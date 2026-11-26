Roma, 26 nov – Per quasi cinque anni si è cercato di interpretare la guerra in Ucraina attraverso categorie geopolitiche ereditate dal Novecento, riconducendo il conflitto alla contrapposizione tra Occidente e Oriente, tra atlantismo e multipolarismo. Gli avvenimenti delle ultime settimane suggeriscono, tuttavia, una lettura differente. Mentre l’iniziativa militare ucraina si estende oltre il Mar Nero, investendo il Baltico e persino il Mediterraneo, sul piano diplomatico emerge una crescente differenziazione degli interessi europei da quelli statunitensi. La guerra potrebbe produrre un risultato politico diverso da quello perseguito dalle grandi potenze: la ricostituzione dell’Europa come soggetto autonomo della politica internazionale.

Dal Mar Nero al Baltico: il mutamento dell’iniziativa militare

Tra il 5 ottobre e il 17 novembre almeno quindici navi mercantili sono state colpite nelle acque del Mar Nero prospicienti Romania e Bulgaria. Una successione di attacchi, la cui responsabilità non è stata accertata in tutti i casi, che le autorità ucraine inquadrano in una più ampia strategia russa di intimidazione del traffico commerciale internazionale. Il 17 novembre, tuttavia, gli ucraini hanno distrutto una sezione stradale del ponte sullo stretto di Kerč, l’infrastruttura che collega la Federazione Russa alla Crimea occupata. Un colpo di rilevanza tanto militare quanto simbolica, considerando il significato politico attribuito da Vladimir Putin alla costruzione del ponte all’indomani dell’annessione della penisola. Tre giorni dopo, il 20 novembre, la violazione dello spazio aereo polacco da parte di missili russi ha riproposto il problema della sicurezza delle frontiere europee. Il ritrovamento di frammenti in tre differenti località della Polonia sudorientale è stato interpretato dalle autorità di Varsavia come una possibile provocazione, anche in considerazione delle contemporanee esercitazioni militari europee.

Il 21 novembre sono invece risuonate le sirene d’allarme nell’exclave russa di Kaliningrad, mentre venivano segnalate esplosioni nei pressi di Baltijsk, sede della Flotta russa del Baltico. Nello stesso giorno è stata colpita nel golfo di Finlandia la Sparta II, nave mercantile riconducibile alla logistica militare di Mosca. La novità consiste nel fatto che la Russia, dopo aver ripetutamente trasferito gli effetti della propria iniziativa militare oltre le frontiere ucraine, si trova ora a dover fronteggiare una crescente vulnerabilità delle proprie infrastrutture e delle proprie comunicazioni marittime. Una vulnerabilità che investe anche territori fino a poco tempo fa considerati relativamente al riparo dalle conseguenze dirette della guerra.

Bengasi: la guerra d’Ucraina arriva nel Mediterraneo

Ancora più significativo, soprattutto dal punto di vista italiano, è quanto avvenuto il 22 novembre in Libia. Gli ucraini hanno colpito una corvetta russa e una nave da trasporto nell’area di Bengasi, portando il conflitto all’interno di uno dei principali avamposti dell’influenza militare di Mosca nel Mediterraneo. L’episodio ha suscitato l’immediata reazione delle autorità della Cirenaica, controllata dalla famiglia Haftar. Vale la pena soffermarsi sulla parabola politica del generale Khalifa Haftar: per lungo tempo legato agli ambienti dell’intelligence statunitense, dopo aver trascorso circa vent’anni negli Stati Uniti è divenuto uno dei principali interlocutori della Russia in Nord Africa. La sua figura rappresenta una delle contraddizioni più evidenti di quella rappresentazione della politica internazionale che vorrebbe statunitensi e russi necessariamente collocati su fronti inconciliabili. Per l’Italia, inoltre, la questione non riguarda soltanto la presenza militare russa a poche centinaia di chilometri dalle proprie coste. Il controllo esercitato dalle autorità della Libia orientale sulle rotte migratorie costituisce da tempo uno strumento di pressione nei confronti delle nazioni europee. Nel luglio del 2025, proprio le autorità di Bengasi avevano espulso una delegazione europea comprendente il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi, giunta in Libia per discutere della gestione dei flussi migratori.

A ciò si aggiunge la progressiva penetrazione russa nel Sahel e nell’Africa subsahariana, che conferisce a Mosca un’influenza crescente in aree geografiche direttamente connesse agli interessi mediterranei dell’Italia. Non si può ovviamente ricondurre l’intero fenomeno migratorio all’unica regia del Cremlino. Esiste però un problema geopolitico concreto: la presenza di potenze extraeuropee lungo le direttrici attraverso cui vengono esercitate pressioni politiche, militari e demografiche sull’Europa. Gli ucraini non hanno certamente colpito Bengasi per tutelare gli interessi italiani. Hanno tuttavia investito un dispositivo militare straniero operante in una regione nella quale l’Italia avrebbe ogni interesse a recuperare capacità d’iniziativa.

