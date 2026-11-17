Roma, 17 nov – Negli ultimi mesi, l’Unione degli Universitari (Udu) e la Rete degli Studenti Medi (Reds) sono stati protagonisti delle manifestazioni studentesche e delle occupazioni di atenei e di istituti superiori. Con il sostegno della Cgil e della sinistra, tra comunicati di solidarietà, presenza di dirigenti in loco e collaborazioni territoriali, l’Udu ha inscenato in diverse città proteste per il caro affitti, realizzando delle tendopoli anche in piazza Montecitorio. In quella occasione, era intervenuto anche Maurizio Landini, segretario delle Cgil, che aveva tuonato: “Questa è una battaglia di civiltà. Qui non si sta rappresentando una parte, qui si sta rappresentando un’idea di Paese”.

La Cgil e i finanziamenti a Udu e Reds

Il sostegno della Cgil ai collettivi di sinistra non si limita ai proclami pubblici. Il sindacato rosso sostiene con ingenti finanziamenti sia l’Udu sia la Reds. Nel 2019, la Cgil ha destinato 88.085 euro all’Unione degli Universitari e 79.000 euro alla Rete degli Studenti Medi. Nel 2020, i contributi sono stati rispettivamente di 80.000 euro e 60.000. 2021: le cifre sono scese a 80.000 e 50.000 euro. Nel 2022, il totale è risalito a 145.000 euro. Nel 2023, il versamento è stato di 130.000 euro, mentre nel 2024 è arrivato a 135.613 euro, comprensivi di un ulteriore contributo straordinario di 5.613 euro all’Unione degli Universitari. Lo scorso anno, la Cgil ha aumentato l’erogazione, arrivando a un totale di 146.900 euro. Sommando il periodo compreso tra il 2019 e il 2025, si arriva quasi a un milioni di euro.

L’Udu, fondata nel 1994 e presente in circa 35 atenei, conferma esplicitamente sul proprio sito e in documenti ufficiali il patto di lavoro con la Cgil. Non si tratta di finanziamenti occulti. Le somme risultano dai bilanci del sindacato rosso e corrispondono a una pratica di sostegno a organizzazioni affiliate, comune nel mondo sindacale. Resta tuttavia aperto il dibattito sul grado di autonomia delle due associazioni rispetto alla Cgil.

Le proteste studentesche tra erogazioni e patti di collaborazione con la Cgil

Questi contributi della Cgil si inseriscono in un quadro di presenza costante nelle proteste studentesche. Udu e Reds sono tra i soggetti più attivi e organizzati nelle mobilitazioni nazionali e locali degli ultimi anni. Nelle ultime settimane, hanno promosso emendamenti per circa 6 miliardi di euro sulla manovra 2027, hanno partecipato alle audizioni in Parlamento e hanno annunciato scioperi e manifestazioni, tra cui quella legata al 20 novembre.

In molte piazze studentesche, le bandiere e i megafoni delle due organizzazioni sono presenti insieme a quelli della Cgil, e i loro rappresentanti intervengono regolarmente a fianco dei dirigenti sindacali. La loro capillarità nelle scuole e nelle università e la capacità di mobilitare rapidamente le rendono attori ricorrenti, se non i principali organizzatori di sinistra, di quasi tutte le principali proteste studentesche degli ultimi anni.

Il rapporto non è solo economico. I protocolli di collaborazione riguardano temi come diritto allo studio, salute mentale e politiche di genere. Le due associazioni e la Cgil realizzano insieme guide (come quella sugli affitti per fuorisede), iniziative territoriali e campagne nazionali. Questo intreccio spiega perché, nelle mobilitazioni, le posizioni di Udu e Rete degli Studenti Medi risultino completamente allineate a quelle del sindacato rosso.

Non tutti gli studenti sono uguali

A chiusura di questo quadro, si colloca un recente episodio avvenuto all’istituto Cremona-Zappa di Milano. Alle ultime elezioni per il consiglio d’istituto, uno studente di 17 anni, candidato in una lista apartitica, è stato eletto con 199 preferenze personali. Il ragazzo milita nel Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di CasaPound Italia. L’elezione ha provocato una lettera aperta di un gruppo di docenti, circa 46 firme, che ha espresso “profonda preoccupazione e ferma opposizione” alla presenza, nell’organo rappresentativo della scuola, di organizzazioni considerate “di fatto al di fuori del perimetro costituzionale”.

Il collettivo studentesco rosso “La Locomotiva” ha chiesto le dimissioni del rappresentante eletto, ritenendo inaccettabile che un militante del Blocco Studentesco ricopra una carica istituzionale. Un autoproclamato comitato dei genitori ha chiesto all’istituto di vigilare sullo studente. E di introdurre, durante la prima seduta del nuovo Consiglio d’istituto, un “atto solenne di fedeltà alla Costituzione repubblicana e antifascista” da parte di tutti i componenti.

La Cgil di Milano ha diffuso un comunicato in cui esprime solidarietà ai docenti che si sono schierati contro lo studente, definendo la loro lettera un atto di “grande saggezza”. Chiedendo la verifica di eventuali episodi non tollerabili nella campagna elettorale. Il sindacato rosso si è dichiarato solidale con chi ha ricevuto insulti e minacce “da quotidiani nazionali sia da profili social riconducibili alla galassia della destra e/o della cultura neofascista”. Ha espresso inoltre “grande preoccupazione per il tentativo di costruire un clima intimidatorio” a danno di chi difende i principi costituzionali.

L’episodio illustra come la Cgil si inserisca nelle questioni scolastiche e si estenda anche ai contesti di rappresentanza studentesca, documentando l’egemonia della sinistra nelle scuole. I dati finanziari e le modalità di collaborazione con Udu e Reds restano elementi pubblici e documentati. Resterebbe da stabilire di quanta indipendenza e libertà di azione possano godere associazioni che hanno ricevuto quasi un milione di euro in pochi anni.

Francesca Totolo