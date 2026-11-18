Roma, 18 nov – È stato un intervento di Rossano Sasso, durante l’esame alla Camera della proposta di legge sull’antisemitismo, a riaprire il 17 novembre la discussione sull’assassinio di Giovanni Gentile. Il deputato di Futuro Nazionale, favorevole a intitolare al filosofo strade e piazze, ha definito «vigliacchi» i partigiani comunisti che lo uccisero a Firenze il 15 aprile 1944. Dai banchi del Pd, Federico Gianassi ha ricordato l’adesione di Gentile alla Repubblica sociale italiana. Gli ha replicato Alessandro Amorese, di Fratelli d’Italia, condannando i gappisti per aver ucciso «un anziano sotto casa» e sostenendo che Gentile fosse stato colpito «perché era un moderato».



È proprio sull’aggettivo che è intervenuto Gianni Cuperlo, richiamando le pagine dell’Enciclopedia Italiana in cui lo stesso Gentile aveva teorizzato il carattere totalitario del Fascismo. Quando dai banchi della destra lo hanno interrotto, il deputato del Pd ha gridato «State zitti, fascisti!». Prima che l’Aula si dividesse anche sul richiamo del presidente di turno Giorgio Mulè, era dunque emerso un dissenso più interessante della rissa parlamentare. Nel rivendicare l’eredità politica dei partigiani, Cuperlo riconosceva in Gentile un avversario per le idee che aveva elaborato e per il peso che avevano avuto nella storia italiana. A quella stessa responsabilità la definizione di «moderato» rende assai meno giustizia. Resta solo da capire che cosa significasse, per un filosofo come lui, assumersi una responsabilità del genere.

Giovanni Gentile e la revisione di Marx

Nel 1899, quando il Fascismo era ancora di là da venire, Gentile pubblicò La filosofia di Marx. Nelle pagine dedicate alla prassi si incontra un’immagine più istruttiva di molte definizioni dell’attualismo. Dall’argilla si ricava un vaso, poi si può impastarla di nuovo e farne una bottiglia. Il materialista può osservare con ragione che l’argilla è rimasta argilla. Ma appena si domanda come sia venuta al mondo proprio quella forma, deve far entrare nella spiegazione la mano che l’ha foggiata e il fine che ne ha guidato il lavoro. Gentile riconosceva a Marx il merito di aver colto nell’attività umana una forza costitutiva della realtà storica. Ma proprio su quel terreno gli muoveva la sua obiezione più seria. Quanto più il materialismo diventava capace di pensare la storia, tanto più doveva attribuire alla prassi ciò che la materia, presa da sola, non riusciva a spiegare.

Questo esempio basterebbe da solo a dimostrare la considerazione che Gentile sapeva avere dell’intelligenza avversaria. Cercava in Marx il punto dal quale, dopo averlo letto, anche un idealista avrebbe dovuto riprendere il proprio lavoro. Nella Teoria generale dello spirito come atto puro avrebbe dato a questo atteggiamento una formulazione esigente. Per comprendere gli altri occorre «penetrare nella loro realtà spirituale», riconoscere dall’interno la ragione che li muove, fino a quel primo, provvisorio assenso senza il quale si finisce per confutare soltanto ciò che si era già deciso di vedere. La sinistra italiana ebbe del resto lettori capaci di ricambiare la serietà del confronto. Nei Quaderni del carcere Gramsci oppose all’atto puro gentiliano l’atto storico «impuro», nel quale l’attività degli uomini è legata alla materia già organizzata che essi ricevono dalla storia. Il contrasto raggiungeva così il suo livello propriamente filosofico. Verteva su che cosa sia reale nella storia, su quanto gli uomini trovino già costituito e su quanto venga all’esistenza attraverso il loro operare.

