Il Golfo post-americano: la guerra all’Iran e la crisi dell’egemonia statunitense

Roma, 26 ott – Per oltre trent’anni gli Stati Uniti hanno esercitato la propria egemonia sul Golfo Persico attraverso un meccanismo apparentemente inattaccabile: garantire la sicurezza delle monarchie arabe in cambio della centralità politica, militare ed economica di Washington nella regione. Le basi americane, gli accordi di difesa e la protezione delle rotte energetiche costituivano gli elementi di un ordine regionale nel quale la prosperità degli Stati del Golfo e la potenza statunitense sembravano alimentarsi reciprocamente. La guerra contro l’Iran ha fatto emergere una contraddizione fondamentale di questo sistema. Gli Stati che avevano affidato la propria sicurezza agli Stati Uniti si sono ritrovati esposti alle conseguenze di un conflitto che avevano cercato di evitare, scoprendo che la protezione di una grande potenza non coincide necessariamente con la tutela dei propri interessi nazionali.

È proprio questa contraddizione a rendere la crisi iraniana qualcosa di più di un nuovo episodio della tormentata storia mediorientale. A essere messo in discussione è il rapporto tra egemonia e sicurezza, tra subordinazione strategica e sovranità politica. Un problema che investe direttamente le monarchie del Golfo, ma che assume un significato ben più ampio nell’attuale trasformazione degli equilibri internazionali.

La guerra all’Iran e il paradosso della protezione americana

Per comprendere la portata di questa trasformazione bisogna tornare al 1991. L’intervento militare contro l’Iraq di Saddam Hussein rappresentò il momento di consolidamento dell’ordine americano nel Golfo. La “liberazione” del Kuwait dimostrò la capacità degli Stati Uniti di mobilitare una coalizione internazionale, sconfiggere militarmente una potenza regionale e garantire la sopravvivenza degli alleati. Da quel momento, la presenza americana divenne un elemento strutturale della sicurezza regionale. Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi Uniti svilupparono rapporti sempre più stretti con Washington, mentre le infrastrutture militari statunitensi si trasformarono nei principali strumenti di deterrenza contro le minacce esterne. Il sistema aveva una sua logica precisa: le monarchie arabe potevano concentrare risorse e investimenti sullo sviluppo economico, sulla modernizzazione infrastrutturale e sulla diversificazione produttiva, delegando una parte essenziale della propria sicurezza a una potenza esterna, mentre gli Stati Uniti, in cambio, consolidavano la capacità di influenzare uno degli snodi energetici e commerciali più importanti del pianeta. La guerra del 2026 ha però mostrato il rovescio di questo modello.

L’Iran ha colpito le installazioni militari americane presenti nella regione, estendendo successivamente la propria offensiva contro infrastrutture civili, porti, aeroporti e impianti energetici. La presenza statunitense, fino a quel momento considerata principalmente uno strumento di protezione, è diventata anche un fattore di esposizione alla rappresaglia iraniana. Il punto è comprendere come un sistema di sicurezza fondato sulla dipendenza da una potenza esterna possa trascinare i suoi beneficiari dentro conflitti determinati da interessi che non coincidono con i loro. La sicurezza delegata, in altre parole, comporta anche una sovranità limitata sulle condizioni della propria sicurezza.

Il fallimento della subordinazione strategica

La crisi dell’ordine americano non nasce improvvisamente con l’intervento contro l’Iran. Da almeno quindici anni le monarchie del Golfo manifestano una crescente insofferenza nei confronti dell’imprevedibilità della politica estera statunitense. Le rivolte arabe del 2011, il progressivo disimpegno dall’Iraq, l’accordo sul nucleare iraniano del 2015 e le risposte considerate insufficienti agli attacchi contro le infrastrutture energetiche saudite nel 2019 avevano già alimentato dubbi sulla credibilità delle garanzie americane. Washington appariva sempre più come un alleato militarmente indispensabile, ma politicamente incapace di offrire quella continuità strategica sulla quale le monarchie arabe avevano costruito le proprie prospettive di sviluppo. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca non ha risolto questa contraddizione. Al contrario, la guerra contro Teheran ha evidenziato quanto limitata possa risultare l’influenza degli alleati regionali sulle decisioni fondamentali della potenza egemone. Nonostante il peso finanziario degli investimenti arabi negli Stati Uniti, la rilevanza delle esportazioni energetiche e l’importanza delle basi militari ospitate nella regione, le monarchie del Golfo non sono riuscite a impedire un’escalation contraria alle loro priorità.

