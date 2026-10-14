Ilaria Salis canta vittoria, ma il processo è da rifare: sui licenziamenti nessuna decisione di merito

Roma, 14 ottobre – «Sentenza annullata, riconosciute le mie ragioni» scrive Ilaria Salis sui social. Due righe di numero, cui segue l’emoticon della «vittoria» e non certo quella della «pace» per i suoi ex collaboratori. Probabilmente sono le due righe della sentenza, già di per sé scarna, che la deputata Ilaria Salis avrà letto. Salvo, poi, pubblicare un ulteriore post non di chiarimento, ma di attacco contro «la vergognosa campagna mediatica verso chi a sinistra si batte a sinistra e non abbassa la testa». Non una lotta a favore dei lavoratori, il cui licenziamento per Salis diventa una «controversia», ma una battaglia in difesa dei suoi trecentomila euro – la tanto da lei odiata proprietà privata – con cui il Tribunale aveva stabilito dovesse risarcire i suoi ex collaboratori. Ma andiamo con ordine.

Le motivazioni del Tribunale di Milano

La sentenza è così breve e concisa che può essere addirittura riportata interamente in questo articolo: «Accertata la nullità della notifica dell’esistenza della causa di lavoro – si legge – rimette la causa al primo giudice e compensa le spese di lite del doppio grado». Tradotto, per Salis s’intende, la sentenza è stata annullata perché la notifica non è andata a buon fine. Quindi, il processo va rifatto e il suo esito non è stato ancora determinato. Spacciare questo annullamento per una vittoria o addirittura un’assoluzione, come si legge nei commenti social dei suoi sostenitori, è puro politichese. È una (auto)presa in giro dei suoi stessi elettori.

Certo, la maestra-deputata può gioire per l’esito di questa ulteriore mano – sinistra, pari a quella “ombra” dei Cinque Stelle ai tempi di gloria – non tesa, ma pro-tesa a fare sì che possa difendersi da un’accusa che, al di là dell’aspetto legale e giuridico, rappresenta una sconfitta per lei sul piano ideologico. La Salis si vanta di difendere chi lotta, chi lavora e poi, proprio lei, intenta una causa contro coloro che, prima di essere stati suoi collaboratori, sono stati gli attivisti più accesi della sua campagna elettorale, mentre lei era detenuta in Ungheria. Non dei semplici elettori, non i più titolati esperti della comunicazione, ma solo gli sconosciuti supporter distintisi per il loro contributo e licenziati prima del tempo.

Non ci credo, ma è vero

In effetti, nulla di nuovo sul fronte della credibilità di una «martellatrice di crani» in missione internazionale, troppo imbarazzante persino per la sinistra gauche à caviar piddina, che l’ha relegata al duo Bonelli-Fratoianni: una deputata di Alleanza Verdi e Sinistra che usa il Jobs Act di Renzi per licenziare dipendenti e il cui partito di appartenenza avversa quella stessa normativa, chiedendo la reintroduzione dell’articolo 18. Che sinistro spettacolo!

Vi è, poi, un altro aspetto che può essere letto attraverso diverse lenti, ma nessuna delle quali offre una prospettiva favorevole: l’irreperibilità. Se il Tribunale ha accolto questa ricostruzione degli avvocati della difesa, che non potevano che tentare la carta dell’assurdo, è solo perché Salis avrà pure tanti santi in paradiso, ma saranno sempre meno della tanta «fortuna» in tribunale. Come fa una deputata del Parlamento europeo a essere irreperibile? Questa è l’Italia che scova i latitanti, certo, con «i tempi della giustizia», ma li scova! Vuoi che sia irreperibile una deputata? Nell’era tecnologica, dall’espansione inarrestabile, in cui tutti hanno almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, che ha valore di notifica a tutti gli effetti? Eppure, Ilaria Salis non sapeva del licenziamento prima della fine del mandato dei suoi collaboratori come contrattualizzato, che non ha certo provveduto a reintegrare. Un po’ come non sapeva che il ragazzo sottoposto a perquisizione insieme con lei, nella sua stanza d’albergo, prima di una manifestazione a Roma, fosse il suo compagno. Che non lo è perché è il suo collaboratore, altrimenti il Parlamento europeo, l’ancora di salvezza, lo vieta.

Questo processo è da rifare, dicono i giudici, annullando la sentenza di primo grado. Ilaria Salis potrà difendersi adeguatamente, stavolta. Potrà difendersi dalla richiesta di risarcimento di trecentomila euro che i togati avevano riconosciuto ai suoi dipendenti in primo grado. Ora non le resta che sperare in consulenti altrettanto fantasiosi e in una magistratura che creda alla ricostruzione della difesa. E continuare a sviare l’attenzione dal cortocircuito ideologico.

Salis, ma chi è?

Ma non sarà difficile, con i suoi sostenitori che anche oggi salutano le sue parole in un tripudio di pugni chiusi che sono tanti cazzotti alla comprensione di un testo di sole quattro righe. Undici parole. Un depistaggio semantico che, con Salis, ha raggiunto la sua ennesima declinazione; l’ennesima esibizione di garantismo a geometria variabile; una capacità di spacciare l’annullamento di una sentenza per un cavillo tecnico, che rivela un’incapacità difficilmente conciliabile con un comportamento virtuoso. Sarebbe davvero interessante conoscere l’atteggiamento dei compagni della Salis, da sempre – anzi, una volta – dediti alla tutela del lavoro precario e alla censura dei datori di lavoro responsabili di licenziamenti indiscriminati, qualora la maestra salvata e candidata dovesse essere riconosciuta responsabile nel processo in cui si trova impelagata, promosso proprio da chi ha contribuito al suo approdo alle istituzioni europee e alle sue fortune economiche. Non è noto che Salis abbia dichiarato, nel biennio precedente alla sua elezione, un reddito pari a quello che oggi percepisce in un solo mese?

Successi non vittorie

Ha di che gioire, Salis: amici compiacenti, almeno per adesso. Un’altra fuga davanti ai misfatti. Ancora un’ancora di salvezza a cui aggrapparsi nelle peripezie personali, ammantate nella bandiera politica che nessuno ancora reclama essere sporca. Troppo. A parti invertite, la narrazione mediatica sarebbe inflessibile: tivù e giornali avrebbero martellato sull’etica datoriale e sulla violazione dei diritti dei lavoratori. Oggi, però, a essere citata in giudizio è la guest star della militanza e allora l’errore di notifica viene dato per certo ed elevato addirittura a vittoria morale. L’annullamento della sentenza e la necessità di rifare il processo diventano così un’occasione per riabilitare la presunta responsabile, a dispetto di qualunque codice etico. E di qualunque compagno ancora ideologicamente onesto. Evidentemente imbarazzato, non soltanto perché relegato al ruolo di suo ultimo elettore.

Tony Fabrizio