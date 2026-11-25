Roma, 25 nov – C’è un luogo, sullo stretto dei Dardanelli, dove storia e geografia sembrano ancora custodire l’eco della guerra di Troia. Sono le terre che Omero ha consegnato all’immaginario europeo e nel quale, da secoli, la memoria degli eroi dell’Iliade si è intrecciata con lo scorrere del tempo. Qui una recente ricerca archeologica ha riportato l’attenzione su un interrogativo affascinante: potrebbe essere stato individuato il tumulo funerario di Aiace Telamonio, uno dei più valorosi guerrieri dell’esercito acheo.

Una nuova pista di ricerca

La notizia nasce dagli studi condotti nell’area di Isildaktepe Alti, presso Çanakkale, in Turchia. Il sito, individuato nel 2011 e inizialmente interpretato come un insediamento preistorico, è stato oggetto di indagini archeologiche di emergenza – giustificati da diverse mareggiate – che ne hanno modificato la lettura. Le strutture individuate hanno portato a riconoscervi una tomba. Nel 2026 l’archeologo Fecri Polat ha pubblicato sul Troy Museum Journal uno studio che ne esamina il rapporto con la tradizione dei tumuli eroici della Troade. E, in particolare, con quello attribuito ad Aiace. Non si tratta, dunque, della conferma definitiva del luogo dove riposerebbe l’eroe, ma di una nuova e significativa pista di ricerca.

Le fonti antiche, del resto, collocavano proprio in quest’area la memoria funeraria di Aiace. Strabone ricorda presso Rhoiteion – antica città greca – un tumulo, un santuario e una statua dedicati all’eroe. Anche Pausania e Filostrato tramandano testimonianze legate alla sua sepoltura e al suo culto. L’imperatore romano Adriano (76-138) avrebbe fatto restaurare la tomba di Aiace dopo averla visitata. Il dato più interessante è che Aiace non apparteneva soltanto al mondo dell’epica: per gli antichi era una presenza viva nella geografia religiosa e culturale della zona.

Coraggio e lealtà

Ma chi era Aiace? Figlio di Telamone e re di Salamina, nell’Iliade è il guerriero che, per forza e valore, è preceduto solamente da Achille. Alto e prestante, rappresenta un ideale eroico fondato sul coraggio e sulla lealtà. La sua vicenda assume una dimensione tragica dopo la morte dello stesso cugino, quando le armi di quest’ultimo vengono assegnate a Ulisse. Convinto di essere stato privato del riconoscimento che gli spettava, Aiace precipita nella follia.

Recuperata la lucidità, sceglie la morte piuttosto che continuare a vivere nella vergogna. Sofocle, nella tragedia a lui dedicata, trasforma questa vicenda in una riflessione universale sulla dignità individuale, sul giudizio della comunità e sulla fragilità dell’uomo.

Aiace, Achille, Ulisse

Il confronto con Achille e Ulisse rende ancora più evidente la ricchezza di questo universo. Il primo cerca nella gloria una forma di immortalità mentre il re di Itaca affronta il mondo attraverso l’intelligenza, l’astuzia e la capacità di adattamento. Aiace difende invece un’idea assoluta di onore, fino a esserne sopraffatto. Tre eroi, altrettanti modi di concepire l’esistenza, destinati a diventare modelli duraturi della cultura europea.

È proprio qui che il ritrovamento archeologico acquista un significato che supera la curiosità per un possibile zona di sepoltura. Il mito incontra la storia non necessariamente perché venga dimostrata l’esistenza di Aiace, ma perché possiamo ricostruire il modo in cui gli antichi hanno dato consistenza materiale alla sua memoria. Tumuli, santuari, statue e luoghi di culto trasformavano il racconto epico in una presenza riconoscibile sul territorio.

La rivoluzione di Giacomo Boni

In questa prospettiva viene spontaneo ricordare Giacomo Boni (1859-1925), ovvero colui che rivoluzionò il metodo degli scavi al Foro Romano e sul Palatino. L’archeologo veneziano considerava il terreno come un documento da interrogare con rigore e precisione: ogni strato, ogni frammento, anche il più umile, poteva restituire informazioni preziose sulla vita delle civiltà.

Lettura strategica e importanza del “minimo” alle quali lo studioso affiancava una sensibilità visionaria. Un interesse profondo per i simboli, i riti e la dimensione spirituale dell’antichità. Per lui le rovine non erano semplicemente resti da catalogare. Ma testimonianze di un mondo da comprendere. E, in qualche modo, da far rivivere.

Il ricordo degli eroi

La sua lezione ci invita a guardare anche alla Troade con occhi diversi. Non soltanto come un territorio costellato di vestigia archeologiche, ma orizzonte della memoria, nel quale storia e tradizione si sono sedimentate nel corso dei secoli.

Forse non sapremo mai se in quel tumulo riposino davvero le spoglie di Aiace. Ma possiamo già riconoscervi qualcosa di altrettanto importante: la testimonianza concreta del bisogno umano di dare un luogo al ricordo degli eroi. E forse è proprio questo il punto in cui il mito incontra davvero la storia. Quando una narrazione diventa parte del paesaggio, del sacro e dell’identità di una civiltà.

Marco Battistini