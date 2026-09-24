Gilberto Cavallini: quando la giustizia diventa un percorso senza fine

Roma, 24 set – C’è una parola che pesa, nella vicenda giudiziaria di Gilberto Cavallini: tempo. Trascorso in carcere. Tempo trascorso tra processi, ricorsi, decisioni e nuovi incidenti di esecuzione. Tempo che continua a produrre conseguenze sulla vita di una persona condannata definitivamente per uno dei fatti più drammatici della storia italiana. ma che, allo stesso tempo, pone una domanda difficile da eludere: fino a che punto può estendersi nel tempo l’effetto concreto di una condanna?

La condanna di Cavallini all’ergastolo per concorso nella strage di Bologna è definitiva dal 15 gennaio 2025. Non è questo il punto da rimettere in discussione, quanto su ciò che è accaduto – e continua ad accadere – dopo quella sentenza. Perché Cavallini era già un uomo detenuto da oltre quarant’anni quando quella condanna è diventata definitiva. E soprattutto era un uomo che dal 2017 viveva in regime di semilibertà, dopo un lungo percorso penitenziario. La misura è poi cessata a seguito dell’esecuzione dell’isolamento diurno collegato alla nuova condanna. La Cassazione ha confermato la decisione, spiegando che l’isolamento diurno, per la sua natura e per la necessità della sua effettiva esecuzione, non è compatibile con la semilibertà. Formalmente, dunque, il ragionamento è lineare, ma la vita delle persone raramente lo è.

La domanda che rimane

La difesa sostiene che dietro questa sequenza di provvedimenti si stia consumando qualcosa di più di una normale esecuzione della pena. una sorta di persecuzione giudiziaria, intesa come progressiva cancellazione del percorso di risocializzazione costruito in decenni. È una definizione che appartiene alla difesa e che non può essere presentata come un fatto giudiziariamente accertato. Ma è una definizione che apre una questione seria. Se una persona trascorre decenni in carcere, ottiene una misura alternativa, la rispetta e costruisce progressivamente un rapporto con l’esterno, quel percorso può essere semplicemente sospeso o azzerato per effetto di una successiva vicenda giudiziaria senza che venga nuovamente considerato, nel concreto, ciò che è accaduto durante quegli anni?

La Cassazione, nella decisione sulla semilibertà, ha precisato che la cessazione della misura non equivale alla negazione del percorso trattamentale già compiuto. E che, una volta espiato l’isolamento diurno, il condannato può chiedere nuovamente una misura alternativa qualora ne ricorrano i presupposti. È un passaggio decisivo perché significa che, almeno sul piano formale, il percorso non viene dichiarato inesistente. Resta, però, da capire quale sia il significato concreto di un percorso rieducativo quando viene interrotto dopo decenni e quando la persona torna a una condizione detentiva più rigida.

Cavallini, quarantatré anni dopo l’arresto

Cavallini è stato arrestato nel 1983. La condanna per la strage di Bologna è diventata definitiva nel 2025. Sono trascorsi più di quarant’anni. Nel frattempo è cambiato il mondo. Sono cambiate le persone, le istituzioni, il sistema penitenziario. La stessa percezione pubblica degli anni della lotta armata. È cambiato anche l’uomo che oggi sconta la pena. Ed è proprio qui che il principio della funzione rieducativa della pena smette di essere una formula astratta e diventa una questione concreta. Non significa dimenticare le vittime, non significa relativizzare la strage. Nemmeno mettere sullo stesso piano chi ha perso la vita e chi è stato condannato per quei fatti.

Significa interrogarsi su un’altra cosa: se la pena debba limitarsi a conservare nel tempo la memoria del reato oppure debba misurarsi anche con la trasformazione della persona che la sta scontando. È una distinzione fondamentale. Perché il reato appartiene al passato. La pena, invece, si consuma nel presente.