Shenzhen non è stata una nuova Yalta

Come interpretare politicamente questa evoluzione del conflitto? Un passaggio fondamentale è rappresentato dal vertice dell’APEC, tenutosi il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, durante il quale si sono incontrati Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Da più parti l’incontro è stato presentato come il possibile preludio a una nuova Yalta, ossia alla formalizzazione di un ordine internazionale fondato sulla spartizione delle rispettive sfere d’influenza tra Washington, Mosca e Pechino. Eppure, al di là della scenografia diplomatica, il vertice non ha prodotto alcuna soluzione concreta della questione ucraina. La dichiarazione congiunta delle tre potenze non ha neppure menzionato esplicitamente il conflitto. L’interesse cinese, come analizzato di recente su queste pagine, non coincide necessariamente con quello russo. Pechino ha tutto da guadagnare dal progressivo assorbimento della Russia nella propria sfera economica e tecnologica, ma assai meno dalla ricostituzione di un duopolio russo-americano capace di organizzare autonomamente gli equilibri europei. Una maggiore partecipazione europea alla definizione dell’assetto internazionale può dunque rappresentare, dal punto di vista cinese, un elemento funzionale al contenimento dell’influenza statunitense.

Ciò non significa che Pechino abbia abbandonato Mosca, né che l’Europa possa individuare nella Cina un garante disinteressato della propria autonomia. Significa, piuttosto, che la stessa convergenza russo-cinese presenta limiti e contraddizioni che rendono sempre meno convincente la rappresentazione del cosiddetto fronte multipolare come un insieme politicamente omogeneo. Indicative, in questo senso, sono state le dichiarazioni dello stesso Putin, che proprio da Shenzhen ha invitato gli europei a presentare a Mosca la propria concezione della futura architettura della sicurezza continentale. Un riconoscimento, per quanto ancora interlocutorio, della necessità di confrontarsi con un soggetto politico che il Cremlino aveva a lungo cercato di marginalizzare.

Berlino e la divergenza tra Europa e Stati Uniti

Non è casuale che, contemporaneamente al vertice di Shenzhen, si sia svolto a Berlino l’incontro della Coalizione dei volenterosi, al quale hanno partecipato anche gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. La convergenza tra le principali nazioni europee sulla necessità di partecipare direttamente ai negoziati costituisce un elemento di particolare interesse. Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito sono state individuate quali componenti della futura rappresentanza europea, insieme alle istituzioni comunitarie. Si delinea così una formula diplomatica che riconosce il peso delle principali nazioni del continente e che comprende anche il Regno Unito, nonostante la sua uscita dall’Unione europea. Parallelamente, continua a emergere la contraddizione della politica statunitense nei confronti dell’Ucraina. Il Financial Times ha documentato, il 24 novembre, i ritardi nelle consegne degli intercettori Patriot già destinati a Kiev. Ritardi che intervengono proprio mentre la Russia intensifica i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine alla vigilia dell’inverno. Il problema non riguarda soltanto la condotta dell’amministrazione Trump, ma la natura stessa della dipendenza militare europea dagli Stati Uniti. Finché Washington conserverà la possibilità di condizionare unilateralmente l’impiego e la disponibilità degli strumenti necessari alla difesa europea, qualsiasi autonomia diplomatica del continente resterà necessariamente incompleta. Da qui l’importanza del riarmo, dello sviluppo di capacità industriali proprie e della cooperazione tecnologica con l’Ucraina, il cui apparato militare ha maturato in questi anni un patrimonio di competenze che le industrie europee non possono permettersi di ignorare.

Quantità russa e qualità ucraina

Rimane naturalmente aperta la questione dell’esito militare della guerra. La Russia continua a disporre di una notevole capacità di mobilitazione umana e industriale, ma questa superiorità quantitativa non si è tradotta in risultati territoriali proporzionati. Secondo le rilevazioni dell’Institute for the Study of War, nell’ottobre del 2026 le forze russe hanno persino registrato un saldo territoriale negativo, pur continuando a esercitare una forte pressione in diversi settori del fronte. Mosca insiste nella strategia di logoramento della popolazione ucraina attraverso i bombardamenti delle città e delle infrastrutture energetiche, nella speranza che il deterioramento delle condizioni di vita produca una pressione politica sufficiente a costringere Kiev ad accettare le condizioni russe. L’Ucraina, parallelamente, ha intensificato la propria campagna contro raffinerie, infrastrutture energetiche, depositi e reti logistiche russe. Nel confronto tra i due apparati militari emerge dunque una questione destinata a interessare anche le future dottrine strategiche europee: quella del rapporto tra quantità e qualità. Alla superiorità numerica russa, gli ucraini contrappongono una significativa capacità di adattamento tecnologico, di innovazione e di integrazione tra intelligence e sistemi senza pilota. Non è possibile stabilire quale dei due Paesi raggiungerà per primo il limite della propria capacità di resistenza. È però evidente che la prospettiva di una vittoria russa inevitabile, utilizzata per giustificare la necessità di concessioni preventive da parte ucraina, non trova una conferma univoca nell’evoluzione del conflitto.