È qui che emerge il limite strutturale del rapporto di dipendenza. Possedere enormi risorse finanziarie, acquistare armamenti tecnologicamente avanzati e intrattenere relazioni privilegiate con Washington non significa necessariamente disporre della capacità politica di determinare il proprio destino. Perché la sovranità non si misura soltanto nella ricchezza accumulata o nella libertà formale delle istituzioni. Si misura soprattutto nella possibilità di assumere decisioni strategiche indipendenti, sostenerne materialmente le conseguenze e impedire che gli interessi di una potenza esterna prevalgano sistematicamente sui propri. La crisi del Golfo mette così in evidenza una distinzione fondamentale: essere alleati degli Stati Uniti non equivale a essere padroni della propria strategia.

Hormuz e la differenza tra superiorità militare e potenza politica

La vicenda dello stretto di Hormuz rappresenta un ulteriore elemento di questa contraddizione. Nonostante l’enorme superiorità convenzionale delle forze americane, l’Iran è riuscito a esercitare una pressione significativa sul traffico marittimo e sull’economia regionale. La capacità di minacciare le rotte energetiche, colpire infrastrutture e imporre costi economici ai Paesi vicini ha mostrato come una potenza militarmente inferiore possa sfruttare le vulnerabilità strutturali di un sistema apparentemente più forte. Qui si manifesta uno dei grandi paradossi della globalizzazione. Per decenni, la centralità del Golfo nelle catene energetiche e finanziarie mondiali è stata considerata una garanzia implicita di sicurezza. L’idea era che l’interdipendenza economica avrebbe reso troppo costoso, per qualsiasi attore internazionale, consentire una destabilizzazione prolungata della regione. La guerra ha invece dimostrato che l’interdipendenza può diventare anche uno strumento di pressione strategica. Quanto più un sistema economico è concentrato su infrastrutture e passaggi obbligati, tanto maggiore diventa la possibilità di esercitare potere attraverso la loro interruzione.

Il controllo delle rotte, delle infrastrutture energetiche e delle capacità industriali torna così a occupare una posizione centrale nella competizione internazionale. Non basta disporre di capitali, mercati finanziari e tecnologie avanzate. Occorre possedere gli strumenti materiali per proteggere ciò che rende possibile il funzionamento dell’economia. Questa è una delle lezioni fondamentali della crisi di Hormuz, ed è una lezione che supera ampiamente i confini mediorientali.

Un Golfo post-americano non significa un Golfo senza America

Parlare di un Golfo post-americano non significa immaginare l’improvvisa scomparsa dell’influenza statunitense dalla regione. Washington conserva basi militari, accordi di difesa, relazioni tecnologiche e capacità operative che nessun altro attore internazionale è attualmente in grado di sostituire integralmente. Il problema riguarda piuttosto il superamento di un modello nel quale gli Stati Uniti rappresentavano il centro quasi esclusivo dell’architettura regionale. Le monarchie arabe hanno iniziato da tempo a diversificare le proprie relazioni internazionali. Il riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran, mediato dalla Cina nel 2023, rappresentò un segnale significativo di questa trasformazione. Per la prima volta dopo anni di contrapposizione, Riad aveva accettato di ricostruire un canale diplomatico con Teheran attraverso la mediazione di una potenza esterna al sistema di sicurezza americano. Parallelamente, i rapporti economici con Pechino, il dialogo con Mosca e la crescente centralità delle relazioni con le potenze asiatiche hanno progressivamente ampliato gli orizzonti diplomatici delle monarchie del Golfo.

Non si tratta necessariamente di sostituire Washington con Pechino. Una subordinazione rimpiazzata da un’altra non produrrebbe alcuna reale emancipazione strategica. La questione è semmai la possibilità di costruire un sistema di relazioni sufficientemente articolato da evitare che la sicurezza e la prosperità nazionali dipendano dalle decisioni di un unico centro di potere. Naturalmente, questo processo incontra ostacoli considerevoli. Gli Stati del Golfo non costituiscono un blocco politico omogeneo, presentano interessi divergenti nei confronti dell’Iran e non dispongono ancora di un apparato militare sufficientemente integrato da sostituire le garanzie americane. La trasformazione dell’ordine regionale rimane dunque una prospettiva aperta, non un risultato già acquisito.

Ma è proprio questa incompiutezza a mostrare la difficoltà del passaggio dalla dipendenza alla sovranità. Perché l’autonomia strategica non nasce semplicemente dalla decisione di diversificare i propri rapporti diplomatici. Richiede capacità militari, industria, infrastrutture, sicurezza energetica e soprattutto una volontà politica capace di tradurre le risorse economiche in strumenti di potenza.

