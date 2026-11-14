Guerra ibrida: come si colpisce l’Europa senza dichiararle guerra

Roma, 14 nov – Nel giro di poche settimane, la manomissione dei sistemi di refrigerazione ha costretto numerosi supermercati europei a distruggere prodotti alimentari, mentre in Francia un attacco informatico ha compromesso i parametri di funzionamento delle celle frigorifere utilizzate per conservare il plasma. In Italia, migliaia di scuole hanno ricevuto false minacce di attentati, provocando evacuazioni e interruzioni delle lezioni. Contemporaneamente, negli Stati Uniti, un’inchiesta legata all’ex amministratore delegato di Nvidia ha riaperto la questione del trasferimento verso la Cina di semiconduttori sottoposti a restrizioni. Episodi differenti, che illustrano le diverse modalità attraverso cui può esercitarsi una pressione strategica. La guerra ibrida sfrutta la dipendenza delle società contemporanee da infrastrutture materiali, digitali e politiche interconnesse, rendendo possibile colpire un intero sistema attraverso la compromissione di singole sue componenti. Per questa ragione, in Europa, le conseguenze possono estendersi ben oltre i confini dello Stato interessato.

La discussione pubblica, tuttavia, oscilla spesso tra due estremi. Da una parte la tendenza a considerare ogni incidente informatico come un’operazione orchestrata da potenze straniere. Dall’altra il benaltrismo che liquida tutto come una successione di scherzi, truffe digitali o episodi di criminalità ordinaria. Per comprendere cosa stia realmente accadendo, bisogna anzitutto chiarire che cosa sia la guerra ibrida.

Che cos’è la guerra ibrida e come funziona

Nel linguaggio della Nato e del Consiglio dell’Unione Europea, le minacce ibride comprendono sabotaggi, cyberattacchi, coercizione economica, interferenze informative e impiego di intermediari, spesso combinati per conseguire risultati strategici senza affrontare apertamente un esercito. Il principio tuttavia è molto è antico: indebolire i trasporti, interrompere i rifornimenti e condizionare il consenso politico sono strumenti che accompagnano da sempre i conflitti. Sono cambiate la scala, la velocità e la possibilità di intervenire a distanza su dispositivi e servizi di uso quotidiano. Il 12 ottobre il Centro francese di coordinamento delle crisi informatiche, C4, ha rilevato la compromissione dei controllori del freddo in circa 700 punti vendita della grande distribuzione. Gli aggressori avevano alterato i parametri di sbrinamento, causando ingenti perdite di prodotti e almeno 15 principi d’incendio. Nel rapporto del 9 novembre, il CERT-FR ha attribuito l’operazione all’unità Shahid Kaveh, collegata ai Guardiani della Rivoluzione iraniani.

Una seconda ondata, tra il 1° e il 2 novembre, ha interessato supermercati in diversi Paesi europei, Italia compresa. Per questi episodi successivi non è stata stabilita la medesima attribuzione, ma la dimensione transnazionale ha richiesto il coordinamento tra ENISA, Commissione europea, Europol e autorità nazionali. Il 2 novembre sono stati coinvolti anche tre siti dell’Établissement français du sang. L’attacco ha raggiunto i sistemi di controllo delle celle frigorifere attraverso un fornitore esterno, portando i valori impostati di temperatura e sbrinamento a livelli anomali. Gli allarmi hanno consentito di trasferire e mettere al sicuro il plasma: nessuna perdita di prodotti e nessun danno sanitario, ha riferito l’ente. Si tratta del passaggio dalla compromissione di dati informatici alla possibilità di alterare processi fisici. Attraverso l’Internet delle cose e l’automazione industriale, apparecchiature utilizzate nei settori alimentare, energetico e sanitario sono entrate in sistemi di gestione accessibili da remoto. La vulnerabilità di un singolo modello può dunque interessare migliaia di strutture, distribuite in Paesi differenti.

Sabotare le infrastrutture e consumare le risorse degli Stati

Ma la guerra ibrida non si esaurisce nello spazio digitale. Nel 2014, in Repubblica Ceca, le esplosioni nei depositi di munizioni di Vrbětice uccisero due persone; Praga ha attribuito la responsabilità a operativi dell’intelligence militare russa. Nel novembre 2025, la Polonia ha denunciato due sabotaggi alla ferrovia Varsavia-Lublino, importante anche per i collegamenti con l’Ucraina, indicando due esecutori accusati di collaborare con i servizi russi. Nel marzo 2026 Eurojust ha inoltre comunicato l’identificazione di 22 sospettati nell’inchiesta sui pacchi incendiari spediti nel 2024 attraverso le reti logistiche europee. Uno degli ordigni aveva preso fuoco all’aeroporto di Lipsia poco prima di essere caricato su un aereo. Secondo gli investigatori, i presunti esecutori venivano reclutati attraverso intermediari, ricevendo incarichi specifici e pagamenti anche in criptovalute. Questa struttura operativa permette di frammentare le responsabilità, ridurre i costi e allungare la catena tra chi commissiona un’azione e chi la esegue. È il principio della plausible deniability, o negabilità plausibile, attraverso il quale un attore statale può rendere più difficile dimostrare il proprio coinvolgimento.