La responsabilità politica del filosofo

L’adesione al Fascismo fu la scelta con cui Gentile portò questo problema dentro la storia italiana. Quando in Origini e dottrina del fascismo riprese il nesso mazziniano fra pensiero e azione, volle chiarire un equivoco diffuso tra gli stessi fascisti. C’era chi intendeva l’anti-intellettualismo come un’autorizzazione a infischiarsi della scienza e della filosofia, quasi che il primato dell’azione spettasse per diritto al meno istruito. A Gentile interessava, piuttosto, colpire il vizio dell’uomo colto che considera esaurito il proprio dovere una volta formulata un’idea, lasciando ad altri il fastidio delle conseguenze. Ed è a questo proposito che scrive di «non attribuire più nessun valore a nessun pensiero che non sia già tradotto od espresso in azione». Il bersaglio della sua riflessione è il divorzio tra ciò che un uomo pensa e la vita che accetta di condurre in nome di quel pensiero. E forse proprio qui nasce l’equivoco del Gentile moderato. Si immagina una divisione del lavoro per cui gli squadristi avrebbero fatto il Fascismo e il professore, arrivato con i suoi libri, gli avrebbe dato una veste rispettabile. Gentile intese il proprio compito assai diversamente.



Accettare il ministero della Pubblica Istruzione significava decidere quali studi avrebbero formato gli insegnanti e, attraverso di loro, generazioni di italiani. Dirigere un’enciclopedia significava stabilire a chi una nazione affidava il compito di dire ciò che sapeva di sé e del mondo. In entrambi i casi il filosofo rispondeva delle istituzioni che contribuiva a creare. Proprio all’Enciclopedia quel criterio ebbe una conseguenza che irritò perfino i suoi camerati. Interpellato sulla scelta dei collaboratori, Gentile scrisse che si sarebbe ritenuto indegno della tessera fascista se, «pel gusto inopportuno di chiudermi nella roccaforte dei miei camerati», avesse rinunciato a servirsi delle competenze che l’Italia gli offriva. Un partito poteva contare i propri iscritti, ma da quel censimento non sarebbe mai venuto fuori chi avesse titolo per scrivere una voce di filologia. Gentile pretendeva per l’opera un’autorità che potesse essere riconosciuta anche fuori d’Italia, da studiosi ai quali l’esibizione di una tessera non avrebbe dimostrato nulla. Il rispetto per il sapere altrui e la convinzione di lavorare per l’Italia fascista convivevano nella stessa decisione. È difficile comprendere tanto la sua apertura personale quanto la sua intransigenza politica finché si presume che l’una debba servire da attenuante all’altra.

Ma la prova più impegnativa per chi volesse confrontarsi veramente con Gentile, viene dalle pagine sullo squadrismo. «Le squadre d’azione sono la forza di uno Stato virtuale che tende a realizzarsi», scrive Gentile. Virtuale è la parola sulla quale conviene soffermarsi. Lo Stato italiano esisteva, disponeva di leggi e magistrati, e secondo quelle leggi le squadre commettevano violenze. Gentile attribuiva loro una funzione politica in virtù di uno Stato ancora da costituire, del quale riteneva di scorgere nelle squadre la volontà operante. La sua interpretazione arrivava dunque a giudicare l’illegalità presente alla luce dell’ordinamento che da essa sarebbe sorto. E quando tornò sulla formula «dalla predica al manganello», che gli era stata rimproverata, precisò che il manganello squadrista era stato a suo giudizio il «surrogato necessario» della forza statale durante la crisi rivoluzionaria. Con la conquista del governo quella forza doveva rientrare nell’autorità dello Stato, donde il significato che assegnava alla trasformazione delle squadre in Milizia. È un giudizio sulla violenza di cui Gentile si assunse la piena paternità. La distanza personale dall’azione squadrista chiarisce quale parte egli ebbe in quella parte di storia. Ma fu senz’altro lui a elaborare una delle ragioni con cui il Fascismo rivendicò a sé il diritto di fondare un nuovo ordine politico.

