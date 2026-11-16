Oltre le diatribe sul «consenso»: il Fascismo voleva creare un popolo, non soltanto governarlo

Roma, 16 nov – «È il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista». Ignazio La Russa lo ha detto agli studenti riuniti a Palazzo Marino, aggiungendo subito dopo che però quel popolo aveva «sbagliato». Insomma, per difendere la sovranità popolare, La Russa commette un errore tipico di una certa narrazione mainstream: riportare il fascismo dentro il giudizio sulle scelte democratiche attraverso un curioso artificio retorico. Ammette implicitamente il consenso esercitato dal Fascismo, subito dopo aver messo in guardia i giovani virgulti dai pericoli della volontà popolare. Eppure, ancora una volta, un fenomeno nato contro il liberalismo viene interpretato attraverso le categorie del suo avversario, assunto a misura unica della storia.

La Russa, d’altronde, non è nuovo a simili semplificazioni. Nel 2023 parlò dei militari tedeschi colpiti in via Rasella come di una «banda musicale di semi-pensionati», salvo rettificare. Più recentemente ha riproposto l’idea della «pacificazione» nazionale, della quale abbiamo già discusso su queste pagine. In entrambi i casi si assiste ad operazioni retoriche attraverso cui il passato viene reso più maneggevole, adattato alla rispettabilità istituzionale. Si tratta dell’ennesima riproposizione dell’immagine della «dittatura all’acqua di rose», cara a un certa destra senile, in cui si cerca di recuperare il fascismo sminuendolo: un autoritarismo temperato da ordine e opere pubbliche, privato del suo progetto politico e delle sue ambizioni.

Il Fascismo nel solco della tradizione anti-illuminista

Mussolini arrivò al governo nell’ottobre 1922 dopo la marcia su Roma, su incarico del re e nel quadro di una guerra civile che aveva già alterato le condizioni della competizione, senza per questo apparire scontata a chi – da un lato e dall’altro – vi partecipò attivamente. Il voto del 1924, seppur fondamentale, non può essere retrodatato a investitura originaria. Il regime seppe senz’altro costruire un consenso ampio, ma quel che sfugge ai commentatori moderni è un altro: il popolo non era per il fascismo un soggetto compiuto dal quale ricevere semplicemente un mandato. La crisi dello Stato liberale, d’altronde, precedeva il Fascismo e fu al centro di un processo intellettuale lungo, in seno alle principali famiglie ideologiche europee d’inizio Novecento: se l’allargamento del suffragio aveva incrinato un sistema pensato per pochi, le masse erano entrate nella vita pubblica per restarvi; occorreva quindi organizzarle. La rivolta intellettuale contro il parlamentarismo, dalle riflessioni di Prezzolini alle teorie delle élite di Pareto, nasceva esattamente dentro questa contraddizione: l’Italia aveva uno Stato nazionale, ma non una volontà nazionale organizzata nella società. Il liberalismo sembrava capace di amministrare interessi più che di suscitare appartenenza. In questo stretto passaggio storico avviene l’incontro “fatale”, quello fra il sindacalismo rivoluzionario e il nazionalismo. Dal primo venivano la critica al determinismo economico di stampo marxista e il mito come forza capace di mobilitare; dal secondo, la nazione come comunità superiore alle classi. Il Fascismo quindi non operò semplicemente un decentramento della rivoluzione per ripristinare un mondo precedente: trasferì il suo soggetto dalla classe alla nazione. Il produttore e il combattente dovevano riconoscersi nella stessa comunità e la politica avrebbe fatto ciò che il meccanismo economico e il voto non garantivano.

La Nazione come opera dei nazionalisti

La Dottrina del fascismo formula la conseguenza senza ambiguità: «Non è la nazione a generare lo Stato […] Anzi la nazione è creata dallo Stato» (par. X). In questa concezione il popolo smette di essere soltanto il titolare teorico della sovranità e diventa il risultato di un’azione politica, culturale, pedagogica. La nazione esiste nella storia e nella lingua, ma deve assumere una forma cosciente attraverso la politica. Lo Stato deve renderla attiva, disciplinarla, proiettarla nel futuro. Per questo la stessa Dottrina gli attribuisce il compito di rifare «non le forme della vita umana, ma il contenuto, l’uomo, il carattere, la fede». Questo non è altro che il primato della volontà, così come espresso dal pensiero di Giovanni Gentile: «Sono sempre i pochi a rappresentare l’autocoscienza e la volontà di un’epoca, determinandone il corso storico; poiché sono essi a scorgere le forze di cui dispongono e, per mezzo di tali forze, a mettere in atto l’unica forza realmente attiva e produttiva: la propria volontà.» Nell’orizzonte fascista, quei «pochi» non interpretavano soltanto sentimenti diffusi: pretendevano di orientare le masse verso una concezione comune della vita. Scuola, organizzazioni giovanili, sindacati corporativi, cerimonie, sport e tempo libero non erano attività accessorie ma strumenti al servizio di un progetto. Erano il luogo in cui si tentava di produrre una nuova appartenenza, fino a disciplinare gesti, linguaggio, abitudini e aspettative.