La destabilizzazione, tuttavia, può produrre effetti anche senza danneggiare materialmente un’infrastruttura. L’11 novembre circa 6.300 scuole italiane hanno ricevuto email contenenti falsi allarmi bomba; il giorno successivo nuove minacce sono arrivate a circa 3.800 istituti. Dopo le evacuazioni del primo giorno, le indicazioni adottate dal governo hanno limitato a 77 gli sgomberi del 12 novembre, subordinandoli alla presenza di elementi concreti di pericolo. Non è stata dimostrata una responsabilità statale per queste email. Rimane però evidente il funzionamento della tattica: costringere le istituzioni a mobilitare personale, interrompere attività e sostenere costi attraverso una minaccia che non necessita di essere eseguita. Allo stesso tempo, operazioni del genere possono offrire informazioni sui tempi di reazione delle autorità e sulle procedure impiegate per fronteggiare un’emergenza.

Migrazioni, informazione e destabilizzazione politica

La pressione può essere esercitata anche attraverso strumenti che appartengono normalmente alla gestione politica e civile. Nel dicembre 2024 la Commissione europea ha descritto l’utilizzo dei flussi migratori dalla Bielorussia verso Polonia e Paesi baltici come una forma di strumentalizzazione da parte di Minsk e Mosca. Secondo Bruxelles, il meccanismo consiste nel favorire gli spostamenti verso le frontiere europee per mettere sotto pressione gli apparati di sicurezza e condizionare le decisioni dei governi interessati. I migranti diventano così strumenti di una strategia di coercizione organizzata da altri attori. Alla pressione materiale si affianca quella sull’informazione. Il Servizio europeo per l’azione esterna ha documentato 540 casi di manipolazione e interferenza informativa straniera nel corso del 2025, attraverso reti di siti, account e intermediari che amplificano messaggi adattati ai diversi pubblici nazionali.

L’efficacia di queste operazioni dipende dalla capacità di sfruttare divisioni già presenti nelle società bersaglio. Non è necessario imporre un’interpretazione unica degli avvenimenti: può essere sufficiente aumentare la sfiducia verso le istituzioni, esasperare i conflitti politici o indebolire il consenso verso determinate decisioni strategiche. Il carattere dell’interferenza risiede nell’organizzazione occulta della campagna, nei suoi finanziamenti e nei suoi obiettivi, non nella semplice esistenza di opinioni dissenzienti. La medesima competizione geopolitica si estende al Mediterraneo orientale e al Sahel, dove contese sulle zone economiche esclusive, presenza di formazioni militari straniere e controllo delle rotte commerciali condizionano interessi europei pur svolgendosi oltre i confini dell’Unione. Queste dinamiche non costituiscono necessariamente operazioni ibride, ma individuano ulteriori settori nei quali approvvigionamenti, sicurezza e rapporti politici possono diventare strumenti di pressione.

Il caso Nvidia e il controllo delle tecnologie strategiche

Lo scandalo Nvidia illumina la dimensione industriale della competizione contemporanea. Jensen Huang si è dimesso l’11 novembre, mentre negli Stati Uniti vengono esaminati i suoi rapporti con Alice Huang, imprenditrice legata a Megaspeed International e al centro di sospetti, non accertati, di attività di intelligence per la Cina. Secondo informazioni riportate da Reuters, una rete commerciale associata alla donna avrebbe facilitato l’accesso a circa 240.000 chip Nvidia, per un valore di almeno 7,5 miliardi di dollari, destinati alla Cina nonostante le restrizioni statunitensi. Nvidia ha dichiarato di non avere elementi per ritenere compromessi segreti aziendali o interessi di sicurezza nazionale.

Non si tratta di un sabotaggio contro l’Europa, non direttamente, ma di una vicenda che riguarda la stessa dimensione strategica: i semiconduttori avanzati sono risorse essenziali per l’intelligenza artificiale, l’industria e numerose applicazioni militari. La loro produzione e distribuzione dipendono da catene internazionali nelle quali imprese private, restrizioni commerciali e interessi di sicurezza nazionale si intrecciano. Per gli Stati europei, la questione riguarda anche la capacità di proteggere tecnologie e approvvigionamenti dai quali dipendono settori fondamentali della propria economia.

Perché il bersaglio è l’Europa nel suo insieme

Un attacco può avvenire in un deposito ceco, su una ferrovia polacca o nei supermercati francesi, ma le sue conseguenze seguono la geografia delle interdipendenze. Le merci viaggiano attraverso infrastrutture condivise, gli eserciti dipendono dalla logistica civile e gli stessi software governano impianti collocati in Stati differenti. La rete energetica, quella digitale e il sistema dei trasporti costituiscono altrettanti collegamenti attraverso i quali una compromissione locale può assumere rilevanza continentale. Il sostegno europeo all’Ucraina ha reso particolarmente importanti i nodi logistici e di comunicazione che collegano il continente al fronte orientale. Nel marzo 2026 il Consiglio dell’UE ha ricompreso nella risposta alle minacce ibride la protezione delle infrastrutture, il contrasto alle ingerenze informative e alla strumentalizzazione migratoria, denunciando specificamente le campagne russe dirette anche a indebolire il sostegno a Kiev.

In questo quadro, la distinzione tra difesa militare e sicurezza civile non può più tradursi in una separazione netta. Armamenti, protezione delle reti, manutenzione dei sistemi industriali, sicurezza degli approvvigionamenti e continuità dei servizi richiedono strumenti e investimenti differenti, ma concorrono alla stessa capacità di resistere a una pressione esterna. La digitalizzazione ha moltiplicato le possibilità operative delle società europee, insieme ai punti attraverso i quali possono essere compromesse. La questione della difesa riguarda perciò anche le infrastrutture che rendono possibile la vita ordinaria, la capacità delle istituzioni di mantenerle funzionanti e quella degli Stati di coordinarsi quando un attacco supera le loro rispettive frontiere.

Vincenzo Monti