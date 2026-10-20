Il tackle di Emmanuel Petit sui maranza: “Non abbiamo bisogno di voi”

Roma, 20 ott – Al di fuori del campo da gioco sapeva come divertirsi, ma dentro al rettangolo verde riusciva a trasformarsi in un soldato. Perno del centrocampo francese a cavallo tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio, Emmanuel Petit ha vinto con i Blues un Mondiale e un campionato europeo. Normanno classe 1970, calcisticamente cresciuto tra le file del Monaco – a livello geografico, sul fronte opposto dell’Hexagone rispetto al luogo di nascita. Nove stagioni nel Principato e sei in Premier League (un doppio triennio inglese tra Arsenal e Chelsea inframezzato dall’esperienza annuale con la maglia del Barcellona) prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2004. Oggi opinionista televisivo in patria, si è recentemente esposto sulle scene di guerriglia che – da Parigi a Milano – stanno mettendo a ferro e fuoco diverse città del continente europeo.

Francesi… che odiano la Francia

Nel corso di un intervento sui social l’ex mediano dei Gunners ha dimostrato di avere buona memoria, collegando protagonisti e modus operandi delle rivolte autunnali con i “festeggiamenti” – se così possiamo chiamarli – delle due Champions League vinte dal Paris Saint-Germain nelle ultime stagioni.

Rude come quando giganteggiava all’Highbury, Petit attacca: «Non ci sono parole per esprimere quello che provo. Nutro una rabbia profonda dentro di me, per le persone che dovrebbero essere come me, nate francesi, ma a quanto pare non gliene importa niente di avere un passaporto francese. Sono persino convinto che odino la Francia. La vigliaccheria è quello che li unisce».

Le parole di Emmanuel Petit

Dopo aver definito i maranza d’Oltralpe «piccoli idioti» il sessantatre volte nazionale francese esprime la propria solidarietà alle vittime dei saccheggi, dicendosi pronto – all’occorrenza – anche a menare le mani. Pur usando toni decisamente poco convenzionali Petit dice comunque di comprendere, almeno in parte, le motivazioni alla base delle proteste. Il biondo mediano dimostra poi una certa lucidità di analisi, decisamente superiore a molti politici ai quali – un esempio tra tanti disponibili – piace contrapporre sanità e difesa.

L’invettiva di Petit arriva quindi alla classe dirigente francese: «Fate molta attenzione a ciò che fate e a ciò che dite. A come proteggete i cittadini onesti, perché oggi basta». Polizia, esercito, ospedali, scuole: l’ex centrocampista si chiede il perchè non ci siano mai abbastanza fondi per le necessità strutturali quando al contrario la politica continua ad ingrassare.

“Tornate da dove siete venuti”

Infine, se vogliamo, una chiusura che strizza l’occhiolino alla Remigrazione: «Cosa dico a tutti gli stranieri che non vogliono integrarsi? A cominciare dai francesi che non vogliono che la Francia continui a essere ciò che è: tornate da dove siete venuti, non abbiamo bisogno di voi».

Certo si potrebbe obiettare che – come abbiamo già spiegato su queste pagine – l’orizzonte a cui ambire non è di certo la custodia dello status quo. Facendo un parallelismo pedatorio, un tackle come quello di Emmanuel Petit ci permette perlomeno di recuperare il pallone. Rimangono “solo” un’azione da imbastire, una porta da centrare e una rete da segnare…

Cesare Ordelaffi