Solo a questo livello si può cogliere il senso della «formula politica» propriamente Fascista: la nazione costituiva il principio intorno al quale ordinare valori e doveri; lo Stato ne rendeva operative le norme; il partito rivendicava il compito di educare alla loro osservanza. L’identificazione progressiva di popolo, nazione, Stato e partito finiva per fare del dissenso non una differente opzione politica, ma una frattura nell’unità che il regime pretendeva di incarnare. Ed è qui che prende forma la logica totalitaria, che potrà apparire tremenda e irrazionale, a patto di non volerla misurare sui gradini che conducono alla democrazia.

L’«uomo nuovo» e la modernità fascista

Il Fascismo mal si presta alla nostalgia di chi lo riduce a una parentesi d’ordine. La sua idea di «uomo nuovo» non guardava a un italiano antico da conservare in una teca. Doveva prendere corpo dentro la società industriale e di massa, appropriarsi della tecnica e dell’organizzazione moderna, rifiutando però l’individualismo borghese e l’universalismo liberale. La romanità, spesso scimmiottata dai detrattori contemporanei, funzionava come mito per una mobilitazione futura, non come programma per tornare alla vita degli antichi. Lo storico Francesco Germinario ha mostrato bene la distanza che separa questa ambizione dall’«uomo differenziato», caro al neo-fascismo evoliano, ripiegato sulla tutela di sé davanti a una modernità ritenuta irriformabile. Il Fascismo aveva voluto primariamente costruire un’altra modernità. I compromessi con monarchia, Chiesa e apparati preesistenti, le contraddizioni economiche e infine la guerra segnarono la distanza fra progetto e risultati. Ma i sistemi politici non si esauriscono nel bilancio delle cose fatte: si comprendono anche nella figura umana che assumono come propria misura.

Del resto l’aspirazione a rifare l’uomo fu una delle questioni centrali del Novecento, e per molti versi lo è tutt’ora. Se il comunismo collocò l’uomo nuovo oltre le classi e le disuguaglianze, il Fascismo lo intravide dentro la nazione organizzata; erano promesse diverse e divergenti, ovviamente, ma accomunate dalla convinzione che una verità storica potesse diventare programma di trasformazione antropologica. Il tratto originale del Fascismo risiede nell’aver cercato la propria verità storica nell’esserci, nella volontà di agire su una storia aperta, da costruire attraverso l’azione e non da attendere come compimento di un destino già scritto. Una concezione estranea all’idea di un cammino provvidenziale che dall’Eden perduto conduce necessariamente a un paradiso futuro, propria delle grandi teleologie progressiste, dal marxismo al liberalismo.

I giudizi morali lasciamoli alla sinistra

L’abitudine a leggere queste esperienze soltanto come negazioni della democrazia finisce per oscurare ciò che le rese storicamente possibili. E in fin dei conti neppure il presente autorizza a vedere nella democrazia liberale l’esito definitivo della politica. Nella competizione tra potenze tornano centrali la concentrazione della decisione, l’integrazione fra tecnologia e apparati statali, la mobilitazione delle risorse nazionali. Il potere non ha cessato di organizzare collettività e costruire destini collettivi per i popoli. In Italia possiamo continuare a discutere se gli italiani scelsero “bene” o “male”. Vizio tremendo che andrebbe lasciato senza rimpianti ai tromboni, agli apparati, ai parrucconi di un antifascismo che esercita la propria egemonia arroccato sui propri privilegi. Perchè ogni tentativo di delegittimare il passato attraverso categorie che oggi ci appaiono eterne, lascia in ombra la sostanza del progetto. Il Fascismo volle fare del popolo italiano qualcosa che riteneva non fosse ancora: una comunità politicamente unificata, educata dallo Stato e investita di una missione storica. Prima di essere la rappresentanza di un popolo, pretese di essere la volontà che a quel popolo avrebbe dato forma.

Sergio Filacchioni