Gli europei di Poitiers

Roma, 22 ott – Nell’ottobre del 732 si combatté nella Francia centrale la battaglia di Poitiers. Non abbiamo certezza della data esatta dello scontro tra i franchi di Carlo Martello e gli arabi del del Califfato omayyade – alcune fonti indicano il 10, altre il 25. Sappiamo però che l’esercito guidato dal futuro re merovingio (composto principalmente da galli, latini e burgundi; in misura minore da alemanni, bavari, sassoni, visigoti e altre popolazioni germaniche) fermò l’avanzata dei musulmani.

Lo svolgimento della battaglia

Oddone, duca d’Aquitania, aveva in passato stretto intese proprio con gli arabi, rapporti poi precipitati nella battaglia della Garonna. Il generale franco si appellò quindi a Carlo Martello, il quale pretese il comando della coalizione. Quest’ultimo, sfruttando la formazione geografia del campo di battaglia, fece schierare i suoi uomini alla confluenza di due fiumi, lasciando le schiere dell’ex rivale – i rapporti con Oddone non erano di certo ottimali – strategicamente mimetizzata nella boscaglia.

Il piano di mantenersi sulla difensiva, cercando il corpo a corpo ma evitando volutamente il campo aperto – senza cadere nella trappola di un inseguimento “programmato” dall’avversario – portò i frutti previsti. Ucciso il generale degli Omayyadi, l’esercito nemico battè in ritirata durante la notte, lasciando nell’accampamento buona parte dei bottini ottenuti in precedenti scorrerie operate sul suolo francese.

La “prima volta” degli europei

A Poitiers Carlo Martello riuscì a coordinare – nello specifico militarmente – contingenti provenienti da realtà accomunate, ma comunque diverse tra loro, sfruttando al massimo le risorse disponibili: Abd al-Raḥman poteva contare su almeno cinquemila soldati (diecimila secondo alcune ricostruzioni) in più rispetto al rivale. Meno uomini e molti fanti, contro un buon numero di cavalleria pesante.

Secondo gli storici le conseguenze “pratiche” furono relative in quanto i pericoli provenienti da al-Andalus infatti non si esaurirono nel breve periodo. Eppure tra i cristiani della penisola iberica la portata simbolica della vittoria franco-germanica fu sicuramente importante. Un paio di decenni più tardi infatti nella Cronaca mozarabica – opera storica di un cronista anonimo, inizialmente attribuita al monaco lusitano Isidoro Pacensis – si fa per la prima volta menzione del termine europei (europenses), inteso come coalizione di popoli con un comune intento.

Da Poitiers a Lepanto

Dinamiche simili che in parte ritroviamo in un’altra battaglia, a livello navale la più grande della storia moderna, rivelatasi poi determinante per le sorti del Vecchio Continente: il 7 ottobre 1571 a Lepanto la Lega Santa, composta da spagnoli e – soprattutto – italiani (allora ancora politicamente divisi: Venezia, Savoia, Toscana, lo Stato Pontificio, i ducati centrali e i regni meridionali), fermò l’avanzata dell’Impero ottomano.

Posto che le guerre a contrapposizione religiosa non sono mai solamente scontri tra diverse confessioni – su Poitiers si può parlare di alleanze e dinamiche per poteri regionali, per Lepanto di controllo delle rotte marittime ed equilibri imperiali – entrambe le battaglie spiegano molto su quanto sovranità reale e coesione culturale possano incidere sulla difesa di un determinato ordine di valori.

L’equilibrio di una civiltà

Ovviamente la storia non è un’autostrada sulla quale viaggiare a tutta velocità. Esistono accelerazioni, ma anche curve secche e bivi da affrontare: il continente europeo ha conosciuto imperi e guerre fratricide, il mondo mediterraneo intese commerciali e sanguinosi conflitti. Ma come ha recentemente ricordato Giancarlo Ferrara sul sito del Centro Studi Kulturaeuropa ogni civiltà poggia su un determinato equilibrio: «compassione e forza, apertura e confini, misericordia e giustizia».

Quando uno di questi bilanciamenti viene meno le fondamenta traballano. Eredi del mondo greco e romano, pur politicamente divisi, magari non ancora pienamente consci del loro destino comune, gli europei medievali e quelli dell’Età Moderna avevano ancora ben chiara questa centratura.

Marco Battistini