Il carcere come prova dello Stato di diritto

È facile difendere i diritti di chi è considerato innocente. È molto più difficile farlo quando si parla di una persona condannata per un crimine terribile ed è proprio per questo che la questione Cavallini merita attenzione. Uno Stato di diritto non dimostra la propria forza soltanto attraverso la capacità di punire. La dimostra anche attraverso la capacità di applicare la pena rispettando i principi che esso stesso si è dato. La difesa ha portato la questione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Lamentando, tra l’altro, una violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione. E contestando le modalità con cui sarebbe stato interrotto il percorso di reinserimento. Nel ricorso vengono inoltre denunciate le condizioni detentive successive al trasferimento nel carcere di Parma e le difficoltà nei rapporti con l’esterno. Si tratta, al momento, di allegazioni della difesa che dovranno essere valutate nelle sedi competenti. Ma anche senza anticipare il giudizio di Strasburgo, il problema rimane.

Una pena può essere legittima nella sua origine e diventare discutibile nelle sue modalità di esecuzione? È questa, forse, la domanda più importante. La giustizia che continua dopo la sentenza.

Nuovi capitoli

C’è poi un altro elemento che rende la vicenda particolarmente significativa. La condanna definitiva non ha chiuso tutte le questioni giudiziarie riguardanti Cavallini. La documentazione della Procura generale di Bologna registra infatti ulteriori procedimenti relativi all’esecuzione della pena e all’isolamento diurno. Compresa la ricostruzione dei periodi di detenzione precedenti al 1986.

Parallelamente, la difesa continua a sollevare questioni relative agli elementi probatori utilizzati nel processo sulla strage, compreso il Dna associato ai resti di Maria Fresu. Questo non significa che la condanna sia nuovamente “aperta”. Non lo è. Significa però che, anche dopo la definitività della sentenza, la vicenda giudiziaria continua a produrre nuovi capitoli. Ed è qui che l’espressione «persecuzione giudiziaria», pur restando una qualificazione della difesa e non un accertamento, trova il suo terreno di discussione. Non nell’idea che Cavallini sia stato condannato ingiustamente – questione diversa e già definita dai giudici – ma nella percezione di una vicenda giudiziaria che sembra non trovare mai una vera conclusione sul piano concreto dell’esecuzione della pena.

Il paradosso dell’ergastolo

L’ergastolo pone un problema che riguarda il rapporto tra tempo e diritto. Se la pena è perpetua, il trascorrere degli anni non cancella la condanna. Ma può cambiare tutto ciò che sta intorno alla condanna. Può cambiare l’età del detenuto. Possono cambiare le sue condizioni personali. Possono cambiare le relazioni familiari. Può cambiare il suo comportamento. Può cambiare il suo rapporto con la società. E allora una giustizia autenticamente orientata alla rieducazione dovrebbe essere in grado di interrogarsi continuamente non soltanto sulla gravità del fatto commesso. Ma anche sulla persona che, decenni dopo, sta ancora pagando quella pena. Non per cancellare il passato, ma per evitare che il passato diventi l’unica cosa che l’ordinamento riesce ancora a vedere.

La vera questione

La vicenda Cavallini non chiede necessariamente di scegliere tra vittime e detenuto. Chiede di tenere insieme due principi. Il primo è che la memoria della strage di Bologna e il diritto delle vittime alla giustizia non possono essere messi in discussione. Il secondo è che una condanna definitiva non dovrebbe trasformare la persona condannata in qualcuno che, per il solo fatto di essere stato condannato, perde ogni rilevanza come titolare di diritti.

La Corte europea dovrà eventualmente stabilire se, nel caso concreto, siano stati violati i diritti invocati dalla difesa. Ma la domanda che la vicenda lascia alla discussione pubblica è più ampia. Che cosa significa rieducare una persona dopo quarant’anni di carcere? E, soprattutto, che senso ha parlare di reinserimento sociale se il sistema non è disposto a riconoscere che, nel corso di quattro decenni, una persona può essere profondamente diversa da quella che era quando entrò in carcere? È una domanda scomoda. Forse proprio per questo è una domanda che vale la pena porsi.

Perché il modo in cui uno Stato tratta il proprio detenuto più difficile non dice soltanto qualcosa su quel detenuto. Dice molto, però, sullo Stato.

Tony Fabrizio