lavoro o gli stessi volumi di produzione. Anche la gestione commissariale ha dovuto organizzare la laminazione conto terzi per mantenere in funzione alcune linee: lavorare acciaio altrui non è la stessa cosa che produrlo. Il governo parla di nuovi investimenti e di coinvolgere grandi partecipate, da Leonardo a Fincantieri e Ferrovie dello Stato. Sono ipotesi che possono contribuire a diversificare l’economia locale, ma aprire altri cantieri non risolve automaticamente la perdita di una grande capacità siderurgica. La domanda è semplice: l’Italia vuole ancora produrre acciaio primario sul proprio territorio? Se sì, deve indicare con quali tecnologie, energia, risorse pubbliche e private, garanzie sanitarie e tempi di realizzazione. Se no, deve spiegare agli italiani quanto costerà dipendere stabilmente dall’estero.

La lezione dell’Ilva è più ampia di Taranto. Un Paese che perde la siderurgia, cede gruppi industriali strategici e considera il turismo, l’immigrazione o i servizi a basso valore aggiunto un sostituto della manifattura non sta cambiando modello di sviluppo: rischia di rinunciare alla possibilità stessa di sceglierne uno. Non si difende la salute sacrificando il lavoro, né il lavoro sacrificando la salute. Si difendono entrambi facendo politica industriale prima che una fabbrica arrivi allo spegnimento. È ciò che in quattordici anni di crisi l’Italia non è stata capace di fare.

Vincenzo Monti