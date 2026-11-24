Roma, 24 nov – I dati del Viminale descrivono un fenomeno ripetuto e misurabile: gli stranieri, che rappresentano circa il 9 per cento della popolazione residente, risultano fortemente sovrarappresentati nei reati riguardanti le violenze di genere. Quindi sulle donne. Non si tratta di un’impressione o di una lettura selettiva. È il risultato delle rilevazioni di polizia e della giustizia degli ultimi anni. Questi dati però non rappresentano in modo esaustivo la realtà perché circa 2,2 milioni di soggetti di origini straniere hanno già ottenuto la cittadinanza italiana.

I numeri della violenza sessuale

Nel 2025, il 43,4 per cento degli autori noti denunciati o arrestati per violenza sessuale era straniero. Ciò significa che questi ultimi hanno un’incidenza per questa fattispecie di reato 7 volte superiore a quella degli italiani. Il fenomeno non è isolato né in calo strutturale. Dal 2016 al 2025, in media, il 41,7 per cento delle segnalazioni ha riguardato stranieri, per un totale di 21.683 tra arresti e denunce.

Sui reati a sfondo sessuale con vittime minorenni, nel 2025, il 30,7 per cento di segnalazioni ha visto come autori stranieri. Le segnalazioni totali sono state1.390 negli ultimi dieci anni. Anche in questo caso, è documentata una quota nettamente superiore al peso demografico degli stranieri. Questa percentuale non rappresenta interamente la realtà perché, come ormai è documentato, esiste un’ampia quota di giovanissime straniere che non denunciano le violenze subite dai loro stessi familiari. Spesso tali violenze avvengono nell’ambito di matrimoni forzati di giovanissime donne con uomini adulti contratti nel Paese d’origine.

Le violenze sessuali sulle donne con segnalazioni a carico di giovani

Se la situazione è altamente emergenziale a livello generale, è ancora più critica per quanto concerne le segnalazioni di giovani dai 14 ai 24 anni riguardanti arresti e denunce per il reato di violenza sessuale. L’ultimo rapporto dell’Eurispes “La criminalità giovanile fra rappresentazione e realtà”, basato sui dati della Direzione centrale della polizia criminale e del ministero dell’Interno, documenta che dal 2016 al 2025, a eccezione del 2021, la quota degli stranieri ha superato nettamente quella degli italiani.

Negli ultimi dieci anni, il totale delle segnalazioni è stato di 10.878 tra denunce e arresti. Il 54,1 per cento ha riguardato stranieri. Il rapporto dell’istituto di ricerca descrive perfettamente il futuro prossimo dell’Italia, quando la stragrande maggioranza dei reati saranno perpetrati da stranieri.

I dati dei detenuti nelle carceri italiani

Queste statistiche si riflettono perfettamente nella popolazione delle carceri italiane. In media, dal 2016 al 2025, gli stranieri detenuti per il reato di violenza sessuale sono stati in media 1.474 all’anno, il 40,8 per cento.

I detenuti stranieri per il reato di atti sessuali con minorenni erano 148 nel 2025, ben il 24,4 per cento del totale. Questo dato è in continua crescita negli ultimi dieci anni. Nel 2016, erano 103. Ciò documenta un aumento del 44 per cento.

Un incremento ancora più spiccato si è registrato nel numero di stranieri detenuti per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Sono passati dai 537 del 2016 ai 1.930 del 2025, un aumento di quasi il 260 per cento. Negli ultimi dieci anni, la loro quota ha rappresentato il 26,7 per cento del totale.

La prostituzione è ormai un monopolio degli stranieri

Negli ultimi dieci anni, i detenuti stranieri per il reato di favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla prostituzione sono stati mediamente il 68,8 per cento del totale, con picchi del 76,9 per cento. Per quanto riguarda la prostituzione minorile, i detenuti senza cittadinanza italiana sono stati in media 107, il 54,2 per cento del totale.

Questi dati documentano che la componente straniera risulta nettamente predominante in queste fattispecie di reato. Le principali organizzazioni straniere coinvolte nella gestione della prostituzione e della tratta a fini di sfruttamento sessuale, secondo le relazioni della Dia, del ministero dell’Interno e delle recenti operazioni di polizia, sono soprattutto di matrice nigeriana, rumena e cinese. La mafia nigeriana coordina l’intera filiera delle schiave sessuali che dall’Africa occidentale porta giovani donne nelle strade italiane. Le ragazze, spesso minorenni, vengono indotte alla prostituzione attraverso le intimidazioni per la restituzione dei debiti di viaggio, le minacce a loro e ai loro familiari, i riti voodoo. Il controllo spetta alle cosiddette “madame” e ai “boga”.

I numeri confermano l’emergenza criminalità straniera nelle violenze di genere

Gli stranieri rappresentano una minoranza netta della popolazione residente in Italia. Ma sono sovrarappresentati per quanto riguardante la violenza sessuale sulle donne. Arrivando pure a superare la quota degli italiani nella fascia di età tra i 14 e i 24 anni. Tale sovrarappresentazione è il punto centrale perché indica una concentrazione di rischio che, in termini di tasso, supera di diverse volte la quota di popolazione straniera. Non è una percezione ciò che si avverte ormai in tutte le città, ma una realtà statistica che non può essere giustificata e risolta parlando di disagio socioeconomico e di difficoltà di integrazione. È la stessa realtà già esplosa da anni in Francia, nel Regno Unito e in altri Paesi europei con alti tassi di residenti di origini straniere.

Queste statistiche sono la conseguenza diretta di politiche migratorie dissennate degli ultimi due decenni. L’Italia ha importato modelli delinquenziali da società con alti tassi di criminalità. Negarlo è mera ideologia suicida. Affrontarlo è un prioritario dovere di uno Stato che vuole sopravvivere.

Francesca Totolo