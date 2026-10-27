Fanpage, Open e l’arte di non capire niente pur di spiegare tutto

Roma, 27 ott – Ogni crisi ha sempre il suo reflusso di debunking non richiesto. Prima arrivano i danni, poi una calamità peggiore: i giornalisti incaricati di spiegarci che quello che abbiamo visto significa qualcosa di completamente diverso. Così, mentre le manifestazioni delle ultime settimane hanno prodotto disordini, danneggiamenti e scontri con le forze dell’ordine, una parte dell’informazione sembra impegnata in questioni ben più raffinate.



Valerio Renzi, su Fanpage, ha scoperto che due tricolori sventolati da ragazzi di origine straniera annunciano una nuova concezione dell’identità nazionale. David Puente (autorità indiscussa nella raffinata arte del fact-checking), su Open, ha invece smascherato le fotografie generate con l’intelligenza artificiale che raffigurano l’assalto alla Feltrinelli di Torino. Assalto che è avvenuto davvero, ma quello non importa – non gli è importato nemmeno alla Feltrinelli. Due operazioni utili a comprendere il meccanismo che si nasconde dietro il fact-checking dei semicolti: conoscere un particolare della realtà non significa necessariamente aver capito ciò che sta accadendo.

Tre tricolori fanno una nuova Italia

Cominciamo dalla scoperta di Fanpage. Nell’articolo pubblicato il 26 ottobre, Renzi racconta che nelle manifestazioni di Milano, Roma e Bologna sono comparsi alcuni tricolori, sventolati da giovani di seconda o terza generazione. Fin qui nulla di particolarmente sorprendente. Se non fosse che, nelle mani dell’autore, qualche fotografia diventa la prova di una trasformazione totale dell’identità italiana e dei suoi simboli sacri. Quei ragazzi non starebbero semplicemente portando in piazza la bandiera del Paese nel quale vivono, ma ne starebbero cambiando il significato politico, sottraendola a una destra che la considera evidentemente una proprietà privata. Il procedimento è piuttosto goffo: si selezionano poche immagini, si attribuisce loro una valenza collettiva e si annuncia di aver scoperto la nuova Italia. Non servono indagini sulla composizione dei cortei, interviste ai manifestanti o elementi che dimostrino quanto quella simbologia sia effettivamente rappresentativa. Bastano due fotografie, uno screen di un post di Marracash e una citazione di Ghali. Renzi però non si accontenta: arriva a sostenere che a portare il tricolore siano «sempre» ragazzi di seconda o terza generazione, trasformando una selezione di immagini in una regola generale.

Naturalmente non manca l’antagonista onnisciente. La destra, ci viene spiegato fin dal titolo, sarebbe infastidita dal colore della pelle di chi sventola la bandiera. Salvini, Meloni e i loro ministri avrebbero addirittura il mal di pancia. Ovviamente non c’è nessuna dichiarazione dei diretti interessati riferite a quelle immagini. La loro reazione viene presupposta, così da poter costruire una polemica contro qualcuno che probabilmente non si è nemmeno accorto di due tricolori in mezzo a tutto quel casino. Il risultato è un curioso esercizio di appropriazione al contrario. Si rimprovera alla destra di voler monopolizzare il tricolore, salvo attribuire immediatamente alla sua presenza nei cortei il significato politico desiderato dall’autore. La bandiera italiana non può semplicemente essere italiana: deve diventare la prova di una rivoluzione meticcia che solo il giornalista ha visto.

La Feltrinelli è stata assaltata, ma la fotografia è falsa

Il secondo caso riguarda un’operazione differente, ma sempre affascinante. Il 26 ottobre David Puente pubblica su Open un fact-checking su due immagini circolate sui social: una raffigura un negozio Nike devastato, l’altra l’assalto alla Feltrinelli di Porta Nuova, a Torino. Entrambe sono state generate con l’intelligenza artificiale. Puente individua le anomalie: mani deformate, scritte incomprensibili sulle scatole, un logo Nike orientato nella direzione sbagliata. Il verdetto è corretto. Le fotografie sono artificiali. C’è però un dettaglio che rende la vicenda interessante. L’assalto alla Feltrinelli è avvenuto davvero, il 17 ottobre, ed è stato ripreso da telecamere autentiche. Lo documenta il TGR Piemonte, mostrando alcuni incappucciati entrare nella libreria, rovesciare espositori e danneggiare gli arredi. Lo riconosce, peraltro, lo stesso Puente, che utilizza quei filmati per ricostruire l’origine dell’immagine falsa.

E allora dov’è il complotto smascherato dal nostro Scooby-Doo? Non si capisce bene perchè il problema dovrebbe essere l’autenticità di una rappresentazione a fronte di un avvenimento la cui esistenza è già stata documentata. Il bilancio riportato dal TGR Piemonte parla di dodici fermati, dieci dei quali minorenni, e del ritrovamento di molotov, petardi, sanpietrini e martelletti frangivetro. Non risulta che nessuno di questi oggetti sia stato generato con ChatGPT. Eppure il fact-checking fotografico, se assunto come chiave di lettura dell’intera vicenda, rischia di produrre un singolare cortocircuito: la falsità di un’immagine finisce per occupare più spazio della realtà che quell’immagine pretende di rappresentare.

Il semicolto conosce mezzo fatto. E ci costruisce un mondo

Non può tornare alla mente l’egregio lavoro svolto dai cari fact-checker a fine luglio sui fatti di Ceuta. Allora c’era chi pretendeva di liquidare un’invasione migratoria attraverso qualche nozione geografica o un tecnicismo su Schengen. Oggi c’è chi ricava una nuova identità nazionale da alcuni tricolori e chi, correttamente impegnato a verificare l’autenticità delle fotografie, ci ricorda quanto sia facile confondere la falsità di un documento con quella dell’evento rappresentato. È questo il limite di un’informazione che pretende di spiegare fenomeni complessi attraverso frammenti scelti per la loro capacità di sostenere una determinata cornice narrativa. Il particolare può essere autentico, la verifica tecnicamente ineccepibile, la fotografia perfettamente documentata. Resta da capire quanto tutto ciò dica dell’insieme. In fondo il problema del semicolto contemporaneo non è necessariamente quello di ignorare i fatti. È conoscerne un pezzetto, ma abbastanza da sentirsi autorizzato a spiegare tutto il resto ai poveri stolti. E alla fine, una volta terminata l’operazione, impartirci anche qualche lezione su come si dovrebbe raccontare la realtà.

Vincenzo Monti