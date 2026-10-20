La guerriglia urbana dei maranza: da Milano a Parigi, la realtà che non si può più negare

Roma, 20 ott – Nei giorni del 17 e 18 ottobre 2026, il centro di Milano è stato teatro di scene da guerriglia urbana. Barricate, roghi di cassonetti, lanci di bombe carta, sassi e bottiglie contro le Forze dell’ordine, vetrine sfondate e saccheggi di negozi, come Foot Locker, Champion e un Carrefour in via Torino. Oltre 200 giovani sono portati in questura, l’80 per cento minorenni, con età che scendono fino a 11-13 anni. Feriti tra gli agenti, danni stimati in oltre due milioni di euro. Il pretesto era una manifestazione contro il carovita. La realtà, documentata da video e cronache, è stata quella di branchi di giovanissimi che hanno trasformato piazza Duomo e le vie limitrofe in un campo di battaglia, spesso con lo stile e le tattiche delle banlieue francesi.

Questo non è un incidente isolato. È l’ennesimo capitolo dell’emergenza “maranza”, giovani di origini straniere, spesso nordafricane. Avvolti nelle bandiere dei Paesi d’origine e urlando “In nome di Allah, è l’oscurità”, come già visto in Francia, hanno assaltato il centro di Milano, di Torino, di Bologna e di altre città del nord Italia, dopo un passaparola sui social network e nelle chat “17 ottobre”. Molti hanno già precedenti e fanno parte di baby gang dedite a furti, rapine e pestaggi.

I numeri che raccontano la realtà

Il rapporto Eurispes 2026 “La criminalità giovanile fra rappresentazione e realtà”, basato sui dati del ministero dell’Interno, descrive una sovrarappresentazione massiccia e sistematica dei giovani stranieri nella criminalità italiana. I minori stranieri tra i 14 e 17 anni sono circa il 10 per cento di quella fascia d’età ma, dal 2022 al 2025, hanno totalizzato oltre 71.000 segnalazioni di reato, pari al 52 per cento del totale. Chi ha già preso la cittadinanza italiana viene conteggiato come italiano; quindi, il dato reale è ancora più emergenziale.

La sproporzione è netta: il 55 per cento degli arresti/denunce per violenza sessuale ha riguardato giovani stranieri, il 38 per cento per omicidio, il 43 per cento per tentato omicidio e il 46 per cento per sequestro di persona. Addirittura hanno il predominio nelle rapine (57 per cento), nei furti (58 per cento) e nelle risse (56 per cento).

L’Italia è ormai preda di modelli delinquenziali stranieri, già visibili da anni in Francia e Regno Unito. In un editoriale de La Stampa, lo scrittore Giuseppe Culicchia ha evidenziato: “Ci si è riempiti la bocca di inclusione e integrazione, ma la realtà presenta il conto”. E poi quella che ormai è un’ovvietà: “Una rabbia figlia dell’odio che provano per noi: inutile girarci intorno”.

La narrativa dominante, che parla di povertà, esclusione e razzismo sistemico, non regge all’esame dei fatti. Le famiglie di questi giovani ricevono sussidi pubblici e case popolari. Nel 2024, l’Italia ha speso 8,3 miliardi di euro per l’istruzione degli stranieri. Eppure l’esito è frequentemente criminalità, rivolta e rifiuto dell’integrazione. Non è un problema di mancanza di opportunità: è un problema di incompatibilità culturale e di dinamiche di gruppo.

Da Milano a Parigi: la situazione in Francia

In Francia, il quadro è più avanzato e ancora più grave. Le banlieue di Parigi, Lione, Marsiglia e decine di altre città sono da decenni territori a sovranità limitata, dove polizia e servizi pubblici operano in condizioni di guerra. Le ultime rivolte studentesche, quelle 2005 e dell’estate del 2023, dopo la morte di Nahel Merzouk, il 17enne franco-algerino ucciso durante un controllo di polizia, hanno bruciato migliaia di auto, saccheggiato centinaia di negozi, danneggiato e dato alle fiamme scuole, municipi e commissariati. Decine di migliaia di agenti mobilitati, migliaia di arresti. Il modello è identico: giovani di seconda e terza generazione, alta densità di famiglie di origine magrebina e subsahariana, dipendenza dal welfare, rifiuto delle regole della società ospitante, identità di gruppo ostile. Anche una partita di calcio diventa una scusa per la guerriglia urbana, come si è visto dopo la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain nel maggio scorso.

Le politiche di aperture dei confini, di cittadinanza facile e di tabù sulla questione hanno accelerato il processo. In Italia, la legge Zampa e le successive norme hanno reso impossibile il rimpatrio dei minori stranieri anche se delinquenti. In Francia, decenni di républicanisme astratto hanno prodotto ghetti etno-religiosi. Il risultato è demografico e politico: nelle città, le seconde generazioni di certe origini sono numericamente rilevanti e, in quote sproporzionate, ostili alle istituzioni. Quando scatta la scintilla, spesso innescata dall’estrema sinistra istituzionale, la violenza è collettiva e organizzata in piccoli gruppi. L’obiettivo è umiliare l’ordine pubblico e predare.

Serve una forte risposta, non retoriche buoniste

Non servono ulteriori progetti di inclusione, ma misure concrete e immediate. Tra queste, il taglio immediato di tutti i sussidi pubblici alle famiglie i cui figli minori sono coinvolti in queste guerriglie o in reati predatori, e la revoca della cittadinanza ai maggiorenni di origine straniere che partecipano alle devastazioni organizzate. Inoltre, deve essere riconoscimento istituzionalmente che non tutte le culture sono ugualmente compatibili con la società europea.

Milano non è ancora Parigi, ma la traiettoria è la stessa. I video dei “maranza”, che ballano mentre bruciano il centro cittadino e che urlano invocazioni religiose durante gli assalti, non sono pregiudizi. Sono prove. Continuare a negarlo e a giustificarli parlando di “giovani in difficoltà”, significa solo accelerare il declino. Le città europee non sono terre di nessuno. Chi non rispetta le regole fondamentali della convivenza civile e della legalità deve andarsene. È una questione di sopravvivenza.

Francesca Totolo