Putin e l’impossibilità politica del compromesso

Una conclusione negoziale rimane possibile. Bisogna tuttavia interrogarsi sulla natura del compromesso e, soprattutto, sulle condizioni politiche che potrebbero renderlo praticabile a Mosca. Con l’annessione unilaterale delle regioni di Donec’k, Luhans’k, Zaporižžja e Cherson nel 2022, Putin ha incorporato nell’ordinamento costituzionale russo territori che il suo esercito non controllava integralmente. A ciò si aggiungono le richieste di neutralità e di limitazione delle capacità militari ucraine, che rischierebbero di tradursi in una permanente subordinazione strategica di Kiev. Richieste che assumono un significato ancora più preciso se si considera il precedente del Memorandum di Budapest del 1994, attraverso il quale l’Ucraina rinunciò all’arsenale nucleare ereditato dall’Unione Sovietica in cambio di assicurazioni internazionali relative alla propria indipendenza, sovranità e integrità territoriale, sottoscritte anche dalla Federazione Russa. Putin si è dunque costruito una gabbia politica e costituzionale. Dopo aver presentato la guerra come una necessità esistenziale della Russia e aver attribuito valore costituzionale alle proprie rivendicazioni territoriali, qualsiasi compromesso che non ne preveda la piena realizzazione rischia di apparire come una sconfessione delle ragioni stesse del conflitto. La difficoltà di raggiungere una pace non dipende pertanto soltanto dalla distanza tra le rispettive posizioni diplomatiche, ma anche dalla sopravvivenza politica della classe dirigente che ha intrapreso la guerra. Un cambiamento degli equilibri interni al Cremlino potrebbe rivelarsi, in questa prospettiva, più determinante di numerosi vertici internazionali.

Il possibile carattere risorgimentale della guerra d’Ucraina

Siamo dunque più vicini a una guerra generalizzata? Non necessariamente. Un’estensione del conflitto potrebbe rappresentare un tentativo estremo del Cremlino di modificarne le condizioni politiche, ma comporterebbe rischi considerevoli per la Russia stessa. L’intreccio delle dipendenze economiche, industriali e militari di Mosca limita inoltre la sua libertà d’azione. La Cina, così come le altre potenze interessate al mantenimento dei rapporti con la Federazione Russa, non avrebbe necessariamente interesse a sostenere un allargamento incontrollato delle ostilità. Sul piano politico, intanto, la guerra ha già prodotto conseguenze che travalicano le intenzioni dei suoi protagonisti. Ha rafforzato l’influenza cinese sulla Russia, accresciuto il margine di manovra di potenze regionali come la Turchia e, soprattutto, costretto le nazioni europee a interrogarsi sulla propria condizione di dipendenza strategica. È questo l’aspetto che dovrebbe maggiormente interessare chi concepisce l’Europa come un soggetto storico e politico, anziché come la periferia orientale del sistema americano o quella occidentale di un ipotetico ordine a egemonia russo-cinese.

La crescente divergenza tra gli interessi di Washington e quelli delle capitali europee offre infatti al sostegno all’Ucraina un significato politico differente rispetto a quello attribuitogli all’inizio della guerra. Non più necessariamente un’espressione della disciplina atlantica, ma una possibile manifestazione di interessi continentali propri. In questo senso, la resistenza ucraina potrebbe assumere per l’Europa persino un carattere risorgimentale. L’autonomia europea non consiste nella sostituzione di una subordinazione con un’altra, né nella ricerca di un protettore alternativo agli Stati Uniti. Consiste nella capacità delle nazioni del continente di individuare interessi comuni, dotarsi degli strumenti materiali necessari alla loro difesa e agire indipendentemente dalle convenienze delle potenze esterne. Il grande paradosso della guerra d’Ucraina potrebbe essere proprio questo: che un conflitto interpretato attraverso la logica delle sfere d’influenza finisca per creare le condizioni storiche del suo superamento, almeno sul continente europeo.

Gabriele Adinolfi