Il significato della concordia e la condanna di Gentile

Si capisce allora perché persino la parola concordia, pronunciata da Gentile in Campidoglio il 24 giugno 1943, suonasse a Palmiro Togliatti come una dichiarazione politica ostile. L’Italia entrava nel quarto anno di guerra e il filosofo chiamava a raccolta quanti avessero «un’Italia nel cuore». Due giorni dopo, dai microfoni di Radio Milano Libertà, Togliatti gli rispose che tra il Fascismo e la massa degli italiani passava il rapporto «tra il bastone e colui che è bastonato». L’obiezione colpiva un punto preciso. Gentile chiedeva agli italiani di riconoscersi in una sorte comune nel momento della sconfitta. Togliatti riteneva che accogliere l’appello significasse condividere a posteriori la responsabilità di decisioni contro le quali una parte del Paese aveva combattuto. Nessuno dei due scambiò per moderazione la posizione dell’altro.

Dopo l’8 settembre Gentile aderì alla Repubblica sociale e accettò la presidenza dell’Accademia d’Italia. Il 15 aprile 1944 i gappisti fiorentini lo uccisero davanti alla sua abitazione. La discussione che seguì attraversò la stessa Resistenza. L’azionista Tristano Codignola condannò l’assassinio, distinguendo la responsabilità politica e culturale del filosofo da quella di chi esercitava la repressione. Togliatti, sull’Unità di Napoli del 23 aprile, espresse invece riconoscenza agli autori di quello che definì un «atto di risanamento della vita del nostro paese». È in questa rivendicazione, assai più che nelle urla di Montecitorio, che la parola odio acquista un significato storico preciso. Per il dirigente comunista, l’autorità che Gentile aveva messo al servizio del Fascismo era abbastanza reale da salutare la sua eliminazione come un beneficio per l’Italia.

Liberare l’Italia dal tappo antifascista

Chi oggi rivendica l’eredità dei gappisti fiorentini parla dall’interno di una Repubblica che il 15 aprile 1944, quando fu ucciso Giovanni Gentile, doveva ancora nascere. Allora si combatteva per decidere quale Italia sarebbe uscita dalla guerra. Oggi, quando alla Camera la condanna di quell’assassinio viene presentata come un’offesa alla Costituzione, si chiede alle istituzioni di custodire in eterno il verdetto di una parte. È il passaggio dalla storia che diviene a quella che ristagna. Alla lotta partigiana si attribuisce il potere di stabilire, una volta per tutte, entro quali confini gli italiani possano giudicare il proprio passato e immaginare il proprio avvenire. Proprio qui Gentile resta qualcosa più di un semplice avversario: un nemico, e per una ragione che precede la sua adesione al Fascismo.



Commentando l’ottavo frammento di Eraclito, scriveva che «tutto si genera per contrasto». Nel 1944 il contrasto fra gli italiani aveva assunto la forma tragica della guerra civile e nessuno, mentre vi prendeva parte, poteva conoscerne fino in fondo le conseguenze. Che da quella guerra e dalla sconfitta sia sorto un nuovo ordine è un fatto storico. Che quell’ordine abbia esaurito le possibilità della storia italiana è invece la pretesa politica antifascista, ed è su questa che vale ancora la pena di discutere e dare battaglia. La risposta della destra, come in altre occasioni, diventa tanto più debole quanto più cerca per i protagonisti del Fascismo una circostanza attenuante. Gentile aveva pensato un’altra Italia e aveva impegnato il proprio nome e la propria opera nel tentativo di costruirla. A più di ottant’anni dalla sua morte, prenderlo sul serio è il miglior modo per rispondere alla crisi dei sistemi demoliberali, perchè ci obbliga a domandarci quanta parte di quella crisi dipenda dalla nostra abitudine a considerare definitivo un ordine che gli uomini hanno costruito e del cui avvenire portano sempre la responsabilità.

Sergio Filacchioni