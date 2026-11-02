L’Europa oltre Bruxelles: la sfida dei giovani dell’AfD all’euroscetticismo

Roma, 2 nov – Una parte della nuova generazione dell’AfD prova a sottrarre l’idea europea all’identificazione con Bruxelles, sostenendo che la sovranità nazionale possa essere difesa non sciogliendo i legami continentali, ma organizzandoli diversamente. È la linea di Jean-Pascal Hohm, ventinovenne presidente di Generation Deutschland, l’organizzazione giovanile del partito, al centro dell’inchiesta pubblicata oggi dalla Reuters.

Il congresso di Magdeburgo e l’Europa secondo i giovani di AfD

Il confronto è emerso il 29 agosto, al congresso di Generation Deutschland a Magdeburgo. Hohm aveva presentato una risoluzione che impegnava l’organizzazione a riconoscersi nell’idea europea, affermando che «l’Europa è più di uno spazio economico, più di un’unione monetaria e più dell’Unione europea». Il testo riconosceva che l’euro aveva rafforzato il mercato interno, pur denunciandone i difetti strutturali, e proponeva di correggerli senza compromettere l’unità economica continentale. Già alla vigilia Hohm aveva spiegato alla Bild, come riportato dalla Welt il 28 agosto, di non volere l’uscita tedesca dall’euro, ma la revisione delle sue regole. La proposta incontrò l’opposizione di alcuni delegati. Secondo la ricostruzione pubblicata da t-online il 30 agosto, il bavarese Pascal Pfannes presentò un emendamento che considerava la moneta nazionale un elemento costitutivo dell’identità dei popoli europei e chiedeva di liquidare l’euro. Hohm replicò richiamando i vincoli della realtà economica e la pressione esercitata dagli Stati Uniti e dalla Cina, ma ritirò il documento quando apparve evidente che non avrebbe raccolto i voti necessari. La divisione attraversa dunque la stessa organizzazione giovanile e riguarda il rapporto tra indipendenza nazionale e integrazione europea.

Il significato della disputa emerge dalla storia del partito. Nata nel 2013 in opposizione ai salvataggi finanziari durante la crisi dell’euro, l’AfD ha conservato nel programma per le elezioni federali del 2025 la richiesta di uscire dalla moneta unica e reintrodurre il marco, anche prevedendo formule transitorie. Sul piano politico proponeva di sostituire l’UE con una comunità di Stati sovrani. L’opposizione all’euro appartiene quindi alla sua identità originaria, sebbene il consenso sia cresciuto soprattutto sul tema dell’immigrazione. Metterla in discussione significa intervenire su un’eredità programmatica sopravvissuta a molte trasformazioni del partito.

Una generazione che ragiona su scala europea

Generation Deutschland è stata fondata a Gießen nel novembre 2025, dopo lo scioglimento della precedente Junge Alternative, ed è legata al partito più strettamente della vecchia organizzazione. La sua dirigenza deve formare i futuri quadri dell’AfD, ma anche rivolgersi a una generazione cresciuta nella libera circolazione europea. Hohm non ne ricava una posizione meno netta sull’immigrazione o sull’identità tedesca; sposta piuttosto il terreno sul quale quelle posizioni dovrebbero tradursi in rapporti tra Stati. Alla Reuters Hohm sostiene che i giovani europei si percepiscano sempre più come europei e siano meno disposti a riprodurre i conflitti dei loro nonni. Rispetto all’euroscetticismo nato dalla crisi del debito, l’Europa è qui intesa anche come dimensione di relazioni e mobilità, non soltanto come apparato finanziario che impone vincoli a Berlino. Al congresso di Magdeburgo erano del resto presenti ospiti di movimenti provenienti da altri paesi europei. La costruzione di questi rapporti mostra come la difesa della nazione non venga necessariamente identificata con una politica esclusivamente nazionale.

La valutazione ha anche una base materiale. Secondo l’ufficio federale di statistica Destatis, nel 2025 oltre la metà delle esportazioni tedesche di beni era diretta verso altri Stati dell’Unione. Per un’economia inserita in catene industriali che attraversano più frontiere, l’abbandono dell’euro comporterebbe problemi di cambio, contratti e stabilità finanziaria, senza risolvere automaticamente le questioni di sovranità politica. Hohm difende anche la permanenza nello spazio Schengen, distinguendo la circolazione interna dal controllo delle frontiere esterne. Nella sua lettura, il confronto con la concorrenza cinese e con una politica commerciale statunitense più aggressiva spinge verso una maggiore capacità di cooperazione europea, non verso la frammentazione monetaria.

Dalla gioventù del partito alla strategia di Weidel

La questione è arrivata nel frattempo ai vertici dell’AfD. Il 21 ottobre Alice Weidel ha presentato a Strasburgo, insieme agli esponenti del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane, un documento per un New Deal for Europe. Il progetto, anticipato dalla Reuters il 5 ottobre, non assume più l’uscita dall’UE e dall’euro come primo obiettivo: propone di rinegoziare i trattati, trasferire competenze ai parlamenti nazionali e introdurre possibilità di deroga alle politiche comuni. Prevede inoltre una revisione del sistema monetario e il ricorso a un referendum qualora il tentativo di riforma fallisse. È ancora una proposta, ma il tema sollevato dai giovani è entrato nel confronto nazionale. Il mutamento ha anche una spiegazione elettorale. Alle regionali del 6 settembre l’AfD ha ottenuto il 43,8% dei secondi voti in Sassonia-Anhalt, conquistando 39 degli 83 seggi, secondo i risultati ufficiali. L’avvicinamento alla possibilità di governare impone di dare una forma praticabile a obiettivi che, finché il partito restava all’opposizione, potevano essere sostenuti senza definirne le conseguenze. La rottura monetaria complicherebbe inoltre l’eventuale dialogo con la CDU, che continua a escludere alleanze con l’AfD. La riforma interna all’UE eliminerebbe almeno un’importante divergenza economica.

Resta un vincolo istituzionale. La revisione sostanziale dei trattati europei, secondo l’articolo 48 del Trattato sull’Unione, richiede l’accordo e la ratifica di tutti gli Stati membri: un’Europa fondata su competenze ridotte e deroghe estese non può essere realizzata dalla sola Germania. Proprio per questo assume valore la rete di relazioni continentali che la nuova generazione dell’AfD cerca di costruire. La disputa nata a Magdeburgo riguarda in ultima analisi quale strumento sia più adatto a incidere sull’ordine europeo: separarsene oppure raccogliere alleati per cambiarne gli equilibri. Il ritiro della risoluzione di Hohm dimostra che la risposta è ancora contesa, mentre il documento presentato da Weidel indica che quella domanda ha ormai superato i confini dell’organizzazione giovanile.

Vincenzo Monti