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Home » “Gorbaciov, l’uomo sull’abisso”: Carlo Vivaldi-Forti racconta il leader che tentò di salvare l’Urss
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“Gorbaciov, l’uomo sull’abisso”: Carlo Vivaldi-Forti racconta il leader che tentò di salvare l’Urss

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Gorbaciov
Aurum

Roma, 4 nov – Michail Gorbaciov tentò di cambiare dall’interno il sistema di cui era divenuto il massimo rappresentante. Da qui muove Carlo Vivaldi-Forti in Michail Gorbaciov: l’uomo sull’abisso (Altaforte, 2026, 172 pagine), un saggio che alla ricostruzione storica affianca l’indagine psicologica e biografica.

Le radici della perestrojka e l’ambizione di Gorbaciov

Il libro attinge soprattutto a Erinnerungen, l’autobiografia pubblicata da Gorbaciov in tedesco nel 1995, di cui l’autore traduce i passi citati. A questa fonte si aggiungono i colloqui con Vadim Zagladin, stretto collaboratore del leader sovietico e vicepresidente della Fondazione Gorbaciov, conosciuto durante gli anni di ricerca in Svizzera. Ne nasce un ritratto che intreccia politica e vita privata. Centrale è l’infanzia nel Caucaso, tra il marxismo del padre e la religiosità ortodossa della madre. Vivaldi-Forti individua in questa duplice educazione la matrice di un socialismo concepito come progetto di giustizia sociale e partecipazione popolare. La perestrojka e la glasnost non avrebbero dovuto liquidare il socialismo, bensì liberarlo dalla burocrazia e restituire ai Soviet la funzione di organi di rappresentanza. Riformare il sistema, tuttavia, significava intaccare il potere delle gerarchie di partito, dei dirigenti industriali e degli apparati militari. La crisi economica offrì il terreno per la reazione, culminata nel tentato golpe dell’agosto 1991.

Una sconfitta che ha cambiato la Russia

Nella lettura proposta dal volume, alla resistenza interna si accompagnò l’insufficiente sostegno occidentale. Gorbaciov aveva aperto una fase nuova nei rapporti con gli Stati Uniti, ma non ricevette l’appoggio necessario a consolidare le riforme. Il fallimento del progetto appare così anche come il risultato di resistenze politiche. Le pagine più significative sono quelle in cui la grande storia incontra la vita privata. Il racconto dei colloqui di Reykjavík del 1986, la commozione di Raissa e il suo diario durante il sequestro della famiglia in Crimea mostrano il peso personale delle decisioni internazionali. Anche il successivo percorso spirituale di Gorbaciov, approfondito attraverso il dialogo con Daisaku Ikeda e il rapporto con il cristianesimo, contribuisce a restituirne la complessità.

Dopo la sua caduta vennero le privatizzazioni dell’era Eltsin, l’ascesa degli oligarchi e infine il consolidamento del potere di Putin. Vivaldi-Forti invita a leggere questa successione anche alla luce della sconfitta del tentativo di democratizzazione sovietica. Il pregio del libro è proprio questo: riportare al centro non soltanto l’Urss che finì, ma la possibilità politica che con essa andò perduta.

La Redazione

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