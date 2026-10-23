Grosseto, il Consiglio comunale che dedica il parco a Gentile deve andare a casa. Almeno per la famiglia Fanciullacci

Roma. 23 ott – Sempre di più. Se finora la crociata antifascista si muoveva nella direzione della revoca della cittadinanza a Mussolini, della cancellazione di ogni simbolo e rimando al Ventennio da loro più odiato, a Grosseto si raggiunge l’apice della cancel culture. Il 17 aprirle scorso infatti l’amministrazione comunale guidata da Antonfrancesco Vivarelli Colonna decide di intitolare quello che è comunemente detto Parco Verde alla memoria del padre della riforma scolastica, il filosofo Giovanni Gentile.

A insorgere stavolta non sono le associazioni sindacali, la solita (inutile) Anpi, “mantenuta” dallo stato che non avrebbe più ragione di esistere, ma nientemeno che la famiglia dell’assassino. La famiglia del partigiano gappista Bruno Fanciullacci, per mezzo del suo rappresentante legame, infatti, si scaglia contro la delibera: revocare, senza se e senza ma, la delibera di intitolazione.

Di male in peggio

Se la cancellazione dell’Area Giovanni Gentile è ciò che si aspettano, anzi pretendono dal Comune, per gli eredi dell’assassino, da loro – è già fatto ridere – definito come “uomo amante della pace e della libertà”, la rimozione della targa non è sufficiente. Anzi. Hanno invitato i grossetani a scendere in piazza, mentre loro si sono rivolti direttamente al Ministero dell’Interno per chiedere addirittura lo scioglimento del Consiglio comunale e persino la revoca del Prefetto perché non è intervenuto per fermare l’intitolazione.

Il delirio di Grosseto

Secondo i Fanciullacci, l’intitolazione del parco al filosofo che ha firmato la riforma scolastica che ha sfornato menti eccelse, oneste intellettualmente anche se schierate dalla parte opposta e premi Nobel come mai prima né dopo, la targa, violerebbe nientemeno chela Legge Scelba: con una targa di marmo alla memoria in un parco si ricostruirebbe il disciolto partito fascista!

Va da sé che l’esposto ha prodotto una querela-denuncia contro il Sindaco del capoluogo toscano, reo anche di non aver concesso un pubblico dibattito su quella che è la “sua” amministrazione della città, dopo che la maggioranza dei cittadini gli ha accordato parere favorevole. Consuetudine che risponde al nome di democrazia.

Io sono io e voi…

Al senatore-filosofo si attribuiscono colpe come quella di essere stato un fascista e un nazifascista. Anzi una colonna portante del Regime e l’intitolazione dell’area cittadina “un omaggio a un nemico dell’Italia” dice il legale che aspetta dalla Procura competente l’esito delle valutazioni della denuncia da loro depositata.

È fin troppo chiara la polemica politica fatta con lenti strumentali del tifo ideologico che non permettono loro di discernere, con l’onestà intellettuale che il caso richiede ma di cui questa frangia faziosa difetta, quanti meriti – valutabili con i fatti, con le persone e i traguardi raggiunti – abbia apportato all’Italia la riforma scolastica che porta il nome di Giovanni Gentile. Per non parlare dell’apporto culturale – come non citare la sua rivalutazione del Risorgimento – e anche in campo lavorativo con opere come l’Umanesimo del Lavoro, oggi attuale più che mai. Per loro Gentile è stato persino uno che ha firmato il Manifesto della Razza, cosa apertamente non veritiera. Ma utile perché un’area pubblica che porta il suo nome diventa in automatico un omaggio anche a Hitler e a Mussolini.

Ma un assassino che nasconde una rivoltella in un libro e a tradimento si avvicina alla macchina del filosofo e lo ammazza nella maniera più vile è un “uomo di pace e amante della libertà“. Questo dice la bilancia della loro giustizia che ha la falce e il martello e l’odio come contrappeso. E tale resta la figura di un filosofo la cui riforma andrebbe riportata in auge anche col disincanto degli anni.

La rimozione del passato come dogma culturale

Il caso di Grosseto non isola un episodio amministrativo locale, ma ripropone una costante antropologica della sinistra antifascista italiana: quella piagnona, quella incapace e identitaria di rielaborare un passato senza ricorrere alla censura preventiva. Ogni qualvolta che un’amministrazione, un comitato, un’associazione tenta di rivalutare un personaggio di un periodo storico non gradito ai censori dell’egemonia culturale progressista, ecco che si mette in moto la polemica politica che si avvale, a sua volta, del supporto della strumentalizzazione giudiziaria. La pretesa di subordinare scelte culturali prima che politiche a un non meglio noto comitato auto-elettosi a detentore di supponenti patenti di moralità e del lecito mai richieste da nessuno, misurano tutta la limitatezza del mondo antifascista che è incapace di guardare senza filtri colorati alla storia per quella che è stata davvero, alla realtà, alla verità dei fatti e alle conseguenze che nel tempo ha lasciato. E ha prodotto.

A causa delle sempre crescenti minacce da parte dei partigiani che volevano ammazzarlo, il filosofo toscano al governo fascista repubblicano che voleva assegnargli una scorta rispose: “Non sono così importante, ma se hanno accuse da muovermi sono sempre pronto”. Ha onorato con la perdita della vita, ma non del ricordo che oggi si tenta di infoibare le proprie convinzioni politiche, le idee che sono diventate azioni. I loro assassini, quando un secolo dopo, hanno ancora paura persino di una targa.

Tony Fabrizio