La lezione del Golfo per un’Europa ancora dipendente

Le contraddizioni emerse nel Golfo riguardano direttamente anche l’Europa. Naturalmente, le condizioni storiche, istituzionali e militari sono differenti. Ma il problema di fondo presenta analogie difficili da ignorare. Anche il continente europeo ha costruito una parte significativa della propria prosperità all’interno di un sistema di sicurezza garantito dagli Stati Uniti. Per decenni, l’ombrello militare americano ha consentito agli Stati europei di contenere una parte delle proprie responsabilità strategiche, mentre l’integrazione economica procedeva senza essere accompagnata dalla costruzione di un’autonoma capacità di potenza. Il risultato è un continente economicamente sviluppato, industrialmente avanzato, ma ancora dipendente da Washington per capacità militari fondamentali e da fornitori esterni per una parte considerevole dei propri approvvigionamenti energetici.

La guerra contro l’Iran rende questa condizione particolarmente evidente. Le decisioni assunte a Washington e Tel Aviv producono conseguenze immediate anche sulle economie europee, attraverso la volatilità dei mercati energetici, l’interruzione delle rotte commerciali e l’aumento dei rischi per le catene produttive. Eppure, il peso dell’Europa nella definizione degli equilibri militari e diplomatici della regione rimane limitato. La questione non può essere risolta attraverso una semplice presa di distanza politica dall’amministrazione Trump, così come non può essere affrontata riducendo il problema dell’autonomia a una contrapposizione tra atlantismo e antiamericanismo. Una politica estera indipendente richiede strumenti indipendenti. Senza capacità militari, senza un’industria strategica, senza sicurezza energetica e senza un coordinamento politico credibile, anche le dichiarazioni diplomatiche più ambiziose rischiano di rimanere prive di conseguenze concrete.

Da questo punto di vista, il problema europeo non consiste esclusivamente nelle scelte degli Stati Uniti. Riguarda anche l’incapacità delle classi dirigenti continentali di affrontare fino in fondo le condizioni materiali della propria autonomia. La difesa comune non può ridursi a una formula istituzionale, così come la sovranità energetica non può essere affidata esclusivamente alla diversificazione commerciale o a una singola tecnologia. Servono capacità di produzione, reti infrastrutturali, investimenti di lungo periodo, un sistema energetico diversificato che comprenda anche il nucleare e una base industriale in grado di sostenere la sicurezza del continente. Il caso del Golfo mostra che la disponibilità di ricchezza, da sola, non garantisce libertà strategica. E che il rapporto privilegiato con una grande potenza non elimina la necessità di sviluppare strumenti propri.

La fine delle certezze americane e il ritorno della sovranità

La guerra del 2026 potrebbe essere ricordata come un passaggio significativo nella trasformazione dell’ordine internazionale. Non necessariamente perché determinerà un ridimensionamento irreversibile della potenza americana, ma perché ha mostrato quanto possano essere vulnerabili i sistemi regionali costruiti attorno alla centralità strategica di Washington. Gli Stati Uniti rimangono una potenza militare ed economica di primissimo piano. Il loro ruolo nel Golfo non è destinato a scomparire per effetto di una singola guerra. Ciò che viene messo in discussione è piuttosto la convinzione che la superiorità americana sia sufficiente, di per sé, a garantire la stabilità dei Paesi che gravitano nella sua orbita. La crisi iraniana ha mostrato una realtà più complessa: le garanzie di sicurezza comportano dipendenze, le alleanze producono vincoli e l’interdipendenza economica può trasformarsi in vulnerabilità politica.

Il passaggio a un ordine internazionale più articolato non promette automaticamente maggiore stabilità. Al contrario, potrebbe moltiplicare le competizioni regionali e aumentare i costi della sicurezza. Ma costringe gli Stati a confrontarsi con questioni che la lunga stagione dell’egemonia americana aveva in parte consentito di rinviare. Il punto, dunque, non è celebrare il declino americano né immaginare che il multipolarismo costituisca di per sé una parola magica. È comprendere che, in un sistema internazionale sempre meno prevedibile, nessuna prosperità economica può sostituire indefinitamente la capacità politica e materiale di difendere i propri interessi. Il Golfo post-americano, prima ancora di essere un possibile assetto geopolitico, è il nome di una contraddizione ormai emersa: quella di Stati economicamente potenti che scoprono quanto sia difficile esercitare pienamente la propria sovranità dopo aver affidato ad altri le condizioni della propria sicurezza. Una contraddizione che l’Europa conosce da decenni. E dalla quale non potrà uscire semplicemente cambiando protettore, ma soltanto costruendo le condizioni della propria autonomia strategica.

Sergio Filacchioni